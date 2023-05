Mejor TV 2023: las mejores televisiones para todos los bolsillos

Encontrar la mejor TV para ti no es tarea fácil. En los últimos años, muchas de las mejores marcas de televisiones, como LG, Panasonic, Samsung y Sony, han competido por ocupar el primer puesto en el sector, y han sacado al mercado fantásticos televisores repletos de funciones y con la calidad de imagen más alucinante que jamás hayas visto. Pero con tanta oferta, ¿cómo encontrar la mejor televisión para ti?

Hemos elaborado esta guía porque sabemos que comprar una nueva tele puede resultar abrumador. Aquí nos hemos centrado en la experiencia en general. Así que si buscas una televisión para funciones más bien específicas, como una TV de muy altas prestaciones para poder jugar a tus videojuegos, te sugerimos que consultes también nuestro ranking de mejores TVs gaming.

En esta guía hemos querido resaltar los mejores modelos según cuáles sean tus preferencias, por ejemplo, la mejor TV asequible, o la mejor TV para ver tus partidos de fútbol, o la mejor TV con el mejor sonido, y cosas así. Por lo tanto, encontrarás muchísimas opciones y seguro que encontrarás una perfecta para ti. Esto es posible gracias a que el mercado de los televisores es increíblemente competitivo. Funciones de gama alta que hace unos años habrían costado más que tu casa se ofrecen ahora ene TVs de menos de 1.000 euros.

Hemos analizado muchos televisores a lo largo de los años, por eso sabemos en qué fijarnos, y hemos resaltado los puntos fuertes y flojos de cada modelo de esta guía. Por lo tanto, independientemente de lo que quiera gastar, y de tus necesidades, debería haber un modelo perfecto para ti a continuación.

Ranking rápido en un vistazo

¿Quieres ir al grano y saber cuáles son los mejores televisores? A continuación te dejamos un resumen rápido de nuestras elecciones como mejores TVs para cada prioridad o tipo de uso. También encontrarás nuestra herramienta de comparación de precios para ayudarte a encontrar las mejores ofertas. Después de este listado rápido, encontrarás algunos modelos adicionales, y además repasaremos cada uno de los modelos de TV dándote mucho más detalles, para ayudarte a elegir la mejor televisión para ti.

Las mejores TVs en 2023

Las mejores TVs para la mayoría de la gente

1. LG C2 OLED La mejor televisión para la mayoría de la gente: el equilibrio perfecto entre precio, funciones y calidad de imagen Our expert review: Especificaciones Tamaños: 42, 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas Resolución: 4K Tipo de pantalla: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR, HLG, Dolby Vision Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en Mielectro ES Ver en PcComponentes ES Pros + Fantástica imagen 4K HDR + Cuatro puertos HDMI 2.1 Contras - No tiene organizador de cables - Sin soporte HDR10+

La LG C2 OLED sigue mereciendo el trono en nuestro ranking de mejor TV en 2023, gracias a las increíble relación calidad-precio que ofrece. Si bien ya está disponible la nueva y mejorada LG C3 OLED, la C2 OLED sigue siendo nuestra preferida, ya que encima ha bajado de precio, lo que hace que sea una compra mejor todavía.

Su procesador Alpha a9 Gen 5 ofrece un excelente realce de objetos y mapeo dinámico de tonos, además de "sonido envolvente virtual", ya que el televisor convierte el contenido estéreo en sonido de 7.1.2 canales. Aunque no nos convencieron las promesas de sonido envolvente virtual, el rendimiento de audio es bueno para un televisor delgado, y los diferentes modos de sonido disponibles hacen que deberías ser capaz de encontrar un perfil de audio que se adapte a tus necesidades.

Además de una calidad de imagen fantástica, la C2 OLED incluye cuatro puertos HDMI 2.1 independientes, algo muy poco habitual, lo que la convierte en la compañera perfecta de la PS5, la Xbox Series X o la Xbox Series S, además de ser ideal para ver películas.

Sin embargo, la LG C2 no es perfecta. La saturación del color fuera del eje disminuye un poco cuando te mueves a la izquierda o a la derecha de la pantalla en comparación con los nuevos modelos QD-OLED, y LG no es compatible ni con el formato IMAX Enhanced ni con HDR10+.

2. LG C3 La mejor TV todoterreno lanzada en 2023 Our expert review: Especificaciones Tamaños: 42, 48, 55, 65, 77, 83 pulgadas Resolución: 4K Tipo de pantalla: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR, HLG, Dolby Vision Las mejores ofertas de hoy Ver en PcComponentes ES Ver en Amazon Ver en PcComponentes ES Pros + Fantástica imagen 4K HDR + Cuatro puertos HDMI 2.1 Contras - No tiene organizador de cables - Sin soporte HDR10+

La LG C3 es la última versión de la televisión OLED de gama media de LG, es es uno de los nuevos modelos para 2023. Sustituye al LG C2 anterior, que hemos dejado justo aquí encima en el ranking, ya que consideramos la C2 supone una mejor compra debido a que las diferencias en la calidad de imagen y las prestaciones son bastante sutiles, mientras que los precios son mucho más baratos. Así que mientras queden existencias del C2, o mientras el C3 se mantenga a un precio tan elevado, creemos que la TV OLED C2 es mejor compra para la mayoría de la gente.

