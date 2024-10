Mi padre ha probado el nuevo modo Audífono de los AirPods Pro 2, y le ha encantado la mejora auditiva instantánea (y eso que nunca usa auriculares)

Desde el momento en que Apple desveló su paquete de funciones de salud auditiva para los AirPods Pro en su evento del 9 de septiembre, lo cierto es que me dio mucha curiosidad. ¿Realmente podrían funcionar bien las nuevas funciones auditivas? Basándose en otras funciones de salud de Apple, esta actualización pretende, entre otras cosas, convertir los AirPods Pro 2 en audífonos de venta libre para personas con pérdida de audición de leve a moderada a través de una actualización de software gratuita. Los beneficios potenciales para millones de personas son obvios, y enormes.

Se prometió que la función llegaría en octubre, y poco después del evento Apple recibió la aprobación en Estados Unidos a través de la FDA el 12 de septiembre de 2024. Ahora, podemos revelar que Apple planea comenzar a desplegar su función de salud auditiva para los AirPods Pro 2 durante la semana del 28 de octubre de 2024 (aunque de momento no en todos los países). He pasado la última semana usando unos AirPods Pro 2 con funciones de salud auditiva, y mi padre, que ya no oye tan bien (le guste o no), también los ha estado probando.

Aunque yo he utilizado con frecuencia los AirPods Pro y otros AirPods desde su lanzamiento en 2016, mi padre nunca ha usado auriculares inalámbricos y apenas ha tenido experiencia con auriculares de ningún tipo. Es un gran aficionado a la música, pero prefiere la reproducción con altavoces, probablemente con una sistema Bose o Sonos.

Tenía muchas ganas de hacer la prueba de audición y ver en qué condiciones estaban mis oídos; después de todo, suelo probar auriculares y altavoces, pero también asisto a muchos conciertos y he visto que las alertas de nivel de ruido de mi Apple Watch superan los 100 decibelios.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Dada la edad de mi padre y su trabajo, su audición está un poco más desgastada. Sin embargo, se ha mostrado reticente a considerar siquiera el uso de audífonos. Aun así, la idea de probar los AirPods Pro 2, con un completo conjunto de características que incluyen una fácil integración con su caja de streaming Apple TV 4K, le convenció más, y accedió a ayudarme con mis pruebas basadas en la experiencia y, debo subrayar, no científicas.

Empezamos conectando los AirPods Pro 2 a un iPhone abriendo el estuche y esperando a que apareciera la pantalla de inicio. A continuación, pulsamos "conectar" cuando apareció la opción y las pantallas de configuración nos mostraron las funciones esperadas, como los controles multimedia y el audio espacial personalizado. Luego llegamos a las novedades: la pantalla "Protege y mejora tu audición", que incluye la protección auditiva (que reduce los sonidos ambientales fuertes para proteger tus oídos), la prueba auditiva y la asistencia auditiva (la función de audífono).

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Puedes pasar directamente a la prueba de audición, como hicimos los dos. Comienza con una prueba de ajuste para asegurarse de que los AirPods Pro tienen el sellado adecuado para tus oídos, y los AirPods también probarán el entorno para asegurarse de que es lo suficientemente silencioso para realizar la prueba, de forma similar a la prueba que realizaría un especialista en audición. A continuación, los AirPods Pro activarán la cancelación activa de ruido y activarán la función "No molestar" en tu iPhone, con un breve resumen de en qué consiste la prueba. Básicamente, los AirPods Pro reproducirán un sonido que se repetirá tres veces. Cuando lo oigas, tendrás que tocar la pantalla, que reproducirá un rango de estos para cada oído para probar tu audición. No importa cuándo toques la pantalla; solo toca si oyes el audio.

Cuando haya terminado la prueba, verás los resultados de la prueba de audición, desglosados con el nivel de dB HL de tu oído izquierdo y derecho, y un gráfico (db HL es una medida de la pérdida auditiva en decibelios). También se te otorgará una categoría: Pérdida escasa o nula, Pérdida leve, Pérdida moderada, Pérdida grave y Pérdida profunda. La FDA ha aprobado que los AirPods Pro 2 actúen como audífonos para pérdidas auditivas de leves a moderadas.

