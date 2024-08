El Pixel 9 está bien, pero el móvil que realmente quieres es el Pixel 9 Pro

El Google Pixel 9 no tiene nada que envidiar a los modelos Pro más caros, con un diseño idéntico y las especificaciones Pro más importantes. Así que, ¿deberías pasar del Pro y hacerte con el Pixel 9 básico? Absolutamente no. El Pixel 9 Pro tiene ventajas que justifican el precio, y mucho más. De hecho, dependiendo de lo fan que seas de los Pixel, el Pixel 9 Pro puede incluso amortizarse.

Antes de llegar a esas ventajas, no olvidemos el Pixel 9. Realmente tiene las especificaciones Pro más importantes, como el mismo procesador Google Tensor G4. Apple da a su iPhone 15 básico el chip del año pasado, pero los modelos Pro de iPhone obtienen un silicio más avanzado. Google da a cada teléfono insignia el mismo motor (también lo hace Samsung, para ser justos).

El Tensor G4 está construido para ejecutar los modelos de IA de Google, y cada teléfono Pixel 9 obtendrá actualizaciones del sistema operativo Android, parches de seguridad y caídas de características Pixel durante los próximos siete años. Es un gran trato, y añade mucho valor a largo plazo incluso al Pixel 9 menos caro.

Las mismas cámaras principal y ultrawide que el Pixel 9 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Luego están las cámaras, siempre una característica clave de Pixel. El Pixel 9 tiene exactamente los mismos módulos de cámara principal y ultrawide que el Pixel 9 Pro. No hay zoom, pero las otras dos son idénticas. No solo la misma resolución, sino el mismo sensor y lente.

Samsung fabrica el mejor teléfono con cámara que puedes comprar ahora mismo, pero solo su Galaxy S24 Ultra tiene las mejores especificaciones de cámara. El Galaxy S24 básico tiene cámaras totalmente diferentes, y no son tan buenas.

Con el nuevo diseño, el Pixel 9 se parece casi exactamente al Pixel 9 Pro - sus medidas son idénticas, al milímetro. Eso significa que también tiene espacio para la misma batería en su interior, y se carga igual de rápido (aunque el Pixel 9 Pro XL es el verdadero cargador rápido).

Los 16GB de RAM del Pixel 9 Pro serán muy importantes, más adelante

¿Por qué pagar 200€ más por el Pixel 9 Pro, cuando el Pixel 9 tiene las especificaciones más importantes? Bueno, hablemos de las diferencias, y de cómo van a ser esas diferencias en los próximos años.

El Pixel 9 Pro tiene la friolera de 16GB de RAM en su interior, que es más que casi cualquier otro smartphone que puedas comprar ahora mismo. Google no está tratando de ganar una guerra de especificaciones, está mirando hacia el futuro de la IA. Ahora mismo, la IA es una mezcolanza de modelos de aprendizaje automático que se ejecutan en el teléfono, en la nube o como una mezcla de ambos. Eso significa que el teléfono está haciendo mucho trabajo y también multitarea cada vez que utiliza la IA, y SIEMPRE está utilizando la IA.

Más RAM es importante para el rendimiento ahora, pero a medida que las funciones de IA crezcan en alcance, la RAM será el cuello de botella que frenará a los teléfonos más antiguos. Merece la pena tener más RAM en tu nuevo Pixel.

El Pixel 9 tiene las mismas cámaras, no el mismo software

Qué hay de esas cámaras? La lente de zoom 5X del Pixel 9 Pro puede valer la diferencia de precio entre los teléfonos, si tomas muchas fotos. El Pixel 9 será genial para selfies, retratos, paisajes y fotos de grupo. Si quieres tomar fotos de tu hijo jugando a la pelota, o actuando en el escenario, necesitas zoom. Pero el zoom no es la única ventaja real de las cámaras del Pixel 9 Pro.

En mis pruebas, las fotos que tomé con el Pixel 9 y el Pixel 9 Pro se veían notablemente similares en términos de color, iluminación y rango dinámico. Sin embargo, la cámara Pro tiene un modo Pro, y eso le permite producir imágenes con una resolución completa de 50MP. El Pixel 9 siempre hace una foto de 12MP, que es un gran tamaño para compartir, pero puedes hacer más con una foto más grande si quieres editarla más tarde, y un Pixel es el mejor teléfono que existe para editar fotos, con sus exclusivas herramientas de IA.

