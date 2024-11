Spider-Man: Beyond the Spider-Verse podría estar a punto de anunciar su lanzamiento - los fans han visto un gran logo de Miles Morales en Nueva York

Parece que un anuncio de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse está en camino

Los fans de Spider-Man están convencidos de que un gran anuncio de Beyond the Spider-Verse es inminente

Un gran logotipo de Miles Morales ha sido visto en el centro de Nueva York por los residentes

El mural podría estar instalándose antes de su posible presentación en la Comic-Con Brasil (CCXP) a principios de diciembre.

Los fans de Spider-Man se han puesto frenéticos ante la inminente revelación de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Ayer (18 de noviembre), numerosos neoyorquinos vieron que se estaba colocando un gran logotipo luminoso en la fachada de un edificio del centro de Nueva York. Normalmente, eso sería una noticia interesante por sí misma, pero lo más destacable de este mural en concreto es que su diseño coincide exactamente con el logotipo que adorna el traje del superhéroe Miles Morales en Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018 (En España: Un nuevo universo) y Spider-Man: Across the Spider-Verse de 2022 (En España: Cruzando el multiverso) .

This is being put up in Chelsea, NY right now.What are they cooking? 🤔 pic.twitter.com/X1JBg25hVRNovember 18, 2024

La ubicación de dicho logotipo, que fue fotografiado y subido a la red por un montón de transeúntes intrigados como el usuario de X/Twitter phil_spvrs (ver arriba), y Redditors como lookedrs y ConeyQ , también ha despertado interés. De hecho, su instalación en el barrio de Chelsea también está relacionada con las películas de Spider-Verse, ya que la coprotagonista de Miles, Gwen Stacey/Spider-Gwen, vivía en esta parte de Manhattan en su universo original.

¿Qué se sabe sobre la fecha de estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Miles Morales (Image credit: Sony Pictures)

Como era de esperar, el diseño y la ubicación del mural han llevado a muchos a teorizar que podría estar a punto de anunciarse Beyond the Spider-Verse. La revelación más obvia sería una fecha de lanzamiento oficial o, más bien, una nueva, dado que Beyond the Spider-Verse iba a estrenarse en marzo de 2024.

Si Sony y Marvel confirman una nueva fecha de lanzamiento, será una sorpresa para algunos fans. Tras un retraso inicial en la fecha de estreno debido a las huelgas de Hollywood de 2023, un informe reciente del informador de la industria Jeff Sneider sugería que la tercera y última entrega de la serie de películas animadas de Spider-Man de Miles se había retrasado hasta 2027.

Con la Comic-Con Brasil (CCXP) 2024 a la vuelta de la esquina, es posible que se anuncie una fecha de lanzamiento en breve. Mejor aún, es posible que no tengamos que esperar otros dos años y pico para su llegada.

Tradicionalmente, Sony Pictures es uno de los muchos estudios que ofrece información actualizada sobre su alineación de películas para el año que viene y más allá. Teniendo en cuenta que la CCXP se celebrará del 5 al 8 de diciembre de este año, parece probable que la revelación de Más allá del universo arácnido forme parte de la lista de anuncios de 2024, sobre todo porque Sony ya ha revelado detalles sobre el universo arácnido en la CCXP: el primer clip de Cruzando el multiverso se estrenó en el evento de diciembre de 2021 .

En cuanto a los rumores de que la secuela de Across the Spider-Verse podría llegar a los cines antes de 2027, el usuario de Reddit Colton826 afirma que Beyond the Spider-Verse tiene previsto su estreno para finales de 2025. Esta sugerencia sólo ha servido para aumentar la expectación de la gente, incluida la mía, ante la inminencia de una actualización del desarrollo y/o la fecha de estreno. Así pues, espero poder añadir la continuación de una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos cuando revise el calendario de estrenos para 2025.

Espera ver a Spider-Gwen y a más aliados de Miles en Beyond the Spider-Verse (Image credit: Sony Pictures)

Independientemente de si se desvela una fecha de lanzamiento revisada, uno de los compañeros de Sneider se sentirá reivindicado por las recientes afirmaciones que ha hecho sobre una revelación de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. El usuario X/Twitter conocido como Cryptic4KQual ha subido a Twitter hoy mismo (19 de noviembre) una captura de pantalla de un mensaje que publicó en Discord a mediados de octubre, en el que sugería que se anunciaría la trilogía antes de que acabara 2024. Veremos si tanto ellos como Colton826 dicen la verdad muy, muy pronto.

Beyond the Spider-Verse no es el único proyecto protagonizado por el lanzarredes que está en marcha. Spider-Man 4, que contará con el regreso de Tom Holland y Zendaya, entrará en plena producción a mediados de 2025 antes de su lanzamiento en julio de 2026.

En cuanto a otras producciones centradas en el trepamuros, actualmente se está rodando una serie de acción real de Spider-Man Noir protagonizada por Nicolas Cage para su estreno en Prime Video. En un plazo más inmediato, Venom: El último baile llegó recientemente a los cines de todo el mundo, mientras que otro spin-off de Spider-Man, Kraven el cazador, llegará a los cines el 13 de diciembre. Por último, otra serie de televisión animada de Spider-Man -Tu amigo y vecino Spider-Man- se estrenará en Disney Plus en enero de 2025.