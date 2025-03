El Apple MacBook Air M4 se anunciará cualquier día de estos, según ha reiterado un conocedor del sector

El MacBook Air M4 podría anunciarse esta misma semana

Las fuentes afirman que tendrá funciones similares al MacBook Pro M4

De momento, no se ha hablado de precios

Según las últimas informaciones de la industria, el Apple MacBook Air M4 podría anunciarse en los próximos días. Llevamos tiempo esperándolo, ya que el último chip de Apple ya está disponible desde hace tiempo en los MacBook Pro, iMac y Mac Mini.

Mark Gurman, redactor jefe y corresponsal jefe de Bloomberg, se ha pronunciado al respecto en X: "Espero que el MacBook Air M4 se presente esta misma semana. El inventario se ha reducido considerablemente y Apple está preparando un anuncio relacionado con el Mac para los próximos días. Los iPad están escaseando, pero probablemente no se lancen hasta más tarde.

Se cree que el próximo modelo MacBook Air M4 contará con una cámara de 12MP, 16GB de memoria unificada por defecto, una batería de mayor duración y posibles configuraciones de un combo de CPU y GPU de 10 núcleos. Al igual que con el salto entre M3 y M4 visto en la línea MacBook Pro, se espera que haya un salto de rendimiento aproximado de alrededor del 25%. No se han dado a conocer los precios, pero es probable que sean similares a los de los modelos del año pasado: el MacBook Air de 13 pulgadas actual partía de 1.299€ y el de 15 pulgadas de 1.599€

Otros rumores que circulan sobre el MacBook Air M4 incluyen un total de tres puertos Thunderbolt 4, frente a los dos disponibles actualmente en modelos anteriores. Se rumorea que se incluirá Centre Stage, que utiliza el aprendizaje automático para mantenerte en el encuadre cuando utilizas FaceTime y otras aplicaciones de videoconferencia, gracias a la implementación de Apple Intelligence que se lanzó en octubre de 2024.

El chip Apple M4 ha tardado mucho en llegar al MacBook Air; el chip se lanzó originalmente en mayo del año pasado con tres configuraciones. El M4 estándar debutó el 15 de mayo de 2024 en el iPad Pro, mientras que el M4 Pro y el M4 Max lo hicieron el 8 de noviembre de 2024.

El modelo más reciente del MacBook Air 2024 se lanzó el 8 de marzo de ese año con el chip M3, y está disponible en configuraciones de 13 y 15 pulgadas. Además, actualmente está disponible en tres variantes principales, ya sea directamente a través de Apple o de los principales minoristas: CPU y GPU de 8 núcleos con memoria unificada de 16GB y SSD de 256GB, CPU de 8 núcleos y GPU de 10 núcleos con memoria unificada de 16GB y SSD de 512GB, y CPU de 8 núcleos con GPU de 10 núcleos, memoria unificada de 24GB y SSD de 512GB.

El MacBook Air por fin se a poner al día respecto a los demás modelos

Fue una decisión curiosa por parte de Apple retrasar el chip M4 en sus ordenadores MacBook de gama básica hasta casi un año después de que la tecnología ya estuviera implementada en todos sus demás ordenadores. El M4 no debutó en un ordenador, sino en el iPad Pro de 13 pulgadas, antes de que lo hiciera en los ya mencionados MacBook Pro, iMac y Mac mini.

Al modelo MacBook Pro M4 de 14 pulgadas le dimos una puntuación casi perfecta de 4,5 estrellas cuando hablamos de él en noviembre de 2024, citando el potente salto de rendimiento que ofrecía el chip M4. En concreto, la nueva funcionalidad Apple Intelligence, combinada con la potente GPU rediseñada integrada en el chip, permitía jugar a juegos AAA a 60 fps en títulos como Lies of P y Shadow of the Tomb Raider, entre otros.

Sin embargo, en nuestras pruebas, encontramos que la nueva cámara Center Stage de 12MP era irregular fuera de FaceTime y Zoom de Apple. Aunque funcionaba, no era ideal para situaciones de transmisión, y ni siquiera pudimos hacerla funcionar con Google Meet. Esperamos que estos problemas iniciales se solucionen cuando llegue el modelo M4 del MacBook Air, sobre todo porque se ha hecho esperar.

A pesar de tener unas especificaciones básicas que podrían ser más potentes, en julio de 2024 le dimos al MacBook Air M3 un perfecto análisis de 5 estrellas, citando su excelente rendimiento, su diseño sin ventilador líder en el mercado, su precio más bajo comparado con el modelo anterior y la batería que dura todo el día. Si la versión con chip M4 sigue el ejemplo, podríamos ver un aumento del rendimiento de alrededor del 25%, mejorando la funcionalidad básica de la iteración más barata al tiempo que implementa algunas de las características del MacBook Pro que los fans han estado pidiendo a gritos. Sería un cambio bienvenido para uno de los mejores portátiles de 2025.