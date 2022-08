Fase 5 de Marvel: todas las fechas de estreno de las películas y series del UCM para el 2023 y más adelante

La Fase 5 de Marvel ha llegado. O, mejor dicho, ha llegado la lista de películas y series de Marvel Studios para su próxima fase.

La Fase 4 del UCM (opens in new tab) aún no ha terminado, pero, con el especial de Navidad de Los Guardianes de la Galaxia en Disney+ preparado para bajar el telón de la fase actual, ya es hora de que Marvel Studios revele qué es lo próximo para su universo cinematográfico. Afortunadamente, Marvel lo hizo en su panel de la Comic-Con 2022 de San Diego (opens in new tab); el estudio reveló la lista completa de sus próximos proyectos de acción real y de animación.

Si te perdiste esos anuncios, o simplemente quieres más información sobre ellos, estamos aquí para ayudarte. A continuación, te explicamos los últimos proyectos de Marvel. Además, te daremos más detalles sobre cada una de las próximas películas del UCM y sus series, empezando por Ant-Man y la Avispa: Quantumania y terminando con Thunderbolts. A menos que Spider-Man: Freshman Year o Marvel Zombies se lancen después de Thunderbolts, claro.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la Fase 5 de Marvel.

Fase 5 de Marvel: todas las pelis y series

Marvel está desarrollando una serie spin-off de zombis a partir de su serie de televisión animada What If...? (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Esta es la lista completa de la Fase 5 de Marvel:

Ant-Man y la Avispa: Quantumania (17 de febrero, 2023)

(17 de febrero, 2023) What If...? temporada 2 (serie, 2023)

(serie, 2023) Invasión Secreta (opens in new tab) (serie, 2023)

(serie, 2023) Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (5 de mayo, 2023)

(5 de mayo, 2023) Echo (serie, a mediados del 2023)

(serie, a mediados del 2023) Loki temporada 2 (serie, a mediados del 2023)

(serie, a mediados del 2023) The Marvels (28 de julio, 2023)

(28 de julio, 2023) Ironheart (serie, finales del 2023)

(serie, finales del 2023) X-Men 97 (serie animada, finales del 2023)

(serie animada, finales del 2023) Blade (3 de noviembre, 2023)

(3 de noviembre, 2023) Agatha: Coven of Chaos (serie, 2024)

(serie, 2024) Daredevil: Born Again (serie, 2024)

(serie, 2024) Capitán América: Nuevo Orden Mundial (3 de mayo, 2024)

(3 de mayo, 2024) Thunderbolts (26 de julio, 2024)

(26 de julio, 2024) Spider-Man: Freshman Year (serie animada, 2024)

(serie animada, 2024) Marvel Zombies (serie animada, 2024)

Fase 5 de Marvel: películas

Ant-Man y la Avispa: Quantumania

La tercera película en solitario de Ant-Man dará el pistoletazo de salida a la Fase 5 de Marvel. (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Fecha de lanzamiento: 17 de febrero del 2023

Ant-Man y la Avispa: Quantumania se prepara para presentarnos debidamente al próximo gran malo del UCM, es decir, Kang el Conquistador. El genio de los viajes en el tiempo será interpretado por Jonathan Majors, que ya interpretó a una de las variantes temporales de Kang (El que Permanece) en la primera temporada de Loki.

Su llegada oficial podría tener una gran repercusión en el UCM, y el guionista principal de Doctor Strange 2 (opens in new tab) y Loki temporada 1, Michael Waldron, lo ha insinuado (según Murphy's Multiverse (opens in new tab)). Según Grace Randolph (opens in new tab) y CineStealth (opens in new tab), los fans no deberían esperar que el arco argumental de Kang en el UCM sea "lineal", ya que habrá múltiples variantes de Kang en varios proyectos de la Fase 5 y 6 de Marvel.

En Ant-Man 3 también veremos el regreso de Scott Lang (Paul Rudd), Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas), Janey van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Cassie Lang (Kathryn Newton). Al parecer, Samuel L Jackson ha revelado que Nick Furia también aparecerá, mientras que el Reino Cuántico será un lugar clave en la película.

Por su parte, el legendario actor Bill Murray ha insinuado la posibilidad de que puede que sea un villano (opens in new tab) junto al Kang de Majors, con informes que sugieren que es alguien llamado Krylar. Corey Stoll, que interpretó a Yellowjacket en Ant-Man, aparecerá como otro supervillano de MODOK.

