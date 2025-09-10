El iPhone 17 Pro tiene una característica en especial que lo hace irresistible para la IA

Mi iPhone 16 Pro Max ha sido un smartphone fantástico, una auténtica bestia capaz de manejar todas las tareas que le lanzo, sin concesiones.

Dicho esto, desde que hice con el mejor iPhone del mercado el pasado septiembre, me ha surgido un problema recurrente de vez en cuando. La mayoría de las veces que uso Apple Intelligence, ya sea ChatGPT a través de Siri o Genmoji, mi iPhone se calienta bastante, y lo hace muy rápido.

He intentado restaurar el software, pero el problema es tan intermitente que nunca llega a parecer resuelto del todo, y he hablado con otros compañeros con un dispositivo similar que también me han comentado lo de los iPhones calientes al usar la IA integrada.

Que no se me malinterprete, no es un inconveniente insalvable, pero es un tema del que se ha hablado en internet desde que Apple decidió pasarse al chasis de titanio más premium con los iPhone 15 Pro y Pro Max. Y aunque no es algo específico de la IA, el uso de herramientas generativas supone una carga muy exigente para el chip dentro del dispositivo.

Ayer, Apple presentó la nueva generación de iPhones: el iPhone 17, el iPhone Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Todos preciosos a su manera y todos preparados para mostrar el futuro de Siri potenciado por IA cuando, con suerte, se lance el año que viene.

Mientras veía el evento de Apple, hubo una función que me llamó más la atención que ninguna otra. Y aunque no pensaba actualizarme, ha hecho que quiera reservar un iPhone 17 Pro esta misma semana.

Fresquito fresquito

Por mi trabajo, me hago con un iPhone nuevo cada año, y es justo decir que soy más tolerante con los problemas de software que la mayoría cuando se trata de la experiencia de uso de mi móvil.

Por ejemplo, con mi iPhone 12 tenía que cerrar la app de Mensajes y volver a abrirla antes de poder subir una foto para enviarla por iMessage. En lugar de solucionarlo, seguramente con un borrado de software, acepté el problema y seguí con mi vida. Con esto quiero decir que no suelo ponerme a sacar punta a cada molestia.

Que no se me malinterprete: me quejo de los fallos tecnológicos cuando estoy charlando con gente, pero la mayoría de las veces simplemente decido vivir con ellos. Al fin y al cabo, me compro un dispositivo nuevo cada año y siempre lo configuro como si fuera desde cero, viendo el flamante iPhone como una oportunidad de hacer limpieza de apps.

¿Por qué me desvío por este camino? Pues porque el 16 Pro Max ha sido un teléfono fantástico y, sinceramente, el problema del calentamiento ha sido molesto, sí, pero nada demasiado grave como para afectar de verdad a mi aprecio por el producto.

Dicho esto, cuando Apple mostró anoche el precioso iPhone 17 Pro en color Naranja Cósmico con un chasis de aluminio nuevo (y a la vez clásico), y con una cámara de vapor soldada con láser diseñada por la propia Apple, supe que tenía que hacerme con él.

El regreso al aluminio y la apuesta por el rendimiento térmico significa que el iPhone 17 Pro debería estar totalmente preparado para el futuro en lo que respecta a la IA y a todo lo relacionado con Apple Intelligence que se espera en el próximo año.

Durante los últimos 12 meses no he podido quitarme de la cabeza la sensación de que mi 16 Pro Max, a pesar de ser una auténtica bestia, va a sufrir con las tareas de IA más exigentes, sobre todo teniendo en cuenta que no puedo crear un genmoji de una rana comiendo helado sin que se dispare el calor.

Obviamente aún no sabemos qué funciones de IA añadirá Apple a sus productos en el futuro, pero todos esperamos ver por fin el asistente de voz con Apple Intelligence que nos prometieron en la WWDC 2024. Los rumores de fuentes de primera línea, como Mark Gurman, hablan también de un nuevo motor de búsqueda con IA integrado en Siri, y si eso se confirma, quiero el iPhone más capaz de disipar calor.

Preparándonos para lo que está por llegar

Ya con la calma tras el evento de Apple dedicado al iPhone 17, al repasar los dispositivos que presentó la compañía no puedo evitar entusiasmarme con la idea de estabilidad. Uno de los mejores iPhone de los últimos años fue el iPhone 13 Pro, que corrigió algunos de los fallos de batería y rendimiento de su predecesor.

Con el iPhone 17 Pro tengo una sensación parecida: batería más grande, un chip más eficiente y un móvil preparado para aguantar la presión de las aplicaciones modernas impulsadas por IA. Si me hubieras dicho la semana pasada que lo que más ilusión me haría sería una cámara de vapor en un iPhone y la posibilidad de disfrutar de una refrigeración pensada para un rendimiento sobresaliente en IA, me habría reído en tu cara.

Pero aquí estamos. Apple lo ha conseguido: ha logrado que me emocione ante la idea de un iPhone “helado” capaz de ejecutar cualquier proceso de IA que se le ponga por delante. Y estoy deseando ponerlo a prueba.