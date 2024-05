HolaFly: La Opción Cero Plástico para Conectarte con Datos Ilimitados a Nivel Mundial

- Contenido informativo comercial -

Si eres un apasionado de los viajes y las nuevas experiencias, sabrás la importancia que juega tu móvil en esta aventura. Lo usas para buscar direcciones, buscar recomendaciones, ver vídeos, compartir tus fotos con tus amigos en WhatsApp e Instagram durante tu viaje, consultar tus correos electrónicos en Gmail, revisar las redes sociales para ver tus vídeos favoritos y estar al tanto del lugar donde te encuentras.

Básicamente, pasas más de la mitad del día con tu móvil, lo que significa que consumes una gran cantidad de datos, ya que no todo el tiempo estarás conectado a Wi-Fi.

Siendo el Wi-Fi una opción poco rentable para mantenerse conectado e informado en un lugar donde no conoces la cultura ni el idioma, la opción que había hace unos años era comprar una tarjeta SIM física en el aeropuerto o en una tienda en tu destino para mantenerte conectado. Sin embargo, las largas filas, el papeleo en un idioma desconocido, y el riesgo de pérdida de tu tarjeta SIM física original en el constante intercambio de Sims, convertía este proceso algo largo y tedioso.

Hoy en día, gracias a avances en tecnología y la conectividad, a través de las tarjetas SIM digitales (eSIM) de Holafly, puedes instalar planes de datos ilimitados internacionalmente que puedes activar en cuanto aterrices, sin tener que preocuparte por cargos de roaming o tarjetas de plástico. Solo escaneas QR, instalas y activas, y eso es todo. Así podrás dejar de preocuparte por el uso de datos o el coste del roaming, y enfocarte completamente en tu experiencia de viaje.

Qué es Holafly

Holafly es una compañía europea fundada por viajeros, enfocada en conectar a los viajeros a nivel mundial de una manera más fácil y práctica en esta era digital en la que vivimos. A través de su eSIM internacional, nos permite conectarnos a un plan de datos de manera inmediata digitalmente en el lugar y momento que lo deseemos. Actualmente, su cobertura se extiende a más de 180 destinos, con la ventaja de ofrecer datos ilimitados en la mayoría de ellos, lo que nos permite contar con una conectividad sin pausas.

Su equipo está compuesto por profesionales de varias regiones del mundo con el fin de entender las necesidades de todos los viajeros en sus diferentes contextos, así que fácilmente podrás recibir atención en diferentes idiomas las 24 horas, los 7 días de la semana.

Rompe las Barreras internacionales con Holafly

(Image credit: HolaFly)

Cuando viajamos, nos exponemos a las barreras de conectividad que existen entre países. En cada destino tenemos un proveedor diferente con ofertas distintas, lo que implica que tu proveedor local pueda no integrarse con el mismo plan. Es ahí cuando las compañías, con el objetivo de permitirnos mantenernos conectados y adaptarse a la regulación de los países de destino, nos cobran por cargos de roaming, lo que puede resultar en una factura sorprendentemente alta.

Si no quieres recibir estas sorpresas que pueden arruinar tu viaje, la manera más fácil de romper las barreras de conectividad y que puedas contar con conexión donde desees, sin estar cambiando de tarjeta SIM o pagando el roaming, es mediante la eSIM internacional, Holafly te permitirá seleccionar tu destino desde su página web o app de manera sencilla y tener internet tan pronto aterrices. Si eres un viajero de larga duración, puedes hacerte con una eSIM regional que te permitirá tener datos por región, no solo por país, al mismo precio.

8 Beneficios de la eSIM Holafly para Viajeros

Adiós a las esperas: entrega inmediata a través de correo electrónico en cuanto hayas seleccionado el plan. Instalación rápida, sencilla, y que no afectará para nada a tu tarjeta SIM habitual (las llamadas y SMS las seguirás haciendo sin problemas con tu SIM). Cobertura ilimitada en múltiples destinos a nivel mundial. Aplicación disponible para iOS y Android para gestionar el consumo de datos. Posibilidad de compartir datos en una gran variedad de destinos. Soporte en más de 5 idiomas disponible las 24/7. Control de datos desde tu móvil para un uso más eficiente. Seguro que lo primero que harás a la hora de pensar si comprar un plan con Holafly será consultar Trustpilot para ver qué opinan otros usuarios. Pues te animamos a hacerlo, pues Holafly tiene una alta calificación en Trustpilot, con más de 34.000 opiniones de usuarios satisfechos.

¿Qué Necesito para Instalar mi eSIM de Viajes en mi móvil?

Para poder usar una eSIM con cobertura internacional de Holafly, básicamente solo necesitas que tu móvil cumpla estos dos requisitos:

a) Que sea compatible con la tecnología eSIM (pincha aquí para consultar la lista de dispositivos compatibles con eSIM).

b) Que sea libre (es decir, que funcione con cualquier compañía de teléfono, y no esté ligado a sólo una en concreto).