Peyton Reed dirige la que será su tercera película del UCM (y de Ant-Man). La fotografía principal finalizó en noviembre del 2021 y, aunque se realizaron nuevos rodajes en San Francisco a principios de este año, la película no debería retrasarse. Además, se mostró un teaser en la Comic-Con 2022, pero no es probable que se publique online durante un tiempo.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será la última entrega del UCM para algunos de sus miembros. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: 5 de mayo del 2023

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 bajará el telón de la trilogía que James Gunn ha dirigido desde el 2014. Estará ambientada después de Thor: Love & Thunder y del próximo especial de vacaciones de Disney+ de los Guardianes.

Aparte de algunos posibles cambios en la alineación después de Guardianes 3 (Dave Bautista no regresará como Drax, mientras que Gunn ha insinuado algunas muertes de personajes importantes en la trilogía), no sabemos mucho sobre esto. En cuanto al reparto, Will Poulter interpretará a Adam Warlock, cuya aparición fue anunciada en la escena post-créditos de Guardianes 2. Deadline (opens in new tab) ha informado de que la estrella de Borat 2, Maria Bakalova (que se espera que ponga voz a Cosmo, el perro del espacio), Daniela Melchior, de Escuadrón Suicida, y Nico Santos, de Crazy Rich Asians, también parecen haber sido contratados.

Como se confirmó en la Comic-Con, Chukwudi Iwuji (Peacemaker) interpretará al villano Alto Evolucionador. Parece ser que también tiene una historia con Rocket, así que esperad muchos momentos lacrimógenos con nuestro mapache humanoide favorito.

Durante la presentación de Marvel en la Comic-Con se mostró un teaser tráiler, pero Gunn (opens in new tab) dice que no se publicará hasta que esté satisfecho con los efectos visuales. Así que podríamos esperar un tiempo para que llegue ese deseado metraje de la Fase 5 de la película de Marvel.

The Marvels

Los Marvels reunirán por primera vez al Capitán Marvel, a Photon y a Ms Marvel. (Image credit: Marvel Studios/Walt Disney Company)

Fecha de estreno: 28 de julio de 2023

Aunque técnicamente es una secuela de Capitana Marvel, esta película dirigida por Nia DaCosta verá por primera vez en la gran pantalla a un equipo de superhéroes exclusivamente femenino. Esto es, si se descarta el forzado equipo femenino que mágicamente se reúne en medio la batalla culminante contra las fuerzas de Thanos de Vengadores: Endgame.

La Carol Danvers de Brie Larson se reunirá con la Monica Rambeau de Teyonah Parris, la hija de la mejor amiga de Danvers, Maria (Lashana Lynch), de la primera película. La última vez que vimos a Rambeau, también conocida como Fotón, había adquirido sus propios superpoderes en Bruja Escarlata y Visión, por lo que es de esperar que se produzca una incómoda y superpoderosa reunión familiar entre ambas. La Ms Marvel de Iman Vellani también debutará en el cine después de haber protagonizado su propia serie de televisión.

Por otra parte, Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) también ha sido elegida para interpretar al villano de la película, mientras que Park Seo-joon (Parasite) interpretará a un personaje aún sin nombre. Samuel L Jackson ha sugerido que Nick Fury también formará parte del reparto. Por último, según Greatphase (opens in new tab), Marvel podría introducir algunos elementos inhumanos en el UCM en The Marvels.

La fotografía principal terminó a finales del 2022 pero, como informa Variety (opens in new tab), su fecha de lanzamiento se retrasó porque Ant-Man 3 está más avanzada en el proceso de producción. Actualmente se están llevando a cabo nuevos rodajes (Jackson lo confirmó a Jimmy Kimmel (opens in new tab)) y de ahí el retraso.

Blade

Los vampiros llegan al UCM en la Fase 5. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: 3 de noviembre del 2023

Tras su cameo fuera de la pantalla en Eternals, Blade tendrá su propia película en solitario para el UCM. No se sabe cuándo comenzará el rodaje, pero los informes sugieren que no empezará hasta finales del 2022.

