Apple actualiza el iPad Air con el potente chip M3 y lo combina con el Magic Keyboard de nivel Pro

iPad Air with M3 chip

Las tablets iPad Air de 11 y 13 pulgadas reciben el M3

Esto añade soporte para el nuevo Magic Keyboard

Precio sin cambios desde los últimos modelos

Ni siquiera 24 horas después de que Tim Cook insinuara que «There's something in the AIR», Apple acaba de hacer oficial su iPad Air de nueva generación. Además de incorporar el chip M3, viene en varios colores divertidos y llamativos y ahora es compatible con el «nuevo» Magic Keyboard, que se lanzó inicialmente junto con el iPad Pro M4.

Ahora bien, se trata de una actualización bastante temprana para el iPad Air, teniendo en cuenta que se actualizó con el chip M2 y un diseño renovado el 7 de mayo de 2024. Aun así, es claramente popular dentro de la gama y ahora está recibiendo un chip aún más potente para hacer todo tipo de tareas aún más fluidas.

Sigue estando disponible en tamaño de 11 o 13 pulgadas, lo que te permite elegir el que mejor se adapte a tus necesidades, y su precio no ha aumentado de un año a otro. El modelo de 11 pulgadas cuesta a partir de 699€, mientras que el de 13 pulgadas cuesta 949€, ambos con 128GB de almacenamiento y disponibles en azul, morado, gris o gris espacial.

Las pantallas siguen siendo Liquid Retina, lo que significa que no son Dynamic OLED como en el iPad Pro. Sin embargo, ofrecen una experiencia vibrante y nítida con un revestimiento antirreflectante de serie. También son compatibles con la gama P3 Wide Color y True Tone, que ajustará automáticamente la temperatura de color a tu espacio. Todo esto es bastante agradable de tener, y teniendo en cuenta que esto todavía es compatible con el Apple Pencil Pro, puede pasar por encima de la pantalla para ver qué impacto podría tener un trazo de lápiz antes de comprometerse a ello.

Qué significa el M3

iPad Air M3 con Magic Keyboard (Image credit: Apple)

En cuanto al chip M3, se trata de una CPU de 8 núcleos, divididos en 4 de rendimiento y 4 de eficiencia, una GPU de 9 núcleos con soporte para trazado de rayos acelerado por hardware y un motor neuronal de 16 núcleos. Además, Apple ha confirmado que el nuevo iPad Air viene con 8 GB de RAM de fábrica. Basta con decir que esto debería ser potencia de sobra para el rendimiento diario en iPadOS 18, para la experiencia multitarea Stage Manager y para las funciones de Apple Intelligence. Recuerda que el iPad Air con M2 no se quedaba atrás, pero esto debería preparar el dispositivo para el futuro aún más.

El iPad Air sigue contando con un sensor Touch ID integrado en el botón de encendido para facilitar la autenticación o el desbloqueo, pero mantiene la cámara frontal de 12 megapíxeles en posición horizontal, lo que significa que este dispositivo se utiliza mejor en modo horizontal.

Por eso tiene tanto sentido introducir un nuevo Magic Keyboard para el iPad Air. Sigue teniendo los mismos metros cuadrados y, de hecho, es retrocompatible con el iPad Air M2, pero Apple ha incluido un trackpad más grande y 14 teclas de función en la parte superior. Piensa en teclas rápidas para el brillo, la reproducción, el micrófono y el volumen.

Otro cambio bienvenido es que el puerto USB-C passthrough ahora permite una carga más rápida, pero aún no sabemos cómo afecta a las velocidades de datos. Pero sigue siendo una ventaja. También es un poco más barato, 329€ el iPad Air de 11 pulgadas y 349€ el de 13 pulgadas, pero solo está disponible en blanco.

Al igual que los teclados inteligentes anteriores y todos los Magic Keyboard que Apple ha ofrecido, no tendrás que preocuparte de cargar este accesorio ni de un molesto proceso de emparejamiento, ya que tiene un Smart Connector integrado. Curiosamente, el iPad básico sigue siendo el único modelo compatible con el Magic Keyboard de dos partes, por lo que se mantiene el diseño flotante aquí en el iPad Air.

La parte trasera del iPad Air se completa con una cámara de 12 megapíxeles para hacer fotos o vídeos. En cuanto a esta actualización, se centra en dar al iPad Air aún más margen de maniobra y un mejor rendimiento gracias al chip M3. En la nota de prensa, Apple destaca sus mejoras de rendimiento no en el iPad Air M2, sino en los modelos más antiguos, prometiendo que será hasta dos veces más rápido que el iPad Air M1 y tres veces y media más rápido que el modelo A14 Bionic.

En cuanto podamos probaremos el nuevo iPad Air con M3, pero por ahora, si te interesa, ya puedes reservarlo y se lanzará oficialmente el 12 de marzo. Pero si esperabas algo más, Apple también ha aumentado un poco las especificaciones del iPad básico, aunque lo más importante es que ha mantenido el mismo precio.