El lanzamiento de Apple Intelligence es un desastre - No te compres el iPhone 16 solo por las promesas de lo que vendrá en un futuro incierto

Menuda semana para los fans de Apple, con el lanzamiento de iOS 18 y la puesta en venta de los iPhone 16 en los próximos días. Esta particular semana de septiembre llega cada año como la Navidad, dando a los amantes de la tecnología de la manzanita la oportunidad de usar un nuevo y reluciente móvil, o de dar una nueva vida a su antiguo modelo.

Este año no es diferente: el iPhone 16, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max han llegado a escena con interesantes novedades como el nuevo botón de Control de Cámara, y pantallas más grandes en los modelos Pro. A los cuatro modelos se les une iOS 18, la nueva generación del sistema operativo del iPhone, que a su vez trae opciones de personalización de la pantalla de inicio que te permiten elegir cualquier color para teñir los iconos de tus aplicaciones, una nueva app Contraseñas para albergar toda tu información de inicio de sesión e incluso una app de calculadora actualizada con Notas Matemáticas. Sin embargo, no estoy ni siquiera rascando la superficie con iOS 18; hay mucho más por lo que emocionarse y el sistema operativo funciona con todos los iPhone desde el XS en adelante.

Entonces, ¿por qué este titular tan pesimista? Al fin y al cabo, el iPhone 16 Pro parece una actualización sólida del mejor iPhone del año pasado, añadiendo un chip más rápido, mejoras en la cámara, nuevos botones, pantallas mejores y más grandes, e incluso una mejor duración de la batería.

Pero aquí llegamos al quid de la cuestión. Apple ha presentado sus nuevos móviles como los "primeros iPhones creados desde cero para Apple Intelligence", por lo que estos nuevos smartphones nos impulsan hacia un nuevo futuro de IA de Apple... bueno, más o menos.

(Image credit: Apple)

En todos los anuncios de los últimos iPhones de Apple se puede ver a gente aprovechando las ventajas de Apple Intelligence. Los nuevos anuncios, protagonizados por Bella Ramsey, de The Last of Us, muestran a la actriz utilizando la IA para resumir correos electrónicos, hablar con la Siri mejorada y otras cosas... Y sí, está todo muy guay, ¿verdad? Claro, pero resulta que en cada anuncio (en letra pequeña y blanca) hay una advertencia de que Apple Intelligence no estará disponible en el momento en el que el iPhone 16 se ponga a la venta el 20 de septiembre.

Apple Intelligence | More personal Siri | iPhone 16 Pro - YouTube Watch On

¿Te preguntas por qué? ¿Eres de los que ya ha ido corriendo a reservar un iPhone 16 por todas esas funciones tan molonas de Apple Intelligence que has visto anunciadas?... Pues bien, esas funciones de Apple Intelligence, como las Herramientas de Escritura, la función Limpiar de la app Fotos y nuevas categorías para los correos, no llegarán en la primera versión de iOS 18. Es una situación un poco extraña, sinceramente.

Apple está vendiendo sus últimos y mejores iPhones basándose en "¿te imaginas poder hacer esto?", y como consumidores, se supone que debemos confiar en el proceso y subirnos al carro. Por desgracia, la falta de características importantes en el lanzamiento no sólo del iPhone 16, sino también de iOS 18, hace que cueste ilusionarse con todas estas mejoras y actualizaciones.

Si no me crees, echa un vistazo a la página de vista previa de iOS 18 de Apple: Apple Intelligence es la característica principal, seguida de actualizaciones generacionales de aplicaciones que usamos a diario y opciones de personalización del color que deberían haber llegado al iPhone hace años. Es todo muy extraño: incluso la función de categorías para la app de correo Apple Mail no estará disponible en iOS 18 inicialmente, porque está impulsada por la IA de Apple.

La promesa del "¿te imaginas poder hacer esto?"