Sin embargo, el C3 es un televisor excelente en todos los sentidos. Al probarlo, pensamos que es un buen aspirante al mejor televisor de 2023, gracias a su impresionante rendimiento en todos los aspectos. El contraste es excelente para su precio, las imágenes HDR son ricas y realistas, el detalle en la pantalla 4K es soberbio y ni siquiera sentimos la necesidad de tocar la función de mejora de imagen "HDR Expression Enhancer", ya que con el modo "Natural" era más que suficiente.

No es tan brillante como algunos otros televisores de este ranking. En nuestras pruebas ha alcanzado 820 nits de brillo HDR máximo, mientras que el Samsung S95C lo aplasta absolutamente en cuanto a rendimiento OLED, y los televisores mini-LED (como los nuevos de TCL) tampoco tienen problemas para superarlo. Pero los mini-LED no tienen el mismo control de los tonos negros, y el Samsung S95C cuesta mucho más. Para los amantes del cine, ningún televisor equivalente lo hace mejor.

El software webOS se ha actualizado para 2023, y es una gran mejora: es mucho más fácil encontrar lo que quieres ver, y a los que les guste tocar los ajustes de la calidad de imagen les parecerá útil poder acceder a sus ajustes favoritos desde un inteligente "Menú Rápido".

Y, al igual que el LG C2, es un televisor fenomenal para jugar. Ofrece sólo 9,2ms de retardo de entrada y cuatro puertos HDMI 2.1, todos ellos compatibles con 4K 120Hz, Dolby Vision para juegos y VRR.

Aquí tienes más información sobre la LG C3.

La mejor TV barata

3. Samsung BU8500 La mejor TV barata Our expert review: Especificaciones Tamaños: 43, 50, 55, 65, 75 pulgadas Resolución: 4K Tipo de pantalla: LED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Las mejores ofertas de hoy Ver en Mielectro ES Ver en Amazon Ver en PcComponentes ES Pros + Fantástica calidad e imagen 4K para su precio + Buenas especificaciones en general Contras - No es el mejor en escalado SD - Sin Dolby Vision HDR

El Samsung BU8500 es el televisor de gama más alta dentro de la gama de la compañía de 2022 que no incluye la tecnología QLED más cara por la que Samsung es famosa. Pero eso significa que te ahorras un montón en el precio, y la calidad de imagen en general sigue siendo bastante imbatible en este nivel.

El detalle de las imágenes 4K es nítido e impresionante, los colores son vivos, el contraste es uniforme y razonablemente profundo teniendo en cuenta que no tiene una retroiluminación de atenuación avanzada, y además, tiene una gran capacidad de respuesta para los videojuegos.

La plataforma Smart TV de Samsung hace que sea bastante fácil encontrar lo que quieres; no somos los mayores fans del nuevo diseño de pantalla completa, pero funciona bien. Además, el BU8500 tiene un aspecto superior al de otros televisores, con un diseño relativamente elegante, en lugar del marco grueso básico que suelen tener los modelos de bajo precio.

La calidad del sonido es su mayor debilidad: se oye bien lo que pasa, pero no es rico ni profundo. Una barra de sonido barata le vendría muy bien, pero eso es lo que ocurre con todos los televisores baratos.

Mejores TVs de gama media

4. Sony X90K Una TV de gran valor que es perfecta para la PS5 Our expert review: Especificaciones Tamaños: 55, 65, 75, 85 pulgadas Resolución: 4K Tipo de pantalla: LCD Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Las mejores ofertas de hoy Ver en PcComponentes ES Ver en Mielectro ES Ver en Amazon Pros + Negros profundos y buen brillo + Potente conjunto de funciones gaming HDMI 2.1 Contras - La potencia luminosa no está a la altura de los televisores mini-LED - Desvanecimiento de la imagen en los asientos más alejados del centro

La serie X90K es el televisor LCD de gama alta de Sony y ofrece un rendimiento impresionante en relación con su precio. Su retroiluminación LED de matriz completa cuenta con atenuación local para obtener negros profundos, y su panel LCD tiene puntos cuánticos para mejorar el brillo y el color.

Si lo que buscas es un televisor extremadamente brillante, probablemente éste no sea el mejor: los modelos mini LED, como las nuevas televisiones de TCL o el Samsung QN85B, son mucho más brillantes que la configuración LED de este televisor. Y si quieres los negros exquisitos de una pantalla OLED, esa tecnología sigue teniendo ventaja. Pero hay un montón de características importantes en este modelo, incluyendo un sintonizador ATSC 3.0, excelentes características gaming incluyendo 4K a 120Hz y una gran interfaz de Google TV.

