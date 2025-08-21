13 cosas que vimos en el lanzamiento del Google Pixel 10, incluyendo los mejores móviles Pixel hasta la fecha

Teníamos una idea bastante clara de lo que nos esperaba en el evento Made by Google 2025, gracias a las numerosas filtraciones y avances de la propia Google, pero sin duda fue un lanzamiento repleto de novedades. Jimmy Fallon con cara de desconcierto, varias pullas poco sutiles a Apple, ardillas bebiendo café Pixel... No faltó de nada.

En cuanto a la tecnología, Google presentó el Pixel 10, con colores divertidos y tres cámaras, así como el Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL, e incluso un nuevo plegable. El Pixel 10 Pro Fold tiene un aspecto impresionante, pero Samsung sigue superándolo en grosor.

Aun así, todos ellos cuentan con lo último de Google en silicio, el Tensor G5, para que Android funcione con rapidez y para impulsar un montón de funciones de IA, incluidos modelos de difusión completa en el dispositivo.

Google también ha demostrado su capacidad de reparación con el nuevo Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a. Tanto el reloj inteligente como los auriculares cuentan con diseños reparables. El Watch 4 también da un paso adelante con algunas funciones de IA muy interesantes y una pantalla abombada.

Pero, naturalmente, aún hay más por descubrir, así que a continuación desglosamos las 13 cosas más importantes que hemos aprendido en Made by Google 2025...

13 cosas que aprendimos del evento Made by Google 2025

1. El Pixel 10 básico por fin tiene un zoom adecuado

(Image credit: Google)

El Google Pixel 10 es posiblemente el teléfono Pixel que más ha mejorado este año, ya que, además de las características propias de la serie, como Pixelsnap, Camera Coach y el chipset Tensor G5 (todas ellas detalladas en otras secciones de este resumen), también cuenta con una cámara totalmente nueva.

Sí, así es: Google finalmente ha equipado su Pixel básico con un sensor teleobjetivo dedicado, lo que significa que ya no es necesario pasar al modelo Pro para acceder a las funciones de zoom óptico. En concreto, el Pixel 10 cuenta con una cámara teleobjetivo de 10,8 MP con zoom óptico de 5x y zoom digital de 20x, que es la misma cámara teleobjetivo que encontrarás en el Pixel 10 Pro Fold.

Por supuesto, el Pixel 10 Pro y el Pixel 10 Pro XL siguen siendo los reyes de las cámaras con zoom, ya que cuentan con un sensor teleobjetivo de 48 MP y un zoom digital de hasta 100x. Pero al incluir tres cámaras distintas, el Pixel 10 básico lleva ventaja al iPhone 17.

2. La serie Pixel 10 Pro parece ser la mejor de todas las Pixel hasta la fecha

(Image credit: Google)

El Pixel 9 Pro fue nuestro teléfono del año en 2024, y los nuevos 10 Pro y Pro XL parecen dignos sucesores.

La compatibilidad con los nuevos accesorios Pixelsnap de Google (véase la entrada n.º 4 más abajo) es una ventaja suficiente por sí sola. Pero los nuevos Pro también combinan un chip Tensor G5 con funciones Gemini realmente útiles y algunas mejoras inevitables en la cámara.

Hay un nuevo teleobjetivo 5x, que se combina con un sensor más grande que el del Samsung Galaxy S25 y que no se aleja mucho del teleobjetivo del iPhone 16 Pro. Y con nuevas funciones fotográficas como Camera Coach, volvemos a tener ante nosotros a fuertes candidatos al título de teléfono con mejor cámara.

3. El Pixel 10 Pro Fold lleva los dispositivos plegables un paso más allá con dos mejoras clave

(Image credit: Google)

El Pixel 10 Pro Fold de Google no ha revolucionado el mercado de los smartphones plegables, pero sigue siendo un excelente dispositivo insignia flexible con una magnífica gama de cámaras (gracias al zoom óptico de 5 aumentos) y más inteligencia artificial integrada que la mayoría de los smartphones.

