¿Cómo elegir la mejor tarifa móvil según tu consumo de datos y llamadas?

Dado el gran abanico de compañías y tarifas disponibles en el mercado, seleccionar la tarifa móvil más adecuada no resulta nada fácil. En muchas ocasiones, se contratan servicios que no se ajustan a las necesidades específicas de cada persona y esto aumenta innecesariamente la factura mensual. Para encontrar la mejor tarifa móvil de Orange es clave analizar el consumo habitual para personalizar los servicios y productos y así evitar pagar de más por lo que no se va a utilizar.

¿Cuántos gigas necesitas según tu uso mensual?

Los gigas son una medida de almacenamiento, pero cuando se refieren a datos móviles, determinan la capacidad de navegar por internet. El consumo de gigas varía notablemente según el uso que se hace del móvil. Por ejemplo, no compensa contratar datos ilimitados si solo se utilizan aplicaciones de mensajería o apps de música. Sin embargo, las redes sociales o la reproducción de contenidos en streaming elevan el consumo. Lo mismo sucede cuando se utiliza el móvil como herramienta de trabajo y se realizan videollamadas o descargas de documentos pesados. Un buen truco para salir de dudas es ir a Ajustes del teléfono y consultar el consumo de datos.

¿Llamadas ilimitadas o por minutos? ¿Qué opción te conviene más?

Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp han ganado gran popularidad, llegando a sustituir en algunos casos a las llamadas tradicionales. Quienes suelen enviar más mensajes en lugar de llamar por teléfono, pueden optar por una tarifa por minutos. En cambio, una tarifa que incluya llamadas es más conveniente para aquellas personas que están más habituadas a hablar por teléfono, o que necesiten realizar llamadas personales o profesionales con frecuencia.

¿Merecen la pena las tarifas con datos ilimitados?

Tal y como hemos explicado antes, los planes que incluyen datos ilimitados permiten navegar y descargar contenido de internet con total libertad. Resultan especialmente útiles si se pasa mucho tiempo fuera de casa sin acceso a WIFI porque evitan el tener que preocuparse por superar el límite de datos establecido. Además, permiten compartir los datos de nuestro smartphone con otros dispositivos para trabajar o ver películas o series desde cualquier parte.

¿Cómo comparar tarifas y encontrar la mejor opción para ti?

Te ayudamos a elegir tarifa móvil, además de analizar el consumo móvil, es importante leer la letra pequeña de las tarifas para saber si, por ejemplo, conllevan permanencia o si el precio mensual varía pasados los tres primeros meses. Algunas compañías como Orange permiten hacer una simulación a través de su web en la que el precio va cambiando según los servicios que se seleccionen. De esta forma resulta muy sencillo visualizar qué opción nos conviene más.

En definitiva, el smartphone se ha vuelto una herramienta imprescindible en nuestro día a día y contar con un plan móvil adecuado es esencial. Merece la pena dedicar el tiempo y la atención necesaria a evaluar nuestro consumo y así poder elegir la mejor tarifa móvil en relación calidad-precio. El plan que se contrate debe cumplir con nuestras exigencias sin hacernos desembolsar más dinero del necesario en servicios que no se vayan a utilizar.