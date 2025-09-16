Este es el consejo que le doy a mis amigos y familia a la hora de comprar online

Llevo mucho tiempo queriendo escribir este artículo, porque es algo que de verdad quería comentar desde aquí. Este es un discurso que he dado muchas veces en mi vida privada, cuando hablo con mis amigos y mi familia, y también quería compartirlo con los lectores que podáis leer este artículo.

Este artículo va sobre compras online, y no, no es un artículo promocionado. Pero vayamos primero con una ligera introducción.

Comprar online es ya parte de nuestro día a día: desde entradas para un festival hasta el pedido de una hamburguesa un sábado por la noche o un nuevo móvil. La comodidad de comprar en línea, y estés donde estés, es enorme, pero también son enormes lo son los riesgos: estafas, cancelaciones repentinas, artículos defectuosos, pedidos que nunca llegan… Por eso, desde hace años tengo una regla de oro que siempre recomiendo a mis amigas y ahora a ti: siempre que puedas, paga con PayPal.

Justo ayer mi marido hizo una compra online porque necesita una nueva pala de Pádel, y salió otra vez el tema de mi recomendación de pagar con PayPal. Por eso hoy ya me he animado a escribir estas líneas. Fue la típica situación: vio una buena oferta en Google de una web que no conocemos (no es de las habituales), y siempre surge la misma duda: ¿será fiable o una estafa? Bueno y para colmo, sinceramente, ahora mismo tenemos muchos pagos y añadir una pala "de las buenas" pues es un esfuerzo económico importante.

Por suerte, tenemos PayPal. Y es que es un salvavidas precisamente en estos casos: además de pagar de forma protegida, con la seguridad de que no vamos a perder nuestro dinero, hemos podido pagar en tres plazos sin intereses ni papeleos. Más cómodo imposible.

Y aquí quiero dejar algo claro desde el principio: este no es un artículo promocionado. Nadie me paga por escribir estas líneas. Simplemente soy usuaria de PayPal desde hace años, me ha salvado en varias ocasiones y, además, me encanta la facilidad que da para pagar en tres plazos sin intereses ni papeleo. Así que lo cuento porque creo que puede ser útil para cualquiera que compre online.

Yo siempre digo que pagar con PayPal te da 3 grandes ventajas, y son las que os voy a comentar a continuación. Por cierto, PayPal tiene otras ventajas, como poder recibir pagos de gente (por ejemplo cuando viven en el extranjero y no tienen Bizum). Pero en este artículo quiero centrarme en tres cosas concretas.

1. Seguridad y tranquilidad extra

Esto es lo primero que supongo que viene a la mente cuando se habla de pagar por PayPal.

Lo primero que me convenció de PayPal es la seguridad. Sí, puedes pagar en línea directamente con tu tarjeta, pero cuando lo haces a través de PayPal, tu banco no comparte los datos de tu tarjeta con la tienda. Es como una capa de protección extra entre tu cuenta y el comercio. Y créeme, esa tranquilidad no tiene precio.

2. Ayuda cuando la compra sale mal (o te estafan)

Lo de la seguridad está muy bien, por supuesto, pero lo que adoro de PayPal es su programa de protección del comprador.

¿A quién no le ha pasado que ha comprado en una web que no debía y ha resultado ser fraudulenta? ¿O incluso que ha comprado en una tienda fiable, pero que el transportista la ha liado, y tu producto ha llegado roto o incluso no ha llegado?

Si algo va mal (que te estafen, que no recibas lo que pediste, que cancelen un evento, etc.), PayPal se pone de tu parte. Lo he vivido en primera persona y os lo contaré a continuación.

En esos casos en los que te sientes tan engañado, PayPal te respalda de manera clara y rápida. Solo tienes que abrir una disputa desde tu cuenta, explicando lo que ha ocurrido y aportando los detalles de tu compra. PayPal mediará con el vendedor y, si no se llega a una solución satisfactoria (o si el vendedor no le responde en un plazo estipulado), te devolverá el dinero.

Todo el proceso se realiza desde el portal o la app de PayPal, sin papeleo adicional, y suele resolverse en pocos días. Es una garantía que da mucha tranquilidad y que, en mi experiencia personal, ha evitado pérdidas importantes de dinero.

Y en relación a eso, os quiero contar las dos experiencias que he tenido yo personalmente.

