El iPhone 17 Pro Max significa que Apple por fin tiene un móvil capaz de competir en especificaciones con los Android

En la eterna rivalidad entre iPhone y Android, algo a lo que los fans de Android siempre han podido recurrir son las especificaciones sobre el papel. Es cierto que los teléfonos de Apple suelen imponerse en cuanto al rendimiento del chip, pero en la mayoría de los demás aspectos (al menos en lo que a cifras se refiere) los mejores Android llevaban la delantera.

Hablamos de cosas como la RAM, la capacidad de batería, las especificaciones de cámara y las tasas de refresco. Pero con la serie iPhone 17 (y en particular con el iPhone 17 Pro Max) Apple parece haber alcanzado por fin a la competencia.

Toda la gama iPhone 17 cuenta por fin con tasas de refresco de 120Hz, eliminando una de las críticas más fáciles que se solían hacer a Apple en el pasado. Además, el iPhone 17 Pro Max puede medirse ahora con Android en aspectos como la RAM, la batería y el zoom de cámara.

4GB más

un juego en el iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En lo que respecta a la RAM, Apple nunca revela cifras, pero MacRumors ha averiguado cuánto tiene cada modelo a través de la última versión de la herramienta para desarrolladores Xcode 26, y hablamos de 12GB (también en el iPhone 17 Pro y en el iPhone Air).

Es una subida respecto a los 8GB de la serie iPhone 16 Pro, y suficiente para igualar al Samsung Galaxy S25 Ultra (al menos en la mayoría de regiones, ya que en algunos países existe una configuración con 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento).

En ese sentido, Apple incluso va más allá que la mayoría de teléfonos Android en lo que a almacenamiento se refiere, ya que el iPhone 17 Pro Max llega hasta 2TB.

Volviendo a la RAM, la serie iPhone 17 Pro también puede equipararse a la mayoría de configuraciones del Samsung Galaxy Z Fold 7 y a algunas configuraciones del OnePlus 13, como puede verse en la tabla inferior.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Google Pixel 10 Pro XL OnePlus 13 Samsung Galaxy Z Fold 7 Pantalla: 6.9", 120Hz 6.9", 120Hz 6.8", 120Hz 6.82", 120Hz 8.0-inch, 120Hz and 6.5-inch, 120Hz Chip: A19 Pro Snapdragon 8 Elite Tensor G5 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite RAM: 12GB 12GB 16GB 12GB / 16GB 12GB / 16GB Cámaras traseras: 48MP principal, 48MP ultra gran angular, 48MP teleobjetivo (4x zoom óptico y hasta 8x calidad óptica) 200MP principal, 50MP ultra gran angular, 50MP teleobjetivo (5x zoom óptico y hasta 10x calidad óptica), 10MP teleobjetivo (3x zoom) 50MP principal, 48MP ultra gran angular, 48MP teleobjetivo (5x zoom óptico y hasta 10x calidad óptica) 50MP principal, 50MP ultra gran angular, 50MP teleobjetivo (3x zoom óptico) 200MP principal, 12MP ultra gran angular, 10MP teleobjetivo (3x zoom óptico) Cámara frontal: 18MP 12MP 42MP 32MP 10MP, 10MP Almacenamiento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB Batería: 4.832mAh 5.000mAh 5.200mAh 6.000mAh 4.400mAh

Entre los mejores móviles Android, se podría decir que los únicos con los que no llega a estar del todo a la altura son el Google Pixel 10 Pro y el Google Pixel 10 Pro XL, ya que ambos vienen con 16GB de RAM en todas sus configuraciones. Eso sí, cuentan con un procesador bastante más débil y con menos almacenamiento, quedándose en un máximo de 1TB.

Una batería más grande y más zoom

Luego está la capacidad de la batería del iPhone 17 Pro Max. Mientras que los 5.000mAh llevan años siendo un estándar bastante habitual en los móviles Android grandes, Apple se había mantenido por debajo de esa cifra. Ya no: el iPhone 17 Pro Max alcanza los 5.088mAh, frente a los 4.685mAh del iPhone 16 Pro Max.

Ahora bien, hay un pequeño matiz: eso es solo en EEUU, ya que solo la versión del iPhone 17 Pro Max que funciona exclusivamente con eSIM, que es la que se vende allí, tiene esta batería más grande, mientras que el resto se queda en 4.832mAh.

Esto lo coloca en buena posición frente a Android. Como se ve en la comparativa, el Samsung Galaxy S25 Ultra monta una batería algo más pequeña de 5.000mAh, y el Samsung Galaxy Z Fold 7 se queda en 4.400mAh. Es cierto que modelos como el Google Pixel 10 Pro XL con 5.200mAh o el OnePlus 13 con sus increíbles 6.000mAh lo superan, pero al menos Apple ya está en la conversación.

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Por último, están las cámaras del iPhone 17 Pro y Pro Max, en especial la teleobjetivo de 48MP. Supone un gran salto respecto a la opción de 12MP de la serie iPhone 16 Pro, y esos megapíxeles extra permiten también un zoom a mayor distancia. La serie iPhone 17 Pro ofrece un zoom óptico de 4x a 48MP o un zoom de calidad óptica de 8x a 12MP, mientras que la serie iPhone 16 Pro se quedaba en 5x sin perder calidad.

Esto coloca de nuevo a estos teléfonos en la misma liga que los mejores rivales Android. El Galaxy S25 Ultra ofrece zoom óptico de 3x y 5x, además de un 10x de calidad óptica mediante recorte del sensor (de forma similar a como Apple alcanza el 8x). El Pixel 10 Pro XL puede hacer algo parecido, mientras que el OnePlus 13 y el Samsung Galaxy Z Fold 7 se conforman con un zoom de 3x.

Así que el iPhone 17 Pro Max todavía no es el que más alcance tiene, pero ya no está tan lejos, y supera a algunos rivales Android.

Las especificaciones no lo son todo

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Por supuesto, aún hay áreas con margen de mejora, como los fans de Android probablemente se apresurarán a señalar. Como ya hemos mencionado, las especificaciones del iPhone 17 Pro Max pueden estar ahora al nivel de algunos de los mejores móviles Android, pero en ciertos aspectos siguen siendo superadas, y Apple claramente aún podría trabajar en la velocidad de carga.

Sin embargo, la diferencia en la mayoría de apartados entre este modelo y cualquier Android de gama alta es ya mínima, al menos sobre el papel.

En la práctica, Apple ya llevaba ventaja en algunos aspectos. Por ejemplo, los modelos Pro Max suelen ofrecer mejor autonomía que muchos terminales Android pese a tener baterías más pequeñas, así que cabe esperar grandes resultados con la batería más grande del iPhone 17 Pro Max.

Por otro lado, no hay garantía de que los cambios que Apple ha introducido en las cámaras, la cantidad de RAM y otros elementos de la serie iPhone 17 se traduzcan en mejoras sustanciales en el uso diario.

Así que, sin duda, seguirá habiendo mucho debate y competencia entre estos iPhone y los mejores móviles Android. La diferencia es que, con suerte, la conversación ya no girará tanto en torno a quién presume de tener las cifras más grandes.