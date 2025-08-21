Como experto en smartwatches, espero que lo que más destaca en el Pixel Watch 4 sea el comienzo de una nueva y audaz era en este campo tecnológico

Se ha presentado el Google Pixel Watch 4, y puedes consultar nuestras primeras impresiones junto con la próxima generación de teléfonos: Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro y Google Pixel 10 Fold, así como los auriculares Google Pixel Buds 2a.

Aunque hay muchas características interesantes, como Gemini integrado en el dispositivo, la magnífica nueva pantalla abovedada de 3000 nits y la mejora de la duración de la batería, hay una característica que me gusta especialmente, sobre todo por sus implicaciones para el resto del sector de la tecnología wearable. De todas las empresas que iban a ser las primeras en incorporar esta característica, no habría dicho Google, pero aquí estamos.

En un movimiento hacia la longevidad y la sostenibilidad, Google ha introducido baterías y pantallas reemplazables en su serie Pixel Watch. La carcasa del Google Pixel Watch 4 se puede desenroscar, lo que permite a los usuarios retirar y reemplazar piezas. Google venderá las piezas durante el ciclo de vida del Pixel Watch 4 y hasta dos años después de su discontinuación.

Pixel Watch 4: Primeros pasos

(Image credit: Google)

Google no solo ofrece ahora servicios de reparación de relojes inteligentes para el Pixel Watch 4, sino que también ha habilitado la reparación doméstica de la batería y la pantalla mediante una colaboración con iFixit, tal y como ha hecho con los teléfonos. A pesar de que cualquiera con un destornillador Torx y un poco de paciencia puede sustituir la batería o la pantalla del Watch 4, según este informe de WIRED, el reloj incluso conserva su resistencia al agua.

Esta es la primera vez que Google hace algo así, y la verdad es que no hay mucho interés en ideas como esta en la industria de los relojes inteligentes en general. Llevo años analizando relojes inteligentes, y la mayoría de los relojes convencionales, incluidos los de Apple, Samsung y Garmin, están diseñados como unidades selladas. Una vez que se estropean (ya sea por una rotura repentina o una caída sobre el cemento, o por el desgaste gradual de la batería), están diseñados para ser desechados y sustituidos por completo.

En una era de consumo, Google está dando un paso adelante en favor de la longevidad. Dependiendo del precio de las piezas de recambio (que Google aún no ha revelado), esta iniciativa podría suponer un ahorro para los usuarios, ya que podrán reparar sus antiguos dispositivos en lugar de sustituirlos.

Además, también es una perspectiva muy bienvenida desde el punto de vista medioambiental. Los residuos electrónicos son un problema cada vez mayor, y otras empresas suelen limitarse a hablar de ello sin tomar medidas concretas. Apple ofrece servicios y reparaciones de relojes a través de su programa AppleCare+, pero no realiza reparaciones a domicilio. Si no has pagado por AppleCare, tendrás que pagar una tarifa única y llevar tu reloj a la tienda mientras Apple lo repara. Dependiendo de la antigüedad de tu reloj, esta tarifa y las molestias podrían ser suficientes para plantearte tirarlo y cambiarlo por uno nuevo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Apple ha hecho mucho hincapié en la producción neutra en carbono de sus últimas generaciones de relojes inteligentes, llegando incluso a contratar a Octavia Spencer para interpretar a la Madre Tierra en un sketch hace dos años. Pero aunque Apple compense las emisiones de carbono de su producción, sigue produciendo a un ritmo frenético, lanzando nuevos productos cada año y fabricando enormes volúmenes de unidades. Difícilmente se puede considerar una postura anticonsumista.

Aunque todo el litio de las baterías de repuesto de Google no es precisamente virtuoso, un dispositivo reparable es un paso en la dirección correcta. No se tiran aparatos electrónicos en perfecto estado solo porque una pieza haya fallado: al igual que un PC o un dispositivo Android antiguo, el Google Pixel Watch 4 se puede desmontar y sustituir. Quizás algún día incluso se pueda modificar, instalando una batería de la gama Pixel Watch 5 si es compatible. Un gran comienzo para el programa.

Futuro imperfecto

(Image credit: Evan Blass)

Sin embargo, no todo es color de rosa: la necesidad de abrir la parte trasera ha provocado un cambio en el puerto de carga del Pixel Watch 4. En lugar de optar por un disco magnético o con clavijas, como en versiones anteriores, esta base de carga se encuentra en el lateral del dispositivo, lo que permite que el diseño Pebble se mantenga en pie como un pequeño despertador.

Es bonito, y Google sin duda lo ha aprovechado al máximo con una pantalla giratoria y colocando la corona digital hacia arriba, como el botón de repetición de una alarma de verdad. Sin embargo, no hay duda de que habrá frustración en algunos sectores por el tercer cargador propietario en otros tantos años, y sin duda da la sensación de que es un desperdicio de plástico.

A pesar de todos sus defectos, Apple al menos se ha mantenido fiel al mismo cargador durante casi una década, por lo que se puede utilizar indistintamente con diferentes relojes. Sin embargo, si Google tiene la intención de mantener la reparabilidad de sus dispositivos, este podría ser el diseño ganador y seguir utilizándose en el modelo del próximo año, y no se puede negar que la idea del «pequeño despertador» parece un acierto.

Un mañana mejor

A pesar del voraz apetito energético de Google y su empresa matriz Alphabet por la inteligencia artificial y su avaricia por todos nuestros datos, me complace que una de las principales empresas tecnológicas haya dado un pequeño paso para dejar de obligarnos a comprar más cosas que no necesitamos y, en cambio, nos haya devuelto a los días en los que nuestros relojes, teléfonos, ordenadores y otras tecnologías esenciales eran reparables y duraban más tiempo.

Esperemos que sea un gran éxito y anime a más empresas a adoptar sustituciones similares o incluso estandarizadas e intercambiables (¡ja, qué quimera!), creando una industria de dispositivos wearables más ética y sostenible.