7 nuevas funciones que puedes usar con ChatGPT-4o

ChatGPT-4 fue lanzado por OpenAI en marzo de 2023 y representa una evolución significativa en la tecnología GPT (Generative Pre-trained Transformer). En mayo de 2024, Open AI lanzó un ChatGPT-4o más rápido, que es mejor para tareas complejas y está disponible en el nivel gratuito para todos los usuarios.

GPT-4, el LLM que está detrás de ChatGPT-4o, es más grande y complejo que su predecesor, GPT-3.5. Su mayor tamaño permite un procesamiento más nítido de los datos. Su mayor tamaño permite una comprensión más matizada del lenguaje y respuestas más sofisticadas. Es mejor en tareas que requieren comprender sutilezas y complejidades del lenguaje, como el humor, el sarcasmo y los matices culturales.

ChatGPT-4o puede manejar instrucciones más complejas y seguirlas con más precisión que sus predecesores. Es más hábil comprendiendo y ejecutando instrucciones de varios pasos o aquellas que requieren un mayor nivel de razonamiento.

Si es la primera vez que utilizas ChatGPT, empieza por nuestra guía «Cómo utilizar ChatGPT». Te recomendamos que la leas antes de profundizar en los consejos que te ofrecemos a continuación.

Una de las diferencias más notables entre la versión 4 y su predecesora es que ahora puede cargar documentos en la ventana de consulta. ChatGPT-4 puede analizar documentos de Word, hojas de cálculo e imágenes. ChatGPT-4 también te permite utilizar las GPT personalizadas de otros usuarios e incluso crear las tuyas propias. Veremos esto con más detalle a continuación.

Antes de que puedas probar cualquiera de los pasos, necesitarás tener acceso a ChatGPT-4o. Por suerte, registrarte para obtener una cuenta gratuita en la web de ChatGPT te dará acceso. Ahora vamos a empezar.

1. Participar en juegos de rol (Image: © Future) Una de las características más promocionadas de ChatGPT-4o es su capacidad para hacer juegos de rol. Puedes utilizarlo para crear una historia, simular una negociación comercial, una consulta médica o un debate jurídico, o practicar un nuevo idioma representando situaciones como pedir en un restaurante. Es un poco como decir: «Vamos a fingir que...» cuando eres niño, y ChatGPT-4o estará encantado de seguirte la corriente en cualquier escenario que le propongas. (Dentro de sus límites, claro. No mostrará contenido sexual ni hablará de actividades ilegales o comportamientos peligrosos).

Probé varios escenarios diferentes. Hicimos un juego de rol en el que yo era una heredera del siglo XIX y una ladrona de arte aficionada, y ChatGPT me sugirió qué debía robar y qué obstáculos debía superar.

También le pedí que actuara como mi asesor empresarial para ayudarme a mejorar mi productividad. Sin embargo, este escenario no produjo resultados muy diferentes a los de pedirle respuestas a ChatGPT.

En el ejemplo de la captura de pantalla anterior, le pedí que representara una situación en la que éramos amigos perdidos hace tiempo que nos encontrábamos en una estación de tren, y me siguió el juego.

Cómo usar la función de juego de rol

Para que ChatGPT-4o represente una situación contigo, sólo tienes que decirle que quieres representar un papel. Puedes darle la información que necesita por adelantado o esperar a que ChatGPT-4o te lo pida.

2. Analizar imágenes (Image: © Future) ChatGPT-4o te permite subir archivos de imagen y analizar su contenido. Por ejemplo, puedes hacer una foto de la comida de tu nevera y pedirle que te haga sugerencias sobre lo que podrías cocinar para cenar. Lo he probado con una foto de archivo de comida y me ha dado varias ideas para el menú.

También puedes pedirle que te sugiera «¿Qué pasó después? Cargué una imagen de archivo de un grupo de personas mirando la pantalla de un portátil y animando, y le pregunté qué pensaba que pasaría después. Sugirió varias opciones, entre ellas «celebración», «debate» y «trabajo continuado».

