4 formas en las que el iPhone 17 podría estar a la altura del Samsung Galaxy S25

Estamos muy emocionados porque ha llegado el gran día.

Hoy, 9 de septiembre, es el gran lanzamiento de los iPhone 17, y casi con toda seguridad veremos la presentación completa del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Con las versiones Pro apuntando a un rediseño y el iPhone Air destinado a reemplazar por completo al Plus, parece que será un año más discreto para el iPhone 17 estándar. Por eso, en este artículo quiero hablaros de qué puede hacer el modelo estándar de la nueva gama para equipararse a su homólogo de Samsung: el Galaxy S25, ya que es el principal competidor del iPhone 17, al menos hasta que salga el Galaxy S26.

Para ser francos, el Galaxy S25 es un teléfono más avanzado que el iPhone 16, por lo que si Apple quiere que el iPhone 17 compita a nivel de hardware y software, tiene trabajo por hacer.

El iPhone 16 es un gran teléfono, y merecidamente ocupó su lugar en nuestra lista de los mejores iPhones, pero con la fuerte competencia de sus rivales Android, Apple no puede permitirse confiar solo en su reputación este año.

Aquí van nuestras cuatro sugerencias para que el iPhone 17 logre quedar por encima (o al menos a la altura) de su competencia más directa.

Una pantalla de 120Hz

El iPhone 17 debería heredar al pantalla ProMotion del iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Por mucho que se irriten los fans de Apple, no voy a dejar de decir lo anticuada que está la pantalla de 60Hz del iPhone 16 y del iPhone 16 Plus. Todos los demás teléfonos de gama alta, e incluso muchos de los mejores móviles baratos, cuentan con una pantalla de 120Hz o un panel de tasa de refresco variable que llega a 120Hz o más.

El Samsung Galaxy S25 tiene un panel de 120Hz, estándar en la serie Galaxy S desde el lanzamiento del Galaxy S20 en 2020. Apple, hasta ahora, ha limitado su tecnología ProMotion de frecuencia de actualización variable a los iPhone Pro, pero es simplemente inexcusable que en 2025 se venda un teléfono que parte de 959€ con pantalla de 60Hz.

A menos que el iPhone 17 incluya un panel de 120Hz, se verá anticuado y con mala relación calidad-precio frente al Galaxy S25. Ambos paneles son, por lo demás, hermosas pantallas OLED que ofrecen gran brillo, color y detalle, pero sin una pantalla de 120Hz, no recomendaré el iPhone 17 a nadie que no sea un fan más que fiel de Apple.

Una cámara teleobjetivo

Quizá sea el momento de que el iPhone 17 estándar herede la cámara teleobjetivo 5x del iPhone 16 Pro y del iPhone 16 Pro Max, o que recupere la cámara 3x del iPhone 15 Pro. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Con el lanzamiento del Google Pixel 10, el iPhone 16 es ahora el único buque insignia de modelo estándar de los “tres grandes” que no cuenta con una cámara teleobjetivo con zoom óptico. Pero que no haya dudas: ha sido Samsung, y no Google, quien ha marcado el camino en este terreno.

Samsung equipa a sus modelos estándar con una cámara teleobjetivo desde el lanzamiento del Galaxy S10, allá por 2019.

Desde la llegada de la serie iPhone 11 ese mismo año, Apple ha reservado las cámaras con zoom óptico para los iPhone Pro y Pro Max.

El zoom óptico es una característica muy demandada tanto por fotógrafos móviles como por usuarios ocasionales, y con el iPhone 17 probablemente heredando el botón capacitivo de disparo llamado Control de Cámara de su predecesor, añadir esta función tendría sentido tanto como respuesta a Samsung como por ser una evolución natural del hardware ya existente en el iPhone.

Más RAM

Más RAM permitiría al iPhone 17 equipararse al Galaxy S25 en multitarea. (Image credit: Future)

El Samsung Galaxy S25 tiene 12GB de RAM, más que los 8GB del iPhone 16. Como ya he comentado antes, la habilidad de Apple para optimizar y controlar toda la experiencia de hardware y software significa que esos 8GB rinden más que en un teléfono Android, pero hay situaciones en las que simplemente se necesita más memoria física.

Una de esas situaciones es la multitarea: con más RAM, el iPhone 17 tendría mayor capacidad para ejecutar varias apps a la vez, mantener procesos en segundo plano y manejar mayores cantidades de datos simultáneamente.

La IA es, sin embargo, la razón más urgente para disponer de más RAM. El Galaxy S25 está cargado de funciones de IA, con dos asistentes (Gemini y Bixby) e integración profunda de inteligencia artificial en todo el sistema operativo. Apple Intelligence va por detrás, especialmente en lo que respecta a Siri, y más RAM podría darle a la serie iPhone 17 el margen necesario para crecer en este terreno.

Un procesador más rápido

Un poco más de potencia bajo el capó le daría al iPhone 17 más posibilidades frente al Samsung Galaxy S25 (en la imagen: iPhone 16). (Image credit: Future)

El Samsung Galaxy S25 lleva el chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, que según nuestros benchmarks es el procesador móvil más rápido del mercado. Es el mismo que lleva el potentísimo Samsung Galaxy S25 Ultra.

Por su parte, el iPhone 16 equipa el Apple A18, que no alcanza las velocidades descomunales del Galaxy S25 Ultra. No es precisamente lento, como detallamos en nuestro análisis del iPhone 16, pero Apple reserva sus mejores chips A18 Pro para el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max.

La solución más natural sería que Apple hiciera lo mismo que Samsung con la serie Galaxy S25 y equipara al modelo base del iPhone 17 con su chip Pro más rápido, probablemente el A19 Pro. Es poco probable que ocurra, así que lo más realista es esperar un A19 para el modelo estándar, aunque más veloz que el A18.

Por suerte, Apple lleva un par de años encadenando mejoras importantes en sus chips. El A18 ofrece un 30% más de rendimiento en CPU y un 40% más en procesamiento gráfico respecto al A17 de la generación anterior, y una mejora similar pondría al iPhone 17 en una buena posición.

Por supuesto, no sabremos cómo será el iPhone 17 hasta la semana que viene, y todavía cabe la posibilidad de que Apple nos sorprenda con un teléfono incluso más potente que el Galaxy S25.