La serie X90K tiene una excelente relación calidad-precio. Es solo un poco más cara que los modelos de la serie X85K de la empresa, pero ofrece una retroiluminación de atenuación local de matriz completa, una función de la que carece la serie X85K y que mejora mucho el rendimiento. Los televisores de la serie X90K cuestan la mitad que los modelos de la serie X95K de Sony, que tienen la ventaja principal de contar con retroiluminación mini-LED, lo que aumenta el brillo máximo y mejora el contraste.

Quizá sea el televisor con mejor relación calidad-precio de la gama actual de Sony. Puede que no alcance el brillo y el contraste de sus hermanos más caros, pero ofrece un rendimiento AV muy bueno y hace un gran trabajo con las películas y los deportes. También es especialmente bueno si tienes una PlayStation 5, gracias a su función "Auto HDR Tone Mapping" y a su capacidad de cambiar automáticamente los modos de procesamiento para los distintos tipos de juego.

5. Samsung Q80B Una TV QLED 4K QLED de gama media ideal para verla en habitaciones muy iluminadas Our expert review: Especificaciones Tamaños: 50, 55, 65, 75, 85 pulgadas Resolución: 4K Tipo de pantalla: QLED LCD TV Smart TV: Tizen HDR: HDR 10, HDR 10+, HLG Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en Phone House ES Ver en PcComponentes ES Pros + Amplia gama cromática y excelente detalle de imagen + Compatible con HDMI 4K 120Hz Contras - No tiene Dolby Vision - Fugas de luz de la retroiluminación

El Samsung Q80B es un televisor QLED 4K de gama media y gran valor. Durante nuestras pruebas nos pareció que es un televisor perfecto para el visionado diario, así como para los videojuegos, por lo que ha conseguido entrar en nuestra lista de mejores televisores como una pantalla de gama media superior.

Se sitúa ligeramente por debajo de los modelos Mini LED Neo QLED de Samsung, lo que significa que ofrece una retroiluminación de matriz completa más convencional, pero no ofrece el rendimiento del nivel de negro ni la precisión HDR de sus compañeros más caros.

Sin embargo, hay muchas cosas que nos gustan, especialmente las cuatro entradas HDMI compatibles con HFR (alta frecuencia de imagen), la útil interfaz de usuario Game Bar y una interfaz doméstica inteligente pulida: solo los que busquen montarse un cine en casa podrían no sentirse satisfechos, a todos los demás les encantará este televisor Samsung.

Cuenta con muchas características que atraerán a los que quieran jugar con la TV, como la prominencia del Game Hub de Samsung, un portal a los servicios de streaming de juegos, y el hecho de que la tecnología QLED no sufre de los quemados de pantalla, por lo que podrás repetir la misma misión que se te resiste una y otra vez sin problemas.

No es el mejor televisor de nuestra lista, pero es bueno si tu presupuesto es medio y quieres un televisor fiable que te sirva para ver series y películas y para jugar.

La mejor TV para la calidad de imagen

6. Sony XR-A95K La mejor TV para calidad de imagen si el dinero no es un problema Our expert review: Especificaciones Tamaños: 55 y 65 pulgadas Resolución: 4K Tipo de pantalla: QD-OLED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en Electronica Vicente Ver en PcComponentes ES Pros + Calidad de imagen impresionante + Calidad de construcción y diseño excepcionales Contras - No tiene soporte HDR10+ - No tiene tanto brillo como nos hubiera gustado

El televisor Sony Bravia A95K QD-OLED es el buque insignia de los televisores 4K. Con un bonito diseño y HDR de alto brillo con una profundidad de color extrema, aprovecha al máximo su innovador panel QD-OLED.

La Sony A95K es muy brillante para tratarse de una OLED, y goza de una enorme vivacidad del color. Puede ofrecer rojos sensacionalmente profundos y vivos y verdes gloriosos. Mientras que la mayoría de las OLED no son ideales para verlas en habitaciones muy iluminadas, esta Sony está a la altura de los mejores modelos LED (cuyo brillo es mucho mayor).

La forma en que el último motor de procesamiento de imágenes de Sony obtiene tanta calidad de su nuevo panel OLED Quantum Dot a la primera es fascinante, y ofrece a los aficionados al audiovisual lo más parecido a un monitor de masterización profesional en el salón.

En muchos aspectos, el QD-OLED A95K de Sony va por delante. En lo que respecta a la calidad de imagen, durante nuestras pruebas comprobamos que este televisor tiene margen para elevar el rendimiento por encima de la norma, y ofrece un nivel de garantía visual para el futuro que no habíamos visto antes. Es asombrosamente bueno. Sin embargo, también es bastante caro, y si estás viendo los contenidos a través de un servicio de streaming (en vez de Blu-Ray), entonces puede que no te beneficies al máximo de su impresionante panel QD-OLED.