La primera vez fue con un festival en Valencia. Había gastado casi 200€ en la entrada y, de repente, el evento se canceló una semana antes de su celebración. Lo peor de todo (además de quedarnos con el hotel pagado y el resto de reservas), es que los organizadores desaparecieron con el dinero y muchísima gente se quedó sin nada.

Por suerte, yo había pagado con PayPal y me devolvieron el importe sin problemas. Mis amigas, que habían pagado con tarjeta, no tuvieron tanta suerte: dos recuperaron el dinero, pero tuvieron que esperar meses y hacer un montón de trámites con su banco, pero es que mi otra amiga nunca vio de vuelta su dinero porque su banco era de estos 100% online que no ponen tantas facilidades, por decirlo finamente.

De verdad, que cuando pasó eso no pude más que dar gracias por haber tenido la idea de pagar con PayPal.

La segunda vez había mucho menos dinero involucrado, pero aun así me dio mucha impotencia. Fue además en el cumpleaños de mi marido, y él tenía una ilusión muy sencilla: que le trajeran una hamburguesa a casa para cenar.

Pues bien, hicimos el pedido desde la app de una conocida cadena de hamburguesas. De hecho, ya lo habíamos hecho otras veces, pero esta vez, algo salió mal (menudo regalo de cumpleaños). Me cobraron, sí, pero el pedido nunca llegó. Al contactar con el restaurante de mi pueblo al que había hecho el pedido, me aseguraron que nunca habían recibido el encargo y que tenía que poner una reclamación directamente a la franquicia por los medios estipulados. Lo hice. Nunca contestaron. ¿Adivináis qué hice no? Gracias a que pagué con PayPal, abrí una disputa y literalmente al instante me devolvieron el dinero. No cenamos hamburguesa esa noche, pero al menos recuperé mi dinero.

3. Paga en tres plazos, sin intereses ni papeleo

Sí, has leído bien. Esto es súper práctico, y mucha gente ni lo sabe.

Otra ventaja de PayPal es la opción de dividir el pago en tres plazos, sin intereses ni papeleo. Esto es ideal para cuando tienes que hacer un desembolso más elevado y prefieres pagarlo en tres veces. Y lo mejor es que funciona en tiendas online muy conocidas, como PcComponentes, donde puedes comprar desde un portátil hasta un calentador de agua pagando en tres cómodos plazos con PayPal. Por cierto, para mi es una de las claras ventajas de PcComponentes frente a Amazon, ya que este último no permite pagar con PayPal.

Cómo empezar a usar PayPal

Bueno, pues después de todo esto creo que lo lógico es que pagues con PayPal la próxima vez que hagas una compra online (en un sitio que lo permita).

Así que aquí va una breve guía de cómo hacerlo, verás que es muy sencillo:

Regístrate gratis en la web de PayPal o desde su app. Solo necesitas un correo electrónico y tu número de teléfono. Crearás tu contraseña de PayPal. Vincula un método de pago: puedes añadir tu tarjeta (una o varias) o directamente tu cuenta bancaria. Paga con PayPal: cuando compres en una tienda online que lo permita (lo verás cuando te pongas a pagar en la cesta de la compra, junto al resto de métodos de pago), selecciona PayPal. Solo tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de PayPal y confirmar. Para pagar en 3 plazos, elige la opción de pago en plazos: si la compra es compatible (que es prácticamente siempre que el importe sea entre 30€ y 2.000€), PayPal te mostrará la opción de fraccionar en tres pagos sin intereses. Solo debes seleccionar esta opción y escoger la tarjeta en la que quieres que se vayan cargando los tres pagos.

En pocos minutos tendrás tu cuenta activa y lista para usar, y te aseguro que da muchísima tranquilidad tener esa red de seguridad en tus compras online.

Nota: activa las notificaciones para que cada vez que pagues o recibas un cargo, recibas un aviso inmediato por correo o en la app.

Entonces, ¿merece la pena usar PayPal?

Para mí, sin duda. No solo por la seguridad y las garantías, sino también por la facilidad de pago en plazos. PayPal es como ese amigo que te cubre las espaldas cuando algo va mal. Así que, si todavía no lo usas, te recomiendo que lo actives ya mismo y empieces a pagar con esta plataforma siempre que tengas ocasión.

En conclusión, comprar online puede ser una gozada, pero hacerlo con la tranquilidad de PayPal es todavía mejor.