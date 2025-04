Android 16 podría robar una función de seguridad antirrobo de los iPhone

El código de un desglose de una aplicación de Google apunta a una función de "reinicio por inactividad"

Esto suena muy similar a una herramienta de seguridad disponible en los iPhones

Todavía no está activa, pero es probable que se lance como parte de Android 16

A finales del año pasado, Apple añadió una función de seguridad a los iPhone que debería dificultar a los ladrones el uso de teléfonos robados -y que también causó problemas a las fuerzas de seguridad-, y ahora la misma función podría llegar a Android.

La función en cuestión se conoce como «reinicio por inactividad», y en iPhone significa que el dispositivo se reiniciará automáticamente después de tres días de inactividad.

En Android, podría ser exactamente lo mismo, ya que Android Authority ha encontrado una referencia al «reinicio por inactividad» en un desglose de la aplicación Google Play Services. Además de compartir nombre con la función de Apple, parece que funciona igual, ya que la cadena de código indica que el dispositivo se reiniciará si permanece bloqueado durante tres días.

Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

Bloqueo de datos biométricos

El motivo es que tanto los iPhone como los Android son más seguros tras un reinicio, ya que los datos biométricos (como los escáneres faciales y de huellas dactilares) están inactivos y, en su lugar, es necesario introducir el PIN o la contraseña para desbloquear el teléfono.

La hipótesis -presumiblemente- es que un dispositivo que está encendido pero no se ha desbloqueado en varios días puede estar en manos de un ladrón, que hasta ahora no ha conseguido desbloquearlo. Así que si no lo consiguen en tres días, de repente les resultará mucho más difícil hacerlo.

Esta función aún no está activa en Android, y aunque es algo que Google está explorando, siempre es posible que no llegue al lanzamiento público, pero hay muchas posibilidades de que la veamos en Android 16.

Más concretamente, Android Authority ha descubierto que probablemente forme parte del Modo de protección avanzada, una función de seguridad de mayor alcance que ya sabemos que probablemente llegará a Android 16.

Además de incluir probablemente el reinicio por inactividad, este modo puede hacer cosas como bloquear la carga lateral, desactivar las conexiones 2G y habilitar la Extensión de etiquetado de memoria (MTE) para las aplicaciones, que es una característica que protege contra los errores de seguridad de la memoria.

Así que parece que Google podría estar poniendo un mayor énfasis en la seguridad con su próxima versión de Android, y no deberías tener que esperar demasiado para obtener estas características, ya que se espera que Android 16 aterrice en el segundo trimestre de este año, es decir, en algún momento entre ahora y finales de junio.