Desde luego que no me quiero poner en la piel de los vendedores de las tiendas de Apple, en ese momento en el que les tocará informar a los compradores descontentos del iPhone 16 (que se van a dejar un pastizal en el último iPhone) de que el mayor punto de venta de los móviles de Apple de primeras no se podrá disfrutar. Desde este punto de vista, incluso parece que les será difícil vender el nuevo iPhone, dado que no podrán ni hacer una demostración de todas esas funciones tan chulas que llegarán... en algún futuro incierto. ¿Cómo venderle un producto a la gente diciéndoles que no están disponibles sus mejores características?

Es una situación complicada. Y ahora viene lo peor: si bien los de habla inglesa podrán tener en mente que es una espera a corto plazo, ya que Apple Intelligence llegará al inglés de EEUU en octubre de este 2024 como parte de iOS 18.1 y luego a otros versiones de inglés en diciembre, la cosa pinta mucho pero para los españoles.

Resulta que en español (y muchos otros idiomas), Apple Intelligence no estará disponible hasta "el año que viene". Así, sin concretar ni siquiera el mes. La única forma que tendrá un español de disfrutar de Apple Intelligence será si cambia el idioma de todo el sistema operativo de su iPhone y de Siri por el inglés.

Pero es que la cosa no queda ahí. Tras la llegada de iOS 18.1, las herramientas de Apple Intelligence (en inglés) llegarán en un lanzamiento disperso sin un calendario real de cuándo se podrá utilizar todo lo que se mostró en la WWDC 2024 de junio. Si las estimaciones actuales son correctas, la conciencia en pantalla de Siri no llegará hasta iOS 18.4, que probablemente aterrizará en marzo de 2025, mientras que otras funciones como Genmoji e Image Playground están programadas para iOS 18.2, que comenzará a desplegarse justo antes del cambio de año, según Mark Gurman de Bloomberg. Y sólo en inglés, no lo olvides.

(Image credit: Apple)

Aquí es donde reside mi mayor preocupación: las promesas de lo que está por venir. Hemos utilizado Apple Intelligence como parte de la beta para desarrolladores de iOS 18.1 y nos gusta lo que hemos probado hasta ahora, pero Genmoji, Image Playground y la maravilla de una Siri realmente útil, de momento no son más que meros sueños. Nadie fuera de Apple ha visto estas herramientas de IA en persona; ni siquiera están aún en fase de pruebas beta como parte de una beta para desarrolladores.

Entonces, ¿podrá Genmoji generar dos emojis juntos con la misma fluidez que vimos en el escenario? ¿Funciona Image Playground tan bien como algunos de los mejores generadores de imágenes por IA? Nadie tiene ni idea, simplemente confiamos ciegamente en Apple basándonos en su historial de resultados en el pasado.

No sería la primera vez que Apple lanza un nuevo iPhone con promesas de futuras funciones (véase Deep Fusion), pero sí es la primera vez que un punto de venta tan importante se ausenta sin más del lanzamiento de un iPhone. Dentro de un año, si todo va bien, el confuso lanzamiento de Apple Intelligence será cosa del pasado. Pero si Genmoji o Image Playground se convierten en una réplica del fiasco de AirPower, el lanzamiento del iPhone 16 podría ser una auténtica pesadilla para Apple.

En conclusión, si te quieres comprar uno de los nuevos iPhone 16 por los increíbles nuevos chips A18, el nuevo botón de Control de Cámara, o por cualquier otra mejora de hardware, entonces perfecto, adelante. Hazlo y seguro que quedas muy contento. Pero si vas a comprar uno de los iPhone 16 porque Apple te ha convencido con su Apple Intelligence y quieres poder usar todas esas funciones de IA de Apple, entonces yo me esperaría a más adelante.

Con iOS 18, si quieres unas cuantas funciones nuevas y un sistema operativo para iPhone más estable, estarás contento. Pero si instalas iOS 18 esperando Apple Intelligence y todo lo que te han prometido, entonces puede que te sientas un poco decepcionado.

Hemos probado los iPhone 16 y la cosa pinta muy bien. Creemos que será un año emocionante para Apple. Pero tienes que ser consciente de cómo está la cosa con todas las novedades de IA más emocionantes, para no gastarte el dinero que tanto te ha costado ganar por una promesa de futuras características, ya que puede ser que acabes lamentando tu decisión.