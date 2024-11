La nueva barra de sonido Sonos Arc Ultra suena fantástica, pero lo mejor son sus funciones inteligentes

Cuando por fin se presentaron la barra de sonido Sonos Arc Ultra y la Sub 4, todas las miradas (¿o deberían ser los oídos?) se centraron en si sonaban mejor que sus predecesores y en cuánto.

La Sonos Arc UItra es, para nosotros, la mejor barra de sonido Dolby Atmos de una sola pieza en ese precio. No está exenta de defectos visibles, como el mantenimiento de una única entrada HDMI (sí, Sonos sigue negándose a ofrecer el paso de HDMI) y la ausencia de compatibilidad con DTS, aunque con la mayoría de bandas sonoras de películas de audio espacial disponibles en Dolby Atmos, esto no debería alejar a demasiados clientes potenciales.

Después de haber pasado algún tiempo con la Arc Ultra y el Sub 4 (que han sustituido temporalmente a mi Arc y Sub 3 en casa para las pruebas) he descubierto algunas pequeñas características adicionales que, combinadas con la salida de sonido estelar, me han hecho sacar la tarjeta de crédito para actualizarlos.

Sonos ha adelgazado

La Sonos Arc (arriba) es más corta y más alta que la Sonos Arc Ultra (abajo). (Image credit: Future)

Cuando vimos por primera vez las fotos filtradas de la barra de sonido Sonos Arc Ultra, era difícil determinar si había algún cambio en el diseño en comparación con la Arc. En realidad, no hay mucho que las separe, y la Ultra sigue siendo inconfundiblemente Sonos. La única diferencia es que la nueva barra de sonido es ligeramente más larga, pero también, y esto es crucial para mí, ligeramente más baja en altura. Las dimensiones oficiales son 87 x 1142 x 116 mm para la Arc y 75 x 1178 x 111 mm para la Arc Ultra.

El mayor impacto que la dieta Sonos ha tenido para mí es que la barra de sonido ahora no corta la parte inferior de mi LG G4 OLED. Mi anterior Arc no bloqueaba demasiado la parte inferior de la pantalla, pero a menudo se me iban los ojos hacia ella más de lo que me gustaría. Ahora, con la Arc Ultra en su lugar, puedo ver claramente la parte inferior de la pantalla y me he dado cuenta de que estoy mucho más inmerso en la acción de la pantalla, ya que el efecto de «pantalla flotante» del G4 OLED es más prominente.

Image 1 of 2 La Sonos Arc Ultra es menos profunda, lo que facilita su colocación en un mueble de TV. (Image credit: Future) The Sonos Arc is a little fatter in comparison. (Image credit: Future)

El cambio en la profundidad también es otra ventaja para mí. El soporte de la LG G4, más el hecho de que el televisor naturalmente se asienta en un ligero ángulo (tengo la versión de 77 pulgadas - los modelos de 65 y 55 pulgadas se asientan planos) significaba que no había mucho espacio para que mi vieja Arc se asentara en el soporte de aproximadamente 40 cm de profundidad. Aunque la Arc Ultra es «sólo» seis milímetros más fina, ha supuesto una gran diferencia en mi unidad multimedia.

Jaque mate

El nuevo acabado mate de la Sonos Sub 4 hace que se note menos en mi habitación. (Image credit: Future)

Otra característica que me ha parecido que tiene un impacto sutil pero significativo en casa es el nuevo acabado mate de la Sub 4. Cuando leí por primera vez sobre esto antes de recibir la unidad de prueba que Sonos me envió, no sabía exactamente qué esperar. Ya estaba bastante enamorado del acabado más brillante de la Sub 3 y sigo pensando que parece un producto de primera calidad.

Pero cuando quité la bolsa guardapolvo de la Sonos Sub 4, solté un «oooh, qué bonito». El acabado blanco mate combina perfectamente con los altavoces Era 300 que tengo para el sonido envolvente, y estoy seguro de que combinaría con un Arc Ultra blanco (me enviaron la versión negra para este artículo).

Image 1 of 2 La Sonos Sub 3 (izquierda) tiene un acabado más brillante y blanco que lo hace destacar más en mi habitación. (Image credit: Future) Sonos Sub 3 (left), Sonos Sub 4 (right). (Image credit: Future)

Pero el efecto sorprendente que tuvo para mí fue cómo se funde más con la pared blanca contra la que está colocado. No es un cambio monumental, pero cuando te gastas el dinero que Sonos pide por la Sub 4, vas a querer que tenga el mejor aspecto posible, y creo que es impresionante.

Como he aludido antes, sólo he podido probar la Sub 4 (y la barra de sonido Ultra) durante un tiempo limitado, y reconozco que no me importará volver a la Sub 3 cuando haya que devolver el nuevo equipo. Si ya tiene un subwoofer Sonos, no estoy seguro de que merezca la pena cambiarlo sólo por el acabado mate, pero en última instancia me gusta ver que Sonos ha cambiado el diseño. Y la mayoría de la gente puede no sentir la necesidad de añadir un subwoofer en absoluto, dado lo bien que la barra de sonido maneja las bajas frecuencias.