Hay que tener en cuenta que el Samsung S95C, que encontrarás a continuación, tiene un panel QD-OLED de última generación mucho más brillante y, sin duda, es superior en algunos aspectos. Sin embargo, el procesamiento de imágenes de Sony y su compatibilidad con Dolby Vision HDR (el tipo avanzado más popular) hacen que éste siga siendo el preferido de los cinéfilos.

7. Samsung S95C La mejor TV QD-OLED para una calidad de imagen impresionante Our expert review: Especificaciones Tamaños: 55 y 65 pulgadas Resolución: 4K Tipo pantalla: QD-OLED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma Las mejores ofertas de hoy Comprobar Amazon Pros + Increíble calidad de imagen + Calidad de construcción y diseño excepcionales Contras - No tiene soporte HDR10+ - No tiene tanto brillo como nos hubiera gustado

El Samsung S95C es innovador y rompedor. Es el televisor OLED más luminoso que hemos analizado hasta ahora, con diferencia: en nuestras pruebas, superó a las anteriores pantallas QD-OLED en un 40% en brillo HDR máximo. Pudimos medir un tope de unos 1.400 nits; compara eso con los 820 nits del LG C3 y verás por qué esta televisión es tan interesante... y cara. Es mucho más brillante, lo que significa que el contenido puede parecer más cercano a la vida real, y hay una diferencia aún mayor entre brillante y oscuro.

Es una mejora asombrosa para los televisores OLED, y no es lo único asombroso de esta TV. Cuando la pusimos a prueba, nos pareció que el Samsung S95C es particularmente eficaz a la hora de llevar el vídeo de alto rango dinámico a un nivel totalmente nuevo de disfrute, dramatismo y realismo, pero también alimenta gloriosamente los colores del S95C, desbloqueando nuevos niveles de volumen y pureza del color, incluso en zonas de colores brillantes, que nunca habíamos visto antes en un televisor OLED.

También está repleto de funciones gaming y conectividad HDMI 2.1, y hemos medido un tiempo de respuesta de 9,2ms, el mejor de su clase, al jugar. Incluso el sonido es bastante bueno, aunque realmente deberías emparejarlo con un sistema de sonido adecuado.

¿Por qué esta TV no ocupa un puesto más alto en nuestro ranking? Pues porque es una pena que la falta de Dolby Vision no permita obtener mejores tonos HDR de fuentes compatibles, que los preajustes de movimiento no gestionen los 24fps de las películas tan bien como nos gustaría y que la plataforma de televisión inteligente de Samsung sea más "fina y funcional" que realmente "inteligente". Pero el contraste no se parece a nada que hayas visto, y supera todas las objeciones.

La mejor TV 8K

8. Samsung QN900B La mejor TV 8K para un nivel de brillo increíble Our expert review: Especificaciones Tamaño de pantalla: 65, 75 y 85 pulgadas Resolución: 8K Tipo de pantalla: Neo QLED / Mini LED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en PcComponentes ES Ver en PcComponentes ES Pros + Precisión de retroiluminación mejorada + Colores excelentes Contras - Sin soporte Dolby Vision - La nueva interfaz "Smart Hub" supone un paso atrás

El 8K puede ser demasiado para algunos, pero no hay ninguna duda de que la Samsung QN900B Neo QLED 8K está a otro nivel de rendimiento. El Mini LED de la QN900B ofrece una calidad de imagen increíble, colores y brillo excepcionales, un sonido mágico y unos negros muy profundos, todo en un pack que es muy bonito en términos de diseño.

Para los que no estén muy puestos, los Mini LEDs 'Quantum' de Samsung son 40 veces más pequeños que los LEDs normales, lo que permite agrupar miles de LED más pequeños de forma mucho más compacta, permitiendo zonas tenues más precisas y niveles de negro mucho más similares a lo que ofrecen las OLED.

Tiene una de las pantallas mini-LED más avanzadas hasta la fecha, y la verdadera maravilla se consigue al combinarla con el fantástico escalado por IA "Multi-Intelligence" de Samsung, que puede coger imágenes 4K y hacer que se vean más cerca de la resolución 8K, por lo que hay un beneficio real en la resolución más alta. En pocas palabras, el QN900B es capaz de producir imágenes que se ven mejor que su fuente.

Eso sí, cuesta mucho dinero, así que no es para todo el mundo, y la plataforma de Smart TV de Samsung tampoco es la mejor. Además, hay que tener en cuenta que las imágenes se obtienen en 4K, porque prácticamente no hay contenidos en 8K, y todo lo que sea inferior a 4K no se verá tan bien. Pero si le das a este televisor las películas de alta calidad adecuadas, disfrutarás de una experiencia increíble, más allá de lo que pueden hacer los televisores 4K equivalentes.

