La actualización de Mensajes de Google añade por fin una importante herramienta de seguridad y anuncia una función que debería tener desde hace tiempo

Parece que Google Mensajes va a recibir un par de nuevas herramientas para que el servicio sea más útil y seguro de usar. Estamos impacientes por probarlas.

La primera es que parece que Google va a añadir a su aplicación la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real. Eso es según el reciente desglose del APK de Android Authority.

Actualmente puedes compartir tu ubicación con otra persona a través de Google Maps, pero envía la información como un pin estático de Google Maps. Si te mueves, tendrás que volver a enviar tu ubicación, lo que puede dificultar los encuentros.

