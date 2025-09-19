Sinceramente, creo que el Google Pixel 10 viene con tan pocas mejoras que me parece mucho más inteligente comprar el Pixel 9 – Estas son mis razones

Después de pasar un tiempo probando el Google Pixel 10 Pro XL, tengo un par de cosas que comentar. Pasé a este modelo inmediatamente después de probar el Samsung Galaxy Z Flip 7, y antes de eso estaba usando el Galaxy S25 Ultra... y me ha dejado con sentimientos encontrados, entre satisfecha y un poco decepcionada, porque la gama Pixel 9 sigue siendo tan extraordinariamente sólida, a pesar de que hayan salido sus sucesores.

Hace tiempo que soy defensora de los móviles Google Pixel. Desde que la compañía lanzó la generación Pixel 6, que supuso una renovación completa del enfoque de Google hacia los smartphones, con el icónico módulo de cámaras en forma de barra y el chip Tensor, siempre he elogiado los esfuerzos de la compañía por ofrecer un Android más accesible y fácil de usar que el de sus rivales.

El gran fallo de Samsung en el mercado de los móviles es que su software está demasiado sobrecargado, con años de actualizaciones acumuladas y funciones enterradas en menús de configuración complicados, lo que dificulta el hecho de que le guste a los usuarios nuevos. La gama Pixel, por su parte, ofrece la novedosa idea de “¿y si las cosas no fueran complicadas?” y apuesta por ser un sistema simple pero capaz.

El único problema es que Google ya dominaba esta fórmula hace un año, tanto que el Pixel 9 Pro fue nombrado teléfono del año por TechRadar. La generación Pixel 9 estaba tan bien equilibrada que estaba claro que mejorarla iba a ser difícil. Y, de hecho, parece que Google se ha quedado corto en cuanto a innovación.

Más allá de mejoras en la carga inalámbrica, una pantalla mejor y una configuración de cámara más completa en el modelo estándar, no hay muchas diferencias, especialmente en cuanto al rendimiento general.

El Google Pixel 9 y el Pixel 9 Pro XL. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Mi lema para la gama Google Pixel durante años ha sido que son “los mejores iPhone que Apple no fabrica”, y eso sigue siendo cierto con el Pixel 10, pero no más que con el Pixel 9. Los teléfonos se parecen casi idénticos (como se puede ver en las fotos de este artículo), salvo por algunos detalles sutiles, y no ha habido mejoras abrumadoras ni en el hardware ni en el software.

Honestamente, no hay mucho que Google pueda mejorar aquí, especialmente sin un aumento de precio que podría hacer que sus móviles fueran tan caros como los de Samsung. Mi elogio a la generación Pixel 9 sigue siendo más fuerte que nunca, y me está resultando extremadamente difícil recomendar el Pixel 10 en su lugar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Un diseño perfeccionado

Google Pixel 9 Pro XL. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Sinceramente, no hay mucho que destacar de la gama Pixel 10 sobre la serie Pixel 9, ciertamente no tanto como ocurrió entre el Pixel 8 y el 9, así que adelantándome un poco, creo que la mayoría de los usuarios estarían satisfechos con un Pixel 9, Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL.

Los Pixel anteriores eran excepcionalmente completos y bastante bien valorados en su lanzamiento, aunque pueda lamentar los aumentos de precio que se han producido en los últimos tres años. Su gran potencia de procesamiento, batería fiable y fantásticas pantallas, hicieron que la gama Pixel 9 fuera difícil de ignorar, y las cámaras están realmente entre las mejores que se pueden encontrar en el mercado de smartphones. Si no te importa no tener el dispositivo más reciente y más novedoso, compra un Pixel 9.

Y eso plantea la pregunta: ¿comprarías entonces el Pixel 10 (los precios parte de 899€? Bueno, hay algunas pequeñas mejoras a tener en cuenta. La más destacada es, sin duda, la inclusión de la carga inalámbrica Qi 2 y 2.1. Esta es la verdadera carga inalámbrica magnética que ofrece velocidades más rápidas que la carga Qi original.

Samsung decepcionó a muchos, incluyéndome a mí, cuando anunció que su gama S25 era “compatible con Qi 2” pero no incluía los imanes que hacen que la función sea tan atractiva y fiable en un apuro. Veo el atractivo del Qi 2 y me alegra ver que crece su adopción, pero sigue sin terminar de convencerme la carga inalámbrica, especialmente cuando es más lenta que la carga por cable y requiere una compra adicional (de un cargador inalámbrico).

La otra mejora es la pantalla. Los paneles de toda la gama son más brillantes que en generaciones anteriores y muestran un montón de detalles coloridos, siendo la del Pixel 10 Pro XL la más luminosa del mercado (3.300 nits). Se ve espectacular y solo se ve limitada por un sensor de pantalla adaptativa bastante sensible, que reduce el brillo cuando lo considera necesario.

El modelo Pixel 10 estándar también ha recibido por primera vez un conjunto de triple cámara, lo que lo hace más capaz para fotografías con teleobjetivo, aunque personalmente no creo que sea imprescindible para un usuario ocasional.

Las cámaras del Google Pixel 10 Pro XL. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Aparte de estas diferencias, las series Pixel 9 y Pixel 10 tienen mucho en común. Ofrecen un rendimiento y autonomía similares en el día a día (aunque el Pixel 10 cuenta con mejoras de procesador y gráficos respecto al año anterior), sus sistemas operativos son bastante limpios y los propios teléfonos tienen un buen aspecto. En conjunto, la propuesta de valor de hacerse con un Pixel 9 este año es realmente completa, especialmente ahora que algunos vendedores lo ofrecen más barato tras la llegada del Pixel 10.

Ambas generaciones de teléfonos ofrecen el mismo periodo de soporte de hasta 7 años en actualizaciones de software y seguridad (al Pixel 9 ahora le quedan seis años), lo cual ya es bastante generoso y mantiene al Pixel 9 como una opción atractiva.

En conclusión, aquí está mi postura: si tu teléfono es de 2021 o anterior y te importa la longevidad, considera el Pixel 10. Si es más reciente, probablemente no necesites actualizar, aunque conviene tener en mente el Pixel 11 del próximo año. Dicho eso, nunca viene mal ahorrar dinero y puedes optar por la gama Pixel 9 ahora o la Pixel 10 el año que viene, y seguirás teniendo un móvil fantástico. Bueno, e incluso puedes echar un vistazo al Pixel 9a, que es un muy buen teléfono económico de uso general que yo usaría encantada como mi dispositivo en mi día a día.