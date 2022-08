Mejor smartphone de 2022: los 10 mejores móviles a tener en cuenta

(opens in new tab)

Included in this guide:

Nota de la editora: Agosto de 2022 Tras unos meses más tranquilos en el mundo de la telefonía, finalmente ha comenzado una época mas movidita y emocionante. Este mes hemos visto el lanzamiento del OnePlus 10T (opens in new tab) y los nuevos plegables de Samsung, el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), y dentro de poco conoceremos por fin la nueva gama iPhone 14 en septiembre, y los Google Pixel 7 (opens in new tab)probablemente en octubre. Más allá de eso, hemos decidido subir de posición en esta guía al Realme GT 2, ya que hemos querido resaltar una opción atractiva para aquellos que no quieran gastar tanto dinero como el que cuestan los demás modelos del ranking.

A la hora de elegir el mejor smartphone del mercado para ti hay muchas cosas que debes tener en cuenta. Los móviles son uno de los dispositivos más importantes para nuestro día a día, y debes asegurarte de que te estés comprando un modelo que sea perfecto para ti.

Como aquí en TechRadar ponemos a prueba prácticamente todos los teléfonos que van llegando al mercado, tanto de gigantes como Apple (opens in new tab), Samsung (opens in new tab)o Xiaomi (opens in new tab), como de marcas en crecimiento como Realme (opens in new tab)o Vivo, queremos ayudarte a elegir. Hemos elaborado esta guía de compra de los mejores móviles del mercado basándonos en nuestros análisis, y este es el ranking de lo mejor de lo mejor.

Verás que los primeros tres puestos abarcan distintas gamas de precios. Por lo tanto, ya busques el mejor móvil que se puede comprar con todo el dinero del mundo, o un teléfono más asequible, encontrarás un modelo en esta guía que se ajuste tus necesidades, gustos y posibilidades. Dicho esto, si buscas algo más económico, puedes echar un vistazo a nuestra guía de móviles baratos (opens in new tab), donde encontrarás muchas más opciones por menos dinero.

Verás que para cada smartphone de este ranking hemos incluido sus especificaciones, así como los puntos fuertes y flojos de cada modelo, con la intención de ayudarte a elegir de forma más fácil el móvil que se adapte mejor a ti. Por ejemplo, es posible que tu preferencia sea que tenga las mejores cámaras, o una pantalla fantástica, o una batería destacable. Sea lo que sea, hemos destacado todo esto de forma muy clara.

Por lo tanto, vale la pena que antes de empezar a buscar te pares a pensar en qué es lo que quieres y lo que necesitas.

Obviamente, es imposible que absolutamente todos los buenos móviles del mercado estén en esta lista. Aquí solo encontrarás lo mejor de lo mejor. También queremos recordarte que vuelvas de vez en cuando a este ranking ya que lo actualizamos constantemente; cada vez que sale un nuevo dispositivo y lo analizamos, si le damos una buena puntuación lo barajamos para ver si merece ganarse un puesto en este ranking, y en caso de que sí, lo incluimos.

Por último, hemos incorporado en esta guía nuestra herramienta de comparación de precios de los distintos vendedores, para que, una vez que elijas el mejor smartphone para ti, puedas encontrarlo al mejor precio.

Los mejores smartphones de 2022: ¿cuál eliges?

(Image credit: Future)

1. Samsung Galaxy S22 Ultra El mejor móvil que puedes comprar Especificaciones Fecha de lanzamiento: Febrero 2022 Peso: 228g Tamaño: 163.3 x 77.9 x 8.9mm SO: Android 12 Pantalla: 6.8 pulgadas Resolución: 1440 x 3088 CPU: Exynos 2200 RAM: 8GB / 12GB Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB/1TB Batería: 5,000mAh Cámaras traseras: 108MP + 10MP + 10MP + 12MP Cámara delantera: 40MP Pros + Cámaras y zoom increíbles + Pequeño S Pen fantástico Contras - Sin ranura microSD - La batería podría ser mejor

El Samsung Galaxy S22 Ultra es un teléfono increíble en casi todos los aspectos: su cámara es fantástica, su pantalla se ve increíble, tiene un montón de potencia de procesamiento, y más cosas. Dicho eso, hay dos puntos flojos por los que tal vez quieras seguir mirando los demás modelos de esta guía de compra: el Samsung Galaxy S22 Ultra se carga bastante lento, es muy grande y cuesta mucho dinero. Por lo tanto, dependiendo de lo que busques, es posible que este móvil sea perfecto para ti, o puede que lo descartes por una de las cosas anteriores. Sea como sea, mirando el cómputo general, está claro que este es el mejor smartphone que puedes comprar.