Estará protagonizada por Mahershala Ali como el cazavampiros titular. Delroy Lindo (Da 5 Bloods, The Harder They Fall) se ha unido al reparto (el filtrador del UCM Greatphase (opens in new tab) afirma que interpretará a Jamal Afari) mientras que Milan Ray (The Wonder Years) habría firmado para interpretar un papel secundario, según The Direct (opens in new tab).

En cuanto al equipo, Bassam Tariq (Mogul Mowgli) es su director, mientras que Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Hunters) está escribiendo el guión. Narcos: México, el director de fotografía Damián García también se ha unido al proyecto (según Murphy's Multiverse (opens in new tab)).

Murphy's Multiverse (opens in new tab) también ha afirmado que Blade está buscando crear un equipo de cazadores de vampiros como parte de la trama de la película, mientras que la scooper de Marvel, Grace Randolph, afirma que la película seguirá el ejemplo de Eternals y estará ambientada en múltiples periodos de tiempo. Greatphase ha oído rumores similares, pero sugiere que tendremos una película de Blade ambientada en gran medida en el presente.

Según un supervisor de VFX de Marvel, Blade podría formar equipo con el Caballero Negro de Kit Harington (según CBR (opens in new tab)), mientras que la estrella del Caballero Luna, Oscar Isaac, también quiere formar equipo con Blade en Hijos de la Medianoche. Dado que el productor de Caballero Luna, Grant Curtis, dijo en exclusiva a TechRadar que el justiciero podría aparecer en todo el UCM, es sin duda una posibilidad.

Capitán América: Nuevo Orden Mundial

La primera entrega en cine de Sam Wilson como Capitán América está por llegar. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: 3 de mayo del 2024

Una nueva película del Capitán América protagonizada por el Sam Wilson de Anthony Mackie está en desarrollo para la Fase 5 de Marvel.

Malcolm Spellman (Falcon y el Soldado de Invierno) está escribiendo el guión (según The Hollywood Reporter (opens in new tab)), mientras que se dice que Julius Onah (The Cloverfield Paradox) lo dirigirá (de nuevo, según THR (opens in new tab)). Poco más se sabe de la película por el momento, pero el productor de Marvel Nate Moore sugiere que será una película de estilo underdog, que se pregunta cómo el Cap de Wilson continuará en un mundo sin los Vengadores después de los acontecimientos de Falcon y el Soldado de Invierno.

La antigua estrella del Capitán América, Chris Evans (opens in new tab), ha rebatido los rumores de que interpretará un papel secundario (a pesar de que Greatphase (opens in new tab), un informador del UCM, ha afirmado lo mismo). Por otra parte, no se sabe si el Soldado de Invierno de Sebastian Stan regresará, aunque ha expresado su interés en aparecer en alguna función (según Extra TV (opens in new tab)).

Thunderbolts

El primer equipo de antihéroes del UCM está en camino. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: 26 de julio del 2024

Marvel está desarrollando una película de los Thunderbolts, anunciada como una película de antihéroes al estilo de los Vengadores. El director de Paper Towns, Jake Schreier, ha sido contratado para dirigirla (según Deadline (opens in new tab)), pero aún no se han revelado detalles sobre el guionista o el reparto.

Sin embargo, se espera que varios personajes del UCM con una moral cuestionable formen parte de la alineación del equipo. Se dice que la pareja de Viuda Negra, Yelena Belova, y Taskmaster, el dúo de Halcón y el Soldado de Invierno, Baron Zemo y el US Agent, y la Abominación de Tim Roth (que aparecerá en She-Hulk: Abogada Hulka) forman parte del reparto.

Por su parte, el actor del Agente de los Estados Unidos, Russell Wyatt, ha expresado su interés en aparecer (según The Digital Fix (opens in new tab)), mientras que Greatphase (opens in new tab) sugiere que Marvel introducirá un nuevo personaje de los cómics (Dallas Riordan) como la respuesta antihéroe del grupo a Rick Flag de El Escuadrón Suicida.

Fase 5 de Marvel: series

What If...? temporada 2

What If...? temporada 2 (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de lanzamiento: principios del 2023

La segunda temporada de What If...? ya está en desarrollo. Según el guionista principal, A.C. Bradley, y el director, Bryan Andrew, uno de los episodios ya está listo (un episodio centrado en Tony Stark y Gamora que no entró en la primera temporada), otros están casi terminados y otros requieren más trabajo. Al parecer, DiscussingFilm ha revelado algunos puntos más de la trama episódica básica, pero no vamos a hacer spoilers aquí.