Image 1 of 2 (Image credit: Philip Berne / Future) El Google Pixel 9 Pro expuso este arce japonés con un bonito bokeh (Image credit: Philip Berne / Future) El Google Pixel 9 expuso el arce japonés con claridad, pero también el resto de la imagen es demasiado nítida

Y lo que es más importante, el Pixel 9 Pro simplemente tomó mejores decisiones cuando dejé que la cámara eligiera. Cuando tomé una foto en primer plano de una flor, esperaba un fondo borroso y bokeh. El Pixel 9 era más propenso a cambiar a una apertura muy amplia, exponiendo toda la foto de manera uniforme, incluido el fondo. El Pixel 9 Pro creó un mejor bokeh y tomó decisiones más artísticas.

También vi una diferencia significativa al trabajar con las fotos sin procesar de la Pro frente a los archivos JPG, cuando quise editar mis tomas. Disponer de un archivo RAW de 50 MP (técnicamente un DNG) me proporcionó más material en bruto (valga el juego de palabras) para obtener una imagen final mejor y más parecida a la que podría producir una DSLR real.

Tanto si usas IA como si no, un año de Google One está genial

Tanto el Pixel 9 como el Pixel 9 Pro cuentan con la app exclusiva Screenshots (Image credit: Philip Berne / Future)

Donde el Pixel 9 Pro realmente se amortiza es con la IA y la nube. El Pixel 9 tiene casi todas las funciones de IA que querrás del Pixel 9 Pro, excepto algunas herramientas de Super Res Video Boost en la cámara de vídeo. Puedes usar Gemini Live en el Pixel 9, y Gemini funciona en todas tus apps de Google, igual que en el Pixel 9 Pro.

Gemini Live no es gratis. Es parte del plan Google One AI Premium, que te da Google Advanced, así como 2TB de almacenamiento en la nube. El plan Google One AI Premium cuesta 19,99 €, y tienes el primer mes gratis.

El Pixel 9 Pro viene con un año completo del plan Google One AI Premium gratis. Si fueras a suscribirte al plan Premium AI, ahorrarías más de 200€ en el primer año eligiendo el Pixel 9 Pro en su lugar. Y el Pixel 9 Pro solo cuesta 200€ más que el Pixel 9.

¿El plan Google One AI Premium te va a mantener entretenido durante un año entero? Tal vez no, pero tener 2TB de almacenamiento en la nube también vale la pena. El coste de suscribirse al almacenamiento en la nube de Google con 2TB de espacio es de 9,99€ al mes, sin adiciones de IA. Yo añadí Google Gemini Advanced, cuando estuvo disponible, a mi plan personal de almacenamiento en la nube de Google, y lo utilizo con frecuencia para obtener consejos divertidos e interesantes.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Tanto si quieres tanta IA como si no, te recomiendo suscribirte al almacenamiento en la nube de Google. Puedes usar los 2TB de espacio de almacenamiento en tus copias de seguridad de Gmail, Google Photos, Google Docs y teléfonos Android, en el escritorio y en dispositivos móviles.

Al carecer del valor de un plan Google One, además de las ventajas de hardware del Pixel 9 Pro, el Google Pixel 9 simplemente no es una buena opción. No es una buena oferta para comprar uno. Es un teléfono precioso, tanto si compras el dulce Wintergreen, como el asombroso Peony, o uno de los colores aburridos. Lamentablemente, tiene demasiado sentido comprar el Pixel 9 Pro en su lugar. Confórmate con el Hazel, el mejor color del Pixel 9 Pro, o quizá el Rose Quartz.

Ojalá Google diera a los compradores del Pixel 9 el mismo año de Google One AI Premium y las opciones de software Pro Camera. El Pixel 9 necesita ese valor añadido. Incluso si no te importa la IA, simplemente estás perdiendo demasiado si eliges el Pixel 9 en lugar del Pixel 9 Pro.