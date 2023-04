Mejores móviles pequeños en 2023 - Si no te gustan los móviles grandes, esta es tu guía

(opens in new tab)

A día de hoy, lo habitual es que la mayoría de los móviles del mercado son cada vez más grandes. Para mucha gente, eso es algo bueno, ya que es innegable que cuanto más grande sea una pantalla, mejor puedes ver películas y series, y también es lo más adecuado para jugar en el teléfono.

Sin embargo, son bastantes los amigos y familiares que me han dicho que quieren comprarse un móvil y que no saben qué modelos hay que sean más pequeños. El hecho es que hay mucha gente que no quiere un dispositivo enorme, sino un móvil "pequeño", simplemente porque es más cómodo, ya sea a la hora de sostenerlo en la mano o para guardarlo en un bolsillo.

Lamentablemente, la gente que busca un teléfono de tamaño reducido tiene que enfrentarse a otro problema, y es que, además de que tienen poco donde elegir, la mayoría de móviles pequeños del mercado son de gama media o baja, y no es tarea fácil encontrar un buque insignia potente que no sea enorme.

Si te sientes identificado con todo esto, y quieres algo pequeño pero potente, no te preocupes, ya que estás en el lugar perfecto.

Por todo lo anterior, he decidido elaborar esta guía con los mejores móviles pequeños, donde he reunido los mejores modelos que no prescinden de la potencia por el hecho de ser de tamaño reducido.

A continuación, hemos hecho una selección de los mejores teléfonos pequeños que puedes comprar ahora mismo. Por ahora, nuestro favorito es el diminuto iPhone 13 mini (opens in new tab), pero hay unas cuantas opciones más que podemos recomendarte.

Por ejemplo, los modelos estándar de las gamas insignia de Samsung y Xiaomi son de tamaño reducido, mientras que también he incluido en esta guía otra alternativa que tenéis: comprar un móvil plegable (opens in new tab)tipo concha. Estos son de tamaño más pequeño cuando están cerrados, por lo que te caben mucho mejor en el bolsillo, y luego a la hora de usarlos, los despliegas y se convierten en un móvil de tamaño más grande. Es por lo tanto una opción que reúne lo mejor de ambos mundos.

Mejores móviles pequeños en 2023

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 mini Pequeño pero potente Especificaciones Fecha de lanzamiento: Septiembre 2021 Peso: 131g Dimensiones: 131,5 x 64,2 x 7,7 mm SO: iOS 15 Tamaño pantalla: 5,4 pulgadas Resolución: 1080 x 2340 CPU: A15 Bionic RAM: 4GB Almacenamiento: 128GB/256GB/512GB Batería: 2.438mAh Cámaras traseras: 12MP + 12MP Cámara frontal: 12MP Pros + Bonita pantalla + Batería relativamente duradera Contras - Cambios mínimos en el diseño - La pantalla no es de 120Hz

El iPhone 13 mini es el mejor iPhone compacto del mercado gracias a su diseño y el hardware que lleva en su interior. Es sin duda lo mejor de Apple por debajo de las 6 pulgadas.

Su pantalla Super Retina XDR OLED es más pequeña que en el resto de smartphones, pero el móvil encaja perfectamente en la mano y se puede usar con gran facilidad. Es muy bonito, y ofrece un nivel de brillo mayor que el iPhone 12 mini que le precedió.

La cámara es similar, pero mejorada, con un gran angular de 12MP f/1.6 con píxeles de 1.7µm para un mejor rendimiento en condiciones nocturnas y una ultra gran angular de 12MP f/2.4 con un campo de visión de 120º.

El encargado de moverlo todo es el chip A15 Bionic de Apple, gracias al cual el iPhone 13 mini es un pequeño pero potente amigo de los que buscan un teléfono compacto.

