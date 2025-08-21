El Pixel 10 acaba de presentar siete nuevos y sorprendentes trucos de IA que harán que tu teléfono actual te parezca anticuado. Te explicamos por qué.

El Pixel 10 ya está aquí, con una gran variedad de modelos y diseños, y con un montón de innovaciones de IA que integran el teléfono en tu vida de formas nuevas y emocionantes.

Como siempre, Gemini es el corazón que late detrás de las maravillas del nuevo teléfono Pixel, pero el nuevo procesador Tensor G5, un 34 % más rápido, permite que los modelos Gemini se ejecuten en el propio teléfono, lo que te ofrece una experiencia de usuario más fluida y algunas nuevas y emocionantes funciones de IA, como Magic Cue y Auto Best Take.

Aquí tienes nuestro resumen de las grandes innovaciones en IA que se han anunciado en el evento de hoy.

1. Suscripción a AI Pro

Para empezar, la suscripción a Google AI Pro es gratuita durante un año con cualquier teléfono que compres de la gama Pixel 10, por lo que puedes estar seguro de que disfrutarás de las mejores funciones de IA nada más sacarlo de la caja.

2. Gemini Live

Si tienes un teléfono Pixel, ya estarás familiarizado con Gemini Live, el modo de conversación por voz natural de Gemini. Es mucho más fácil charlar con Gemini usando la voz que escribiendo comandos, especialmente en el móvil. En el modo Live también puedes compartir tu cámara, para que Gemini pueda «ver lo que tú ves».

El Pixel 10 mejora Gemini Live al compartir tu cámara añadiendo superposiciones visuales, que proporcionan orientación resaltando directamente en la pantalla lo que Gemini está diciendo. También hay un nuevo modelo de audio nativo para Gemini Live, que puede ajustar sus reacciones en función de tu estado de ánimo, de modo que puede saber si estás emocionado o preocupado y responder adecuadamente.

3. Magic Cue

Magic Cue utiliza Gemini para anticiparse a tus necesidades y sugerirte cosas de forma proactiva justo antes de que las necesites. Por ejemplo, si alguien te ha preguntado por reservas para cenar en un correo electrónico o mensaje, Magic Cue ya habrá seleccionado algunas posibles reservas para que las consultes e incluso habrá redactado una respuesta. Si un amigo te pregunta por un Airbnb, Magic Cue ya habrá empezado a buscarlo por ti.

Encontrarás Magic Cue en tu Daily Hub, junto con los recordatorios.

4. Entrenador de cámara

Con la tecnología de Gemini, Camera Coach hace que sea casi imposible tomar malas fotos con tu nuevo Pixel 10. Puede leer la escena, ofrecer sugerencias y ayudarte a encontrar el mejor ángulo para tu foto, al tiempo que te da consejos sobre la iluminación. Incluso analizará el entorno y te sugerirá el mejor modo para tomar la foto.

Pero hay más: la nueva función Auto Best Take encontrará y combinará fotos similares en una sola en la que todos salgan bien, sin que tengas que editar las fotos tú mismo. Con la función Add Me mejorada, también es posible añadir al fotógrafo a grupos aún más grandes, para que nadie se quede fuera de la foto.

(Image credit: Google)

5. Agente de resolución de problemas en el dispositivo

La gama Pixel 10 cuenta con un nuevo agente integrado en el dispositivo que funciona con inteligencia artificial y proporciona asistencia técnica instantánea si te quedas atascado. Te puede ayudar a resolver problemas, ajustar la configuración e incluso ponerte en contacto con un agente de asistencia en directo si es necesario.

(Image credit: Google)

6. Traducción por voz

Dentro de la aplicación Google Phone, una nueva función llamada Voice Translate puede traducir una llamada en tiempo real, con un sonido similar al de tu propia voz, lo que significa que puedes hablar en idiomas que ni siquiera conoces.

Además, una nueva función llamada Take a Message proporcionará una transcripción de las llamadas perdidas o rechazadas y, a continuación, sugerirá una respuesta o acción.

(Image credit: Google)

7. Pixel Journal

Por último, Pixel Journal es un lugar donde puedes registrar tus pensamientos más íntimos de forma privada y cómoda. Gracias a la inteligencia artificial, te ayuda a procesar tus pensamientos, realizar un seguimiento de tus objetivos y proporcionarte información valiosa a lo largo del tiempo.