Android 16 ya está disponible, pero su gran rediseño visual podría no llegar hasta septiembre

Android 16 ya está disponible, con nuevas características como actualizaciones en vivo y herramientas de seguridad.

Muchas otras características de Android 16 - junto con su revisión visual - no están presentes, y se rumorea que aterrizarán el 3 de septiembre.

Este despliegue inicial es sólo para los teléfonos Pixel, con otras marcas preparadas para desplegar Android 16 a finales de este año.

Android 16 ya ha aterrizado, y si eso te parece inusualmente pronto, estás en lo cierto, ya que las últimas versiones de Android han aterrizado hacia el final de sus años de lanzamiento, con Android 15 lanzándose en octubre.

Se trata, por tanto, de un cambio rápido para la última versión de Android de Google, lo que quizá explique la ausencia de la característica más esperada y sustancial.

En concreto, la revisión visual de Android (denominada Material 3 Expressive) que Google mostró no hace mucho, aún no está aquí. Llegará como parte de la versión QPR1 (quarterly platform release 1) de Android 16, que según una fuente que ha hablado con Android Authority llegará a los dispositivos Pixel el 3 de septiembre, que es más o menos cuando solemos esperar ver nuevas versiones numeradas de Android.

Material 3 Expressive (Image credit: Google)

Según los informes, el 3 de septiembre también veremos el modo de escritorio de Android 16, que permite conectar el teléfono a un monitor e interactuar con una interfaz de escritorio, al igual que Samsung lleva años ofreciendo con su modo DeX.

Y probablemente también veamos entonces actualizaciones más pequeñas, como una pantalla de ajustes de sonido más organizada, que ha sido vista por Android Authority en la última beta de Android 16 QPR1.

Aun así, eso no significa que no merezca la pena descargar esta primera versión de Android 16. Incluye varias características nuevas, como actualizaciones en directo que te ofrecen información en tiempo real sobre cosas como entregas de comida y solicitudes de Uber en tu pantalla de bloqueo.

También puedes activar el modo de Protección Avanzada para ayudar a mantener tu teléfono protegido de sitios web inseguros, llamadas fraudulentas, aplicaciones dañinas y otras amenazas. No todas las funciones de Protección avanzada son nuevas, pero ahora puedes activar todas estas protecciones con un solo toque.

(Image credit: Google)

Notificaciones agrupadas y mejoras de accesibilidad

Android 16 también agrupará las notificaciones de una sola aplicación para mantener las cosas organizadas, y hay mejoras para los usuarios de audífonos, ya que ahora se puede optar por utilizar el micrófono del teléfono para la entrada de audio durante las llamadas (en lugar del micrófono del audífono), y controlar de forma nativa el volumen del audífono desde el teléfono.

También hay actualizaciones más pequeñas, como un modo de canje que proporciona un acceso más rápido a los detalles clave del dispositivo, acelerando así el proceso de canje cuando vendes tu teléfono.

Estas y otras funciones ya están disponibles para los teléfonos Pixel compatibles (es decir, los Google Pixel 6 y posteriores). Si utilizas un teléfono de otra marca, tendrás que esperar un poco más, ya que Google afirma que las actualizaciones para teléfonos de otras marcas llegarán «más adelante este año».