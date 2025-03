Apple esitteli uuden iPad Air (M3) -tabletin – mukana tuki suositulle lisälaitteelle

iPad Air with M3 chip

11- ja 13-tuumainen iPad Air hyödyntää M3-sirua

Mukana Magic Keyboard -tuki

Hintalappu pysynyt ennallaan

Tim Cook vihjasi vasta eilen uudesta laitejulkistuksesta, ja nyt Apple astui varsinaisen tiedon kanssa julkisuuteen. Toisin kuin ennakkoon spekuloitiin, kyseessä on uutuusläppärin sijasta iPad Air -malliston tuorein versio. M3-sirua hyödyntävä tabletti saapuu myyntiin useammassa pirteässä värivaihtoehdossa, minkä lisäksi siinä on tuki "uudelle" Magic Keyboard -näppäimistölle. Heittomerkit ovat sikäli perustellut, että samainen näppäimistökotelo julkaistiin alkujaan iPad Pro M4 -tehotabletin kaverina.

Uusi siru on käytännössä ainoa uudistus, sillä edeltävä iPad Air (M2) esitteli tuoreen muotoilun saapuessaan toukokuussa 2024. Malliston suosio on pysynyt korkealla, joten tehokkaammalla suorittimella varustettua mallia on osattu eri yhteyksissä odottaa.

iPad Air (M3) saapuu myyntiin 12. maaliskuuta. Sen suositushinta on 11-tuumaisena 739 € ja 13-tuumaisena 989 €. Kummassakin mallissa on minimissään 128 Gt tallennustilaa. Värivaihtoehdot ovat sininen, violetti, tähtiharmaa ja tähtivalkoinen.

Tabletit hyödyntävät Liquid Retina -näyttöä, joten iPad Pron Dynamic OLED -ruudusta haikailleet joutuvat pettymään. Tästä huolimatta kuva on värikäs, terävä ja pinnoituksen ansiosta heijastamaton. Tuen piirissä ovat P3 Wide Color -väriavaruus sekä True Tone -toiminto, mikä takaa värilämpötilojen muuttuvan ympäristön mukaan. Lisäksi niistä on iloa niille piirtäjille, jotka haluavat hyödyntää Apple Pencil Pro -lisälaitetta.

Mitä M3 tarkoittaa?

iPad Air M3 ja Magic Keyboard. (Image credit: Apple)

M3-sirussa on kahdeksan ydintä, joista neljä keskittyy suorituskykyyn ja neljä tehokkuuteen. Lisäksi 9-ytiminen grafiikkapiiri tukee laitteistokiihdytettyä säteenseurantaa. Kokonaisuuden kruunaa 16-ytiminen Neural Engine. Apple on myös vahvistanut tabletin sisältävän 8 Gt RAM-muistia, mikä piisaa vaivatta arkiseen käyttöön, Apple Intelligence -toimintoihin sekä iPadOS 18 -ohjelmiston pyörittämiseen.

Mallissa on yhä Touch ID -sensori. 12-megapikselinen etukamera sijaitsee vaakasivulla, joten laitetta suositellaan käytettäväksi sivuttain. Tästä syystä Magic Keyboard -tuki on tervetullut lisäys, sillä se tuo mukanaan 14 toimintopainiketta. Tämä helpottaa esimerkiksi kirkkauden, musiikkitoiston sekä mikrofonin hallintaa.

Toinen mukava lisäys on USB-C-liitäntä, joka tukee pikalatausta. Apple ei toistaiseksi kertonut sen tehokkuudesta kuitenkaan mitään.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Uuden iPad Air -malliston painopisteenä on yksinomaan suorituskyky. Apple jopa vertailee sen tehokkuutta edellisen M2-sirullisen mallin sijasta vanhempaan iPad Air (M1) -tablettiin. Liekö syynä puhtaasti halu saada lukemat näyttämään paremmilta, mutta uutuusmalli päihittää parin sukupolven takaisen edeltäjänsä olemassa tuplasti nopeampi. Ero vielä vanhempaan A14 Bionic -piirilliseen malliin on nelinkertainen.