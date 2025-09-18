Google Pixel 10 vs Pixel 8: ¿es una buena idea comprarte el modelo más antiguo para ahorrar dinero?

El Google Pixel 10 ha salido a la venta hace poco, y los móviles Google Pixel cada vez son más populares, además de opciones realmente interesantes.

Por eso, es normal que estés pensando en comprarte uno, y tal vez hayas visto que comprando el anterior Google Pixel 8, en vez del Pixel 10, puedes ahorrar mucho dinero. Entonces, posiblemente te estés preguntando si esa sería una opción interesante, o si estarías perdiéndote grandes cosas por no optar por el modelo más nuevos. Pues bien, espero responder a eso en este artículo.

Bueno, o tal vez ya tienes un Pixel 8 y quieres saber si deberías actualizar tu móvil y hacerte con el nuevo Pixel 10. Sea como sea, esta comparativa es lo que estabas buscando.

La respuesta a por cuál móvil optar, la verdad es que dependerá realmente de tu presupuesto y de lo que busques en un teléfono, pero a continuación encontrarás las principales similitudes y diferencias entre estos modelos para ayudarte a decidir.

El Google Pixel 10 debería ser mucho más potente

Genshin Impact en el Google Pixel 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Han pasado dos años desde el lanzamiento del Pixel 8, y eso es bastante tiempo en el mundo de los móviles, especialmente en lo que respecta a la potencia bruta, ya que cada año llegan chips nuevos y más avanzados.

Así, mientras que el Google Pixel 8 funciona con el Tensor G3 de 2023, el Pixel 10 va dos generaciones por delante, con un Tensor G5. No solo eso, el Google Pixel 10 también cuenta con 12GB de RAM, frente a los 8GB del Pixel 8.

El resultado de todo esto es que el nuevo teléfono de Google debería ser mucho más potente, lo que ayudará en inteligencia artificial, juegos y prácticamente cualquier otra tarea, haciendo que todo se sienta más fluido y rápido que en el ya envejecido hardware del Pixel 8.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Aun así, si no eres un usuario especialmente exigente, el rendimiento del Pixel 8 te será más que suficiente; no olvidemos que en 2023 era moderadamente potente.

El Google Pixel 10 tiene una batería más grande

El Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Además de un nuevo chip, Google también ha dotado al Pixel 10 de una batería más grande. Aquí encontramos una de 4.970mAh, que la compañía asegura que dura más de 30 horas, o unas 100 horas si activas el modo de ahorro de energía extremo.

En el Pixel 8, la batería es de 4.575mAh, con la que Google afirma que se alcanzan más de 24 horas de autonomía, o hasta 72 horas con el modo de Ahorro de Batería Extremo. Así que, en ambos casos, no dura tanto como la del Pixel 10.

También se carga un poco más despacio, ya que Google afirma que el Pixel 8 puede alcanzar un 50% de carga en unos 30 minutos, mientras que el Pixel 10 llega al 55% en ese mismo tiempo.

El Google Pixel 10 tiene una cámara más

El Google Pixel 10 (Image credit: Google)

Los aficionados a la fotografía también deberían beneficiarse al elegir un Pixel 10 en lugar de un Pixel 8, ya que el Google Pixel 10 tiene tres cámaras traseras frente a solo dos en el Pixel 8.

En concreto, el Google Pixel 10 cuenta con una cámara principal de 48MP f/1.7, una ultra gran angular de 13MP f/2.2 y una teleobjetivo de 10,8MP f/3.1 (con zoom óptico 5x), además de una cámara frontal de 10,5MP f/2.2.

El Google Pixel 8 carece de cámara teleobjetivo, y sus demás especificaciones fotográficas también difieren un poco. Tiene una cámara principal de 50MP f/1.7, una ultra gran angular de 12MP f/2.2 y una cámara frontal de 10,5MP f/2.2.

El Google Pixel 10 tiene una pantalla mucho más brillante

El Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Una mejora menor pero destacable en el Pixel 10 es el brillo de su pantalla, ya que este móvil puede alcanzar los 3.000 nits. El Pixel 8, en cambio, solo llega a un brillo máximo de 2.000 nits.

Esto es especialmente útil en lugares en los que hace mucho Sol, dado que las pantallas con más brillo se ven mejor bajo la luz solar directa. Por tanto, en este aspecto, el Pixel 10 es mejor.

La pantalla del Pixel 10 también es ligeramente más grande, con 6,3 pulgadas frente a las 6,2 del Pixel 8, aunque esa diferencia no debería notarse demasiado.

El Google Pixel 10 se actualizará durante más tiempo

El Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Tanto el Google Pixel 10 como el Google Pixel 8 tienen garantizados 7 años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad, pero como el Pixel 8 ya tiene dos años, solo le quedan unos cinco años de actualizaciones.

Eso significa que el Pixel 10 seguirá recibiendo actualizaciones dos años después de que el Pixel 8 reciba la última. Dicho eso, todo dependerá de si eres de los que le duran mucho o poco un móvil, ya que tal vez se te caiga y lo rompas antes de que pasen 5 años.

Bromas a parte, eso no solo implica que el Pixel 10 tendrá nuevas funciones de software y las últimas versiones de Android durante más tiempo, sino también que será más seguro de usar durante más tiempo, ya que se seguirán corrigiendo vulnerabilidades de seguridad durante esos dos años adicionales.

Aun así, como he dicho, cinco años es mucho tiempo en términos tecnológicos, así que el Pixel 8 todavía tiene bastante vida por delante.

El Google Pixel 8 es más ligero

El Google Pixel 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Una pequeña ventaja del Google Pixel 8 es que pesa menos que el Pixel 10, con 187g frente a los 204g del Pixel 10.

El Google Pixel 8 también es ligeramente más compacto, con unas dimensiones de 150.5 x 70.8 x 8.9mm frente a los 152.8 x 72.0 x 8.6mm del Pixel 10.

Así que el Pixel 8 podría resultar un poco más fácil de llevar encima, aunque el Pixel 10 tampoco es que esté entre los teléfonos más grandes ni más pesados.

El Google Pixel 8 es más barato

El Google Pixel 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Quizá la mayor ventaja que tiene el Pixel 8 frente al Pixel 10 sea su precio, ya que este teléfono partía oficialmente en su lanzamiento de 799€, y ahora lo puedes encontrar por mucho menos. Por ejemplo, en PcComponentes está por 444€, y encima puedes pagar por PayPal y pagar cómodamente en tres plazos sin intereses.

Así que resulta bastante más económico que el Google Pixel 10, que cuesta 899€, aunque cada vez es más difícil encontrar unidades nuevas del Pixel 8, por lo que quizá tengas que conformarte con un modelo reacondicionado si decides comprarlo.

Muchas características de estos dos móviles son similares

El Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Hemos enumerado las diferencias clave entre estos teléfonos más arriba, pero también hay algunas cosas que son muy parecidas.

Por ejemplo, tanto el Pixel 8 como el Pixel 10 tienen resoluciones de pantalla y densidades de píxeles similares, y ambos cuentan con una tasa de refresco de 120Hz y certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

También se ofrecen en configuraciones de 128GB y 256GB, así que en estos aspectos hay poca diferencia entre ellos.