Mejor TV OLED barata

9. LG A2 La mejor TV OLED barata Our expert review: Especificaciones Tamaños: 48, 55, 65 pulgadas Resolución: 4K Tipo pantalla: OLED Smart TV: webOS HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision, HDR10+ Las mejores ofertas de hoy Ver en Mielectro ES Ver en Amazon Ver en Conrad Electronic Pros + Negros profundos y sombras detalladas + Colores precisos (modo Cineasta) Contras - Carece de funciones gaming de alto nivel - Brillo limitado en comparación con los mejores televisores OLED

La serie LG A2 es la gama básica de televisores OLED de la empresa, pero LG no ha escatimado en lo esencial. La calidad de imagen es muy buena y ofrece el impresionante contraste y color que esperamos de los televisores OLED. Y aunque el A2 no es tan brillante como sus hermanos más caros, ofrece quizá las imágenes más cinematográficas que se pueden conseguir por su precio, siempre que no se vea en una habitación muy luminosa.

Aparte del brillo del panel, la principal diferencia entre el A2 y el LG C2 es que el A2 no tiene las mismas características gaming, como las tasas de refresco de 120Hz y la compatibilidad con HDMI 2.1. Los HDMI de este modelo son de la versión 2.0b con modo de baja latencia automática (ALLM). Si vas a comprar un televisor para jugar, sin duda querrás el C2. Sin embargo, si no vas a jugar en la TV eso no te importará.

También tiene un procesamiento de imagen menos avanzado que el LG C2, pero sigue estando a un buen nivel en comparación con otros televisores del mismo rango de precios. Para los amantes del cine, el LG A2 ofrece mucho por tu dinero. La interfaz webOS de LG nos gusta más que la mayoría, aunque está un poco recargada, y el sutil contraste es exactamente lo que uno espera de un televisor OLED.

Nota: LG ya ha lanzado la sucesora LG A3 OLED, aquí puedes consultar los detalles.

La mejor TV para ver deportes

10. Samsung QN85B La mejor TV para gaming y brillo Our expert review: Especificaciones Tamaños: 55, 65, 75, 85 pulgadas Resolución: 4K Tipo pantalla: LCD/MiniLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HDR10+, HLG Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en Phone House ES Ver en PcComponentes ES Pros + Diseño delgado y elegante + Imágenes brillantes y llenas de color Contras - Le cuesta ofrecer detalles en tono negro - No tiene Dolby Vision HDR

El Samsung QN85B es un televisor mini-LED (Samsung lo denomina Neo QLED), y así lo reflejan su delgada pantalla y sus altos niveles de brillo máximo a un precio asequible, lo que explica en gran parte por qué es nuestra elección para los amantes del deporte. Con un brillo mucho mayor en toda la pantalla que el OLED, es capaz de eliminar los reflejos en habitaciones luminosas mucho mejor que muchos otros televisores, así que no importa cuándo veas la tele, siempre podrás ver lo que está pasando.

También es capaz de manejar bien el movimiento y el escalado de resoluciones inferiores, por lo que en general se obtiene la máxima claridad en todo lo que se ve, lo que facilita seguir lo que está pasando. Los altavoces que rodean el televisor ofrecen un sonido mejor que el de la mayoría de los televisores, y son especialmente adecuados para el sonido de los estadios. Y no se trata sólo de deportes: también es una buena opción para ver películas y televisión en general, sin duda.

También recomendamos este televisor para los gamers, porque el Samsung QN85B dispone de HDMI 2.1 en sus cuatro puertos HDMI y funciona bien con las consolas de nueva generación.

Muchos televisores le superan en calidad de imagen o tienen un mejor precio, pero el Samsung debería seguir siendo una opción tentadora, porque su procesamiento está por encima de las opciones más económicas, y los televisores más atractivos suelen ser aún más caros, o no tan brillantes.

La TV más inmersiva

11. Philips OLED807 El mejor televisor para disfrutar de imágenes excepcionales con la exclusiva función Ambilight Our expert review: Especificaciones Tamaños: 48, 55, 65 y 75 pulgadas Resolución: 4K Tipo pantalla: OLED Smart TV: Android TV HDR: HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en alternate ES Ver en Amazon Pros + Diseño premium potenciado por el Ambilight + Calidad de imagen excepcional Contras - Necesita algunos ajustes para obtener mejores resultados - Complejo sistema de menús

El Philips OLED807 es uno de los pocos televisores que podemos calificar de glamurosos. Es el último televisor OLED de Philips y llama la atención de muchas maneras. Tiene una pantalla increíblemente delgada y un acabado metálico de alta calidad, compensado con un efecto espectacular por la tecnología Ambilight de Philips.

Si no has oído hablar de Ambilight, se trata de un tipo de tecnología de iluminación que utiliza LED montados en la parte trasera para proyectar una luz de color en la pared detrás del televisor que puede coincidir con las imágenes que estás viendo. Durante nuestras pruebas, los efectos nos parecieron increíblemente precisos, y hacen que la imagen parezca aún más grande y envolvente de lo que el televisor puede conseguir.

