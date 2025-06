Si, como a mí, te gusta mantener la pantalla de tu teléfono Android vacía, salvo para algunas aplicaciones realmente útiles, probablemente seas muy exigente con las aplicaciones que descargarías en tu dispositivo.

Quizá hayas consultado alguna lista de los mejores juegos para móvil y sólo hayas elegido una, o la lista de Google de las mejores aplicaciones para Android y hayas decidido que quizá descargues algunas más adelante, pero no ahora. El espacio de la pantalla de inicio es muy valioso y no todas las aplicaciones lo merecen.

Pero he seleccionado siete que sin duda lo merecen. Llevo años usando teléfonos Android y poco a poco me he ido haciendo con una lista de aplicaciones realmente útiles que me ayudan en mi día a día.

No, esta no va a ser otra lista genérica que incluya una aplicación del tiempo, un servicio de streaming, un juego, un editor de fotos, etcétera. Probablemente ya sabías que necesitabas esas aplicaciones y las descargaste en cuanto configuraste tu teléfono Android.

En cambio, estas son siete aplicaciones que probablemente ni siquiera sabías que necesitabas en tu vida hasta que las viste enumeradas a continuación. Entremos en materia.

1. JustWatch

(Image credit: Future)

He recomendado JustWatch a innumerables personas, y ahora la lista crece.

En el enrevesado mundo de los servicios de streaming, JustWatch simplifica las cosas. Si escribes el nombre de una película o programa de televisión que quieres ver, te dirá dónde está en streaming (si es que está en algún sitio). Ya sea en Netflix, Prime, uno de los mejores servicios de streaming gratuitos o tiendas de alquiler digital, JustWatch lo sabrá.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Esta aplicación es ideal para personas que, a diferencia del usuario medio de servicios de streaming, saben exactamente lo que quieren ver. Se acabaron los saltos entre plataformas de streaming tratando de encontrar esa película de John Wayne o esa vieja epopeya coreana que veías en el colegio.

JustWatch se complementa mejor con las aplicaciones de los propios servicios de streaming, ya que puedes saltar directamente desde JustWatch para ver la película o serie que buscas.

2. Skyscanner

(Image credit: Future)

Una aplicación que desearía no utilizar tanto como lo hago es Skyscanner.

Skyscanner es una aplicación que te ayuda a encontrar vuelos baratos. Introduces a dónde y desde dónde viajas y cuándo, y te encontrará los vuelos más baratos de varias aerolíneas. También ofrece información sobre hoteles y alquiler de coches.

Es algo que ya he utilizado antes para viajar mucho, pero el peligro viene cuando lo usas ociosamente. Hay una función de fechas flexibles, que permite ver cuándo es más barato ir al destino elegido. Hay una opción de vuelos a cualquier destino, que te indica los destinos más asequibles en las fechas elegidas. Y también hay una sección de bajada de precios, que te indica cuándo determinados vuelos son más asequibles.

Todas las funciones de Skyscanner son muy útiles para los que se van de vacaciones, pero puede infundirte muchas ganas de viajar si lo utilizas para divertirte, planificando vacaciones que nunca harás y soñando despierto con viajes a lugares exóticos. Aun así, ¡es divertido soñar!

3. Paprika

(Image credit: Future)

Paprika puede parecer una gran aplicación para los aspirantes a panaderos o chefs, pero también es buena para gente como yo, que no puede hacer una buena lista de la compra ni para salvar su vida.

En esencia, Paprika es una aplicación de gestión de recetas. Su nombre completo es, de hecho, Paprika Recipe Manager. Esto significa que puedes reunir recetas de toda la web para verlas en un solo lugar.

Pero hay mucho más que eso. Puedes mantener una lista de los ingredientes que tienes en casa y crear listas de la compra basadas en los ingredientes que necesitas para tus recetas. Puedes planificar cuándo comerás cada comida. Y cuando estés cocinando, hay funciones como la conversión de medidas, el temporizador y la tachadura automática que facilitan mucho el proceso.

Si de vez en cuando te encuentras delante del horno, sobre los fogones o encorvado alrededor de una tabla de cortar, Paprika es una aplicación estupenda.

4. Coolors

(Image credit: Future)

Coolors es una aplicación realmente sencilla pero compleja en sus ramificaciones. En pocas palabras, es una aplicación que genera aleatoriamente una paleta de cinco colores que combinan bien. Puedes elegir determinados colores y bloquearlos para que la aplicación cree una gama en torno a ellos.

