5 cosas que necesitas saber sobre los nuevos AirPods Pro 3 de Apple – incluido el precio

Los AirPods Pro 3 más pequeños serán populares, aunque un componente de hardware no se menciona

Llega la monitorización de la frecuencia cardíaca, pero no la medición de la temperatura

La traducción en tiempo real hace su sorprendente debut

¡Por fin están aquí! La llegada de los AirPods Pro 3 en el interesante evento "Awe Inspiring" de Apple es una gran noticia. ¿Por qué? Porque Apple afirma que sus AirPods Pro 2 son los auriculares más populares de la historia, y no puedo estar en desacuerdo. Y llevábamos tres años esperando que se renovaran.

Los AirPods Pro 3 son finalmente oficiales tras una serie constante de filtraciones en las últimas semanas, incluyendo un adelanto del diseño, rumores sobre monitores de frecuencia cardíaca y sensores de temperatura, y un gran indicio en iOS 26. Y pese a que Ming Chi-Kuo aseguraba que los Pro 3 no serían gran cosa (una opinión recientemente respaldada por Mark Gurman), y que la "actualización más importante" llegaría en 2026, lo cierto es que nos ha hecho ilusión el lanzamiento.

¿Entonces, qué necesitas saber? Sigue leyendo porque te hemos resumido todo lo más importante:

Una patente de Apple AirPods concedida en 2025 (Image credit: Apple)

1. Tenemos un nuevo sensor de frecuencia cardíaca, y una forma más pequeña

Una filtración del 2 de septiembre sugería que los AirPods Pro 3 recibirían dos nuevos sensores: monitor de frecuencia cardíaca y sensor de temperatura. Pues bien, acertaron a medias, ya que solo uno de ellos se ha materializado.

Apple afirma que, gracias a una malla rediseñada y a una nueva arquitectura de drivers personalizados, se ha incrementado el flujo de aire hacia el oído para un escenario sonoro más amplio y graves más potentes, además de nuevas almohadillas "infundidas con espuma" (ahora hay cinco tamaños, ¡incluso XXS!). Todo esto también ha llevado a Apple a afirmar que obtendrás el doble de potencia de cancelación activa de ruido (ANC) respecto al modelo anterior, lo cual es todo un logro.

Pero lo más destacado se ve en nuestra imagen principal: el monitor de frecuencia cardíaca. ¿Ves esa pequeña barra negra adicional en la parte interna del auricular? Apple la utiliza, junto con los sensores de movimiento integrados en los AirPods, para ofrecer una nueva experiencia de entrenamiento capaz de registrar 50 tipos de ejercicio solo con los AirPods Pro 3, es decir, sin necesidad del Apple Watch.

Incluso recibirás retroalimentación motivacional durante los entrenamientos y seguimiento de información en Apple Fitness+, con nuevas API para que los desarrolladores de apps de fitness puedan monitorizar tus ejercicios.

Apple explica: "Los AirPods Pro 3 incorporan un sensor fotopletismográfico (PPG) personalizado que emite luz infrarroja invisible pulsada 256 veces por segundo para medir la absorción de luz en el flujo sanguíneo".

Por otro lado, los auriculares en sí son ahora más pequeños (con una forma ligeramente modificada para adaptarse mejor al canal auditivo) e incluyen el monitor de frecuencia cardíaca más pequeño que Apple ha creado. También cuentan con certificación IP57, por lo que son técnicamente resistentes al agua.

(Image credit: Future)

2. Traducción en tiempo real (y más energía)

Otro gran añadido que no se esperaba ha llegado: la traducción en tiempo real. Apple afirma que podrás pellizcar ambos auriculares para iniciar la traducción en directo, y la ANC se activará para reducir un poco la voz mientras se realiza la traducción.

Luego, simplemente podrás responder hablando, y tu iPhone mostrará tus palabras y, opcionalmente, las leerá en voz alta. Además, si dos personas usan los AirPods Pro 3, se puede hablar a través del sistema de traducción; Apple afirma que utiliza tecnología tanto en los auriculares como en el iPhone.

Apple afirma: "La traducción en directo en los AirPods está disponible en inglés, francés, alemán, portugués y español, y llegará a cuatro idiomas más antes de fin de año: italiano, japonés, coreano y chino (simplificado)».

¿Algún pero que añadir? Uno o dos; Apple también señala: "La traducción en directo puede no estar disponible en todas las regiones o idiomas. Para información sobre disponibilidad de funciones e idiomas y requisitos del sistema, visita support.apple.com/en-us/121115". Dado que ese enlace hace referencia a la disponibilidad de Apple Intelligence en distintos países, dependerá de si la IA de Apple está disponible donde te encuentres.

Y aquí hay una verdad que deja esta “actualización imprescindible” (palabras de Apple) menos única de lo que parece: según las propias pestañas de comparación de Apple, esta función de traducción en directo también llegará a los AirPods Pro 2 y AirPods 4 con ANC (aunque no a los AirPods 4 base ni a los AirPods Max).

