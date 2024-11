Si necesitas unos auriculares inalámbricos baratos, cómprate estos YA: son nuestros preferidos ¡¡y son tuyos por 15€ con esta oferta del Black Friday!!

JLab Go Air Pop erbjuder en hel del för sitt pris.

Bueno bueno bueno, estoy aquí como loca siguiendo las mejores ofertas del Black Friday en un montón de productos, y he tenido que parar lo que estaba haciendo porque he visto una oferta que tengo que compartir por vosotros antes de que se agoten.

Hay unos auriculares que son de los que más nos han impresionado en los últimos tiempos, en cuanto al sonido que ofrecen por muy poco dinero. Y claro, estoy emocionada, porque si ya nos parecían los mejores auriculares baratos, ¡pues imagínate ahora que están al 50%! Es que los puedes comprar ahora mismo por unos ridículos 15€.

Yo los he comprado sin pensármelo dos veces: son 15€ y me ahorrarán estar escuchando el móvil de mi marido todo el día, que me lleva loca con los vídeos de Instagram.

50% de descuento JLab Go Air Pop Bueno sonido, gran batería, buena conexión Bluetooth y cómodos, por 15€... ¿qué más quieres?

Aun así, aquí tienes los pros y contras destacados: ✅ Quieres gastar poco y quieres unos auriculares inalámbricos: son increíblemente asequibles y cuentan con unas prestaciones y un sonido que ninguna otra opción hasta la fecha ha conseguido a este nivel. ✅ Priorizas una batería de larga duración: 32 horas de reproducción, por 15€... Recuerda que los AirPods Pro solo te ofrecen un máximo de 30 horas de escucha. ❌ Quieres una aplicación con soporte completo: estos auriculares hacen cosas increíbles sin necesidad de una app complementaria (control de volumen en la oreja, ecualizador, etc.), pero si quieres una indicación visual de la duración de la batería, va a ser que no. ❌ Quieres un sonido de máxima calidad y tienes más dinero para gastar: si eres muy exigente cono la calidad de sonido y puedes gastarte un poco más, hazlo. Precio: 29,99€ 14,99€ en Amazon

Vamos por pasos, ¿qué es lo que nos gusta de estos auriculares?

Bueno, antes que nada, un apunte, obvio a mi parecer: no te esperes aquí la excelencia máxima sonora de unos auriculares de cientos de euros, con cancelación de ruido y no se qué otros extras. Ahora bien, lo que sí está claro, es que si quieres gastar poco, vas a flipar cuando los escuches.

Cuentan con una conectividad Bluetooth fiable, son cómodos, ofrecen una duración de la batería superior (8 horas de los auriculares y la friolera de 32 horas junto con el estuche), controles de volumen en el dispositivo que funcionan mejor que rivales que cuestan el doble, y una función de triple toque para elegir entre tres perfiles de ecualización diferentes.

Como ya hemos dicho, cualquier comparación significativa de sonido entre estos auriculares baratos y unos que cuestan 10 veces más no sería justa, ¿verdad? Pero que sepáis que estos auriculares JLab superan fácilmente a todos los demás en su rango de precio en sonido, características, calidad de construcción y fiabilidad. Cuando pusimos a prueba estos auriculares inalámbricos vimos que las voces se manejan relativamente bien a través de los medios, los graves se manejan con sensatez y el escenario sonoro es relativamente amplio.

En cuanto al diseño, son ligeros, con sólo 3,7g por auricular, e increíblemente pequeños, con tres tipos diferentes de almohadillas, lo que significa que deberían adaptarse a casi todo el mundo.

Los JLab Go Air Pop están muy por encima de sus posibilidades, suenan mucho mejor de lo que cabría esperar por su precio y cuentan con algunas características excelentes que hacen que tengan una fantástica relación calidad-precio.

Bueno, pues ahí os dejo con la oferta, ¡voy a seguir reuniendo otras ofertas para vosotros!