Mi función favorita de Garmin acaba de mejorar con el Fenix 8 y el Enduro 3

Cuando me entreno para una carrera de larga distancia, como un maratón, hay una función que utilizo en mi Garmin Epix Pro, y ahora en el Garmin Fenix 8, que me resulta más útil que casi cualquier otra: la creación de rutas. Con unos pocos toques en Garmin Connect, puedo pedir a la aplicación que genere automáticamente una ruta circular que empiece y termine en el mismo lugar. De vez en cuando hay que ajustar la distancia (puede que me ofrezca una carrera de 18,5 km cuando he seleccionado 20 km), pero en general la función funciona de maravilla.

Una vez que tengo la ruta, envío el archivo GPX a mi mejor reloj Garmin sincronizándolo (lo que lleva un momento) y voilà, tengo indicaciones paso a paso en mi reloj a través de mapas y alertas para girar en los momentos correctos. Esto me permite desconectar por completo de la navegación y concentrarme en la carrera.

Muchos de los mejores relojes para correr están repletos de este tipo de automatización, desde marcapasos virtuales hasta zonas de frecuencia cardiaca objetivo, que eliminan un poco la carga mental durante una gran carrera. Sin embargo, durante mis exhaustivas pruebas de casi todas las marcas de relojes de running existentes, solo Garmin puede ofrecer este tipo de función de creación de rutas para que sea fácil y fluida de usar sobre la marcha. Y gracias a los nuevos Garmin Fenix 8 y Garmin Enduro 3, las cosas están a punto de mejorar.

En una charla exclusiva con TechRadar, Jon Hosler, jefe de producto de Garmin Fenix 8 durante su desarrollo, nos habló de la nueva función de ruta dinámica de Garmin Fenix 8 y Enduro 3. Las rutas dinámicas te permiten recorrer una distancia determinada, terminando en el punto de partida, sin tener que planificar tanto. Incluso si te desvías de la ruta que habías planeado en un principio, tu reloj reconocerá de forma inteligente lo que estás haciendo y te redirigirá con la distancia original seleccionada en mente.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Nos hemos dado cuenta de que a mucha gente le gusta desviarse de su ruta y hacer algo ligeramente diferente, o, ya sabes, una carretera está cerrada ese día y tienen que ir por un camino diferente», dijo Hosler, “y eso realmente puede descarrilar esa carrera por completo si no sabes dónde estás”.

«Ahora es más adaptable. Si cambias de ruta a mitad de camino, tu reloj Garmin recordará que querías recorrer esos 5 o 10 kilómetros y creará una nueva ruta en el momento, que te devolverá a esa misma distancia. Si quieres correr alrededor del lago un segundo y luego volver a los 5 kilómetros, ya sabes, intentamos que eso sea posible».

Durante mi estancia en París durante los Juegos Olímpicos, tuve que desviarme de mi ruta prevista para correr debido a los cierres de carreteras por las pruebas ciclistas, y esta función sin duda me habría ayudado a mantenerme en el buen camino. Pero las rutas dinámicas no se limitan a eso: también pueden guiarte de vuelta al punto de partida en carreras imprevistas con distancias fijas.

(Image credit: Breslavtsev Oleg / Shutterstock)

«La segunda mitad de esta función es que algunas personas saben por dónde corren, pero les gusta tener un poco de confianza en que pueden volver fácilmente al punto de partida. Si empiezas a correr y te fijas un objetivo, te lo recordamos a lo largo de la carrera, pero no te guiamos paso a paso.

«Al 40%, por ejemplo, una vez que llegas a los tres kilómetros, empezaríamos a crear una ruta de vuelta al punto de partida automáticamente, y te preguntaríamos '¿Te gustaría volver a la ruta?' y si el corredor selecciona 'sí' te daríamos esa sugerencia de ruta, sólo para la segunda mitad de tu carrera».

Estos cambios en una de mis funciones favoritas de los relojes para correr serán muy valiosos para gente como yo: corredores que viajan mucho y se entrenan para carreras de larga distancia. A menudo es difícil encontrar rutas circulares para correr el tipo de distancias que necesitamos en los entrenamientos, sobre todo en zonas nuevas, pero Garmin está decidido a hacerlo más fácil.