Aquí tienes más información sobre el iPhone 13 mini

(Image credit: Future)

Asus Zenfone 8 / Asus Zenfone 9 Dos opciones de móviles pequeños a tener muy en cuenta Especificaciones Fecha de lanzamiento: Mayo 2021 / Agosto 2022 Peso: 169g Dimensiones: 148 x 68,5 x 8,9 mm / 146,5 x 68,1 x 9,1mm SO: Android 11 / Android 12 Tamaño pantalla: 5,9 pulgadas Resolución: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 888 / Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 6/8/16GB - 8/16GB Almacenamiento: 128/256GB Batería: 4.000mAh / 4.300mAh Cámaras traseras: 64MP+12MP / 50MP+12MP Cámara frontal: 12MP Pros + Fácil de usar con una mano + Divertidos trucos de navegación por la interfaz + Potente Contras - Sólo dos cámaras en la parte trasera - Sin teleobjetivo - El Zenfone 9 es mejor pero ha subido mucho de precio

Hemos querido reunir el Asus Zenfone 8 y el Asus Zenfone 9 en el mismo puesto del ranking para poder ofreceros ambas opciones. Como habréis imaginado, el Zenfone 9 es la versión más actualizada, y por tanto, viene con algunas mejoras como un chip más nuevo, y algunos retoques en las cámaras.

Sin embargo, el Zenfone 9 ha subido bastante de precio, por lo que el Zenfone 8 te costará bastante menos dinero, y sigue siendo un móvil fantástico. Por eso te damos aquí las dos opciones.

Sea como sea, ambos modelos tienen en común que vienen con los chips más potentes disponibles en su momento de lanzamiento, una buena pantalla OLED de 120Hz, y que ambos son de tamaño reducido sin dejar de lado unas especificaciones de primer nivel.

El Asus Zenfone 9 equipa el Snapdragon 8+ Gen 1 de gama alta que es genial para juegos o edición de vídeo, mientras que el Zenfone 8 tiene el Snapdragon 888, igualmente fantástico, aunque con algo más de antigüedad. Independientemente del que elijas, no tendrás que preocuparte por la velocidad como en otros teléfonos pequeños.

Puede que no tengan una tercera cámara trasera, pero el Zenfone 8 tiene una de 64MP acompañada de una de ultra gran angular de 12MP que ofrecen unos resultados satisfactorios, mientras que el Zenfone 9 tiene una respetable cámara principal de 50MP, que es un sensor más grande y capta mejor la luz, acompañado de una cámara gran angular de 12MP. Ambos tienen una cámara selfie de 12MP.

Otra cosa que gustará a muchos es que estos móviles siguen contando con conexión de audio minijack de 3.5mm.

Aquí tienes nuestro análisis en profundidad del Asus Zenfone 8

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S22 El buque insignia de 2022 sigue siendo una gran opción y te costará menos que el nuevo Especificaciones Fecha de lanzamiento: Febrero 2022 Peso: 167g Tamaño: 146 x 70.6 x 7.6mm SO: Android 12 Pantalla: 6.1 pulgadas Resolución: 1080 x 2340 CPU: Exynos 2200 RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB / 256GB Batería: 3.700mAh Cámaras traseras: 50MP (angular) + 10MP (teleobjetivo, 3x óptico) + 12MP (ultra gran angular, 120º) Cámara delantera: 10MP Pros + Tamaño compacto + Diseño atractivo Contras - No es una actualización enorme frente a su predecesor - Las cámaras no son tan increíbles como las del Ultra

El Samsung Galaxy S22 es el buque insignia de la compañía del año pasado, pero sigue siendo una gran opción si buscas un móvil de tamaño compacto, ya que además de seguir siendo fantástico, hace casi todo lo que hace el Galaxy S23, pero te costará mucho menos dinero.

También hemos puesto el Galaxy S23 más abajo en este ranking, pero como ha subido de precio y las mejoras no son tan importantes, siendo sinceros recomendaríamos antes el S22 y así de paso ahorráis algo de dinero.

Sea como sea, lo importante aquí es que los modelos estándar de la gama insignia de Samsung destacan por ofrecer una buena potencia en un cuerpo más pequeño que el de la mayoría de la competencia.

En nuestro análisis destacamos el rendimiento y la construcción, sólida pero con estilo, del S22. Es un tope de gama compacto con una pantalla de 6.1 pulgadas, por lo que es perfecto para los que quieren dispositivos pequeños, y además tiene una tasa de refresco de 120Hz y una resolución de 1080 x 2340.

Las cámaras, aunque no igualan a las del enorme Galaxy S22 Ultra, son muy buenas, e incluyen un sensor principal de 50MP con un ultra gran angular y un teleobjetivo.