La razón por la que este es el mejor móvil del mercado: Aunque la mayoría de smartphones tienen un punto fuerte en concreto, el Galaxy S22 Ultra es un todo-en-uno, y es por eso por lo que lo consideramos el mejor de todos. Da igual si eres un fotógrafo empedernido o un gamer, este teléfono te encantará. Este móvil viene además con el lápiz óptico S Pen, que es un extra muy bienvenido para los que toman notas y hacen garabatos. Además, al poner a prueba el Samsung Galaxy S22 Ultra con nuestros benchmarks (software de análisis), el dispositivo alcanzó puntuaciones increíblemente altas; de las más altas de todo el mercado, por lo que también sirve para jugar, editar vídeos o cualquier otro proceso que requiera mucha potencia de rendimiento.

Pantalla: La pantalla de 6,8 pulgadas del S22 Ultra tiene una resolución de 1440 x 3088 (500 píxeles por pulgada), una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1.750 nits, lo cual es muchísimo, y te permite ver bien los contenidos incluso aunque te esté dando la luz del Sol de pleno. Nos pareció que todo se veía fantásticamente en esta pantalla, y su tasa de refresco variable significa que puede bajar a 1Hz para ahorrar batería cuando no necesites una tasa tan alta.

Duración de la batería: La batería dura un día entero, siempre y cuando no te vuelvas loco haciendo vídeos sin parar o jugando durante horas. La verdad es que es una gran duración de batería teniendo en cuenta las especificaciones de gama alta del móvil: los topes de gama no suelen durar demasiado.

Cámaras: El conjunto de cámaras del Galaxy S22 Ultra es súper versátil. Podrás hacer unas panorámicas impresionantes, o acercarte al máximo a los sujetos gracias a su zoom óptico de 10x y su zoom digital de 100x. También hay muchos modos muy útiles, como el modo retrato o el modo Captura Única (opens in new tab), que usa la IA para ayudarte a conseguir fotos mucho mejores de lo que podrías imaginar.

Lee más en nuestro análisis: Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab).

(Image credit: TechRadar)

2. Realme GT 2 El mejor móvil asequible Especificaciones Lanzamiento: Febrero 2022 Peso: 195g Tamaño: 162.9 x 75.8 x 8.6mm SO: Android 12 Pantalla: 6.6 pulgadas Resolución: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8/12GB Almacenamiento: 128/256GB Batería: 5,000mAh Cámaras traseras: 50MP + 8MP + 2MP Cámara delantera: 16MP Pros + Buena relación calidad-precio + Procesador potente Contras - El software tiene algún bug - EL HDR de la cámara es flojo

Si quieres gastar menos dinero del que cuestan la mayoría de los otros móviles de este ranking, deberías tener en cuenta el Realme GT 2. Cuesta la mitad que prácticamente todos los demás, y es un teléfono con unas especificaciones impresionantes. Por supuesto, tiene algún punto flojo, cosa necesaria para que pueda venderse a este precio, pero si esos aspectos no son prioridades para ti, no te importará. Entre ellos, podemos decir que el software puede dar algún error a veces, y que su conjunto de cámaras no cuenta con un teleobjetivo para hacer zoom óptico. Pero verás que teniendo en cuenta lo que te costará el Realme GT 2, es una compra realmente buena.

La razón por la que ocupa el top 2 de este ranking: Fijándonos puramente en las especificaciones, hay otros teléfonos que son mejores que el Realme GT 2, pero si se tiene en cuenta la relación calidad-precio de este dispositivo, está claro que ofrece un equilibrio perfecto: cuenta con unas especificaciones muy buenas, con un buen procesador (el Snapdragon 888 que es el tope de gama de 2021), y todo esto a un coste notablemente bajo (en comparación con los demás).

