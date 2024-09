¿Te gustarían unas clases de guitarra de un Jimi Hendrix creado con IA?

Si eres guitarrista, probablemente hayas oído hablar o utilizado la aplicación Ultimate Guitar para Android e iOS, que permite encontrar los acordes y las letras de miles de canciones populares. Si produces podcasts o grabas tus propias canciones, es probable que también hayas oído hablar de Audacity, que para nosotros es el mejor editor de audio de código abierto de 2024. Muse Group, el creador de estas dos aplicaciones, ha sido uno de los primeros en adoptar la tecnología de IA, y ahora la está utilizando para convertir a la gente en mejores guitarristas.

Como guitarrista, he utilizado a menudo el sitio web y la aplicación Ultimate Guitar por su catálogo de tablaturas de canciones populares. Aunque no son una notación musical propiamente dicha, los tabulados son un paso más allá de los simples listados de letras y acordes. Los tabulados te muestran dónde poner los dedos en las cuerdas de forma visual, sin necesidad de saber leer música. Si quieres saber cómo se toca Cadillac Solitario, búscala en Ultimate Guitar y encontrarás la letra y los acordes, o las versiones en tabulado que ha enviado la gente.

Buscando tabs de Oasis para dar la tabarra en la playa. (Image credit: Ultimate Guitar/Google)

Por lo general, eres tú quien tiene que trabajar la canción, pero los suscriptores de Ultimate Guitar tienen acceso a un modo de práctica con IA que detecta si estás tocando las notas correctas en el momento adecuado y te da información. También puede ajustar la velocidad de desplazamiento de la notación musical en pantalla mientras tocas, utilizando la IA para determinar en qué parte de la canción te encuentras. Preguntamos a Martin Keary, Vicepresidente de Producto de Muse Group, cómo utiliza la empresa la IA para ayudar a aprender instrumentos y si su modo de escucha supone el fin de los profesores de guitarra tradicionales.

«En Muse Group hemos adoptado el enfoque de que, en realidad, nunca se puede sustituir a un profesor de guitarra por la IA», nos cuenta Martin, «pero lo que sí se puede hacer es conseguir que la IA les ayude a enseñar. Si lo piensas, lo que muchos profesores de guitarra te ponen como deberes son las escalas, los acordes y todas esas cosas en las que la IA puede ayudarte a mejorar diciéndote si lo estás haciendo bien. Pero gran parte de tocar la guitarra es algo físico: hay que fijar la posición de las manos y la postura al tocar. Siempre necesitarás un profesor para eso».

Le pregunté si puede enseñar a tocar la guitarra a una persona con mal oído musical. «Bueno, si es alguien con muy mal oído... sería un reto, pero voy a decir que sí», dice Martin. «Creo que con la ayuda del Modo Práctica obtienes una respuesta tan directa sobre lo que estás tocando que con el tiempo tendrías que mejorar».

Introducing Practice Mode: Your Smart Guitar Coach - YouTube Watch On

El profesor Hendrix está en el aula

AI también se ha utilizado en otros productos de Muse Group, como el popular editor de audio Audacity. Audacity es muy apreciado, porque siempre ha sido una gran opción gratuita para grabar audio en tu Mac o PC. Hay un plug-in llamado OpenVINO que utiliza IA para tomar cualquier grabación y separar los distintos instrumentos en pistas diferentes, que puedes activar o desactivar. Así, si quieres improvisar con la batería, puedes quitar la pista de batería de una canción y tocar con ella. El plug-in se ejecuta al 100% en tu PC local utilizando tu procesador, en lugar de pedir ayuda a servidores desde la nube.

Martin insiste en la postura ética que Muse Group adopta con la IA. «Una de las cosas que hemos hecho es crear nosotros mismos nuestra propia tecnología de IA y asegurarnos de que solo se practica con música que no tiene derechos de autor asociados».

Como ha demostrado la reciente demanda de la RIAA contra el popular software de creación musical por IA Suno, nos encontramos en terreno desconocido en lo que respecta a la legalidad de la IA y su uso de material protegido por derechos de autor con fines de formación. ChatGPT se enfrenta a problemas similares.

Otra cosa que la IA hace muy bien es imitar a personajes famosos en forma de chatbots. ¿Qué opina Martin, por ejemplo, de la idea de recibir consejos de guitarra de un Jimi Hendrix o un Kurt Cobain generados por IA?

«Es algo que hemos discutido un poco», dice. «Ciertamente es posible, pero tendría que hacerse con el acuerdo total de los artistas o de los propietarios de sus derechos. Me imagino que sería increíble que alguien como Jimi Hendrix pudiera demostrar cómo interpretaría una determinada pieza musical que estás intentando aprender. Debo mencionar en este punto que ahora mismo no estamos desarrollando activamente esta idea».

De modo que lo que no separa de poder recibir clases de Jimi, Clapton o Paco de Lucía son mayormente acuerdos legales con familiares y discográficas, además de un desembolso millonario en derechos de autor. Lo cierto es que dicho así suena algo lejano, pero en absoluto imposible. A mí personalmente me parecería un sueño recibir una clase de guitarra de una IA de Jimi Hendrix. Me lo imagino diciendo: «Bueno, no está mal cómo lo has tocado, tío, pero creo que esta forma es mucho más bonita, déjame enseñarte cómo...».