El Samsung Galaxy Ring es brillante, pero falla en tres aspectos clave

Estoy más entusiasmado con el Samsung Galaxy Ring que con cualquier otro nuevo producto reciente de una gran empresa tecnológica. Superando mi interés por el Apple Vision Pro como un producto al que la gente realmente encontrará una utilidad, el Galaxy Ring ha encontrado un lugar en mi rutina diaria por una razón muy simple: no me gusta llevar un reloj todo el tiempo.

Samsung ha dado en el clavo con un dispositivo que encaja en su ecosistema de salud y wearables de una forma muy interesante. En esencia, el Galaxy Ring toma las funciones de salud de la gran gama de relojes inteligentes de la compañía y las introduce en un diminuto anillo. Hay algunas funciones de salud que el Ring no puede ofrecer y que sí puede el Galaxy Watch, pero cubre las bases: frecuencia cardiaca, control de la temperatura corporal, sueño y pasos. Para mí, la mejor función es el seguimiento del sueño, sobre todo porque es mucho más cómodo llevar un anillo en el dedo en la cama que un reloj inteligente.

Pero no es un dispositivo completo y, aunque iguala el conjunto de características del Oura Ring 4, es muy distintivo de la primera generación. Aunque estoy disfrutando con él, estamos hablando de un dispositivo bastante caro sin demasiadas funciones prácticas. Es tentador decir que la razón de su elevado precio y escasas funciones es que está diseñado para un nicho de mercado, pero creo que se podrían introducir cambios para hacerlo más asequible y, en última instancia, más atractivo.

Reduzcámoslo a tres puntos.

¿Por qué tiene esta pinta?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Los dispositivos inteligentes, incluidos los teléfonos, son en gran medida declaraciones de moda en los contextos adecuados. Por supuesto, a algunas personas les interesa más la funcionalidad, pero no se pueden descartar los puntos de estilo y estética de cualquier producto que tengas que llevar puesto. El Samsung Galaxy Ring es, precisamente, una pieza tecnológica de moda, mucho más que cualquier otro dispositivo Samsung anterior... Entonces, ¿por qué parece tan básico?

No discuto el estilo del anillo; la forma gruesa es necesaria para sus funciones inteligentes, y el diseño cóncavo es una forma inteligente de evitar arañazos, pero los colores negro y plateado parecen de plástico. El anillo en sí está hecho de titanio y recubierto de una pintura similar a la del Samsung Galaxy S24 Ultra (con plásticos cómodos y parcialmente transparentes en el interior), pero mientras que el Ultra parece especialmente premium con sus colores épicos, el Galaxy Ring parece casi barato en negro titanio y plata titanio.

El color Titanium Gold tiene buen aspecto; está muy bien pulido. El plateado y el negro parecen casi piezas de un sable láser de juguete de Hasbro. Es probable que no sea un problema para muchos, pero estamos hablando de un nuevo producto que da pasos en el espacio de la joyería. Tiene que parecerlo.

El Oura Ring 4, el competidor más cercano al Galaxy Ring, tiene un aspecto especialmente premium. Los colores plata, negro, oro y oro rosa están disponibles en la caja, junto con un color negro mate apodado Stealth y un color plata cepillado de aspecto crudo. La variedad es mayor, aunque algunas opciones tienen un precio más elevado que otras, y han acertado en la asignación; el Oura Ring 4 parece de primera calidad. Parece una joya.

¿Por qué tiene ese precio?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Esta crítica se aplica igualmente al Oura Ring 4, y hay que reconocer que va en tándem con mi tercera crítica en la que entraremos a continuación, pero no se puede obviar. El Samsung Galaxy Ring es un dispositivo de 449€, lo que lo sitúa a la par (o ligeramente por encima) del Galaxy Watch 7 44mm LTE en la mayoría de los mercados, por encima de opciones de Watch más baratas, y por encima del Oura Ring 4 de precio más bajo.

Samsung justifica el precio más alto de este competidor por no tener un servicio de suscripción, mientras que Oura cobra a sus clientes una factura de 5,99 dólares al mes por todas las funciones y la información sobre salud de su aplicación (cobrada en dólares en todas las regiones, independientemente de la moneda local), pero podemos descartar de entrada estas estrategias de precios; el factor de forma único y la intención de estos anillos inteligentes les permiten cobrar una cantidad significativa. Los costes de desarrollo también habrían sido considerables y, en última instancia, no existe una competencia fuerte en este pequeño mercado. Si Apple, OnePlus, Oppo y Google entraran al mismo tiempo, las cosas serían probablemente un poco diferentes.

