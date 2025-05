Android 16 está al caer: estas son las 5 novedades más útiles que quizá te hayas perdido

Android 16 se acerca rápidamente, y Google mostró recientemente el software, completo con un nuevo diseño Material 3 Expressive. Entre los propios anuncios de Google y las filtraciones tenemos una buena idea de qué características esperar también, pero algunas de ellas han sido más publicitadas que otras.

A continuación, detallamos cinco de las características confirmadas más interesantes que no han recibido tanta atención, lo que significa que es posible que te hayan pasado desapercibidas.

Tenga en cuenta que las características que se indican a continuación se centran principalmente en la seguridad, porque eso es en lo que Google se ha centrado hasta ahora con sus anuncios de Android 16.

Además, aunque es probable que la mayoría de estas funciones lleguen como parte de Android 16, es posible que algunas se lancen antes, o que tengas que esperar a una actualización a Android 16.x para algunas de ellas.

1. Mantendrá ocultas las notificaciones sensibles

(Image credit: Google)

Una característica de seguridad pequeña pero potencialmente muy útil que traerá Android 16 es la ocultación automática de notificaciones sensibles en la pantalla de bloqueo.

En concreto, ocultará las contraseñas de un solo uso (OTP) para que sólo puedan verse una vez desbloqueado el teléfono, lo que dificultará su visualización por ojos no autorizados.

Sin embargo, no siempre las bloqueará. En cambio, estas notificaciones sólo se ocultarán en «situaciones de alto riesgo», como cuando el dispositivo no esté conectado a una red Wi-Fi y no se haya desbloqueado recientemente, lo que sugiere que podría haberse perdido o haber sido robado.

2. Luchará contra las estafas con medidas de seguridad

(Image credit: Google)

A los estafadores se les ocurren formas cada vez más ingeniosas de engañar a la gente. Pero con Android 16, puede que les resulte un poco más difícil, ya que la actualización incluirá funciones de seguridad durante las llamadas que impedirán a los usuarios cambiar los ajustes de accesibilidad de cualquier aplicación mientras estén en una llamada.

Estas funciones también impedirán que los usuarios activen el permiso «Instalar aplicaciones desconocidas» durante una llamada.

Los estafadores suelen convencer a los usuarios para que activen estas funciones con el fin de acceder a su teléfono, por lo que al bloquearlas durante las llamadas, se añade una barrera más.

3. El panel de ajustes rápidos se ha renovado

(Image credit: Google)

Una característica que no está relacionada con la seguridad es un renovado panel de Ajustes Rápidos, que en Android 16 contará con mosaicos redimensionables y nuevas animaciones.

Aunque Google no lo ha mostrado, Android Authority también ha conseguido activar nuevos botones de un solo clic para Wi-Fi y Bluetooth en una beta de Android 16.

En definitiva, los Ajustes Rápidos deberían ser más personalizables y se debería poder acceder más rápidamente a los ajustes clave.

4. Te protegerá mejor de las aplicaciones maliciosas

(Image credit: Google)

Las aplicaciones maliciosas pueden poner en peligro tu teléfono, pero con Android 16 deberían ser más fáciles de detectar. Por un lado, Android 16 añadirá un nuevo conjunto de reglas en el dispositivo que buscarán patrones de texto o binarios para identificar rápidamente familias de malware, y te alertarán incluso antes de que instales una aplicación si muestra estos patrones.

Además, detectará y alertará si una aplicación cambia de icono, ya que a veces las aplicaciones maliciosas utilizan los cambios de icono para dificultar que los usuarios las encuentren y eliminen una vez descargadas.

5. Hará más difícil explotar el Bloqueo Remoto

(Image credit: Google)

Por último, Android 16 te dará la opción de añadir una pregunta de seguridad a la función de Bloqueo Remoto.

El Bloqueo Remoto te permite bloquear remotamente tu teléfono desde otro dispositivo, lo que podrías querer hacer si tu teléfono se ha perdido o te lo han robado. Pero actualmente, si alguien tiene acceso a un navegador que haya iniciado sesión en tu cuenta de Google, podría bloquear tu teléfono sólo con el número de teléfono.

Ahora bien, puede que sea poco probable que alguien que tenga ese acceso quiera bloquear maliciosamente tu dispositivo, pero le resultará mucho más difícil hacerlo cuando también se requiera una pregunta de seguridad.