El teléfono rinde genial, y tiene un procesador Exynos 2200 muy potente que viene acompañado de 8GB de RAM. Si buscas un móvil compacto con mucha potencia, y que su precio no sobrepase las cuatro cifras, el Galaxy S22 es una de las mejores opciones para ti.

Lee nuestro análisis completo: Samsung Galaxy S22.

(Image credit: Future)

Xiaomi 12 El Xiaomi de tamaño reducido de mejor valor Especificaciones Fecha de lanzamiento: Marzo 2022 Peso: 180g Dimensiones: 152.7 x 69.9 x 8.2mm SO: Android 12 Tamaño pantalla: 6.28 pulgadas Resolución: 1080 x 2400 CPU: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8GB/12GB Almacenamiento: 128GB/256GB Batería: 4.500mAh Cámaras traseras: 50MP (angular) + 13MP (ultra angular, 123 grados) + 5MP (teleobjetivo) Cámara frontal: 32MP Pros + Se siente fantástico en la mano + Modos de cámara muy divertidos + Tamaño compacto Contras - Se calienta fácilmente - No tiene teleobjetivo

El Xiaomi 12 es el modelo estándar de la gama insignia de Xiaomi de 2022, y sí, sabemos que ya está el Xiaomi 13, que también cuenta con una pantalla de tamaño reducido.

El problema es que Xiaomi ha vuelto a subir sus precios este año, y el nuevo Xiaomi 13 cuesta ni más ni menos que 200€ más... y si a esto sumaos que encima el Xiaomi 12 lo puedes encontrar rebajado a día de hoy, pues queda claro por qué no nos queda otra que recomendar primero el Xiaomi 12, aunque tenga un año más.

Os hemos dejado el Xiaomi 13 también más abajo en esta lista, por si sus pocas mejoras os merecen la pena.

Sea como sea, estamos ante un tope de gama de tamaño reducido, que tiene un diseño ligero muy bonito y elegante, con un marco fino, y que se siente realmente bien y cómodo en la mano. Como ves, el diseño del Xiaomi 12 es lo que más nos gusta de este teléfono.

Además, el Xiaomi 12 cuenta con un montón de especificaciones de gama alta: tiene una cámara principal de 50MP, un potente chip Snapdragon 8 Gen 1, carga rápida y una gran duración de la batería.

Es un teléfono genial, y si además buscas uno relativamente pequeño, el Xiaomi 12 te encantará.

Aquí puedes consultar más detalles sobre el Xiaomi 12.

(Image credit: Sony Xperia)

Sony Xperia 5 IV Un cine en tu bolsillo Especificaciones Fecha de lanzamiento: Septiembre 2022 Peso: 172g Dimensiones: 156 x 67 x 8,2 mm SO: Android 12 Tamaño pantalla: 6,1 pulgadas Resolución: 1.080 x 2.520 CPU: Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB Batería: 5.000mAh Cámaras traseras: 12MP + 12MP + 12MP Cámara frontal: 12MP Pros + Rendimiento rápido + Conexión de auriculares jack de 3,5 mm + Pantalla excelente Contras - Se calienta al grabar vídeo 4K durante tiempo prolongado - Aplicaciones de cámara complicadas

El Sony Xperia 5 IV es la versión más pequeña del buque insignia de Sony y hace muchas cosas bien. Es rapidísimo gracias al Snapdragon 8 Gen 1 y casi nunca se sobrecalienta al jugar o realizar otras tareas pesadas. Su pantalla OLED de 120Hz también es genial y tiene una relación de aspecto única de 21:9. Esto hace que sea más delgado que la mayoría de los smartphones y que se adapte mejor en la mano. Las películas y series grabadas en formato cinematográfico también se ven perfectamente, llenando por completo la superficie de la pantalla.

Curiosamente, el gran inconveniente son las cámaras. Las cámaras en sí son decentes (cámara principal, ultra gran angular, teleobjetivo), pero tienes tres aplicaciones de cámara distintas que requieren conocimientos previos. A este móvil le cuesta ofrecer de primeras una experiencia sencilla de apuntar y hacer clic para hacer una foto. Además, el Xperia 5 IV se sobrecalienta si grabas vídeo 4K a 120fps durante demasiado tiempo. Por supuesto, si sabes trabajar con las apps de Sony, no tendrás problemas.

