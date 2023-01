LG C3 OLED: todo lo que necesitas saber sobre la nueva televisión

La televisión LG C3 OLED debutó en el CES 2023 (opens in new tab), siguiendo una larga línea de increíbles televisores OLED de la serie C que siempre hemos recomendado a lo largo de los años.

La LG C3 se posiciona en medio de la gama de TVs OLED de LG de 2023: no es tan asequible como la línea B3, ni tan avanzada como la G3, sino que ocupa un punto intermedio. A pesar de otras propuestas de LG de este año, como la TV M3 OLED inalámbrica, y de la fuerte competencia de la Samsung S95C (que consideramos la mejor televisión que vimos en el CES), los modelos de la serie C siempre son bien recibidos por los críticos y los consumidores, y el LG C3 OLED es uno de los televisores a tener en cuenta este año.

Pero, ¿cuáles son las diferencias entre la LG C3 OLED y otras televisiones de la serie C? ¿Merece la pena comprarla en lugar de su predecesora LG C2? A continuación, hemos reunido todos los detalles conocidos sobre la nueva LG C3 OLED.

LG C3 OLED: precio y fecha de lanzamiento

La compañía todavía no ha confirmado los precios de los distintos tamaños de la LG C3 OLED, pero esperamos que sean similares a los que tenían las LG C2, debido a lo similar que es el hardware de ambas gamas. A modo de referencia, estos son los tamaños y precios de la LG C2:

42 pulgadas: 1.650€

48 pulgadas: 1.800€

55 pulgadas: 1.900€

65 pulgadas: 2.800€

77 pulgadas: 4.500€

83 pulgadas: 7.500€

Como hemos dicho, esperamos ver las mismas opciones de tamaños para la LG C3, y también esperamos que se pongan a venta en marzo o abril, al igual que las LG C2, aunque es posible que no todos los tamaños se lancen a la vez.

LG C3 OLED: diseño y características - ¿qué novedades hay?

La LG C3 OLED no supone una evolución significativa respecto a los modelos anteriores. Incorpora el mismo panel OLED Evo que la C2, con su capacidad de aumentar el brillo a partir de 55 pulgadas (el brillo es menor en los tamaños más pequeños). Pero cuenta con un chip Alpha9 Gen6 mejorado, que es el último y mejor procesador de imagen de LG, que debería ser capaz de impulsar el panel un poco más allá.

Como siempre, se trata de una televisión 4K HDR con un panel de 120Hz, compatible con Dolby Vision IQ y Dolby Atmos, por lo que cabe esperar una resolución nítida y un escalado capaz junto con un conjunto completo de formatos premium. Su nueva construcción de fibra compuesta reduce el peso de la televisión de la Serie C de este año.

Hay un nuevo algoritmo que ayuda a distinguir entre el primer plano y el fondo de la imagen, lo que parece contribuir a aumentar el brillo en las zonas clave. En cualquier caso, los negros profundos y el increíble contraste de las pantallas OLED autoemisivas deberían dejarnos con la boca abierta.

El sistema de altavoces no ha recibido una mejora significativa; sigue siendo un altavoz de 3.1.2 canales con una salida de 40W. A pesar de las afirmaciones de LG de que la C3 puede ofrecer "sonido envolvente virtual 9.1.2 (opens in new tab)" a través de su función AI Sound Pro, somos algo escépticos al respecto. Por lo que parece, necesitarás una de las mejores barras de sonido (opens in new tab)si quieres disfrutar de un sonido de calidad superior al usar esta televisión. Por otro lado, la LG C2 sonaba mejor de lo esperado cuando se utilizaba en su modo AI, así que estamos seguros de que el sonido de la C3 será al menos "decente".

Algunos de los cambios de la interfaz son una nueva y elegante página de inicio y perfiles de usuario mejorados para permitir una mayor personalización. Al configurar el televisor, este te guiará a través de un preajuste de imagen personalizado para que puedas asegurarte de que los ajustes predeterminados se adaptan a tus gustos, lo cual es un buen detalle.

El C3 cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1, uno de ellos compatible con eARC (canal de retorno de audio mejorado) y comunicación bidireccional con la barra de sonido. Estos puertos de altas prestaciones son ideales para jugar con consolas de nueva generación, y la pantalla ofrece un retardo de entrada inferior a 10ms y un tiempo de respuesta insignificante.

Una novedad es una función llamada Quick Media Switching VRR, que es exclusiva de las televisiones OLED de LG (aunque forma parte de la especificación HDMI), que según LG "puede eliminar la 'pantalla negra' que aparece a veces al cambiar entre contenidos reproducidos desde distintas fuentes conectadas a través de los puertos compatibles con HDMI 2.1a del televisor". Así que, si sueles cambiar a menudo entre ver Netflix y tu PS5 conectada, esto debería hacer que la experiencia sea más fluida. Esta función será especialmente bienvenida para los usuarios del Apple TV 4K, ya que este puede utilizar la función para cambiar su velocidad de fotogramas.

(Image credit: Future)

LG C3 OLED: nuestra opinión sobre la nueva televisión

Es probable que la LG C3 OLED sea un éxito de ventas, como las televisiones C1 y C2 que le precedieron. Sin embargo, el nuevo modelo de este año no viene con muchos cambios, y los modelos más antiguos probablemente bajarán de precio cuando las nuevas LG C3 OLED se pongan a la venta. Teniendo esto en cuenta, no hay muchas razones por las que cambiar tu modelo anterior por este nuevo. Aunque la experiencia webOS mejorada, los algoritmos de iluminación actualizados y un cambio rápido entre los distintos medios, pueden ser motivos suficientes por los que comprarte esta última versión de televisiones de la Serie C OLED de LG, probablemente no merezca la pena cambiar de TV si ya tienes la C2 o la C1.

Aun así, la C3 OLED sigue siendo la mejor opción de la gama de televisores OLED de LG, ya que no es ni demasiado cara ni demasiado recortada por su precio. Tendremos una opinión más extensa al respecto cuando podamos analizar a conciencia la nueva TV más avanzado el año. Con la nueva pantalla QD-OLED de Samsung, es posible que los avances más significativos de otros fabricantes de televisores hagan sombra al protagonismo de la C3 en los próximos años: ¡la carrera por ser la mejor televisión OLED de 2023 será interesante!