Ahora bien, la calidad de imagen del 807 puede ser incluso más sorprendente que su diseño, y eso es mucho decir. Utiliza uno de los últimos diseños de panel EX del fabricante de OLED LG Display, que ofrece hasta un 30% más de brillo que los paneles OLED normales, y lo potencia al máximo con el último motor de procesamiento de imágenes de Philips. El resultado son unas de las imágenes más vibrantes que hemos visto nunca, aunque el Samsung S95B es más brillante al mismo precio, pero sus imágenes son menos refinadas.

Los jugadores estarán contentos gracias a la compatibilidad con señales 4K de 120Hz, las tasas de refresco variables y el cambio automático a modo de baja latencia. Aunque el LG C2 que ocupa el primer puesto de este ranking te dará más soporte para juegos, así como menos tiempo de configuración, a un precio similar, lo cierto es que su sonido es más débil y no se ve tan bonito como el Philips OLED807 (al menos en nuestra opinión).

Las mejores TVs para sonido

12. Panasonic LZ2000 La mejor TV para un sonido amplio y rico Our expert review: Especificaciones Tamaños: 55, 65 y 77 pulgadas Resolución: 4K Tipo pantalla: QD-OLED Smart TV: My Home Screen 7.0 HDR: HDR10, HDR10+ HLG Las mejores ofertas de hoy Ver en Mielectro ES Ver en Mielectro ES Comprobar Amazon Pros + Calidad de sonido 360° Soundscape Pro + Excelente rendimiento de imagen Contras - Solo tiene dos puertos HDMI 2.1 - Precio muy alto

Aunque los televisores no son conocidos por su calidad de sonido, el rendimiento del audio 360° Soundscape Pro del Panasonic LZ2000 está a la altura de una barra de sonido Dolby Atmos de gama media alta. Al probarla, nos pareció que el escenario sonoro es amplio y alto, y la articulación frontal del conjunto de barras de sonido LCR ajustado por Technics es excepcional.

Una característica exclusiva de la LZ2000 es que cuenta con tecnología de dirección de haz, lo que significa que se puede elegir en qué dirección se emite el sonido desde el sistema de sonido frontal. Mediante un gráfico en pantalla, se puede orientar la salida de ruido en la dirección que se prefiera, lo que te permite disfrutar de una experiencia acústica personalizada. Por ejemplo, algunas personas pueden oír las cosas más alto que otras. Su rendimiento de audio merece un con un 5 sobre 5.

Como parte de la gama OLED de Panasonic, el LZ2000 también ofrece imágenes perfectas gracias a su panel Master OLED Pro, que es más brillante que casi todos los demás televisores OLED, incluido el LG C2 (pero no el Samsung S95C). Tanto la imagen como el sonido están gestionados por un procesador HCX Pro IA, que garantiza un rendimiento optimizado para el entorno de la sala de visualización. Aunque el LZ2000 justifica su elevado precio, puede tirar para atrás a más de uno.

13. Sony A80K La mejor TV OLED de gama media para buen sonido Our expert review: Especificaciones Tamaños: 55, 65, 77 pulgadas Resolución: 4K Tipo pantalla: OLED Smart TV: Google TV HDR: HDR10, HLG, Dolby Vision Las mejores ofertas de hoy Ver en Amazon Ver en PcComponentes ES Ver en Conrad Electronic Pros + Calibración acústica del audio + Potente conjunto de funciones HDMI 2.1 para juegos Contras - El brillo está por debajo del de las mejores OLED - Solo tiene dos puertos HDMI 2.1

El Sony A80K es un televisor OLED de gama media que ofrece un rendimiento de audio de primer nivel gracias a Acoustic Surface Audio+, que utiliza cinco elevadores (tres detrás de la pantalla y dos a cada lado) para hacer vibrar la pantalla y producir un sonido de rango completo mayor de lo que se espera de los televisores delgados.

Cuando probamos esta televisión, nos sorprendió la nitidez de los diálogos y el volumen que podían alcanzar los altavoces sin sonar forzados. Con un sonido integrado tan impresionante, creemos que podría satisfacer fácilmente a cualquiera que no quiera desembolsar en un sistema de audio independiente. Aunque eso no quiere decir que una barra de sonido Dolby Atmos no mejore aún más el rendimiento de audio (eso siempre es así), pero sólo necesitarás añadir algo si quieres ir muy en serio con el audio.

Donde también brilla el Sony A80K es en su calidad de imagen. Con una rica reproducción del color, negros profundos, sombras detalladas y un buen brillo HDR (para un televisor OLED asequible), destaca por encima del resto. También ofrece sólidas funciones para juegos de última generación, como entrada de vídeo 4K/120Hz, frecuencia de refresco variable (VRR) y modo de latencia baja automática (ALLM).