Aquí tienes más información sobre el Sony Xperia 5 IV

(Image credit: Motorola)

Motorola Edge 30 Neo Pequeño y con mucho estilo Especificaciones Fecha de lanzamiento: Septiembre 2022 Peso: 155g Dimensiones: 152,9 x 71,2 x 7,8 mm SO: Android 12 Tamaño pantalla: 6,18 pulgadas Resolución: 1.080 x 2.400 CPU: Snapdragon 695 5G RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB/256GB Batería: 4.020mAh Cámaras traseras: 64MP + 13MP Cámara frontal: 32MP Pros + Bonito diseño premium + Buena pantalla + Carga rápida de 66W + Precio asequible Contras - No es el más rápido - Cámaras algo decepcionantes

Quienes busquen un móvil pequeño y realmente bonito, que además no cueste demasiado, tienen que echar un vistazo a este modelo. El Motorola Edge 30 Neo presume sobre todo de su diseño minimalista y colorido. Hay cuatro colores disponibles, incluido el color morado, que tan de moda está. También es uno de los teléfonos más ligeros que encontrarás, con poco más de 150g.

A pesar de su bajo precio y pequeño tamaño, podrás disfrutar de una pantalla OLED de alta calidad con una tasa de refresco de 120Hz y carga rápida de 66W. Además, Motorola es una de las pocas marcas que sigue ofreciendo un cargador con cada teléfono, por lo que no es necesario comprarlo por separado. La carga inalámbrica también es posible, algo que no se ve a menudo a este precio. Sólo tiene dos cámaras traseras (la principal y la ultra gran angular) y no son nada de otro mundo. Por otro lado, el Motorola Edge 30 neo no es súper rápido, pero tiene la ventaja de que puedes aguantar fácilmente un día completo con la batería llena.

(Image credit: Future)

iPhone SE (2022) El iPhone de tamaño pequeño más pagable Especificaciones Peso: 144g Dimensiones: 138.4 x 67.3 x 7.3mm SO: iOS 15 Tamaño de pantalla: 4.7 pulgadas Resolución: 750 x 1334 CPU: A15 Bionic RAM: 4GB Almacenamiento: 64/128/256GB Batería: 2.018mAh Cámara trasera: 12MP Cámara delantera: 7MP Pros + Muy potente para el precio que tiene + Un iPhone con 5G asequible Contras - Parte de solo 64GB - Tecnología de pantalla anticuada

El iPhone SE (2022) es el iPhone más barato y el primer iPhone de gama media compatible con 5G.

Ese es su principal atractivo, y el segundo es la presencia del mismo procesador A15 Bionic que se encuentra en todos los iPhone 13, por lo que tiene la misma potencia que muchos de los Android topes de gama, costando mucho menos.

Con un cuerpo ligero, delgado y muy compacto, el iPhone SE (2022) es una buena opción para cualquiera que prefiera un iPhone más pequeño, con sus 4,7 pulgadas, aunque no se puede comparar con el iPhone 13 mini.

Su diseño está ya muy anticuado, debido a esos enormes marcos, y es más caro que su predecesor, a pesar de que es barato para ser un iPhone.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Oppo Find N2 Flip El mejor plegable tipo concha del momento Especificaciones Fecha de lanzamiento: Febrero del 2023 Peso: 191g Dimensiones: 85.5 x 75.2 x 16.02mm / 166.2 x 75.2 x 7.45mm OS: Android 13 Pantalla: 3,26 pulgadas / 6,8 pulgadas Resolución: 720 x 382 / 2520 x 1080 CPU: MediaTek Dimensity 9000 Plus RAM: 8GB Almacenamiento: 256GB Batería: 4.300mAh Cámara trasera: 50MP (principal) + 8MP (ultra angular) Front camera: 32MP Pros + Sin huecos y el pliegue casi no se percibe en la pantalla + Precio algo inferior al Z Flip 4 + Potencia de sobra Contras - La pantalla externa podría dar más de sí - Sin carga inalámbrica - Sin certificación IP

Durante mucho tiempo, Samsung ha sido el rey de los móviles plegables, y eso es particularmente cierto en el campo de los plegables tipo concha, donde el Galaxy Z Flip 4 ha reinado desde que empezó la serie Flip.

