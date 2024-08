5 cosas que necesita el iPhone 16 para vencer al Samsung Galaxy S24

La serie Galaxy S24 de Samsung, que incluye el modelo estándar Galaxy S24 Plus y el poderoso Galaxy S24 Ultra, es uno de los mejores teléfonos que se pueden comprar ahora mismo. Y son auténticos rivales de la familia iPhone 15.

De hecho, yo diría que en términos de hardware puro el Galaxy S24, especialmente el S24 Ultra, tiene el teléfono de Apple beat; y lo digo como un usuario de iPhone 15 Pro Max.

Así que la pregunta es ¿qué puede hacer la rumoreada gama iPhone 16 para mantener a raya a los teléfonos Galaxy de Samsung? Bueno, tengo algunas ideas.

Carga más rápida

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Los teléfonos Galaxy S24 no desafían exactamente a los OnePlus 12 en cuanto a velocidad de carga, pero sí superan al iPhone 15.

Aunque abogo por una carga a buen ritmo para mantener la longevidad de la batería, creo que el iPhone 16 podría aportar más vatios para su carga. En el mejor de los casos, el iPhone 15 Pro Max puede cargar a 27 vatios con un cargador compatible, pero un Galaxy S24 Ultra puede sacarle todo el jugo con un cargador de 45 vatios. Así que creo que es hora de que Apple se inspire en su rival surcoreano y adopte una carga más rápida.

IA integrada

(Image credit: Apple)

Es una obviedad, pero con las funciones de IA de los teléfonos Galaxy S24 (y, de hecho, el nuevo grupo de teléfonos Google Pixel 9) Apple se queda atrás en lo que respecta a smartphones.

Lo importante aquí es ver una IA realmente integrada, no funciones bonitas. El iOS de Apple y su ecosistema son bastante fáciles de usar, así que espero que las funciones de IA sean las mismas. Aunque parece poco probable que veamos un aluvión de funciones de inteligencia de Apple en la próxima generación de iPhones, espero que veamos algunas herramientas inteligentes; por ejemplo, respuestas automáticas personalizadas a llamadas y mensajes de texto, o la capacidad de Siri para elaborar una agenda clara de la semana de uno mediante la succión de datos de correo electrónico y calendario y luego integrarlos con Mapas para obtener ideas sobre dónde almorzar el martes entre reuniones y así sucesivamente.

Más cámaras profesionales

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Tiendo a pensar que Apple ofrece los mejores teléfonos con cámara, a pesar de la preferencia general de TechRadar por el Galaxy S24 Ultra. Para mí, las cámaras del iPhone ofrecen un alto nivel de rendimiento constante, tanto en fotos como en vídeo, lo que hace que los teléfonos sean fantásticos.

Sin embargo, creo que las opciones para ajustar una toma son limitadas; quizá sea cosa mía, pero creo que Apple podría hacer más en este sentido.

Y con todo el procesamiento Neural Engine promocionado por la tripulación de Cupertino, me gustaría ver la fotografía computacional de Apple dar un nuevo salto hacia adelante - por ejemplo, un mejor procesamiento de luces y sombras sin comprometer el contraste. O una guía de disparo más inteligente para que los usuarios puedan captar mejor lo que ven o esperan ver en una foto.

Impulsar más el gaming

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con el chip A17 Pro en el iPhone 15 Pro y Pro Max, Apple promocionó la capacidad de ejecutar juegos con calidad de consola como Death Stranding. Y los teléfonos podían hacerlo, aunque no a la perfección.

Sigo pensando que hay un potencial sin explotar, especialmente con Apple Arcade. Así que me encantaría que los cuatro modelos previstos del iPhone 16 tuvieran chips potentes capaces de ejecutar juegos diseñados normalmente para PS5 o Xbox Series X.

Si añadimos el ecosistema de desarrolladores de Apple, podríamos ver una nueva generación de juegos para móviles que se elevan por encima de los demás y ofrecen experiencias que otros dispositivos, incluidos incluso los mejores teléfonos Android, no pueden ofrecer.

Potencia pro

(Image credit: Philip Berne / Future)

Hablando de potencia, a los actuales iPhones Pro no les falta, pero fuera de algunos juegos limitados, creo que es difícil aprovechar toda esa potencia. Por el contrario, los teléfonos Galaxy S24 pueden ofrecer Samsung DeX, con el chip Snapdragon 8 Gen 3 capaz de alimentar una experiencia de pseudo-escritorio; aunque no es perfecto podría doblar como una máquina de trabajo aceptable en un apuro.

Es una ilusión, conociendo a Apple, pero me encantaría ver algo parecido. Hemos visto cómo los iPad se acercan cada vez más a los MacBook, así que no veo por qué un iPhone no podría ofrecer una versión semiescritorio de iOS a través de una conexión por cable o inalámbrica a un monitor; diablos, Apple podría incluso ofrecer un hub dedicado para tener algo que vender además de esta opción.

Por lo menos, una opción de este tipo podría hacer que la edición de fotos y vídeos capturados en un iPhone Pro fuera mucho más refinada que tratar de golpear una pantalla. Vivo con la esperanza de que algún ingeniero de Apple lea esto...

Por supuesto, los iPhones son iPhones, independientemente de si Apple adopta alguno de mis deseos en los modelos iPhone 16, seguro que serán populares.

Sin embargo, la competencia de los teléfonos Android nunca ha sido tan fuerte. Así que creo que Apple podría hacer algo un poco especial para la próxima generación de iPhones para mantener la atención sobre la casa que Steve Jobs construyó.