Google se ha mantenido firme en cuanto al precio (a diferencia de algunos competidores) y ha perfeccionado componentes clave, como una mejor cámara para selfies y el chip Tensor G5, más potente.

Sin embargo, lo que realmente nos llamó la atención fueron dos mejoras clave: resistencia al polvo y al agua IP68 (una novedad en los dispositivos plegables) y Pixel Snap con compatibilidad con Qi2. Es como si MagSafe (bueno, no lo llaméis así) hubiera llegado por fin a Android, y no podríamos estar más contentos.

4. Por fin hay un 'MagSafe para Android', y se llama Pixelsnap

(Image credit: Google)

Esto seguro que dará envidia a los que tienen un Samsung Galaxy: Google no solo está adoptando el estándar Qi2 para la carga inalámbrica en los Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro Xl y 10 Pro Fold, sino que también está añadiendo un anillo de imanes para algo llamado PixelSnap.

Y si eso te suena familiar, es básicamente el MagSafe de Apple para la gama Pixel, y los accesorios MagSafe funcionan con Pixelsnap, incluso la batería MagSafe. Google tiene algunos accesorios propios, como un anillo que también sirve de soporte, un soporte de carga inalámbrica bastante pesado y fundas con anillos magnéticos en el interior.

5. La aplicación Cámara del Pixel 10 te ayuda a hacer la mejor foto

Google lleva mucho tiempo ofreciendo una excelente aplicación de cámara en todos sus dispositivos Pixel, y los modelos Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y 10 Pro Fold parecen seguir esa tradición.

Gracias a Camera Coach, el Pixel utilizará modelos impulsados por Google Gemini para comprender la escena que estás tratando de capturar y luego sugerir diferentes formas de obtener la mejor foto posible.

Incluso puede indicarte qué modo utilizar, por ejemplo, una foto estándar o un retrato, o darte consejos como ajustar el ángulo, encender más luces o incluso sugerir una toma completamente diferente para obtener una foto única.

6. El Pixel Watch 4 tiene una nueva pantalla más grande y curvada

(Image credit: Google)

El Pixel Watch 4 está disponible en dos tamaños, 41 mm o 45 mm, y mantiene su emblemático diseño circular pulido con forma de guijarro. Sigue teniendo una parte frontal totalmente de cristal, pero ahora es abombada y cuenta con una pantalla «Actual 360» que es 1000 nits más brillante que la de la generación anterior.

Gracias a esta curvatura, que se nota al pasar el dedo por ella o al navegar por la interfaz, el Pixel Watch 4 tiene un espacio útil más grande que amplía aún más el contenido de la pantalla.

Esto se combina con una nueva interfaz de usuario que nos pareció muy ágil en nuestras primeras pruebas gracias a un nuevo chip fabricado por Qualcomm. También potencia algunas funciones de software muy interesantes, como las respuestas inteligentes, lo que significa que las respuestas sugeridas para responder a un mensaje realmente tienen sentido, o al menos eso es lo que prometen.

7. Las mejoras de los Pixel Buds Pro 2 también llegarán al modelo actual

(Image credit: Google)

Los fieles usuarios de los Google Pixel Buds sabrán que los Pixel Buds Pro 2 llevan en el mercado desde agosto de 2024, pero Google está lanzando una importante actualización de sus auriculares insignia, que siguen siendo actuales, y hay una nueva opción de color, Moonstone, a juego con la gama de teléfonos Google Pixel 10.

¿Lo mejor? Todas las mejoras (excepto el nuevo color, por supuesto, para el que habría que comprar un nuevo juego) se entregarán a los usuarios actuales de Pixel Buds Pro 2 a través de una actualización de software gratuita.