Hay límites a las preguntas que responderá sobre las imágenes. También le pedí que me dijera cuál de las personas de la foto era la más atractiva, y simplemente me contestó: «Lo siento, no puedo atender esa petición».

Puedes subir archivos jpeg o PNG. ChatGPT-4o no puede acceder a todo tipo de archivos. Por ejemplo, subí un archivo de imagen xcf, que es el formato de imagen nativo utilizado por el software de edición de imágenes GIMP, y ChatGPT-4o no pudo abrir la imagen.

Cómo cargar una imagen en ChatGPT-4o

Haz clic en el icono del clip situado a la izquierda de la ventana de chat y selecciona una imagen de tu dispositivo.



3. Analizar documentos de Word (Image: © Future) ChatGPT-4o también te permite subir documentos de Word y analizará y responderá al texto. Por ejemplo, subí un documento que contenía una novela de 35.000 y le pedí que escribiera una reseña (¡positiva!) del libro.

El resultado fue preciso, aunque un poco genérico. También pude interrogarle sobre el contenido de la historia, discutir temas, enumerar personajes secundarios y preguntarle sobre partes concretas de la trama.

ChatGPT-4o también puede analizar textos para descubrir temas y elementos estilísticos, realizar comprobaciones gramaticales y ortográficas, extraer información específica como fechas y nombres, y traducir el contenido a otro idioma.

Una de las cosas más impresionantes que le pedí fue que creara una imagen para un documento de texto que le entregué. Cargué una reseña que había escrito sobre el té de manzanilla e inmediatamente creó una imagen que, en sus propias palabras, captaba «el tono caprichoso y ligeramente humorístico del texto, mostrando a una persona con sentimientos encontrados sobre el té de manzanilla».

ChatGPT puede analizar varios tipos de archivos de texto, como PDF, documentos de Word (docx), archivos de texto (.txt), formato de texto enriquecido (.rtf) y archivos de Excel (.xlsx). Sin embargo, no admite todos los tipos de archivos de texto. Subí un documento creado en LibreOffice Writer en formato .odt, y no pudo leerlo. Me sugirió guardar el documento en otro formato y volver a subirlo.

Cómo cargar un documento de texto en ChatGPT-4o

Haga clic en el icono del clip situado a la izquierda de la ventana de chat y seleccione un documento de su dispositivo.

4. Crear una versión actualizada de un documento (Image: © Future) ChatGPT-4o no se limita a analizar y proporcionar comentarios sobre los documentos que le subes. También puede crear versiones nuevas y mejoradas. En el ejemplo anterior, le pedí que analizara una hoja de cálculo de Excel, que era una lista de días del calendario relacionados con el té, como el Día Internacional del Té y el cumpleaños de Charles, 2º Conde Grey. No era un documento bien organizado, y le pedí a ChatGPT-4o que sugiriera formas de mejorarlo.

Estas sugerencias incluían alinear las fechas y los eventos correspondientes, añadir encabezados de columna, eliminar filas en blanco, estandarizar el formato de las fechas, ordenar cronológicamente y mejorar el atractivo visual de la hoja de cálculo.

A continuación, me preguntó si debía seguir adelante y realizar los cambios sugeridos, a lo que respondí que sí. ChatGPT-4o generó un nuevo documento Excel con las mejoras sugeridas, que pude descargar y guardar como un nuevo archivo.

También puede hacerlo con otros tipos de archivos, como documentos de Word. Sin embargo, tuve problemas con los documentos PDF cuando le pedí que hiciera versiones más cortas o cambiara el formato. En un caso, se dio por vencido y dijo que no podía realizar la tarea debido a las limitaciones de su entorno actual, pero se ofreció a guiarme sobre cómo hacerlo manualmente.

