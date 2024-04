Tu teléfono está acabando con el planeta: 3 formas de reducir su impacto

Ya sea por los envases, los materiales contaminantes o las escasas posibilidades de reciclado, tu teléfono está causando más daños al medio ambiente de lo que crees. Con entre 1.400 y 1.500 millones de teléfonos vendidos al año, y entre 4.000 y 5.000 millones de tarjetas SIM producidas anualmente, no es de extrañar que la industria de la telefonía móvil esté haciendo todo lo posible por ponerse al día con las normas medioambientales modernas, pero ¿es suficiente?

He hablado con Andy Aitken, cofundador y consejero delegado de Honest Mobile, un operador móvil virtual del Reino Unido, para profundizar en la profundidad de estos problemas en la industria de la telefonía móvil y averiguar qué pueden hacer los proveedores de redes y los consumidores para reducir el impacto de los teléfonos en el medio ambiente, todo para ayudarte a encontrar las mejores formas de reducir tu impacto ambiental sin tener que despedirte de tu móvil.

¿Cómo afecta mi teléfono al medio ambiente?

(Image credit: Pixabay)

El problema

'Emisiones globales' es probablemente un término que has oído con demasiada frecuencia en lo que se refiere al cambio climático, pero lo que quizá no sepas es dónde se encuentran algunos de los principales infractores. «En 2040, el 14% de las emisiones mundiales provendrán de Internet, y la mayoría de la gente utiliza Internet en su teléfono», dijo Aitken, pero el problema no se queda ahí.

«En 2040, el 14% de las emisiones mundiales procederán de Internet, y la mayoría de la gente usa Internet en su teléfono» Andy Aitken

Es posible que se haya dado cuenta de que varias de las principales marcas de teléfonos han tomado medidas para reducir su impacto en los últimos años. El cambio de los materiales de embalaje, la reducción del tamaño de los envases y la pérdida del importante enchufe de carga han sido cambios clave en la experiencia de compra de tu nuevo y reluciente teléfono. Pero no es sólo el teléfono en sí lo que causa problemas; lo que pasa desapercibido es lo que te permite sacarle el máximo partido.

Por ejemplo, la tarjeta SIM. A menudo desapercibido, comparativamente pequeño, pero esencialmente crucial, este chip, con toda la importancia que tiene para tu teléfono, causa más residuos de los que puedas imaginar, y muchos simplemente se tiran después de haber sido utilizados. Las tarjetas SIM, en la mayoría de los casos, están hechas de una combinación de plásticos, metales y cartón, por lo que reciclarlas eficazmente puede ser un engorro. Muchas tarjetas SIM simplemente se tiran a vertederos que, si no son SIM biodegradables, pueden dejar estas tarjetas SIM descomponiéndose durante más de 400 años.

¿Cómo puedo reducir mi impacto en el medio ambiente?

(Image credit: Future / James Ide)

No te preocupes. Todavía queda esperanza, y hay algunas cosas sencillas y eficaces que puedes hacer para reducir enormemente el impacto de tu teléfono en el planeta, sin tener que guardar para siempre tu nuevo y reluciente teléfono.

Utiliza la e-SIM

¿Y si parte del plástico de tu teléfono pudiera simplemente desaparecer? Pues ahora es posible. «El cambio hacia las e-SIM es muy positivo para el medio ambiente», afirma Aitken. Las e-SIM se están extendiendo poco a poco por todo el mundo, y muchos de los principales proveedores ofrecen ya e-SIM como alternativa ecológica a las tarjetas tradicionales. Sin embargo, como explica Aitken, «el reto es explicar a la gente que, si su teléfono es compatible, pueden tener una».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

«El reto es explicar a la gente que, si su teléfono es compatible, pueden tener una». Andy Aitken

Cambiar a una e-SIM no tiene por qué ser un proceso complicado. Como ha señalado Aitken, en el pasado ha habido cierta confusión en torno no sólo a la disponibilidad de las e-SIM de los proveedores, sino también a la compatibilidad de las e-SIM con los dispositivos; sin embargo, ambas cuestiones están desapareciendo rápidamente.

Tanto si decides comprar tu teléfono por Internet como si vas a una tienda y hablas con una persona, elegir una e-SIM hoy en día es tan sencillo como elegir la cantidad de datos que quieres como parte de tu paquete de tiempo de uso, y luego se te explica el resto del proceso. En lugar de que te envíen una tarjeta SIM en un embalaje que no sirve para nada, tu proveedor te enviará todos los detalles necesarios para añadir tu e-SIM a tu nuevo teléfono o, si estás actualizando, te explicará todo lo que necesitas para transferir tu e-SIM de un teléfono a otro, ya sea online o en la tienda.