A partir de septiembre de 2025, los Pixel Buds Pro 2 incorporarán Adaptive Audio (el nombre que Google da a la cancelación adaptativa del ruido), que tiene como objetivo reducir el ruido extraño y el impacto de los sonidos ambientales en tu entorno inmediato, pero sin eliminar por completo tu conciencia situacional. Esto llegará junto con Loud Noise Protection, una ventaja decididamente al estilo de los AirPods Pro 2 que debería silenciar rápidamente los ruidos imprevistos y estridentes.

También está previsto que en septiembre llegue a los Pixel Buds Pro 2 el control por gestos con la cabeza, para responder a llamadas y mensajes de texto sin usar las manos, además de un procesamiento de audio mejorado para usar Gemini en entornos más ruidosos.

Por último, también contarán con la compatibilidad con Live with Gemini (piensa en conversaciones naturales con el último asistente de IA de Google), además de útiles notificaciones sobre el nivel de batería restante en el estuche de los auriculares, para que nunca más te quedes sin batería.

8. Los auriculares económicos de Google también recibieron una mejora muy bienvenida

(Image credit: Google)

Junto con una serie de actualizaciones que llegarán a través de una actualización de software gratuita para los emblemáticos Pixel Buds Pro 2, Google también está actualizando por fin sus auriculares asequibles. Sí, eso significa una nueva incorporación a la serie A, más concretamente los Google Pixel Buds 2a.

Estos auriculares son más compactos y menos voluminosos que los Buds Pro 2, pero también cuentan con el estabilizador giratorio para un ajuste cómodo en el oído. Además, incorporan por primera vez en la serie A la cancelación activa del ruido y un modo de transparencia, gracias al nuevo chip Tensor A1, y Google promete que sus prestaciones serán tan buenas como las de los Pixel Buds Pro originales.

También ofrecen una batería de larga duración, Gemini en tus oídos (bueno, a través de tu teléfono Pixel vinculado) y compatibilidad con Spatial Audio. Lo mejor de todo es su bajo precio y podrían ser una opción muy interesante dependiendo de su rendimiento.

9. Las baterías reemplazables por fin se están volviendo más comunes

Aunque el Pixel 10, el Pixel 10 Pro y el Fold no recibieron ninguna mención especial por su reparabilidad, el Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a sí lo hicieron. En cuanto a los auriculares, no solo son mucho más compactos (caben perfectamente en la palma de la mano), sino que además su batería es reemplazable.

Del mismo modo, el Pixel Watch 4 puede parecer similar, pero ahora cuenta con tornillos en el lateral que lo hacen mucho más fácil de reparar, lo que te da la opción de sustituir la pantalla y la batería (dependiendo de la región en la que te encuentres). Podría decirse que esto es más importante que la nueva pantalla curva Actua y esperamos que Apple, Samsung y Garmin sigan este ejemplo.

10. Gemini tiene algunos trucos nuevos y útiles de IA

(Image credit: Philip Berne / Future)

No sería un evento de Google sin algunas nuevas y llamativas funciones de IA, y el lanzamiento del Pixel de este año volvió a cumplir con algunas nuevas y inteligentes funciones de Gemini.

En primer lugar, Gemini Live, el modo de conversación por voz en lenguaje natural de Google, es aún más fácil de usar en el Pixel 10 gracias a las nuevas superposiciones visuales, que resaltarán en la pantalla lo que Gemini está diciendo.

La serie Pixel 10 también cuenta con Magic Cue, que se encuentra en tu Daily Hub y, al parecer, te ayudará de forma proactiva con las tareas que se mencionan en tus correos electrónicos o mensajes, como reservas en restaurantes o reservas en Airbnb.

Si te encuentras con un problema técnico en tu Pixel 10, también hay un agente integrado en el dispositivo y basado en inteligencia artificial que te ayudará a resolverlo, mientras que la nueva función Voice Translate de la aplicación Google Phone puede traducir tus llamadas en tiempo real.