Pantalla: El Realme GT 2 tiene una maravillosa pantalla OLED de 6,6 pulgadas con una resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120Hz. Cabe señalar que en nuestro análisis comprobamos que a veces las fotos se muestran algo "falseadas", pero por lo demás ofrece buenos colores, y hay varios ajustes de pantalla diferentes entre los que elegir.

Duración de la batería: Cuenta con una batería de gran capacidad de 5.000mAh, y la velocidad de carga es muy rápida. De hecho, superando con creces a los móviles de Samsung y de Apple de esta guía de compra. En nuestras pruebas, pudimos cargar el teléfono de 0 a 100% en menos de 43 minutos.

Cámaras: Este móvil tiene una cámara principal de 50MP que es fantástica para conseguir fotos con plenitud de colores, y rinde muy bien incluso en condiciones de poca luz. De hecho, el sensor de Sony que tiene este Realme supera al de otros teléfonos más caros de este ranking que cuentan con una cámara de 50MP cuando se trata de la fotografía nocturna. De verdad que si te interesa poder hacer fotos de noche con buena calidad, el Realme GT 2 cumplirá con creces.

Lee el análisis completo del Realme GT 2 (opens in new tab).

(Image credit: TechRadar)

3. iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max Los mejores móviles para los fans de Apple Especificaciones Fecha de lanzamiento: Septiembre 2021 Peso: 204g / 240g Dimensiones: 146.7mm x 71.5mm x 7.7mm / 160.8mm x 78.1mm x 7.7mm SO: iOS 15 Pantalla: 6.1 / 6.7 pulgadas Resolución: 1170 x 2532 / 1284 x 2778 CPU: A15 Bionic RAM: 6GB Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB/1TB Batería: 3,095mAh / 4,352mAh Cámaras traseras: 12MP + 12MP + 12MP Cámara delantera: 12MP Pros + Buen rendimiento + Gran duración de batería Contras - Pocos cambios en diseño - El notch sigue siendo grande

Si eres fan de Apple, el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max son los dos mejores teléfonos a tener en cuenta. Los hemos combinado en una sola posición porque la única diferencia entre ellos es el tamaño de la pantalla. En cierta manera, estos iPhones no se pueden comparar con los mejores móviles de Android: siguen teniendo un notch, las pantallas son solo OLED y el diseño es el mismo desde hace años, pero para los fans de Apple, estos son los mejores teléfonos con iOS que pueden comprar.

La razón por la que ocupa el top 3 de este ranking: Los iPhone 13 Pro son los iPhone más potentes que existen ahora mismo. Son más potentes que el iPhone 12 Pro gracias al nuevo procesador A15 Bionic, que es increíblemente rápido, ya sea para navegar por los menús o para jugar.

Pantalla: El iPhone 13 Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas de resolución 1170 x 2532 y el iPhone 13 Pro Max tiene una más grande de 6,7 pulgadas de 1284 x 2778. La tasa de refresco es la misma en ambos dispositivos: variable de 120Hz, y ambos muestran los contenidos muy bien, aunque no tan nítidos como algunos otros modelos del mercado.

Duración de la batería: Cuando los pusimos a prueba, pudimos ver que ambos móviles suelen durar un día entre cargas, lo cual en realidad es el límite de lo que encontrarás en un tope de gama. Es verdad que la pantalla más grande del Pro Max consume más energía, pero como la batería también es de más capacidad que en el Pro, una cosa compensa la otra (por eso ofrecen la misma duración).

Cámaras: Los dos modelos Pro de la gama iPhone 13 cuentan con tres cámaras: una principal, una ultra gran angular y un teleobjetivo (para hacer zoom óptico). La calidad de la experiencia fotográfica es tan buena como nos tienen acostumbrados los iPhone, con un buen modo nocturno, modos de vídeo y trucos para las fotos selfie.

Aquí tienes nuestro análisis en profundidad del iPhone 13 Pro (opens in new tab).

