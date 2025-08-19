Los Samsung Galaxy Buds 3 FE llegan con traducción en tiempo real, el diseño de los Buds 3 Pro y la mayor duración de batería de entre todos los Galaxy Buds

AI with Gemini including voice activation, plus translation in real time

No es una filtración, no es un rumor y no es otro error: los Samsung Galaxy Buds 3 FE (o Buds3 FE, como a Samsung le gusta llamarlos) ya están aquí.

No ha sido un camino fácil: los auriculares se vieron por primera vez el 12 de junio, se filtraron el 22 de julio y luego Samsung Panamá los lanzó prematuramente el 7 de agosto, pero ahora ya están oficialmente aquí, tal y como ha anunciado Samsung.

¿Qué hay de nuevo? Lo primero que hay que destacar es algo que en realidad no es nuevo, y es el gran parecido de los Buds 3 FE con los emblemáticos Buds 3 Pro. Y no se trata solo de una bonita carcasa: también se incluyen las funciones de control de los Buds 3 Pro, incluidos los gestos de pellizcar y deslizar (sí, se puede deslizar la pala para ajustar el volumen).

Además, los Buds 3 FE tienen la clasificación IP54 de resistencia al polvo, al sudor y al agua, lo cual es una clasificación alta para unos auriculares, y algo que me encanta ver.

¿Otra cosa que me encanta? La mayor duración de batería de todos los Galaxy Buds hasta la fecha, con hasta 8,5 horas de escucha ininterrumpida en los auriculares (o 6 con ANC activado), o 30 horas incluyendo la recarga del estuche (24 horas con ANC activado).

En cuanto al ANC, Samsung promete una cancelación de ruido y una calidad de llamada mejoradas gracias a la matriz de seis micrófonos, ya que se ha trasladado un micrófono de cada auricular a la pala, más cerca de la boca, para una captación clara de la voz.

Y aunque los auriculares siguen conteniendo un solo controlador dinámico bajo la carcasa, que también alberga un chipset Bluetooth 5.4 con SSC (Samsung Seamless Codec) y compatibilidad con AAC y SBC, esta vez es un poco más grande para ofrecer un audio más envolvente.

Galaxy x Gemini

Pero entremos en detalles: ¿qué hay de la IA? Al igual que sus hermanos Pro, los Galaxy Buds 3 FE cuentan con Google Gemini, que incluye activación por voz, además de traducción en tiempo real a través de la aplicación Samsung Interpreter, todo ello como parte del paquete Galaxy AI.

Para aclarar (por si aún no estás familiarizado con este tipo de tecnología que combina Samsung y Google), eso significa que podrás acceder a Google Gemini para obtener asistencia de IA conversacional, pero con la aplicación Galaxy AI Interpreter también podrás utilizar el intérprete en tiempo real a través de los auriculares o Live Translate para traducir llamadas telefónicas mientras se producen.

Por supuesto, se trata de Samsung, por lo que los Buds 3 FE funcionarán a la perfección con tu televisor, tableta, PC o teléfono Samsung, con Auto Switch para cambiar de dispositivo fácilmente, y, como era de esperar, la función Find My earbuds está aquí, para que puedas hacer que los auriculares emitan un «pitido» si pierdes uno.

Los Samsung Galaxy Buds 3 FE están disponibles en dos acabados, negro y gris, con un acabado mate en dos tonos.

Aún no podemos dar fe del sonido, pero si estos auriculares «Fan Edition» están a la altura de las expectativas en las pruebas, nuestra guía de compra de los mejores auriculares podría tener un nuevo competidor... estad atentos.

Los Galaxy Buds 3 FE saldrán a la venta en el 4 de septiembre en Samsung.com, así como en tiendas seleccionadas, a un precio de 149,99 dólares, precio no confirmado en España.