Si quieres disfrutar de una maratón del Universo Cinematográfico Marvel (UCM o MCU, por sus siglas en inglés) en 2021, debes saber antes en qué orden ver sus películas. En este artículo te diremos cómo ver las películas de Marvel en orden cronológico y de lanzamiento, lo que te ayudará a comprender la línea temporal del UCM. Si acabas de empezar Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) en Disney Plus, también te vamos a contar dónde encaja en la historia.

Disney Plus es un buen sitio por el que empezar si quieres ver las películas de Marvel en orden, simplemente porque tienes la mayoría de ellas en 4K. WandaVision es solo la primera de muchas series de TV basadas en el canon de MCU que llegan a esta plataforma: The Falcon and the Winter Soldier será la siguiente en marzo de 2021, después aterrizará Loki en mayo de 2021, y Ms Marvel y Ojo de Halcón llegarán a finales del 2021. Caballero Luna, She-Hulk, Armor Wars, Ironheart e Invasión Secreta también son originales de Marvel que se estrenarán en Disney Plus.

Mientras tanto, en 2021 veremos el regreso de las películas de Marvel a los cines, comenzando con Viuda Negra (Black Widow) en mayo, y seguido por Shang-Chi y Los Eternos en los meses posteriores, suponiendo que todo vaya según lo planeado. Todo esto, naturalmente, cambiará bastante esta lista de películas de Marvel.

Hay dos formas principales de seguir el visionado de las películas de Marvel en orden: está el orden cronológico, comenzando con Steve Rogers enfrentándose a Cráneo Rojo en Capitán América: El Primer Vengador, mientras que si ves las 23 películas de Marvel en el orden en el que fueron lanzadas, debes empezar con el debut de Iron Man en 2008. Explicaremos las dos opciones a continuación, para que puedas elegir la que más te apetezca.

Vale, ahora que la Fase 4 de Marvel ha comenzado oficialmente con WandaVision, pongámonos al día. Ver las películas del MCU en orden es una forma fantástica de invertir tu tiempo: es básicamente la saga más cara del mundo e, incluso años después, estas historias siguen valiendo la pena. A continuación explicaremos cómo ver las películas de Marvel en orden cronológico y de lanzamiento, y también clasificaremos las mejores películas de Marvel.

Comencemos tu maratón del MCU.

Cómo ver por orden las películas de Marvel: orden cronológico

Probablemente lo que andas buscando es una línea temporal del Universo Marvel que poder seguir. Aquí te contamos cómo ver las películas de Marvel en orden cronológico, comenzando con Capitán América: El Primer Vengador y terminando con Spider-Man: Lejos De Casa. La razón para ver las películas de Marvel en este orden es bastante simple: verás que los eventos se desarrollan temporalmente tal como sucedieron, comenzando con la búsqueda de Cráneo Rojo del Teseracto y terminando con las vacaciones en Venecia de tu amigo y vecino Peter Parker. La historia ha continuado ahora con Bruja Escarlata y Visión en Disney Plus, de la que también hablaremos , y también con Spider-Man: Far From Home, que se desarrolla después de Endgame.

Aquí está el orden cronológico de visualización de las películas de Marvel:

Capitán América: El Primer Vengador (tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial)

Capitana Marvel (se desarrolla en 1995)

Iron Man (sucede en 2010)

Iron Man 2 (después de Iron Man)

El Increíble Hulk (entre Iron Man 2 y Los Vengadores)

Thor (tiene lugar seis meses antes de Los Vengadores)

Los Vengadores (se desarrolla en 2012)

Iron Man 3 (seis meses después de Los Vengadores)

Thor: El Mundo Oscuro (post-Vengadores, pre-Ultron)

Capitán América: Soldado de Invierno (post-Vengadores, pre-Ultron)

Guardianes de la Galaxia (en algún momento en 2014)

Guardianes de la GalaxIA Vol. 2 (tras Guardianes de la Galaxia)

Vengadores 2: La Era De Ultron (sucede en 2015)

Ant-Man (tiene lugar en 2015)

Capitán América: Civil War (post-Ultron, pre-Infinity War)

Spider-Man: Homecoming (post-Civil War, pre-Infinity War)

Doctor Strange (se desarrolla en 2016)

Black Panther (tiene lugar en 2017)

Thor: Ragnarok (post-Ultron, pre-Infinity War)

Avengers: Infinity War (tiene lugar en 2017)

Ant-Man y La Avispa (entre Infinity War y Endgame)

Avengers: Endgame (empieza en 2017, acaba en 2022)

Spider-Man: Lejos de Casa (post-Endgame)

Si también quieres incluir las series de TV de Marvel, Bruja Escarlata y Visión se lleva a cabo después de Endgame, pero ahora mismo no está claro cuándo se sitúa respecto a Lejos de Casa.

Bruja Escarlata y Visión (después de Endgame)

Cuando finalmente se lancen películas de Marvel en este 2021 como Viuda Negra y Los Eternos, junto con más series de Disney Plus como The Falcon and the Winter Soldier y Loki, actualizaremos esta línea temporal de MCU como corresponda. Viuda Negra está destinada a desarrollarse después de Capitán América: Civil War, pero no está claro si partes de la película ocurrirán antes o después, así que la dejamos fuera de la lista por ahora.