(Image credit: Future)

4. OnePlus 10 Pro Llevando las características Pro a un precio más bajo Especificaciones Fecha de lanzamiento: Marzo 2022 Peso: 201g Tamaño: 163 x 73.9 x 8.6mm SO: Android 12 Pantalla: 6.7 pulgadas Resolución: 1440 x 3216 CPU: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8GB / 12GB Almacenamiento: 128GB/256GB Batería: 5,000mAh Cámaras traseras: 48MP + 50MP + 8MP Cámaras delanteras: 32MP Pros + Carga súper rápida + Precio muy tentador Contras - Muy grande - Las cámaras tienen algunos problemas

El OnePlus 10 Pro es un Pro en toda regla, y sus especificaciones y características rivalizan con otros dispositivos de esta lista que también son Pro. Aun así, de alguna manera consigue ofrecer todo esto a un precio bastante más bajo: por eso se ha ganado un puesto tan alto en este ranking.

La razón por la que ocupa el top 4 de este ranking: el OnePlus 10 Pro es un móvil Android fantástico, y una gran opción si no quieres un Galaxy. Tiene una pantalla preciosa, un chip Snapdragon 8 Gen 1 súper potente y ofrece una velocidad de carga rapidísima. Por otro lado, las cámaras son muy buenas, pero no son perfectas.

Pantalla: Este móvil tiene una pantalla que se ve realmente atractiva. Es una AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco variable de 120Hz, que puede bajar hasta 1Hz para ahorrar energía cuando no sea necesaria una tasa tan alta. En pocas palabras, es una pantalla grande, brillante, bonita y además soporta HDR10+.

Duración de la batería: El OnePlus 10 Pro tiene una gran batería de 5.000mAh que ofrece una duración de la media. Lo mejor es que la podrás cargar realmente rápido gracias a que soporta una velocidad de 80W.

Cámaras: Encontramos tres cámaras traseras en este dispositivo, que ofrecen una buena versatilidad. Además hay un par de modos creados en colaboración con Hasselblad, incluyendo uno XPan, que será entretenido para los que se divertían con la clásica cámara XPan. Cuando pusimos a prueba las cámaras, nos pareció que el OnePlus 10 Pro se queda un poco atrás en comparación con los Galaxy y los iPhones que están más arriba en este ranking. Aun así, eso no quita que te ofrezca una buena experiencia fotográfica.

Lee nuestro análisis: OnePlus 10 Pro (opens in new tab).

El Google Pixel 6 visto por detrás (Image credit: Future)

5. Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro Los mejores teléfonos con Android puro Especificaciones Fecha de lanzamiento: Febrero 2022 (España) Peso: 207g / 210g Tamaño: 158.6 x 74.8 x 8.9mm / 163.9 x 75.9 x 8.9mm SO: Android 12 Pantalla: 6.4/ 6.71 pulgadas Resolución: 1080 x 2400 / 1440 x 3120 CPU: Google Tensor RAM: 8GB / 12GB Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB Batería: 4,614mAh / 5,003mAh Cámaras traseras: 50MP + 12MP / 50MP+48MP+12MP Cámara delantera: 8MP / 11.1MP Pros + Cámara multifunción + Pantalla enorme y colorida Contras - Diseño es cuestión de gustos - Duración de batería de la media

El Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro son los teléfonos más emocionantes que Google ha lanzado en mucho tiempo, o posiblemente en toda su historia. Ambos tienen un diseño diferente a cualquier otro teléfono del mercado, con un módulo de cámaras que parece un visor y ocupa todo lo ancho del dispositivo, y una parte trasera en tres tonos. Por dentro, son igual de interesantes: cuentan con el chip Google Tensor que ha sido diseñado y construido específicamente para estos móviles.

La razón por la que ocupan el top 5 de este ranking: El Pixel 6 Pro es un buque insignia en toda regla, mientras que el Pixel 6 se queda un poquito por debajo en ciertas especificaciones, pero también te costará menos dinero. Ambos ejecutan Android 12 en su versión más pura. Dicho esto, tienen una duración de la batería que deja que desear en comparación con los modelos que están por encima en este ranking, y por eso están en esta posición. También hay que destacar que son algo menos potentes que sus rivales, ya que el chip propio de Google es bueno, pero no es el mejor, aunque lo cierto es que esto es algo que solo notarán los usuarios más exigentes que necesiten mucha potencia.