Pues bien, eso acaba de cambiar: seis meses después del lanzamiento del Z Flip 4, Oppo ha lanzado su primer móvil plegable a nivel internacional, el Oppo Find N2 Flip, que parece diseñado para superar al Z Flip 4 en casi todos los aspectos.

Incorpora un diseño plegable sin fisuras capaz de soportar el doble de pliegues que las alternativas de Samsung, una batería significativamente mayor con carga más rápida, una pantalla de mayor tamaño, un rendimiento equivalente al de un buque insignia y, quizá lo más importante, un precio de salida más bajo.

Las dos cámaras traseras, con un sensor de 50MP, se pueden utilizar para hacer selfies gracias a la enorme pantalla exterior de 3,26 pulgadas del N2 Flip, mientras que la batería de 4.300mAh mantiene el teléfono encendido durante un día sin preocupaciones y se recarga rápidamente gracias a la carga rápida de 44W.

Además de rebajar el precio de Samsung, el primer móvil plegable de Oppo también iguala a su rival surcoreano en cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad.

Como explicábamos al principio de este artículo, un móvil plegable tipo concha es otra buena opción si buscas un teléfono de tamaño reducido, al menos si el motivo por el que lo buscas es porque quieras un dispositivo que sea pequeño para poder guardarlo en el bolsillo: este plegable baja a 3.26 pulgadas cuando lo cierras, y sube a 6.8 pulgadas cuando lo despliegas para usarlo, por lo que te ofrece lo mejor de ambos mundos.

Lee nuestro análisis en profundidad: Oppo Find N2 Flip

Consigue el Oppo Find N2 Flip al mejor precio

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 4 El Galaxy Z Flip 4 es el mejor plegable tipo concha de Samsung Especificaciones Fecha de lanzamiento: Agosto 2022 Peso: 187g Dimensiones: 165.2 x 71.9 x 6.9mm / 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1mm SO: Android 12 Tamaño de pantalla: 1.9 pulgadas / 6.7 pulgadas Resolución: 260 x 512 / 1080 x 2640 CPU: Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB / 256GB / 512GB Batería: 3.700mAh Cámaras traseras: 12MP + 12MP Cámara frontal: 10MP Pros + Batería de más capacidad y carga más rápida que en el predecesor + Rendimiento excelente Contras - Inconsistencias con las cámaras ocasionales - Menos actualizaciones periódicas

Si bien hemos puesto justo aquí encima el Oppo Find N2 Flip, porque te cotará un poco menos, es mejor en varios aspectos, y nos tiene entusiasmados ahora mismo, no podemos quedarnos sin ofreceros también la opción del plegable tipo concha de Samsung. Ya sea porque prefieras esta marca más conocida o porque te guste su precioso color morado, aquí tienes el segundo plegable tipo concha que debes barajar.

Samsung prácticamente perfeccionó su plegable tipo concha cuando lanzó el Samsung Galaxy Z Flip 3, por lo que no es de extrañar que su sucesor, el Galaxy Z Flip 4, sea también un plegable fantástico, e incluso mejorado.

La batería es más grande, la carga más rápida y el chip más potente, pero casi todo lo demás sigue igual que en el modelo anterior.

Pero no importa, porque el Z Flip 3 era un teléfono excelente y el Z Flip 4 es aún mejor. En nuestro análisis (opens in new tab)nos impresionó especialmente su rendimiento y lo compacto que es, mientras que la batería de más capacidad ayuda a solucionar uno de los mayores puntos flojos del Flip 3.

Esperamos mayores cambios en el Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab), pero por ahora este es uno de los mejores plegable tipo concha que puedes comprar, y uno de los mejores teléfonos de Samsung.

Lee nuestro análisis del Samsung Galaxy Z Flip 4.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 El mejor buque insignia Android de tamaño compacto Especificaciones Fecha de lanzamiento: Febrero 2023 Peso: 168g Dimensiones: 146.3 x 70.86 x 7.62mm SO: Android 13 Tamaño pantalla: 6.1 pulgadas Resolución: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB / 256GB Batería: 3.900mAh Cámaras traseras: 50MP (principal) + 10MP (teleobjetivo, 3x zoom óptico) + 12MP (ultra gran angular) Cámara frontal: 12MP Pros + Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 personalizado + El tamaño perfecto para mucha gente Contras - Ha subido de precio - No viene con muchas mejoras - No han mejorado la cámara principal a una de 108MP

El Samsung Galaxy S23 es el modelo estándar de la nueva gama Galaxy S23, y si bien viene con algunas mejoras respecto al Galaxy S22, hemos decidido poner el S22 más arriba en este ranking porque te costará menos dinero. Sea como sea, también debes echar un vistazo al Galaxy S23.

