¿Estás frustrado con las fotos que haces con tu móvil? El Google Pixel 10 podría darte la solución: te lo cuento

Cuando la gente me pregunta por los móviles, a menudo digo que no ha habido una gran evolución en ellos en los últimos años, especialmente en el apartado de la cámara: incluso algunos de los mejores móviles baratos ahora hacen fotos más que suficientes para redes sociales.

En muchos sentidos, podríamos haber alcanzado un punto muerto en cuanto a lo que se puede sacar del hardware compacto de las cámaras integradas en los móviles, independientemente del número de megapíxeles. Es aquí donde entra en juego la inteligencia artificial, junto con el procesamiento de imagen avanzado, para optimizar y perfeccionar las fotos. Sin embargo, por muy avanzada que parezca la IA, realmente no podía arreglar una foto que desde el principio, era simplemente… hasta ahora, al parecer. Ya que los nuevos Google Pixel 10 podrían cambiar esto.

Ya cargados de IA, Google ha equipado su última serie de móviles Pixel (compuesta por el Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 XL y Pixel 10 Pro Fold) con nuevas funciones inteligentes, y una de ellas ha llamado especialmente mi atención: el Asistente de Cámara.

Nota: el plegable Pixel 10 Pro Fold no se comercializa en España.

Basándose en las funciones de cámara con IA de los anteriores Pixel, el Asistente de Cámara utiliza los modelos Google Gemini, que están integrados en el sistema de la cámara, para procesar la escena que el usuario intenta capturar y luego ofrecer una serie de sugerencias que le ayuden a encontrar el mejor ángulo, la mejor iluminación e incluso recomendar qué modos de cámara usar para obtener las mejores fotos.

En esencia, el Asistente de Cámara es una forma de ayudar a quienes no son buenos captando buenas fotos con el móvil, para que sean capaces de producir imágenes de mayor calidad.

IA útil

Puede parecer un poco un ayudante enfocado solo para quienes piensan que la fotografía es un arte que requiere habilidad, y en parte estoy de acuerdo. Pero también es una herramienta que debería ayudar a la gente a aprender a tomar mejores fotos y a encuadrar mejor una escena.

Soy una firme defensora de intentar capturar la mejor foto posible en vez de apostarlo todo a la edición posterior, y siento que el Asistente de Cámara podría ser el medio para hacerlo. Debo aclarar que aún no he probado esta función, así que me baso en la información de Google, pero al ayudar a la gente a hacer la mejor foto de primeras, el Asistente de Cámara debería evitar la necesidad de usar toda una serie de herramientas de edición con IA generativa para obtener una buena foto después de pulsar el obturador; para mí, eso significa menos artificio y trucos y más fotografía “real”, aunque con un poco de ayuda de algoritmos inteligentes.

Se podría argumentar que el Asistente de Cámara no es revolucionario, ya que podría ser simplemente una evolución de las funciones Encuadre Guiado, que usan IA para ayudar a personas con discapacidad visual a tomar buenas fotos. Pero siento que es una evolución en el lugar adecuado, usando la IA para ayudar a que la gente mejore en lugar de simplemente reemplazar una habilidad o hacer algo por ellos.

Eso no quiere decir que los modelos Pixel 10 carezcan de otras mejoras de imagen con IA y herramientas de manipulación fotográfica, ya que ahora existe una versión automática de Mejor Captura para fotos en grupo, que encuentra y combina fotos similares en una sola imagen en la que todos salen mejor. También están presentes y funcionan correctamente funciones como el Borrador Mágico y la edición automática con IA.

Aun así, a mi parecer el Asistente de Cámara es un uso prometedor de la IA para ayudar a mejorar las habilidades de los usuarios y ofrece un enfoque nuevo (bueno, relativamente nuevo) sobre el uso de la IA en las cámaras de los smartphones. Y aunque creo que se me da bastante bien la fotografía con una cámara o con uno de los móviles con mejores cámaras, sigo con ganas de probarlo.