Pantalla: El Pixel 6 Pro cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas de resolución QHD+ y con tasa de refresco de 120Hz. En comparación, el Pixel 6 presenta algunos recortes en su pantalla: es una de 6,4 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 90Hz, pero eso no quita que muestre los contenidos de forma realmente vibrante.

Duración de la batería: La duración de la batería es un pequeño punto flojo en ambos teléfonos, ya que es algo mediocre, ya optes por el Pixel 6 con su batería de capacidad de 4.614mAh o por el Pixel 6 Pro que tiene una de 5.003mAh. La velocidad de carga en ambos casos es de 30W.

Cámaras: Los dos móviles destacan a la hora de hacer fotos. Ambos cuentan con una cámara principal de 50MP y una ultra gran angular de 12MP, y en el Pixel 6 Pro encontrarás un tercer sensor que es un teleobjetivo de 48MP y ofrece zoom óptico 4x.

Aquí puedes leer nuestro análisis del Pixel 6 (opens in new tab) y del Pixel 6 Pro (opens in new tab).

(Image credit: TechRadar)

6. iPhone 13 Un iPhone fantástico para los que no necesitan todas las mejores especificaciones Especificaciones Fecha de lanzamiento: Septiembre 2021 Peso: 174g Tamaño: 146.7 x 71.5 x 7.7mm SO: iOS 15 Pantalla: 6.1 pulgadas Resolución: 1170 x 2532 CPU: A15 Bionic RAM: 4GB Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB Batería: Hasta 19 horas Cámaras traseras: 12MP+12MP Cámara delantera: 12MP Pros + Buena batería + Potente Contras - Pocos cambios en el diseño - Sin 120Hz en la pantalla

El iPhone 13 no supone una actualización tan importante como la de iPhone 13 Pro, ya que su pantalla no cuenta con la tasa de refresco de 120Hz, pero gracias a su gran potencia y duración de batería, es una gran opción si no quieres gastarte ese dinero extra que te costará el Pro.

La razón por la que ocupa el top 6 de este ranking: El iPhone 13 Pro y los Galaxy S22 superan al iPhone 13 en especificaciones y funciones, pero este modelo estándar de iPhone se queda muy cerca, sobre todo en batería. Además, tiene un poco más de potencia que sus rivales Android.

Pantalla: Con su panel OLED de 6,1 pulgadas y una resolución de 1170 x 2532, el iPhone tiene una pantalla brillante y nítida. No tiene los 120Hz del modelo Pro, pero al menos su notch es más pequeño que el del iPhone 12.

Duración de la batería: En nuestras pruebas, el iPhone 13 aguantó encendido un día entero de uso, pero no mucho más. Eso lo deja muy en la media, pero eso no quita que supere a los anteriores iPhones.

Cámaras: El iPhone 13 no tiene teleobjetivo, pero su cámara principal y la ultra gran angular rinden genial, ya que sus píxeles son más grandes que los del iPhone 12. Gracias a una estabilización de imagen mejorada y a algunos nuevos modos y funciones de cámara, este modelo te ofrece mucho con lo que jugar, y habrá muchas cosas que te gusten.

Lee el análisis del iPhone 13 (opens in new tab).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

7. Samsung Galaxy S22 Fantástico para los que quieran móvil Android de tamaño compacto Especificaciones Fecha de lanzamiento: Febrero 2022 Peso: 167g Tamaño: 146 x 70.6 x 7.6 mm SO: Android 12 Pantalla: 6.1 pulgadas Resolución: 1080 x 2340 CPU: Exynos 2200 RAM: 8GB Almacenamiento: 128/256GB Batería: 3,700mAh Cámaras traseras: 50MP + 10MP + 12MP Cámara delantera: 10MP Pros + Construcción sólida y compacta + Rendimiento excelente Contras - No supone una gran actualización - Pantalla pequeña

El Samsung Galaxy S22 es la alternativa compacta al S22 Ultra, que es el que ocupa el primer puesto de este ranking. Las razones principales por las que optar por este modelo, es que es más pequeño y más barato que el tope de gama. Es verdad, el Ultra tiene características más llamativas y una pantalla más grande y mejor, pero esas son cosas que no todo el mundo busca.