Si cumples con estos requisitos solo tendrás que configurar un momento la eSIM en tu móvil, que tal y como te explicamos más adelante, es realmente fácil.

Recuerda que es importante que compruebes estos requisitos, ya que si no estarás comprando un producto que no te sirve para tu móvil, y por mucho que la atención al cliente de Holafly te quiera ayudar no podrán hacer nada.

Cobertura Global : ¿Qué Destinos Cubre Holafly?

(Image credit: HolaFly)

Personalmente me hubiera encantado tener un móvil compatible con eSIM cuando me fui de viaje a Riviera Maya (México), ya que me hubiera venido genial tener conexión de datos sin depender del WiFi del Resort, ya que era malísimo. Por otro lado, mi hermana se va de Luna de Miel a Bali (Indonesia) y podrá contratar la eSIM de Holafly para tener datos ilimitados y que podamos contactar con ella en todo momento.

La eSIM de Holafly funciona en más de 180 destinos en todo el mundo, algunos ejemplos son EEUU, Canadá, México, Indonesia, Turquía, India, Reindo Unido, Australia, y regiones como Europa, América del Norte y del Sur, Asia… realmente te será muy difícil encontrar un país en el que Holafly no funcione.

Pasos para Instalar mi eSIM Internacional de Holafly

Bueno, a estas alturas seguro que ya te haces una buena idea de lo que ofrece la eSIM de Holafly, ahora seguro que te estás preguntando: “¿Pero cómo me lo pongo en mi móvil?”

Pues bien, es muy fácil y rápido. Aquí tienes el paso a paso.

Si tienes un móvil iPhone, Samsung o Google Pixel, puedes pinchar encima para acceder a guías específicas para tu teléfono. A continuación, vamos a ver el paso a paso genérico de cómo hacerlo:

Asegúrate de tener una buena conexión WiFi antes de empezar el proceso de configuración para garantizar que todo saldrá bien. Añade el nuevo plan de datos: Entra en Ajustes > Datos móviles > Añadir plan de datos. Si no ves estas opciones en los ajustes de tu teléfono, puede deberse al modelo de teléfono que tienes. Escanea el código QR: Tu teléfono debería abrir la cámara, así que ya puedes escanear el código QR que has recibido por correo electrónico al comprar tu eSIM. Recuerda que lo más fácil es tener el código QR en la pantalla de tu ordenador o impreso para poder escanearlo con el teléfono. (Si no has recibido el código QR, ponte en contacto con atención al cliente). Inicia la descarga de tu eSIM: Una vez hayas escaneado el código QR, podrás empezar a descargar la eSIM en tu teléfono. Es posible que necesites hacer clic en “Confirmar” para comenzar la descarga. Elige un nombre para el plan de datos: Ahora puedes ponerle un nombre a tu plan de datos para diferenciarlo de tu otra tarjeta SIM. Por ejemplo, pon el nombre Holafly. Configura tu eSIM sólo para datos: Elige el nuevo plan de datos como la opción de “sólo datos”. De esta manera mantendrás tu SIM original para llamadas y SMS.

Ya solo te quedará activar tu conexión de datos para comenzar a disfrutar de tus datos ilimitados en tu destino.

No olvides que puedes ponerte en contacto con Holafly para cualquier duda.

Compra, instala y controla con mayor facilidad tus planes con HolaFly eSIM App

(Image credit: HolaFly)

Holafly también tiene una aplicación que puedes descargar de Google Play o de la App Store y que te servirá para un montón de cosas:

Guías de instalación de la eSIM con y sin código QR.

Paso a paso para la activación de la eSIM.

Control de las eSIM activas y expiradas.

Solucionar problemas de conexión con tu eSIM.

Observar el consumo de datos.

Fecha de activación y expiración de las eSIM.

Verificar la lista de móviles compatibles (actualizada)

Encontrar rápidamente el Centro de Ayuda

Acceso a tu perfil e historial de pagos

Un formulario para compartir tus opiniones

*En la App encontrarás tres opciones para instalar/activar tu eSIM:

Escaneando un código QR.

Siguiendo los pasos de instalación manual.

Usando la opción de instalación automática (solo para usuarios de iPhone con iOS 17.4).

Conectividad digital sin fronteras ni límites

Si tienes un viaje cercano programado para negocios o placer, la eSIM de Holafly con datos ilimitados con seguridad mejorará tu experiencia. Su oferta, método de instalación y activación a través de QR te ahorrarán más que un par de euros y horas que podrías invertir en disfrutar de tu nueva aventura.

Olvídate del roaming y las antiguas tarjetas SIM de plástico y saca el mayor provecho de la tecnología eSIM, porque así como Apple ha manifestado con la eliminación total del slot de tarjeta SIM física de sus dispositivos, la conectividad 100% digital ha llegado para quedarse.