7 novedades del iPhone 17 que necesitas saber

Ayer fue uno de los eventos de Apple más importantes del año, dado que la marca que levantó Steve Jobs presentó la serie iPhone 17. El modelo estándar recibe una renovación sólida, pensada para atraer a la mayoría de usuarios y aspirar a un puesto en nuestra lista de los mejores móviles.

Y aunque no es enormemente diferente de su predecesor, el iPhone 16, trae más mejoras de las que parecen a simple vista; la más destacada es que, por fin, el iPhone estándar cuenta con pantalla de 120Hz.

Vamos a repasar todas las novedades más importantes.

Vayamos al grano:

Pantalla ProMotion de 120Hz

Chip A19

Nuevo sistema de cámara Fusion de 48MP

Nueva cámara frontal de 18MP con Center Stage

Mejor autonomía de batería y carga mejorada

Ceramic Shield 2 en la pantalla

5 colores disponibles: lavanda, verde salvia, azul neblina, blanco, negro

Almacenamiento inicial de 256GB

Precio desde 959€, con reservas a partir del 12 de septiembre y lanzamiento el 19 de septiembre

Os dejo este vídeo de mi compañero de TechRadar internacional, que estuvo en el evento, está en inglés pero así podéis ver el iPhone desde todos los ángulos.

Chip A19

(Image credit: Apple)

Como siempre ocurre con los nuevos iPhone, el iPhone 17 llega con una actualización de procesador gracias al A19.

Y, como era de esperar, hay un aumento en la potencia de CPU y GPU; el modelo anterior ya era muy potente, así que no considero que necesitara una gran mejora en CPU, pero el incremento en gráficos debería ayudar a que algunos de los juegos más avanzados disponibles en iOS, como Sniper Elite 4 y Hitman World of Assassination, se ejecuten con mayor fluidez.

La CPU cuenta con seis núcleos, dos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia. La GPU de 5 núcleos ofrece compatibilidad con trazado de rayos por hardware, mesh shading y MetalFX Upscaling.

El chip también está mejor preparado para gestionar cargas de trabajo de IA gracias a su motor neuronal de 16 núcleos mejorado, así que podemos esperar unas herramientas de Apple Intelligence más rápidas y fluidas.

Pantalla 120Hz ProMotion

(Image credit: Apple)

Ha costado, pero por fin el iPhone estándar cuenta con una pantalla ProMotion con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Cuando no se necesite esa alta frecuencia, la pantalla bajará hasta 1 Hz.

Esto debería dotar al teléfono de un panel capaz de competir con los de los mejores móviles Android.

Como ventaja adicional, Apple ha usado cristal Ceramic Shield 2, que promete una resistencia a arañazos tres veces superior a la de su predecesor y debería comportarse mejor frente a los reflejos en entornos luminosos, ya que ahora cuenta con un recubrimiento antirreflejos de 7 capas.

...y una pantalla más grande y brillante

(Image credit: Apple)

La pantalla también es un poco más grande gracias a unos marcos más finos, alcanzando ahora las 6,3 pulgadas. Además, soporta Live Activity y widgets en la pantalla de bloqueo.

Según Apple, también se comporta mejor en exteriores, ya que el brillo máximo ahora llega a 3.000 nits.

Nueva cámara 'Fusion' de 48MP

(Image credit: Apple)

Apple ha renovado el sistema de cámaras traseras para incluir ahora dos sensores de 48MP en una disposición vertical tipo "píldora".

La cámara inferior es la principal, con una distancia focal de 26 mm, apertura F1.6 y estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor. También funciona como cámara teleobjetivo con zoom óptico 2x y distancia focal de 52 mm. Al contar con pipelines de imagen separados, las tomas principales y las teleobjetivo se procesan de forma independiente, lo que permite a Apple afirmar que ofrece dos cámaras en una.

La segunda cámara es un ultra gran angular de 48 MP que ahora ofrece cuatro veces la resolución de la cámara ultra gran angular del iPhone 16. Tiene una distancia focal de 13 mm, apertura F2.2 y una función de fotografía macro de 12 MP con distancia focal de 26 mm.

Cámara selfie Center Stage

(Image credit: Apple)

Apple ha mejorado la cámara frontal a 18MP, ampliando también el campo de visión. Esto permite a los usuarios hacer fotos tanto en horizontal como en vertical sin necesidad de girar el teléfono.

La verdadera mejora llega con la función Center Stage (Encuadre Centrado) potenciada por IA, que puede ampliar automáticamente el campo de visión y cambiar entre orientación vertical y horizontal para capturar mejor a grupos de personas en selfies.

Además, hay soporte para vídeo ultraestabilizado en 4K HDR, y los usuarios ahora pueden grabar con las cámaras frontal y trasera simultáneamente gracias a la función Dual Capture (Captura Dual).

Mejor duración de batería...

(Image credit: Future)

Apple ha indicado que la mayor eficiencia del chip A19 frente a su predecesor permite que el iPhone 17 ofrezca autonomía para “todo el día”.

Lo que eso significa en términos de Apple no está del todo claro, pero con la pantalla ProMotion, el iPhone 17 puede reproducir vídeo durante 30 horas; 8 más que el iPhone 16.

...y carga más rápida

(Image credit: Apple)

Junto a la mejor autonomía, el iPhone 17 ofrece carga por cable más rápida, pudiendo alcanzar hasta un 50 % de batería en 20 minutos.

Eso sí, será necesario usar un adaptador de corriente USB-C de alta potencia opcional, como el nuevo 40W Dynamic Power Adapter de Apple con un máximo de 60W.