Otra solicitud para cambiar el formato de un PDF hizo que cambiara todo el contenido a texto sin formato y produjera un nuevo PDF casi ilegible. Conseguir que ChatGPT cree un PDF utilizable puede ser posible, pero ciertamente no es sencillo.

Cómo hacer que ChatGPT-4o analice tu documento

1. Carga tu archivo haciendo clic en el icono del clip situado a la izquierda de la ventana de chat y seleccionando un documento de tu dispositivo.

2. Pregúntale qué mejoras puedes introducir y, cuando se te indique, pide a ChatGPT-4o que realice los cambios.

3. Una vez realizados los cambios, descarga el nuevo archivo desde el enlace proporcionado y guárdalo en tu dispositivo.

5. Producir contenidos con menos datos inventados y fuentes más creíbles (Image: © Future) Cuando se lanzó ChatGPT-4, OpenAI prometió menos ficción en las respuestas que la versión anterior. Y este parece ser el caso. Es incluso mejor con ChatGPT-4o.

Hace unos meses, le pedí a ChatGPT-3 que me proporcionara una lista de casos en los que beber té había mejorado los derechos de la mujer, incluyendo citas. Los resultados que arrojó citaban disertaciones y libros que no existían (pero que habrían sido muy útiles de haber existido), como «El sufragio y el Tea Party: Cómo lucharon las mujeres por el derecho al voto», de John Smith. Cuando se le preguntó, ChatGPT-3.5 admitió que se trataba de una «fuente ficticia creada con el propósito de exponer la idea. No existe en la realidad, y no hay fecha de publicación ni enlace para ella».

Puse exactamente la misma pregunta en ChatGPT-4o para ver si producía resultados más precisos, y la salida esta vez fue mucho más útil. ChatGPT-4o proporcionó una lista de incidentes históricos junto con el nombre del artículo y un enlace al sitio web. Lo mejor de todo es que esta vez estos artículos y sitios web existían realmente fuera de la imaginación de ChatGPT.

ChatGPT-4o sigue siendo propenso a cometer errores y dar información inexacta, por lo que siempre debes comprobar tus resultados.

Cómo obtener las respuestas más precisas y bien citadas.

1. Expón claramente la información que buscas. Cuanto más específica sea tu pregunta, más específica y precisa será la respuesta

2. Si necesitas citas de la información proporcionada, pídelas explícitamente en tu pregunta

3. Si quieres información de varias fuentes o perspectivas, menciónalo en tu pregunta. Por ejemplo, «¿Puedes darme diferentes puntos de vista sobre los beneficios del trabajo remoto?».

4. Si estás haciendo una pregunta hipotética o teórica, acláralo en tu exposición. Por ejemplo: «En un escenario hipotético en el que los coches eléctricos sustituyeran a los de gasolina, ¿cuál sería el impacto medioambiental?»



6. Utilizar versiones personalizadas de ChatGPT creadas por los usuarios de OpenAI (Image: © Future) Si te suscribes al modelo ChatGPT Plus de OpenAI, tendrás acceso a una amplia gama de versiones personalizadas de ChatGPT creadas y compartidas por otros usuarios de OpenAI. Estas versiones se amplían constantemente y actualmente incluyen, entre muchas otras, las siguientes.

Consensus - un Asistente de Investigación de IA que busca en 200 millones de artículos académicos y proporciona respuestas con citas precisas.

SellMeThisPen - una herramienta para crear listados de mercado de segunda mano basados en una foto que subas. Incluye una descripción, especificaciones y una sugerencia de precio.

Quality Raters SEO Guide - califica la URL de tu página web aplicando las directrices del evaluador de calidad de búsqueda de Google, como la calificación de la calidad de la página y la comprensión de las necesidades del usuario.

Math Solver - un tutor de IA que ofrece respuestas paso a paso a problemas matemáticos para ayudar a mejorar tus habilidades en cualquier nivel.

Si no encuentras lo que buscas, existe incluso una GPT personalizada llamada GPT Finder que te ayudará a descubrir las GPT personalizadas de OpenAI más adecuadas para lo que quieras hacer.