Películas de Marvel en orden: fecha de lanzamiento

¿Quieres ver las películas de MCU en su orden de lanzamiento? Necesitas esta lista, que empieza con Iron Man en 2008 y termina en 2019 con Avengers: Endgame y Spider-Man: Lejos de casa. Ver las películas de Marvel en el orden que salieron es un viaje más gratificante, y te darás cuenta cómo las películas del MCU mejoran con el tiempo con mayores presupuestos y mejores elencos. Después de todo, la historia fue pensada para disfrutarse en este orden.

A continuación también hemos incluido las futuras fechas de lanzamiento de la Fase 4 del MCU, que deberían empezar a lanzarse tras un 2020 sin ninguna película de Marvel estrenada.

Fase 1

Iron Man (2008)

El increíble Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Capitán América: El Primer Vengador (2011)

Los Vengadores (2012)

Fase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: El Mundo Oscuro (2013)

Capitán América: El Soldado de Invierno (2014)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Vengadores 2: La Era de Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase 3

Capitán América: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man y la Avispa (2018)

Capitana Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Lejos de casa (2019)

Fase 4

La Bruja Escarlata y Visión (Serie de TV – 15 de enero, 2021)

The Falcon and the Winter Soldier (Serie de TV – 19 de marzo, 2021)

Viuda Negra (Mayo 7, 2021)

Loki (Serie de TV – Mayo del 2021)

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (9 de julio, 2021)

Los Eternos (5 de noviembre, 2021)

Ms Marvel (serie de TV - a finales del 2021)

Película de Spider-Man aún sin título (17 de diciembre, 2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo, 2022)

Thor: Love and Thunder (6 de mayo, 2022)

Black Panther 2 (8 de julio, 2022)

Capitana Marvel 2 (11 de noviembre, 2022)

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo las series de televisión

Ant-Man and the Wasp Quantumania

Blade

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Los 4 Fantásticos

Hawkeye (serie)

She-Hulk (serie)

Moon Knight (serie)

Invasión Secreta (serie)

Ironheart (serie)

Armor Wars (serie)

Películas de Marvel en Disney Plus

¿Te preguntas qué películas de Marvel están en Disney Plus? En España, las películas del Increíble Hulk y Spider-Man no están en Disney Plus porque Universal y Sony tienen sus respectivos derechos de distribución. Tendrás que comprarlas o alquilarlas en DVD, Blu-Ray o versión digital si quieres que tu maratón de películas de Marvel esté completo.

Estas son las películas de Marvel en Disney Plus:

Iron Man

Thor

Iron Man 2

Capitán América: El Primer Vengador

Los Vengadores

Iron Man 3

Capitán América: Soldado de Invierno

Thor: El Mundo Oscuro

Guardianes de la Galaxia

Vengadores: La Era de Ultron

Ant-Man

Capitán América: Civil War

Doctor Strange

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Capitana Marvel

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Thor: Ragnarok

Black Panther

Ant-Man y la Avispa

Para acabar, aquí están todas las series de TV originales de Marvel Disney Plus en producción, que también encajarán en la continuidad del MCU, con la excepción de la serie animada "What If ...?". Aparte de Bruja Escarlata y Visión, The Falcon and the Winter Soldier y Loki, cuyas fechas de lanzamiento se confirmaron en el Día del Inversor de Disney a finales del 2020, estas fechas son provisionales.

La Bruja Escarlata y Visión (se estrenó el 15 de enero, 2020)

The Falcon and the Winter Soldier (19 de marzo, 2021)

Loki (Mayo del 2021)

What If...? (Verano del 2021)

Ms Marvel (finales del 2021)

Ojo de Halcón (finales 2021)

She-Hulk (sin fecha)

Caballero Luna (sin fecha)

Invasión Secreta (sin fecha)

Ironheart (sin fecha)

Armor Wars (sin fecha)

Mejores películas de Marvel

¿Cuáles son las mejores películas de Marvel? Todos tenemos nuestra opinión (Civil War, Infinity War y The Avengers son las ganadoras para nosotros), pero a continuación dejaremos que sea la opinión del pueblo la que cuente, clasificando las películas de Marvel según las puntuaciones de los usuarios de IMDb. La lista hace algunas cosas bien (Thor: El Mundo Oscuro y Capitana Marvel están definitivamente por debajo la media), y otras no tanto (Ant-Man y la Avispa debería estar por debajo de Capitán América: El Primer Vengador). Como dato curioso, hay un empate entre las dos últimas películas de los Vengadores, Endgame e Infinity War, por el puesto a la mejor película del MCU hasta ahora.

Mejor

Peor

Cómo descargar las películas de Marvel

Si quieres descargar películas de Marvel, puedes guardar copias para verlas sin conexión a través de la aplicación de Disney Plus en tu dispositivo móvil (smartphone o tablet). Sin embargo, no puedes descargar ningún vídeo a través de tu navegador de escritorio.

Necesitarás suficiente espacio de almacenamiento, pero solo tienes que buscar el símbolo de descarga en cualquier título en la aplicación Disney Plus:

Puedes ver el símbolo de descarga a la derecha del +

El contenido que descargues en tu teléfono se guardará en la memoria principal de tu dispositivo si no tiene una ranura para tarjeta microSD externa. Eso incluye todos los iPhones de Apple, iPads y otros teléfonos (como el Google Pixel 3a).

Una descarga de 1 hora requiere aproximadamente 400 MB de espacio libre, dependiendo de la calidad de la descarga: la calidad alta es seis veces mejor que la calidad estándar, mientras que la calidad media es un 50% mejor que la estándar (que es como la aplicación de Disney Plus funciona por defecto).

Si no te importa comprar películas, por ejemplo, a través de Amazon Prime, también podrás descargar las películas de Marvel.