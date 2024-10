He encontrado la ventaja más subestimada del iPhone, y puede que te sorprenda

Aunque me molesta un poco que me lo digan, de vez en cuando me han acusado de torpe. No llevo la cuenta de cuántas cosas se me han resbalado de las manos y han acabado en el suelo, pero últimamente se me han caído (¿falta de sueño?, ¿estrés?, ¿manos de mantequilla?...) una cantidad ridícula de teléfonos. La mayoría de estos eran unidades de prueba, pero así y todo...

A pesar de esta manía de los móviles topes de gama a saltar de mis manos o decidir no estar en mi bolsillo (la pantalla de Schrödinger: está a la vez rota y de una pieza, mientras no levantes el móvil del suelo), nunca uso una funda con esos teléfonos. Incluso con algunos de los mejores teléfonos plegables, los más frágiles de su especie, evito la funda.

¿Soy idiota? Probablemente. Pero me gusta ver el diseño industrial de los mejores teléfonos, en lugar de envolverlos en un plástico no muy bonito que se oscurecerá en no mucho tiempo.

De la misma manera, toda la fanfarronería sobre los mejores móviles Android que utilizan Gorilla Glass ha fomentado mi apatía en lo que respecta a la protección adicional del teléfono. Pero luego, uno se cae al suelo (ya sea por error mío o por los misterios de la física) y se agrieta, se astilla o se abolla.

Excepto, claro está, el iPhone 15 Pro Max.

He insistido en los beneficios del titanio en los teléfonos, que ha ayudado al iPhone grande a soportar todo tipo de castigos en el chasis, pero aún no he elogiado la genialidad del vidrio Ceramic Shield de Apple. Introducido con el iPhone 12, siempre he asumido simplemente que era la respuesta de Apple al Gorilla Glass de Corning. Sin embargo, ahora siento que me había olvidado de lo bueno que es Ceramic Shield. En unos 10 meses de uso, mi iPhone 15 Pro Max las ha pasado canutas. Se ha caído de mi sofá, de mi cama, de mi escritorio, de mi bolsillo y (sí, lo admito, una o dos veces) de mis manos, y en cada ocasión ha salido ileso.

¡Activando escudos!

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

El ejemplo más impresionante fue en agosto, cuando estaba de visita en Granada. Tiré el teléfono sobre la cama del hotel y, dado el peso del iPhone 15 Pro Max, rebotó con fuerza en el colchón y atravesó la puerta abierta del baño para aterrizar boca abajo con un escalofriante ruido en el suelo de baldosas.

Pensé: "Ya está, hasta aquí me ha durado el iPhone" y di gracias por tener un Samsung Galaxy S24 Ultra de repuesto a mano.

Pero cuando levanté con cuidado el iPhone del suelo, dándole la vuelta con más tensión que el fontanero del Titanic, vi que no tenía ningún daño. No pude encontrar ni una sola marca, incluso el módulo de la cámara que sobresalía parecía nuevo y en buen estado. Me sorprendió de verdad. Caídas como esta han reventado otros teléfonos que han tenido la mala suerte de activar el 'Modo Destrucción' de Antonio.

Y me hizo pensar que, a pesar de mi amor por el Botón de Acción o la consistencia de los sistemas de cámara, el vidrio Ceramic Shield de Apple podría ser mi característica favorita de los iPhones recientes.

Por lo tanto, si buscas un teléfono duradero que también se vea elegante, en lugar de parecer un ladrillo, no puedo sino darles mi sello de aprobación a los iPhones con Ceramic Shield. A prueba de patosos.