La razón por la que ocupa el top 7 de este ranking: Este es un buen móvil Android para los que busquen un dispositivo de tamaño compacto que sea fácil de sujetar en la mano. Además, cuando lo pusimos a prueba nos pareció que ofrece una duración decente de la batería. También es uno de los móviles más asequibles que encontrarás en esta lista, ya que la mayoría de los dispositivos que son considerados los mejores del mercado, tienen un precio acorde con sus especificaciones de alta gama. Hay aspectos en los que el Galaxy S22 no está a la altura de otros móviles más caros de este ranking, pero es un modelo a tener en cuenta.

Pantalla: El Samsung Galaxy S22 cuenta con una pantalla atractiva y brillante, pero que al tener un tamaño de 6,1 pulgadas y una resolución de 1080 x 2340, es más pequeña y con menor resolución que las pantallas de la mayoría de los teléfonos de esta guía. Eso sí, tiene una tasa de refresco de 120Hz.

Duración de la batería: La capacidad de 3.700mAh de la batería del Galaxy S22 es menos que la de su predecesor, y la velocidad de carga está limitada a unos escasos 25W. Dicho esto, al ponerlo a prueba pudimos comprobar que de alguna forma consigue aguantar 12 horas del tirón cuando lo estás usando sin parar, lo cual no está mal.

Cámaras: Nos pareció que las cámaras del Galaxy S22 no rinden tan bien como las de la mayoría de los móviles que encontrarás más arriba en este ranking, pero aun así, podrás hacer muy buenas fotos con su conjunto de tres cámaras.

Lee nuestro análisis: Samsung Galaxy S22 (opens in new tab).

(Image credit: TechRadar)

8. Xiaomi 12 Pro Un Xiaomi rápido como el rayo Especificaciones Fecha de lanzamiento: Marzo 2022 Peso: 204g Tamaño: 163.6 x 74.6 x 8.2mm SO: Android 12 Pantalla: 6.7 pulgadas Resolución: 1440 x 3200 CPU: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8/12GB Almacenamiento: 128/256GB Batería: 4,600mAh Cámaras traseras: 50MP + 50MP + 50MP Cámara delantera: 32MP Pros + Diseño refinado + Carga increíblemente rápida Contras - Sin certificación IP - Algo de bloatware

Xiaomi siempre suele tener al menos un dispositivo en nuestra lista de mejores smartphones, y el Xiaomi 12 Pro es el último a día de hoy. No es barato, pero debes tenerlo en cuenta si lo puedes pagar.

La razón por la que ocupa el top 8 de este ranking: Es móvil un todoterreno genial, pero tiene algunos puntos débiles, como que no ofrece certificación IP de resistencia al agua y que su software viene con aplicaciones preinstaladas indeseadas, que le impiden conseguir un puesto mejor en esta guía de compra. Dicho esto, la velocidad de carga es impresionante y nos encanta su diseño.

Pantalla: Cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas que es fantástica, y la tasa de refresco de 120Hz y su resolución 2K te ofrecen una experiencia de visualización maravillosa, que francamente avergüenza al Galaxy S22 y al iPhone 13. Eso sí, es grande, por lo que si tienes las manos pequeñas es posible que te resulte algo incómodo de usar.

Duración de la batería: Su batería de 4.600mAh está bien, aunque no es enorme, pero ofreciéndote una carga rapidísima de 120W eso apenas te importará. La velocidad de carga inalámbrica también es genial, de 50W. Cuando pusimos a prueba la duración de la batería pudimos comprobar que aguanta fácilmente todo el día; desde la mañana hasta la noche, por lo que por lo normal no necesitarás cargarlo por la tarde para llegar al final del día.