La actriz de Bruja Escarlata, Elizabeth Olsen, prestará su voz a la versión animada del personaje (según One Take News (opens in new tab)), a pesar de no haberlo hecho en la primera temporada. Mientras tanto, en la Comic-Con 2022, el ejecutivo de Marvel Brad Winderbaum reveló (opens in new tab) que la segunda temporada "profundizará" en lo que hace funcionar al Vigilante, además de mostrar más "de su humanidad". También se ha dado luz verde a una tercera temporada.

Invasión Secreta

Aquí llegan los skrulls... (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: primavera del 2023

Secret Invasion se centrará en los Skrulls, como se vio en Capitana Marvel, con el Talos de Ben Mendelsohn y el Nick Fury de Samuel L Jackson como protagonistas de la serie. La serie llegará a principios del 2023, según confirmó Marvel en la Comic-Con, y será el primer crossover del UCM. La serie se está rodando actualmente en Londres.

Kingsley Ben-Adir (Una noche en Miami), Olivia Colman (La favorita) y Emilia Clarke (Juego de Tronos) son algunos de los nuevos integrantes del UCM, mientras que Martin Freeman confirmó (según Radio Times (opens in new tab)) que su personaje Everett K. Ross aparecerá. Por otra parte, tal y como se mostró en un teaser de la Comic-Con, el personaje de Don Cheadle, Máquina de Guerra, y el de Cobie Smulders, Maria Hill, también harán un cameo.

En cuanto a la trama, durante una mesa redonda para The Hollywood Reporter (opens in new tab), Jackson reveló que veremos más de la vida de Furia lejos de todo el asunto de los superhéroes en Invasión Secreta. Todo lo demás se mantiene en secreto, aunque Smulders reveló que la serie tendrá un tono mucho más oscuro de lo que esperamos (según Entertainment Weekly (opens in new tab)).

Kyle Bradstreet (Mr. Robot) es el guionista de la serie, aunque también se ha incorporado un nuevo escritor para mejorar los guiones. Por su parte, Thomas Bezucha (Let Him Go) y Ali Selim (Condor) se encargan de la dirección.

Echo

Echo tendrá su propia serie en Disney+. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: mediados del 2023

Tras su papel secundario en Ojo de Halcón, Maya López/Echo, interpretada por Alaqua Cox, tendrá su propia serie, dirigida por Sydney Freeland (Navajo) y Catriona McKenzie (Gunaikurnai).

Zach McClarnon, que interpretó al padre de Echo en Ojo de Halcón, también regresa. También se espera que el Wilson Fisk de Vincent D'Onofrio y el Matt Murdock/Daredevil de Charlie Cox tengan papeles secundarios clave (según The Hollywood Reporter (opens in new tab)).

Chaske Spencer (Wild Indian), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon), Dervery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Hey, Viktor!), y Graham Greene (1883), han sido oficialmente elegidos para papeles no revelados. La modelo Braydee Cardinal también se ha unido al reparto (gracias a Reddit (opens in new tab) por el hallazgo), mientras que el filtrador de Marvel Daniel RPK (según Nação Marvel (opens in new tab)) sugiere que Jesse James Keitel y Morningstar Angeline también han firmado. Además, Greatphase (opens in new tab) sugiere que aún no se han revelado dos villanas femeninas. ¿Podrían Keitel y Angeline ser los actores detrás de estas antagonistas?

Otro informador de Marvel llamado CanWeGetSomeToast (opens in new tab) afirma que habrá elementos sobrenaturales/místicos en la serie, que se basará en la ascendencia nativa americana de Echo. Por último, se espera que el rodaje finalice en agosto del 2022.

Loki temporada 2

Loki se reunirá con el agente Mobius y Sylvie en la segunda temporada. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: verano del 2023

El regreso del Dios del Engaño fue anunciado durante el final de la primera temporada y, finalmente, su próxima entrega se está rodando antes de su estreno a mediados del 2023. Algunas partes de la fase 5 de la serie de televisión de Marvel parecen tener lugar en los años 60 o 70, también, basándose en las imágenes (opens in new tab) de los escenarios y localizaciones de la serie de televisión en Londres, capturadas por los fans.