Cómo elegir la mejor TV para ti

Cómo elegir la mejor TV para ti ¿Busca el mejor televisor? Hay muchas cosas que debe tener en cuenta antes de decidirte y comprar una TV. Te recomendamos que empieces por lo básico, y decidas cuánto dinero te quieres gastar. Sí, es posible que puedas aumentar un poco tu presupuesto si encuentras el televisor perfecto, o si encuentras una gran oferta, pero es una buena idea establecer un límite para empezar, para que no te enamores de las incomparables imágenes y características de un televisor que está muy por encima de tu presupuesto. En esta fase, considera también el tamaño. Te recomendamos que midas literalmente el espacio que tienes en el salón. Y recuerda que el hecho de que puedas meter un televisor enorme en el espacio disponible no significa que vaya a ser el adecuado. Tendrás que pensar en los ángulos de visión, el brillo y si podrás poner un poco de distancia entre la pantalla y tú para disfrutarla como es debido. ¿Y después? Bueno, es una buena idea comprobar las capacidades HDR de cualquier televisor nuevo (en esta guía lo hemos detallado en cada uno de los mejores televisores), y también debes tener en cuenta la plataforma de smart TV (televisión inteligente) que ofrece cada uno. También merece la pena tener en cuenta el sonido. Si estás dispuesto a gastarte más dinero en una barra de sonido, no tienes que preocuparte por el sonido. Sin embargo, si desea un sistema de cine todo en uno, deberías considerar un televisor OLED que ofrezca un gran sonido además de una imagen fantástica.

Cómo escogemos las mejores TVs en este ranking

Mucha gente tiene sus propias prioridades a la hora de elegir la mejor televisión para cada uno. Hay muchas razones por las que uno puede querer un televisor diseñado específicamente para un fin. Quizá quieras encontrar el mejor televisor para ver deportes o el mejor televisor para jugar. Pero si lo que quieres es simplemente encontrar el mejor televisor del mercado en este momento (y no te importa pagar por él), hay un montón de excelentes pantallas entre las que elegir.

En esta guía hemos seleccionado los mejores televisores que puedes comprar ahora mismo. Hemos elegido estos televisores basándonos en algunos criterios clave. El primero es la calidad de la imagen: queríamos asegurarnos de que las imágenes fueran claras y nítidas, independientemente de si se ve contenido 4K o escalado.

También queríamos ver un brillo impresionante. Las imágenes brillantes no lo son todo en un gran televisor, pero necesitas saber que tu nueva pantalla funcionará bien en una variedad de entornos de iluminación.

La relación calidad-precio es otro factor clave. Es cierto que muchos de los televisores de esta lista son caros, pero hay una diferencia entre un televisor caro y uno que realmente hace honor a su precio. Puede que algunos de los televisores de esta lista tengan un precio desorbitado, pero si tienes dinero para gastar, te prometemos que merecen la pena.

Las funciones adicionales son un extra, como la tecnología Ambilight del Philips OLED807. No es imprescindible, pero mejora considerablemente la experiencia de visualización, por lo que nos hemos asegurado de destacar las funciones añadidas que creemos que realmente valorarás.

Hay muchas cosas que tener en cuenta a la hora de elegir el mejor televisor para ti, pero estas son algunas de las principales consideraciones que tuvimos en cuenta durante nuestros análisis y nuestro proceso de selección para esta guía.

¿Qué pueden hacer las smart TVs Las Smart TVs son televisores conectados a Internet. Eso quiere decir que puedes usarlas para buscar tus apps de streaming favoritas, controlar dispositivos de la casa o buscar algo en internet. Los televisores que no tienen funciones inteligentes necesitan un descodificador o un dispositivo de streaming para utilizar las aplicaciones de streaming.

¿Cuál es la mejor marca de TVs? No hay una marca que haga televisores mejor que las demás, pero sin duda hay algunas marcas que sobresalen en ciertas áreas más que sus rivales. Como puede deducirse de la lista anterior, LG, Samsung, Sony y Philips tienden a ser las marcas con mejores resultados en la gama alta, aunque todas sacan una amplia gama de modelos cada año. El LG C2 encabeza ahora mismo nuestra guía de mejores televisores con una calidad de imagen excepcional y, aunque es caro, tiene una excelente relación calidad-precio. Esta marca fabrica excelentes televisores OLED; de hecho, LG Display fabrica los paneles OLED para la mayoría de las demás marcas. Nos gusta que LG ofrezca una amplia gama de televisores, incluyendo diferentes rangos de precios y tamaños: el C2 va desde las 42 pulgadas hasta las 83 pulgadas. Por otro lado, la interfaz webOS de LG es uno de nuestras favoritas, un sistema operativo fácil de usar e intuitivo. Samsung utiliza la tecnología de puntos cuánticos para ofrecerte brillo y un contraste excelente. Al igual que LG, Samsung ofrece una gran variedad de tamaños y precios. El software de las smart TV de Samsung es Tizen, que nos parece bueno en general. La marca también ofrece algunos extras, y estilos un poco únicos: echa un vistazo a las distintas iteraciones de los televisores The Frame de Samsung. Sony es otra de las grandes marcas de televisores. Sus pantallas presumen de una calidad de imagen y una construcción impresionantes. Aunque, al igual que otras marcas de esta lista, la gama es muy amplia. Una diferencia interesante de Sony es que ha impulsado mucho su procesador Cognitive XR, un chip de procesamiento añadido a sus televisores a partir de 2021 que mejora el rendimiento de la visualización y del audio. Los televisores Philips no encabezan nuestra lista, pero siempre ocupan un lugar destacado. Sus pantallas son fiables y brillantes, con algunas novedades destacables, como Ambilight (que es un sistema que proyecta luces en la pared detrás de la pantalla del televisor). Los televisores Philips de gama alta también cuentan con un considerable refuerzo de audio gracias a su colaboración con Bowers & Wilkins. Por supuesto, no debería sentirse limitado por estas cuatro marcas: Panasonic ofrece excelentes televisores de gama alta centrados sobre todo en la calidad de imagen, y Hisense, TCL y Xiaomi ofrecen una gran relación calidad-precio en la gama media y asequible del mercado.

