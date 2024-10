Lo que más me gusta del Samsung Galaxy Z Flip 6 no es que se pliegue

La presentación de Samsung a mediados de año del Galaxy Unpacked para 2024 fue un poco aburrida. La gama Galaxy Watch no tuvo muchas mejoras, salvo la introducción del Ultra (que en realidad sólo está destinado a los amantes más acérrimos del fitness), y el tiempo se dedicó principalmente al espectacular Galaxy Ring, una categoría de producto totalmente nueva para el fabricante de smartphones. En combinación con un año extremadamente tibio para la sexta generación de Samsung plegables, el Galaxy Z Flip 6 podría decirse que recibió el menos amor de todos los nuevos gadgets - pero he llegado a apreciar el teléfono por lo que es más allá de su característica principal.

El Galaxy Z Flip 6 ha existido en un espacio extraño entre la línea de teléfonos premium de Samsung desde hace algún tiempo. Plegable verticalmente, como los teléfonos que marcaron tendencia en la década de 2000, el único atractivo real del Z Flip está en su nombre: la moda antes que la funcionalidad. El Galaxy Z Fold 6 justifica mucho mejor su existencia, actuando como un híbrido entre tablet y móvil, aunque a un precio elevado.

Internamente, el teléfono rinde por debajo de los modelos de precio similar de la gama Galaxy S, con una pantalla más tenue y menos detallada y un cuerpo más pequeño. Sus impresionantes cámaras no le hacen ningún favor y la duración de su batería es, en el mejor de los casos, mediocre.

Pero no quiero ser demasiado pesimista con el Galaxy Z Flip 6, porque es ante todo un dispositivo estético, y lo es. De hecho, es el más divertido de casi todos los teléfonos que he usado este año. La función de volteo lo convierte en un divertido juguete y el teléfono se puede colocar en un montón de poses creativas.

Pero resulta que mi aspecto favorito no es que se pliegue, sino la estrecha orientación vertical que crea el factor de forma.

Pero, ¿por qué mola?

(Image credit: Zachariah Kelly/TechRadar)

Quizás pueda admitir que los móviles se me están mezclando en la cabeza, por deformación profesional, y porque todos comparten la misma característica básica de «gran rectángulo de cristal», pero me he enamorado de lo alta que es la pantalla del Samsung Galaxy Z Flip 6.

El teléfono se pliega sobre sí mismo de arriba a abajo, y para evitar que sea demasiado corto para un uso casual en su forma plegada (en la que tiene forma cuadrada y se puede utilizar de forma limitada a través de la pantalla de la parte posterior) tiene una estatura más alta.

Veamos las especificaciones: las dimensiones del Galaxy Z Flip 6 son 165,1 x 71,9 x 6,9mm, mientras que el Samsung Galaxy S24 (el teléfono con el que comparte más ADN) tiene unas dimensiones de 147 x 70,6 x 7,6mm. El Z Flip 6 tiene un chasis ligeramente más estrecho (y fino), con biseles más gruesos que dan al S24 una gran relación pantalla-cuerpo.

La pantalla 18mm más alta en el Galaxy Z Flip 6 me hace desear que tuviéramos más teléfonos con estas dimensiones. Eso es 18mm más de resultados de Google que se me muestran en Chrome, o para las líneas en un artículo de noticias, o la visualización de más tuits, o para el texto en sus mensajes, y mientras que gran parte del espacio extra puede ser contrarrestado por el simple acto de desplazamiento, he estado disfrutando de la pantalla más larga y la forma en que el contenido aparece verticamente.

De algún modo, me retrotrae a los primeros años del iPhone, cuando los teléfonos con pantalla táctil eran mucho más pequeños y los falsos vídeos conceptuales del iPhone incluían diseños completamente absurdos (en particular, este). También me retrotrae a los primeros años de los smartphones, cuando estos aparatos tenían un diseño mucho más creativo, sobre todo modelos como el LG BL40.

Hoy en día es difícil encontrar un smartphone de menos de seis pulgadas (aunque puedes encontrar algunos aquí), y todas las dimensiones se disparan a medida que aumenta el tamaño.

Y eso es lo que queremos, ¿verdad? La uniformidad de las dimensiones de las pantallas de marcas y fabricantes se debe al uso que hacemos de la tecnología y a los contenidos que consumimos. No es casualidad que la mayoría de los servicios de streaming adapten los contenidos a una relación de aspecto de 16:9 con barras cinematográficas añadidas para mejorar la experiencia de visualización, porque los hábitos de uso de los smartphones se derivan en gran medida del uso de la televisión.

Incluso más que las películas y las series de televisión, los smartphones requieren uniformidad de pantalla en aras de la coherencia de las aplicaciones. Algunas aplicaciones siguen teniendo problemas de compatibilidad entre las versiones para tablets y móviles, ya que en la tablet la aplicación se adapta al tamaño de la pantalla en detrimento de la calidad de la imagen. Si, de repente, los fabricantes de smartphones tuvieran que adaptarse a relaciones de aspecto muy diferentes en smartphones más largos (o más anchos), por no hablar de pantallas más grandes, el resultado sería una mayor presión para los desarrolladores y más espacio muerto sin utilizar, ya que los desarrolladores intentarían alcanzar el punto óptimo de las relaciones de aspecto (desaprovechando la parte superior e inferior de las pantallas).

¿Cuánto depende el Z Flip 6 de su truco especial?

(Image credit: Zachariah Kelly/TechRadar)

Llegados a este punto, merece la pena hablar de lo inevitable: ¿podrá Samsung seguir haciendo que el pequeño plegable fresco, extravagante y elegante resulte lo bastante interesante para los compradores?

Siempre habrá un hueco para los consumidores que quieran algo un poco más estético, pero en el ámbito de los plegables verticales, Samsung compite ahora con opciones más baratas (y posiblemente más bonitas) de Motorola y otras marcas más pequeñas. Comparado con el Z Flip 5, el Flip 6 es menos una revisión y más un relanzamiento con algunos pequeños cambios.

También es un choque de realidad intentar posicionar el Z Flip 6 como un dispositivo de gama alta, que es probablemente la razón por la que oímos rumores de un Flip FE barato a principios de este año. El Flip no está pensado para ser un teléfono de altas prestaciones y las limitaciones de la pantalla suponen un obstáculo considerable para posicionarlo de esa manera. Entonces, ¿por qué no lanzarse al mercado con el FE?

Por ahora, estoy bastante satisfecho con tener un teléfono largo (o alto). La pantalla principal encaja tan bien con mis costumbres móviles que no puedo evitar que me encante. El aspecto plegado también mola, y le he encontrado un montón de usos y situaciones geniales, pero me he enamorado de la pantalla de una forma que no me esperaba.