Cámaras: Cuando pudimos a prueba la experiencia fotográfica nos pareció que el Xiaomi 12 Pro te permite hacer fotos muy buenas, aunque creemos que el zoom óptico que ofrece es un poco limitado. dicho esto, en el peor de los escenarios, sigue superando al Galaxy S22.

Descubre el análisis completo del Xiaomi 12 Pro (opens in new tab).

(Image credit: Future)

9. Oppo Find X5 Pro Un teléfono precioso con un solo fallo Especificaciones Fecha de lanzamiento: Febrero 2022 Peso: 218g Tamaño: 163.7 x 73.9 x 8.5mm SO: Android 12 Pantalla: 6.7 pulgadas Resolución: 1440 x 3216 CPU: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8/12GB Almacenamiento: 256/512GB Batería: 5,000mAh Cámaras traseras: 50MP + 13MP + 50MP Cámara delantera: 32MP Pros + Buena cámara principal + Mucha personalización de software Contras - Zoom muy limitado - Carísimo

Si tienes mucho dinero para gastar, los móviles de Oppo de gama alta son una gran opción, ya que aunque son dispositivos caros, tiene un diseño muy atractivo y suelen tener muy buenas cámaras. El Oppo Find X5 Pro no es una excepción, y también cabe destacar que ofrece un software muy bueno, que viene con un montón de opciones de personalización que te permiten ajustar la pantalla de inicio a tu gusto. A modo apunte, nos encontramos con algunos fallitos del software durante nuestro análisis.

La razón por la que ocupa el top 9 de este ranking: El Oppo Find X5 Pro tiene una cámara principal magnífica, aunque su teleobjetivo es muy limitado. Al precio que cuesta, la limitada capacidad de hacer zoom nos parece bastante decepcionante. Por otro lado, gracias a su carga rápida y a sus excelentes especificaciones creemos que es sin dudas uno de los mejores teléfonos del mercado.

Pantalla: Con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución 1440 x 3216 y tasa de refresco de 120Hz, no hay dudas de que esta pantalla tiene todo lo que queremos. Nos pareció que ofrece un gran contraste, colores fantásticos y un nivel de brillo realmente alto.

Duración de la batería: El Oppo Find X5 Pro tiene una batería impresionante si la comparamos con otros smartphones de esta lista (como el S22 Ultra y el OnePlus), ya que dura un día de uso aunque sea muy intenso. Además también se carga rápido, a 80W.

Cámaras: Al probar el Oppo Find X5 Pro nos dimos cuenta de que tiene una de las mejores cámaras que hemos usado, siempre y cuando uses la principal. La ultra gran angular también es buena, pero si eres de los que les gusta hacer mucho zoom, debes saber que ese es su punto flojo.

Lee el análisis del Oppo Find X5 Pro (opens in new tab).

El Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Aakash Jhaveri)

10. Samsung Galaxy S21 Ultra El mejor teléfono de 2021 Especificaciones Fecha de lanzamiento: Enero de 2021 Peso: 227g Dimensiones: 165.1 x 75.6 x 8.9 mm SO: Android 11 Tamaño de pantalla: 6.8 pulgadas Resolución: 1440 x 3200 CPU: Snapdragon 888/Exynos 2100 RAM: 12GB/16GB Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB Batería: 5,000mAh Cámara trasera: 108+10+10+12MP Cámara delantera: 40MP Pros + El mejor zoom en una cámara + Diseño espectacular Contras - Caro, lo mires por donde lo mires - Sin ranura para microSD

El Samsung Galaxy S21 Ultra fue el mejor smartphone en su año, con una de las mejores cámaras, mucha potencia, mucha batería, un buen diseño y un montón de funciones y características geniales. Es verdad que ya lleva un tiempo en el mercado, pero sigue siendo una gran opción a tener en cuenta, sobre todo ahora que encima lo puedes comprar rebajado.

La razón por la que ocupa el top 10 de este ranking: Gracias a su zoom óptico de 10x, su maravillosa pantalla y su fantástico diseño, el Galaxy S21 Ultra fue unos de los mejores móviles del 2021. Pero como ya tiene sucesor, y su precio, aunque ha bajado, sigue siendo caro, lo hemos bajado a este puesto del ranking.