¿Qué marca de televisiones es más fiable? Una vez más, no hay una única respuesta a esta pregunta, sobre todo en lo que respecta a la marca. Pero algo que merece la pena tener en cuenta en relación con la longevidad es el tipo de tecnología de TV que se utiliza. Por ejemplo, los televisores OLED tienen la posibilidad de sufrir de retención de la imagen, lo que también se conoce como "quemado de pantalla". Eso es cuando una imagen se queda fija de forma permanente en la pantalla, algo que es habitual que pase, por ejemplo, con el logotipo de ciertos canales. Sin embargo, hoy en día esto es mucho menos problemático que antes. Por otra parte, los televisores LED siguen siendo probablemente la mejor opción para quienes se preocupan por la fiabilidad a largo plazo, ya que no hay ninguna posibilidad de que se produzca el mencionado problema.

¿Qué es mejor, OLED o QLED? Esta es una de las cuestiones tecnológicas más importantes y controvertidas del momento. En resumen, te diremos que QLED es una gran opción en cuanto a luminosidad si vas a ver la televisión en lugares con mucha luz, mientras que los televisores OLED ofrecen mejores ángulos de visión y un contraste superior para conseguir imágenes espectaculares, siempre que puedas controlar la iluminación.

¿LG es mejor que Samsung? Tanto LG como Samsung son excelentes marcas de televisores y no puedes equivocarte con ninguna de ellas. Sin embargo, hay algunos aspectos en los que un fabricante de televisores podría ser mejor opción que el otro. Un televisor LG encabeza nuestra guía de los mejores televisores, pero Samsung es el líder de ventas del mercado en general. Si buscas la mejor calidad de imagen, independientemente del precio, no hay nada que supere a los paneles OLED de LG en cuanto a color y contraste. Pero los televisores Samsung son increíblemente brillantes, sobre todo en los modelos más asequibles. También nos encantan los televisores con estilo de Samsung, como The Frame QLED 4K TV (2022), por combinar rendimiento y estilo. Y sus televisores más baratos, como el Samsung BU8500, tienen una excelente relación calidad-precio.

¿OLED es mejor que 4K? Por suerte, no tendrás que elegir entre OLED o 4K, ya que puedes tener ambos a la vez. 4K se refiere a la resolución (es decir, el número de píxeles de la pantalla), mientras que OLED se refiere a la tecnología del panel (es decir, de qué están hechos los píxeles). Así que puedes tener pantallas 4K que sean OLED, y puedes tener pantallas 4K que sean QLED, mini-LED u otras tecnologías.

Cómo ponemos a prueba las mejores TVs

Elegimos los mejores televisores basándonos en algunos criterios principales: el rendimiento general de la imagen, incluidos el contraste, la saturación del color y la capacidad de movimiento, así como el conjunto de funciones, el diseño y la interfaz de smart TV. Buscamos televisores bien construidos y con la tecnología necesaria para durar los próximos años.

Obviamente, en el proceso de análisis hay un cierto grado de subjetividad, debido a los gustos personales de cada uno, pero nos esforzamos por mantener la imparcialidad entre marcas probando el mismo tipo de contenido en cada pantalla (HD/SDR, 4K/HDR, juegos, películas y música) e informando de cómo nos ha parecido la experiencia.

Probamos el brillo y la gama cromática con un colorímetro, y nos aseguramos de realizar pruebas con los ajustes que vienen predeterminados, así como después de calibrar las pantallas nosotros mismos, para poder decirte lo que obtendrás si no realizas ningún ajuste, así como de lo que son capaces los televisores en las manos adecuadas.

Todas las televisiones de este ranking las hemos probado en TechRadar (por suerte tenemos un equipo internacional enorme por lo que podemos probarlas todas entre todos).