¿Y la duración de la batería? Claro, la mejor forma de describir la de los AirPods Pro 2 es que era “aceptable”: hasta 6 horas de reproducción con una sola carga (hasta 5,5 horas con Audio Espacial y seguimiento de cabeza activado), o hasta 30 horas incluyendo el estuche.

Los AirPods Pro 3 han mejorado esto, con hasta 10 horas en modo Audífono con Transparencia activada, o 8 horas de uso estándar con ANC activado.

(Image credit: Apple)

3. Precio y fecha de puesta en venta

Los AirPods Pro 3 cuestan en España 249€, lo cual significa que han bajado respecto a los 299€ de los AirPods Pro 2.

Eso se agradece, y más teniendo en cuenta que muchos de los mejores auriculares inalámbricos han subido de precio en los últimos años en línea con la inflación.

Con este precio de lanzamiento, los nuevos AirPods Pro 3 se colocan en la parte baja de la gama de auriculares premium en algunos países. ¡Quién lo diría!

Ya se pueden reservar desde el 9 de septiembre y empezarán a llegar a las tiendas (o a la puerta de tu casa) el 19 de septiembre.

4. Ni cámaras de infrarrojos, ni sensor de temperatura ni chip H3

Se había especulado bastante con que una (o quizá dos) de las funciones más esperadas no llegarían en este nuevo modelo, y así ha sido. Sinceramente, esto puede parecer decepcionante para algunas personas, pero la llegada de la Traducción en tiempo real bien podría compensarlo.

Para empezar, no hubo ninguna mención de un chip H3 más potente, que se suponía sería todo un avance para funciones futuras: los AirPods Pro 2 vuelven a estar confirmados con el chip H2.

Tampoco se anunció la medición de temperatura, lo cual resulta extraño teniendo en cuenta el gráfico con aspecto de mapa de calor que Apple utilizó en su evento 'Awe dropping'.

Las cámaras de infrarrojos integradas en los AirPods Pro 3 tampoco se materializaron. Esto no sorprende demasiado: en diciembre de 2024, un informe de Mark Gurman en Bloomberg ya sugería que la tecnología necesaria para tener cámaras en los AirPods aún no estaba lista, y apuntaba a 2027 como fecha de lanzamiento para unos AirPods con esa función.

Este año, otro informe aseguró que los AirPods con pequeñas cámaras de IA llegarán en 2027, aunque personalmente creo que supondrán un gran avance en materia de seguridad cuando lleguen (y que, en realidad, podría suceder en 2026 en lugar de 2027, con los AirPods Pro 4). Aun así, era un sueño imposible esperar algo así hoy.

Es fácil ver el gran impulso de Apple hacia el seguimiento de la salud en sus AirPods de gama Pro, y con la monitorización de la frecuencia cardiaca ya disponible en los auriculares Beats Powerbeats Pro 2 (de la filial de Apple), que los AirPods Pro 3 fueran a incluir también esta función parecía prácticamente seguro.

Pero la omisión de un par de funciones novedosas (en particular, la medición de temperatura) en un lanzamiento tan importante puede dejar un ligero sabor a decepción.

5. Seguimos sin soporte Lossless

Probablemente, el punto más polémico cuando se trata de unos nuevos AirPods es que siguen sin ser compatibles con la propia oferta de audio en alta resolución de Apple Music, concretamente 24 bits/96 kHz (es decir, la resolución máxima de la opción Lossless (sin pérdidas) de Apple Music) y 24 bits/192 kHz, donde llega el límite de la opción Hi-Res Lossless de Apple Music.

Actualmente, para tener archivos Hi-Res Lossless (que Apple puso a disposición de sus suscriptores de Apple Music sin coste adicional allá por junio de 2021) en tu iPhone, necesitas un sistema con cable bastante enrevesado que empieza con el adaptador Lightning a USB para cámara de Apple (limitado a 24 bits/48 kHz), después un DAC portátil de terceros para alcanzar esa resolución, y finalmente unos buenos auriculares con cable.

¿Y en el caso del nivel Lossless algo más modesto? También necesitas auriculares con cable, aunque el DAC integrado del iPhone es suficiente para ofrecer el resultado siempre que uses un cable, ya sea con los todavía estupendos EarPods de Apple o, desde el 1 de abril de 2025, con los AirPods Max, que añaden paso de audio Lossless a través de USB-C.

Si los AirPods Pro 3 dieran a los fieles usuarios de Apple acceso a la opción Hi-Res Lossless de Apple Music, sería un éxito rotundo, y por eso sorprende de verdad que la compañía de la manzanita aún no lo haya hecho.

Apple sí ha anunciado una nueva arquitectura de drivers, una cancelación de ruido mejorada y avances en su función de audífono, añadiendo: “Para ayudar a los usuarios de audífonos en entornos ruidosos como restaurantes, la función Amplificación de Conversación ahora es automática, añadiendo una potente amplificación con reducción del ruido de fondo”.