Con aplicaciones como Camera Coach y Pixel Journal (la respuesta de Google a la aplicación Journal de Apple) también incluidas, hay muchas novedades divertidas impulsadas por Gemini con las que jugar, y con un año de Google AI Pro gratis con todas las compras de Pixel 10, tendrás mucho tiempo para probarlas todas.

11. El entrenador con IA Gemini de Fitbit se lanzará en octubre

A partir de octubre en Estados Unidos, y muy poco después en España, los usuarios de Fitbit dispondrán del tan esperado entrenador físico con IA.

Descrito como el equivalente a «un panel completo de expertos que ofrecen información personalizada sobre todos los aspectos de la vida» y especializado en «herramientas de fitness de primer nivel», el servicio de asesoramiento abarcará el sueño, los entrenamientos, la recuperación y un servicio general de «asesoramiento sobre salud y bienestar».

Por el momento no se sabe mucho sobre esta herramienta, ya que, a diferencia de la mayoría de las otras nuevas funciones, no se ha mostrado cómo se utilizará en la práctica. Sin embargo, basándonos en el uso del término «asesor», podríamos teorizar que será similar al servicio Oura Advisor del Oura Ring, un chatbot con IA que utiliza información contextual de tu monitor de actividad física para responder a preguntas personales sobre tu salud, realizando todo el procesamiento en el dispositivo para garantizar la privacidad.

Las otras dos cosas que sabemos sobre el servicio es que estará respaldado por la ciencia y que contará con la estrella de la NBA Stephen Curry como una especie de «asesor de rendimiento», sea lo que sea que eso signifique.

12. Google no pudo esperar para criticar a Apple

Google no es ajeno a las sutiles pullas a Apple, pero en el evento Made by Google de este año le dio a Tim Cook y compañía varios golpes bajos. En primer lugar, el director de dispositivos de Google, Rick Osterloh, señaló que ha habido «muchas promesas incumplidas» en lo que respecta al lanzamiento de funciones de inteligencia artificial para teléfonos inteligentes. Oye, Siri, ¿a qué se referirá con eso?

Pero esa no fue la única crítica poco sutil. Sobre el tema de la mensajería RCS (que ahora es compatible con Apple), la vicepresidenta de marketing de Google, Adrienne Lofton, dijo: «La batalla entre las burbujas verdes y azules es una tontería y ya está muy vista, y en Google hemos dejado de hablar de eso». Di lo que realmente piensas, Google.

En la última parte de Pixelsnap, en la que se habló de «jardines vallados» y de empresas que te obligan a usar sus accesorios, el tono amistoso del evento se vio salpicado de un desprecio apenas disimulado hacia Apple. La batalla entre Android y iPhone se ha vuelto aún más encarnizada.

13. El Pixel Watch 4 cuenta con herramientas de fitness y emergencia únicas en su género

Aunque el Pixel Watch 4 solo tuvo una breve aparición durante la presentación Made by Google, en la que Cody Rigsby, de Peloton, lo probó durante un breve entrenamiento, pudimos echar un vistazo a algunas de las nuevas funciones del reloj.

Se mencionó de pasada que el Pixel Watch 4 era «tan preciso como una banda torácica» para monitorizar la frecuencia cardíaca, una hazaña impresionante para un reloj deportivo de muñeca, aunque no se presentaron estadísticas para verificarlo.

El Pixel Watch 4 también puede convertir un teléfono Pixel en un sencillo ordenador para ciclismo que muestra estadísticas durante los entrenamientos, y cuenta con un impresionante sistema de reconocimiento de actividad similar al de una pulsera WHOOP. Si tu reloj sabe que juegas al fútbol los domingos, debería reconocer automáticamente cuándo empiezas tu entrenamiento y darse cuenta de que se trata de tu partido habitual.

Otra característica pionera destacada durante la presentación fue la conectividad satelital sin conexión a la red del reloj, capaz de activar sus alertas de servicio de emergencia sin utilizar los datos de tu teléfono.