Mi padre describió inicialmente la prueba como fácil, pero señaló que tenía que ajustar los AirPods para conseguir un ajuste cómodo, lo que no era sorprendente teniendo en cuenta que nunca había usado auriculares (algo que probablemente sería el caso de muchas personas que prueban los AirPods por primera vez con el propósito expreso de usarlos como audífonos). Pensó que quizá solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a llevarlos, pero decidimos cambiar las almohadillas medianas preinstaladas por unas pequeñas. Es bastante fácil de hacer, pero la prueba de ajuste indicó que la opción correcta era la mediana.

La prueba de audición informó de que mi padre tenía una pérdida de audición moderada, lo que no resulta sorprendente teniendo en cuenta que su edad. Sin embargo, las cosas se pusieron realmente interesantes cuando activó el modo de audífono. Describió los sonidos como más pronunciados y amplificados, sobre todo las voces cuando conversaba con familiares o visitantes en casa. Mi padre dijo que podía oír mucho mejor, captando todos los detalles, incluidos los sonidos más sutiles, algo que no consigue hacer normalmente debido a la pérdida auditiva parcial.

La funcionalidad del audífono también funciona bien para amplificar la música que se reproduce por los altavoces en interiores, así como para ver la televisión.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Y, aunque no es una función de la suite de protección auditiva, mi padre también disfrutó mucho del Audio Espacial de los AirPods Pro cuando vio películas y series en el Apple TV 4K, y señaló que le daba la sensación de estar allí con los actores. Estaba realmente asombrado.

Dicho esto, mi padre solo estuvo unos días con los AirPods Pro, y quiere probar a llevarlos más tiempo fuera para ver si hay algún beneficio al llevarlos mientras habla con la gente en el contexto de las interacciones diarias. Sostiene que nunca estuvo en contra de los audífonos antes de esto, aunque mi madre podría argumentar lo contrario.

Por supuesto, cuando llevas los AirPods, nadie más sabe para qué los estás usando. Y esa es una de las grandes ventajas de estas nuevas funciones para mucha gente. Aunque mi padre dijo que el posible estigma de los audífonos no influyó necesariamente en su decisión de no usarlos, el hecho de que los AirPods parezcan auriculares normales en lugar de un dispositivo médico es sin duda una ventaja. También disfruta de las funciones generales de los AirPods: escuchar la televisión a altas horas de la noche sin molestar a mi madre, ver algo con el Audio Espacial o atender llamadas con ellos.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

También le enseñé a hacer ajustes en la configuración de su iPhone para cosas como el nivel de la amplificación, el tono e incluso el balance. Tener todo esto en un solo lugar en el iPhone es práctico, aunque también se puede ajustar la amplificación en el Centro de control de un Apple Watch conectado o deslizando hacia arriba y hacia abajo en el propio cuerpo de los AirPods Pro.

Por mi parte, en mi prueba de audición obtuve un resultado de pérdida de audición de leve a nula, por lo que no me aparece la opción de utilizar el modo de audífono. Sin embargo, puedo utilizar la Protección Auditiva, que entra en juego con el modo Transparencia de los AirPods, reduciendo aún más los sonidos ambientales fuertes (como una obra cerca de ti), aunque no está diseñada para sonidos extremadamente fuertes, como los fuegos artificiales. Esta característica también funciona junto con los que utilizan el modo Audífono en Asistencia auditiva.

Si tienes los AirPods Pro 2, ya sea la versión con el puerto USB-C o Lightning, obtendrás todo este conjunto de funciones de forma gratuita, añadiendo un valor real a tu compra original. Esto está muy bien, y si todavía no tienes los auriculares estrella de Apple, suelen estar rebajados, y encima solo faltan unas semanas para el Black Friday.