Cómo acceder a los GPT personalizados

1. Asegúrate de que estás suscrito a ChatGPT Plus.

2. Selecciona 'Explorar GPTs' en la parte superior del menú de la izquierda.

3. Busca por categoría o utiliza la barra de búsqueda de la parte superior de la página.

7. Crea tu propio GPT (Image: © Future) Sin embargo, no tienes que usar GPTs personalizadas que otros han construido. ChatGPT te permite crear tu propia GPT personalizada. Para ello, ve a la página de GPT personalizadas y selecciona Crear en la esquina superior derecha de la pantalla.

No necesitas conocimientos técnicos ni de programación para crear tu propio GPT, ya que determinarás lo que quieres que haga tu bot chateando con ChatGPT.

Para empezar, te preguntará qué quieres hacer y te ofrecerá algunas sugerencias. A continuación, te pedirá que crees un nombre y un logotipo para tu GPT. Una vez hecho esto, puedes empezar a definir cómo quieres que funcione tu bot.

Puedes ver un resumen de los parámetros de tu GPT seleccionando «configurar». Esto facilita cambiar cosas como el logotipo, el nombre y los temas de conversación.

En el panel «Instrucciones» de la página «Configurar» hay un texto escrito por ChatGPT después de la conversación que explica cómo funcionará tu GPT. Puedes modificarlo manualmente en la página Configurar o volviendo a la página Crear y comentando los cambios en las instrucciones con ChatGPT.

Puedes utilizar la ventana de vista previa de la derecha para comprobar cómo funciona tu GPT.

Cuando estés listo para guardar, ve al icono de guardar en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona «Sólo yo», «Cualquiera con un enlace» o «Todos». (Sólo elige la última opción cuando estés listo para dar a conocer tu GPT al mundo).

Puedes volver atrás y editar tu GPT después de guardarlo, y siempre puedes pedir sugerencias a ChatGPT para mejorar tu GPT personalizado.

Cómo acceder a la creación de GPT personalizadas

1. Asegúrate de que estás suscrito a ChatGPT Plus.

2. Selecciona 'Explorar GPTs' en la parte superior del menú de la izquierda.

3. Selecciona Crear en la parte superior derecha de la ventana.

El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, ha declarado en varias entrevistas que la empresa está trabajando en la próxima versión de ChatGPT, pero aún no hay fecha de lanzamiento para ChatGPT-5.

Desde luego, ChatGPT-4o ha mostrado una mejora significativa con respecto a ChatGPT-3.5, así que será interesante ver cómo será la próxima iteración de esta tecnología.

El lanzamiento de ChatGPT-4 mostró los esfuerzos por reducir los sesgos de GPT-3 y hacer más seguras sus respuestas. Todavía no es perfecto, pero en general muestra mejoras en la producción de respuestas que tienen menos probabilidades de ser perjudiciales o sesgadas. Y las nuevas funciones, como el análisis de imágenes y las GPT personalizadas, abrieron nuevas oportunidades para interactuar con grandes modelos lingüísticos de IA.

Hay algunas desventajas con ChatGPT-4o en el nivel gratuito. Hay límites en los volúmenes de uso y en la asignación de recursos. Un límite de uso limita el número de consultas que puedes hacer, aunque no está claro cuántas consultas puedes tener o cuándo te estás acercando a tu límite. Cuando esto ocurra, verás un mensaje indicándote que has alcanzado tu límite de uso actual. El mensaje te avisa de cuándo puedes volver a intentarlo, así que puedes esperar hasta entonces o pasar a usar ChatGPT Plus, que no tiene límites de uso.

ChatGPT-4o es muy impresionante en lo que puede hacer y es muy divertido de usar. Este artículo sólo cubre una visión general de lo que ChatGPT-4o es capaz de hacer. Para conocer realmente sus capacidades, deberías pasar tiempo jugando con él y explorando diferentes escenarios.