Empecé a utilizar Coolors para elegir combinaciones de colores para fotografía y videografía, pero enseguida me pasé a otro uso. Cuando elijo un conjunto y tengo una prenda que quiero ponerme, bloqueo el color de esa prenda en la aplicación y dejo que Coolors elabore una combinación de colores en torno a ella.

Esto me ayuda a elegir un conjunto que tenga un cierto grado de estilo de color coordinado, algo en lo que normalmente no soy una experta. También puedes utilizar la aplicación para crear una combinación basada en una foto que hayas hecho, lo cual es muy útil.

Coolors también podría ayudarte a decorar tu casa, mejorar algunas obras de arte o entender mejor la combinación de colores de una película que estés viendo. Sinceramente, ¡tiene mucho que ver!

5. Too Good To Go

(Image credit: Future)

Too Good To Go: una aplicación que ha sido incondicional en mi teléfono para permitirme probar las cosas buenas de la vida, a pesar de no poder permitírmelas estrictamente.

Esta aplicación permite a restaurantes, bares, tiendas de conveniencia y otros establecimientos similares poner a la venta con descuento la comida o bebida que no han vendido al final del día. Normalmente, esto se hace a través de bolsas de comida con artículos variados al azar, aunque depende mucho de dónde compres la comida.

Al comprar bolsas Too Good To Go, puedes degustar comidas de calidad de restaurante sin el precio, y la aleatoriedad de todo ello también aporta un poco de diversión. También puedes filtrar por opciones vegetarianas o veganas para evitar la carne (aunque a veces he pedido bolsas en tiendas que no acaban de entender que «vegetariano» significa «sin carne»).

He utilizado Too Good To Go para comprar bolsas de verduras a punto de caducar que he convertido en curry, burritos de tiendas cerca de su hora de cierre, bolsas de donuts de cafeterías elegantes y bocatas de cafeterías. Pero mis favoritos absolutos siguen siendo las panaderías, que a veces pueden darte un montón de pan y pasteles frescos. Y recuerda que todo esto es mucho más barato que si lo hubieras comprado tú mismo en estas tiendas, aunque la comida sólo sea unas horas más vieja.

6. Spin the Wheel

(Image credit: Future)

Lo que empezó como una descarga de broma para mí se convirtió rápidamente en una forma de vida, y he convencido al menos a un amigo para que se descargue Spin the Wheel a raíz de que yo lo utilizara. Quizá eso cambie con la publicación de este artículo.

Spin the Wheel es sencillo. Añades una lista de entradas, pulsas «Girar» y la ruleta selecciona una al azar, con todo el encanto de una ruleta girando alrededor de segmentos de colores antes de aterrizar en una opción con cierta pompa.

Yo uso esta aplicación todo el tiempo. Para la noche de cine, si no podemos decidir qué ver, añadimos algunas opciones y dejamos que el destino decida. La he utilizado en múltiples rondas de bares para añadir algo de aleatoriedad a quién paga cada ronda (de hecho, la he utilizado en todo tipo de juegos de beber). Una o dos veces, incluso la he utilizado para decidir qué desayunar.

Spin the Wheel añade un poco de diversión a las pequeñas decisiones de la vida, y para las personas indecisas, puedo imaginar que es realmente útil.

7. Splitwise

(Image credit: Future)

Termino esta lista con mi favorita, una aplicación financiera que cada vez más gente a mi alrededor ha empezado a utilizar para compartir pagos. Splitwise es una aplicación que básicamente erradica las conversaciones de "yo pago" o "esta es mi ronda" cuando estás en un restaurante, bar o cafetería.

La forma en que funciona es que cada vez que haces un pago que quieres dividir con alguien, lo añades a un perfil compartido que tienes con esa persona. Splitwise sumará todos los pagos para averiguar quién debe dinero a quién y por cuánto, ahorrándote todos los quebraderos de cabeza de las matemáticas.

Por ejempo, he utilizado Splitwise cuando viajo con amigos para guardar los pagos individuales de cada compra común en el súper, cena en un bar o llenar el depósito de diésel. Imagina que uno del grupo no ha tomado cerveza en el último bar (el abstemio), y otro no quiere ninguno de los snacks que habéis comprado en la gasolinera (el diabético). Puedes indicar en Spliwise quién pagó o participó en cada gasto, y calcular en un segundo hasta el último céntimo que cada cual debe a los demás. ¡Qué bien nos ha venido este año en el Hellfest para resolver las deudas comunes de unas 12 personas! Es una forma muy útil de ahorrar tiempo en lugar de tener que calcular tú mismo el reparto.