La traducción de voz en tiempo real de Google me ha volado la cabeza. Ahora la necesito para mi wearable.

Desde que probé la traducción de voz en tiempo real de Google en una llamada entre dos teléfonos Google Pixel 10 Pro, he estado imaginando un futuro en el que pueda hablar con cualquier persona en cualquier idioma con mi propia voz y podamos entendernos al instante.

No soy el único que está asombrado. Cuando Jimmy Fallon y la youtuber Karen Polinesia demostraron la función en directo durante el Made By Google 2025 el 20 de agosto de 2025, el presentador de televisión nocturno se quedó boquiabierto, riéndose con asombro mientras su característica voz pronunciaba frases en español a alguien que estaba en un teléfono Pixel 10 Pro en un lugar desconocido.

No le culpo. Como he dicho, esta función utiliza la IA para recrear las voces de ambos interlocutores en otro idioma, casi sin ningún retraso, lo que nos acerca más que nunca al traductor universal de Star Trek. Pero le falta algo.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Verás, la traducción de llamadas en tiempo real de Google solo funciona cuando llamas a alguien desde el teléfono Pixel 10. Lo que realmente quiero es una experiencia más ambiental.

No puedo creer que esté escribiendo esto, pero lo que necesitamos es un dispositivo wearable que esté siempre escuchando y que, cuando oiga a alguien hablarte en un idioma distinto al tuyo, empiece a interpretar sobre la marcha y «pronunciar» esas mismas palabras en tu idioma nativo, utilizando, por supuesto, una voz que coincida con la del interlocutor.

En Star Trek, los exploradores de la galaxia simplemente apuntaban con el dispositivo a los alienígenas y sus idiomas ininteligibles transformaban sus voces en inglés. Sé que es poco probable, pero tengo una visión de lo que quiero.

Soy consciente de que Google lleva mucho tiempo ofreciendo una función de traducción con Pixel Buds (utilizando Google Translate y Google Assistant), pero nunca ha funcionado así y nunca ha utilizado un simulacro de la voz del hablante para la traducción. En mi opinión, el sistema no funciona a menos que incluya esto.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Un traductor portátil

En un mundo perfecto, el sistema funcionaría sin fricciones: en ambos altavoces y siempre listo para interceptar, traducir y hablar de forma transparente, de modo que no tengamos que llamar, tocar, buscar o leer.

En el mundo real, habría algunas concesiones al estado actual del ecosistema de hardware móvil de Google.

Hay varias opciones. Podría ser un sistema que funcionara tanto en el Pixel Watch como en los Pixel Buds (el reloj traduce y envía la voz a los auriculares) o los auriculares traducen y transmiten la voz por sí mismos. El Pixel Watch 4 y los Pixel Buds (incluso los modelos Pro) carecen de la potencia necesaria para gestionar la traducción.

Lo que se necesita es otro dispositivo o una combinación de gadgets wearables que puedan hacer realidad esta traducción en directo siempre presente.

Una posibilidad de hardware

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

En general, no soy muy partidario del hardware dedicado a la IA (véase Rabbit R1 y Plaud.AI). Los smartphones como el Pixel 10 Pro cuentan con toda la IA generativa que necesitamos, y un dispositivo secundario solo para realizar muchas de esas mismas acciones de IA me parece, en el mejor de los casos, superfluo.

Sin embargo, la traducción en tiempo real me ha hecho cambiar de opinión. Quizás sea la combinación de un Pixel Watch y unos Buds mejorados, pero preferiría que toda la operación se alojara en lo que podríamos llamar «Pixel Buds Pro Enhanced».

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En su interior habría un nuevo chip Tensor lo suficientemente pequeño como para caber dentro de uno de los auriculares, pero lo suficientemente potente como para realizar traducciones locales y generar voz. Sabemos que el software funciona, así que ¿por qué no crear un hardware especial que lo admita?

Sé que es mucho pedir. El Tensor G5 es un chip de 3 nm. ¿Podría ser de 2 nm? Quizás. El objetivo sería reducir el tamaño de la IA (con su red neuronal) y disminuir el consumo de energía para que una traducción no consuma la mitad de la batería del Pixel Bud Pro Enhanced.

Esta es la única idea de dispositivo wearable con IA que me convence. Piensa en cómo sería viajar a otro país si llevaras uno de estos. Entiendo que es poco probable que la persona con la que estás hablando también tenga un par, pero si puede ejecutar Gemini Live en su teléfono o si tiene un Pixel Watch, tal vez también pueda escuchar lo que dices en su idioma (y con tu voz).

Lo que quiero decir es que esta función es demasiado potente como para quedarse dentro de un smartphone, y espero que Google esté trabajando ahora mismo para hacer realidad mis sueños del traductor universal de Star Trek.