Alto y claro

La Sonos Arc Ultra (abajo) introduce una nueva función de mejora de la voz que mejora drásticamente la claridad de los diálogos. (Image credit: Future)

Vale, esto está relacionado con el sonido, pero no del todo. Junto con la nueva tecnología Sound Motion utilizada en el woofer, la Sonos Arc Ultra ha introducido una nueva función de mejora de la voz para potenciar el diálogo. No se trata de una actualización revolucionaria en lo que a barras de sonido se refiere (la Sony Bravia Theater Bar 8, por ejemplo, llama a su versión Voice Zoom), pero es algo que me entusiasmó conocer, ya que antes pensaba que la Arc a veces tenía problemas con la claridad de la voz.

A la función Speech Enhancement se accede desde la aplicación Sonos (con la que, para que conste, nunca tuve ningún problema durante SonosAppGate, pero que ahora puedo apreciar que se ha mejorado enormemente) y funciona en una escala de Bajo, Medio o Alto. También tienes la opción de desactivarlo.

Cuando se utiliza, funciona de verdad, con diálogos mucho más claros y una noción mucho más obvia de «canal central». Su ajuste más alto tiene el inconveniente de que otros aspectos de las bandas sonoras se suavizan, como los niveles de graves, por lo que personalmente considero que las mejores opciones son bajo o medio, ya que el resto de la banda sonora se mantiene como debería, sólo que las voces reciben un ligero impulso.

Para ser sincero, la función de mejora de voz es, en mi opinión, la mayor mejora con respecto a la Arc, y merece realmente la pena.

¡Bluetooth! ... y ya era hora

Ahora hay un botón Bluetooth en el panel trasero de la Sonos Arc Ultra, para facilitar la transmisión desde diversos dispositivos. (Image credit: Future)

Sonos y Bluetooth no siempre han tenido la más armoniosa de las relaciones. La marca ha sido tradicionalmente un operador sólo Wi-Fi, hasta que presentó la Sonos Move como su primer altavoz portátil Bluetooth. A ésta le siguió la Roam y, desde entonces, Sonos ha dado soporte Bluetooth a sus altavoces domésticos, incluidas la Era 100 y la Era 300.

No siempre he visto la necesidad de Bluetooth en los equipos domésticos de Sonos (están constantemente conectados a Wi-Fi y la calidad de la música mejora cuando se transmite a través de AirPlay o directamente desde la aplicación Sonos), pero al menos Sonos ofrece a sus altavoces y barras de sonido la posibilidad de recibir una transmisión Bluetooth y compartirla con otros altavoces compatibles. Al fin y al cabo, es una marca de altavoces multisala.

Para facilitar la conectividad, Sonos ha añadido un botón Bluetooth específico en la parte trasera de la Arc Ultra. También es posible activar el emparejamiento Bluetooth desde la aplicación Sonos. Es un proceso rápido, y tendrás música en streaming por toda la casa en un abrir y cerrar de ojos.

Conclusión

Si ya tienes una Sonos Arc, puede que aún te estés preguntando si merece la pena actualizarse a la Arc Ultra. Como casi todo, depende del uso que le des. En mi caso, paso mucho tiempo en casa dándome atracones de películas y series. También me encanta el buen sonido, así que, naturalmente, voy a querer lo mejor que esté a mi alcance. Me encantaría tener un paquete de altavoces y un receptor AV, pero no tengo espacio.

Por lo tanto, en mi opinión, la Arc Ultra con altavoces envolventes Era 300 y un subwoofer es la mejor opción. La nueva función Speech Enhancement es un gran paso adelante y soluciona quizás el mayor problema que tenía con la Arc original. Para mí, vale la pena la actualización, pero para ti, tal vez no.

En cuanto a la Sub, si ya tienes una Sub 3 o más antigua, no creo que merezca la pena pasar a la Sub 4. No noté mucha diferencia en la salida de graves. En mi experiencia, el gran subwoofer de Sonos siempre ha rendido al máximo (y podría ser demasiado en algunas habitaciones) y no tengo ninguna queja del rendimiento de la Sub 3. ¿Prefiero el nuevo acabado mate? Sí. ¿Merece la pena gastarse lo que vale esta barra de sonido sólo por ese acabado? No.

Si actualmente tienes una configuración completa de cine en casa Sonos, pero deseas que el campo sonoro general sea más grande, más amplio y más potente, te recomiendo que al menos pruebes la Arc Ultra en tu tienda local. Incluso si al final decides que las mejoras no son lo suficientemente grandes como para justificar una actualización, te garantizo que no te sentirás decepcionado.