No cambies si no lo necesitas

Si te acabas de hacer con un teléfono nuevo y ves otro que te gusta más, lo siento, ¡ahora te quedas con el que tienes! Pero no te preocupes, porque no es tan mala idea como crees. En lo que respecta al impacto de los nuevos teléfonos y las actualizaciones en el medio ambiente, hay una regla muy sencilla: cuanto menos, mejor. O, como dice Aitken: «Cuanto más tiempo conservemos nuestro teléfono, mejor».

«Cuanto más tiempo conservemos nuestro teléfono, mejor» Andy Aitken

En los últimos años, la vida útil de los teléfonos que se fabrican se ha alargado de forma impresionante. Algunos de los smartphones insignia más recientes, como el Google Pixel 8 Pro y el Samsung Galaxy S24 Ultra, ofrecen ahora siete años de actualizaciones de Android, tanto de seguridad como de funciones, y cuentan con especificaciones que casi garantizan que el teléfono también sobrevivirá ese tiempo.

Sin embargo, esta mejora no solo se extiende a los dispositivos insignia, ya que los dispositivos de gama media también están viendo mejoras en las especificaciones que pueden garantizar que seas capaz de obtener los cuatro años completos de las actualizaciones disponibles en estos teléfonos. Aunque no podemos garantizar que los dispositivos de gama media vayan a tener siete años de soporte en un futuro próximo, esta parece ser la base a partir de la cual muchos dispositivos mejorarán en el futuro. Así que, si estás pensando en actualizarte pronto, pregúntate: ¿realmente lo necesitas? Y si es así, ¿cómo puedes sacarle el máximo partido a tu nuevo teléfono? Cuanto más tiempo puedas utilizar tu teléfono actual, mejor.

Mantén tu teléfono en buenas condiciones

Algo que a menudo he pasado por alto al comprar un nuevo teléfono es la cantidad de formas que tienen los proveedores de red y los fabricantes de teléfonos para ayudarle a mantener su teléfono en buen estado. Ya se trate de Apple Care o de una revisión anual del teléfono por parte de tu proveedor, hay varias opciones baratas que probablemente nunca hayas tenido en cuenta y que pueden ayudarte a mantener tu teléfono sano durante más tiempo.

Muchas compañías de telefonía móvil ofrecen revisiones anuales de tu dispositivo para garantizar que está en buen estado y que no necesita ningún mantenimiento para asegurar un rendimiento óptimo. A mayor escala, la mayoría de los proveedores de red y fabricantes de teléfonos ofrecen ahora algún tipo de seguro para el dispositivo, que cubre diversas áreas de reparación y a veces puede ofrecer servicios similares a las revisiones para garantizar que todo va bien con el teléfono.

Si contratas un seguro de teléfono o haces uso de las revisiones incluidas en tu contrato de telefonía, no sólo ayudarás a que tu teléfono dure más, sino que también reducirás la cantidad de residuos que generas. Es fácil deshacerse de un teléfono y sustituirlo, pero es un enorme desperdicio si la mayor parte del teléfono sigue en perfecto estado, así que simplemente sustituye lo que necesites, cuando lo necesites, y verás cuánto más barato resulta a largo plazo, y cuántos menos residuos generas en el medio ambiente como resultado.

¿Qué tal pinta el futuro?

(Image credit: Shutterstock / DenPhotos)

¿Qué están haciendo los proveedores de red?

«Si es una prioridad, no creo que sea necesario retrasarlo 15 años». Andy Aitken

En cuanto a los intentos actuales de mejorar el impacto medioambiental de la industria de la telefonía móvil, parece que en nuestro país nos estamos quedando terriblemente cortos. Aitken señaló el efecto que está teniendo la competencia a la hora de dar prioridad al medio ambiente, explicando que «O2 tenía un objetivo de cero emisiones netas para 2025 antes de fusionarse con Virgin, luego se fusionaron con Virgin y lo retrasaron a 2040.... Si es una prioridad, no creo que necesites retrasarlo 15 años».

La cuestión, sin embargo, no se queda ahí. Aitken explica que «estamos intentando dirigir a la gente hacia las e-SIM en la medida de lo posible», pero no es un enfoque que compartan muchas redes fuera de los OMV más pequeños, como Honest, y, en palabras de Aitken, se trata más que nunca de «demostrar a la industria que pueden hacerlo mejor».

¿Vamos en la buena dirección?

A pesar de ir a paso de tortuga, parece que vamos por buen camino. Al hablar del cambio de tendencias, Aitken afirmó: «Creo que dentro de 10 años no habrá muchos consumidores o empresas que no busquen activamente un producto más sostenible a la hora de elegir», lo que augura un futuro prometedor.

Con el ritmo acelerado de adopción de las tarjetas SIM electrónicas, las mejoras en el número de accesorios reciclables y piezas recicladas que se utilizan en los teléfonos, y el consenso de que todos deberíamos pensar más detenidamente en lo que utilizamos, parece que ahora es el momento de cambiar a una experiencia móvil más respetuosa con el medio ambiente.