Pantalla: Este móvil cuenta con una pantalla de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de 120Hz y resolución QHD+. Sigue siendo una de las mejores pantallas del mercado.

Duración de la batería: El Galaxy S21 Ultra ofrece una buena duración de batería, y cuando la pusimos a prueba nos aguantó un día entero hasta que tuviéramos que cargarla. Cabe señalar que si compras el móvil no te vendrá un cargador en la caja, por lo que tendrás que usar uno que ya tengas o comprarlo por separado.

Cámaras: La cámara Samsung de 108MP de este móvil será uno de los puntos fuertes para mucha gente, y es verdad que no decepciona en este teléfono. Al igual que su predecesor, puedes hacer zoom de 100x, pero se ha mejorado mucho con respecto al Galaxy S20 Ultra (opens in new tab) ya que hay dos cámaras haciendo ese trabajo.

Lee nuestro análisis: Samsung Galaxy S21 Ultra (opens in new tab).

¿Cómo elegir el mejor smartphone?

En función de cómo uses tu móvil, puede haber uno o más aspectos que sean importantes para ti.

Si quieres un móvil resistente, deberías fijarte en la certificación IP (opens in new tab): esto te permitirá saber cómo de protegido está frente al polvo y al agua. También debes tener en cuenta el material del que está hecho el dispositivo: si tiene un acabod e cerámica será más frágil, y lo mismo pasa con el el cristal, mientras que el plástico y el metal suelen ser más robustos.

Si eres de los que ve muchos contenidos en el teléfono, como películas o series, querrás una gran pantalla. Las más grandes, de 6.8 pulgadas, podrían ser perfectas para ti, así como una resolución por encima de 1080p. Las tasas de refresco de 90Hz o 120Hz también mejoran mucho cómo se ve todo.

La duración de la batería es un factor importante para casi todo el mundo, y puede llegar a ser un problema si es demasiado corta. Hay que tener en cuenta que una gran capacidad no siempre se traduce en una gran duración. El móvil debería durar al menos un día entero de uso para la mayoría de la gente, aunque también hay personas que por lo que sea necesitan que dure dos..

La velocidad de carga también puede ser un factor importante, y cualquier cosa por encima de 65W está muy bien, aunque ya hay móviles con 150W en el mercado. Hay dispositivos que se cargan tan rápido que podrás conseguir una carga completa en menos de 30 minutos, y otros tardan una hora. Si eres de los que solo cargan el móvil por la noche, esto no te importará tanto, pero si eres de los que se comen la batería a media tarde, te vendrá bien poder cargarlo rápidamente y seguir con tu vida.

Por último, a veces puede ser difícil saber la calidad que tiene la cámara de un teléfono tan solo con ver la hoja de especificaciones. Por eso, es importante que leas los análisis de los expertos, que han puesto a pruebas las cámaras en la práctica, y probando distintos escenarios. De esta manera, te asegurarás de que podrás disfrutar de la experiencia fotográfica que quieras. Típicamente, lo más útil es encontrar un móvil que tenga varias cámaras y modos de fotografía.

¿Cómo probamos los smartphones?

Cada teléfono en esta lista se ha sometido a un análisis completo en TechRadar, pasando por un proceso de pruebas.

La idea principal es usar el teléfono como lo haríamos si fuese nuestro durante dos o más semanas. Ponemos nuestra SIM y usamos el dispositivo para redes sociales, Netflix, fotografía y otras tareas normales.

De esta forma, podemos emular cómo usarías tú el dispositivo si lo compraras. Nos ayuda a entender todo el funcionamiento interno, algo que un usuario medio no apreciaría. Evidentemente, hacemos también algunas pruebas de laboratorio, para compararlo directamente con lo que dice la marca.

Jugamos y hacemos benchmarks para ver cómo de potente es. Cronometramos lo que tarda en cargar y cómo encaja en nuestra rutina diaria, además de cuánto tiempo tarda en descargarse usándolo durante todo el día.

Nos enfocamos en el diseño, pantalla, cámaras, rendimiento, software y batería, aunque el precio también es importante en el resultado final.