En comparación con su predecesor, el S23 cuenta con un diseño actualizado y un conjunto de nuevos y potentes componentes (incluido un chip Snapdragon Gen 2 hecho a medida). La pantalla sigue siendo la misma, sin embargo, eso no quiere decir que no sea fantástica, fluida y nítida, con sus 6,1 pulgadas, su tasa de refresco de 120Hz y su resolución de 1080 x 2340.

El S23 también mantiene la excelente configuración de cámaras traseras del S22. El sensor principal de 50MP, el sensor ultra gran angular de 12MP y el teleobjetivo de 10MP para zoom óptico hacen unas fotos que están a la altura de lo mejor que Apple puede ofrecer con su línea iPhone 14, y el S23 también tiene una impresionante cámara selfie de 12MP que supera a la equivalente de su predecesor.

Sin embargo, en nuestra opinión, habría estado bien que Samsung hubiera dotado al S23 de una lente principal de 108MP, como la del S22 Ultra. Y además, está el tema del precio, que ha subido... Este es un móvil genial, pero tenemos que decir que tampoco es que tenga tantas mejoras respecto a su predecesor.

Sea como sea, si quieres un buque insignia capaz y compacto, el S23 no te defraudará.

Aquí puedes leer nuestro análisis del Samsung Galaxy S23.

(Image credit: Future | Axel Metz)

Xiaomi 13 El teléfono pequeño más potente (y caro) de Xiaomi Especificaciones Fecha de lanzamiento: Marzo 2022 Peso: 185g Dimensiones: 152,8 x 71,5 x 8 mm SO: Android 13 Tamaño pantalla: 6,36 pulgadas Resolución: 1.080 x 2.400 CPU: Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8GB Almacenamiento: 256GB Batería: 4.500mAh Cámaras traseras: 50MP + 10MP + 12MP Cámara frontal: 32MP Pros + Cámaras versátiles + Rendimiento ultrarrápido + Batería recargable potente y con carga rápida Contras - Sin vídeo 4K en la cámara selfie - Disponible sólo con 256 GB de almacenamiento

Como hemos comentado más arriba en esta guía, sinceramente recomendaríamos el Xiaomi 12 antes que el Xiaomi 13, ya que se parecen mucho y el 12 te costará menos dinero. No obstante, el nuevo Xiaomi 13 es otra buena opción de móvil pequeño y tiene potencia de sobra.

El Xiaomi 13 ofrece una pantalla algo más grande que el resto de teléfonos de esta lista (la del Xiaomi 12 es un poco más pequeña), pero consigue ofrecer esa pantalla sin que su cuerpo se vea afectado. Por ejemplo, a pesar de su pantalla de 6,36 pulgadas, es casi tan pequeño como el Galaxy S22 con su pantalla de 6,1 pulgadas gracias a sus biseles de pantalla súper delgados.

Con una cámara principal de 50MP, una gran angular de 12MP y una teleobjetivo de 10MP con zoom óptico de 3,2 aumentos, tiene una cámara para casi cualquier situación. Tanto de día como de noche, cada cámara rinde bien. La excepción es la cámara selfie, que no puede grabar vídeo 4K, aunque cualquier otro teléfono de este precio sí puede.

Además, la batería de 4.500mAh dura fácilmente un día entero y puedes recargarla a la velocidad del rayo. Xiaomi no solo te da el cargador de 67W en la caja, sino que también te da la opción de cargar hasta 50W de forma inalámbrica, una cifra que ningún competidor de esta lista puede alcanzar.

Con el chip Snapdragon 8 Gen 2 no te faltará de nada en cuanto a rendimiento, aunque estarás limitado a 256GB de almacenamiento interno. Promete tres actualizaciones principales de Android, mientras que Samsung te da cuatro actualizaciones.

Aquí tienes nuestro análisis del Xiaomi 13