Para un usuario dedicado y obsesionado con el seguimiento de la salud, este dispositivo puede estar justificado, pero a este precio, frente a accesorios como auriculares y relojes inteligentes, es demasiado nicho para un usuario ocasional como para ser tan caro. Tal vez si, como se ha escrito más arriba, fuera algo más atractivo o tuviera la posibilidad de añadir grabados o marcas sería otra historia.

¿Por qué no hace gran cosa?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Cuando hablo con la gente sobre el Samsung Galaxy Ring, obviamente se interesan de inmediato por lo que hace en realidad, y quizás no sea sorprendente que, por mucho que le eche gasolina al Galaxy Ring, la conclusión que suelen sacar es «no mucho».

No nos equivoquemos, la tecnología de seguimiento de la salud de Samsung es brillante y ha tenido un impacto positivo en la forma en que veo mi propio bienestar; el seguimiento de los pasos, el seguimiento del sueño y la monitorización de la frecuencia cardíaca son todas las cosas que el Galaxy Ring es capaz de hacer. No tengo ningún problema en recomendarlo como un dispositivo que puede tener un impacto positivo en tu salud, pero es probable que los consumidores también quieran tener en cuenta a la competencia.

El Oura Ring 4 tiene todas las mismas funciones y rastreadores de salud, menos la profunda integración con la suite Health de Samsung, aunque es compatible con iOS - el Galaxy Ring sólo funciona con dispositivos Android.

Pero en lo que respecta a un usuario ocasional, cuando se trata de grandes productos tecnológicos, se esperan funciones de salud junto con... funciones normales.

El Galaxy Ring sí tiene gestos, que son increíbles: pellizca el pulgar y el anular y detendrás las alarmas o activarás la cámara para hacer una foto. En el momento de escribir estas líneas, esas son las dos únicas opciones gestuales. Nada de responder llamadas, controles multimedia o integración con aplicaciones específicas, sólo esas dos cosas. No ayuda el hecho de que los gestos sean exclusivos de los usuarios de smartphones Galaxy, y que también fueran una característica celebrada del Galaxy Watch 7 y el Watch Ultra, que se lanzaron al mismo tiempo que el Galaxy Ring, lo que lo hace aún más difícil de vender para los propietarios de relojes.

Y eso es todo. Antes del lanzamiento del Galaxy Ring bromeé sobre la posibilidad de utilizar diferentes gestos con los dedos para controlar la iluminación inteligente de mi casa como si agitara un dedo mágico, esperando que el conjunto de funciones estuviera algo más desarrollado, pero no hay mucho que hacer aquí. No sé muy bien por qué, pero también he adquirido la extraña costumbre de mirar la hora en mi anillo como si fuera un reloj; no tiene reloj, pero quizá una lectura digital sería útil para algunos. Otras características que podría incluir una futura versión son NFC para pagos, desbloqueo automático del teléfono en función de la proximidad, botones capacitivos para funciones rápidas y, por qué no, una tira de luz RGB (aunque esto último se lo dejaremos a ASUS con su gama ROG).

Pero esto se opone mucho a mis otros dos puntos: si añades más funciones a este aparato, corres el riesgo de hacerlo más grueso y mucho menos atractivo. Con más trucos, el precio se dispara.

¿Podemos encontrar el equilibrio adecuado?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Llevo el Samsung Galaxy Ring todos los días desde que lo recibí y realmente complementa mi conjunto de dispositivos Samsung. Al mismo tiempo, me gustaría que hiciera un poco más. Samsung ha dado lo mejor de sí a lo largo de 2024 con sus nuevos gadgets y el Galaxy Ring es sin duda el más interesante, pero cuando el Watch ya hace tantas de las mismas cosas, ¿por qué lo elegiría incluso un usuario de Samsung preocupado por la salud?

Es una situación con la que sin duda se encuentran muchas empresas cuando entran en una nueva categoría de productos. El Apple Vision Pro, por ejemplo, recibió muchas críticas por su limitada compatibilidad con aplicaciones de realidad virtual, y si algo nos ha enseñado el último año de hardware de IA de mala calidad es que a veces un nuevo producto no es mejor que tener una aplicación.

Pero Samsung va por buen camino con el Galaxy Ring. Estoy deseando ver lo que la compañía tiene preparado para este dispositivo.