Tom Hiddleston repetirá su papel de Loki, mientras que Own Wilson, Sophia Di Martino y Gugu Mbatha-Raw han confirmado que volverán para la segunda temporada de Loki como el Agente Mobius, Sylvie y Revanna Renslayer. El cazador B-15 de Wunmi Mosaku también podría volver, mientras que Greatphase (opens in new tab) sugiere que un grupo de superhéroes llamado Squadron Supreme podría hacer su debut en el UCM. Thor Rana (opens in new tab) (Throg) y el joven Loki (opens in new tab) también podrían regresar de la primera temporada, según el mismo filtrador de Marvel.

El guionista principal de la primera temporada, Michael Waldron, sólo vuelve en calidad de productor ejecutivo. Eric Martin, guionista de tres de las seis entregas de la primera temporada, es el nuevo guionista principal (según Deadline (opens in new tab)). El dúo de directores de Caballero Luna, Aaron Moorhead y Justin Benson, dirigirán la próxima entrega de la serie.

Ironheart

Riri Williams protagonizará su propia serie de televisión después de Black Panther 2. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: finales del 2023

Ironheart estará protagonizada por Dominique Thorne como Riri Williams, que debutará en acción real en Black Panther: Wakanda Forever. La serie de seis episodios ha sido escrita por Chinaka Hodge (Snowpiercer), y Angela Barnes (Killing It) y Samantha Bailey (Dear White People) se encargarán de la dirección. El director de Black Panther, Ryan Coogler, también está a bordo.

Anthony Ramos, de In The Heights, actuará junto a Thorne, al igual que Lyric Ross, de This Is Us (según THR (opens in new tab)), y Manny Montana, antiguo alumno de Good Girls (según Deadline (opens in new tab)). Productionlist.com (opens in new tab) también ha confirmado que el recién llegado Harper Anthony también aparecerá en la serie, mientras que el ex alumno de Star Wars Elden Ehrenreich también está a bordo (según Deadline (opens in new tab)).

Se rumorea que Letitia Wright, de Black Panther, aparecerá en la serie (según Greatphase (opens in new tab)), mientras que la ex actriz de Glow, Shakira Barrera (según Murphy's Multiverse (opens in new tab)), podría haber anunciado su participación. Por último, el Nick Fury de Samuel L Jackson podría aparecer (a través de la cuenta de fans de Ironheart News (opens in new tab) en Twitter).

El rodaje ha comenzado en Chicago y, aunque se están filtrando cosas de su producción, Marvel no ha revelado ningún detalle oficial. CineStealth (opens in new tab) y The Illuminerdi afirman que The Hood será el villano principal de la serie, mientras que este último dice que Obidiah Stane (el hijo del rival de Tony Stark en Iron Man 1) formará parte del reparto. Por ahora, archiva esta información como "no confirmada".

X-Men 97

X-Men '97 retomará los acontecimientos justo después del final de la serie original. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: finales del 2023

X-Men 97, una reedición del clásico de los 90 X-Men: la serie animada, retomará los acontecimientos justo después del último episodio de la serie original de su predecesora. Beau DeMayo (The Witcher: Nightmare of the Wolf) es el guionista principal (según Polygon (opens in new tab)), mientras que JB Ballard (Caballero Luna, Shameless) está a bordo como coordinador de guiones. Los hermanos Newton (Midnight Mass, The Forever Purge) compondrán la nueva música de la serie (opens in new tab). Por último, la mayor parte del reparto de voces original de la serie ha firmado para retomar sus icónicos papeles, según ha confirmado Marvel Studios.

En X-Men 97, Magneto será el nuevo líder del equipo (según Brandon Davis (opens in new tab)). Mancha Solar, Rondador Nocturno, Cable y Bishop son algunos de los nuevos miembros del equipo (vía DiscussingFilm (opens in new tab)). Todavía no se han revelado otros detalles de la trama.

La serie constará de 10 episodios (según ComicBook.com (opens in new tab)) y ya se ha dado luz verde a una segunda temporada (según THR (opens in new tab)). Dado que la melodía de X-Men: The Animated Series se utilizó en el final de temporada de Ms Marvel, crucemos los dedos para que X-Men 97 sea un precursor del eventual debut de los mutantes en acción real en el UCM.

Agatha: Coven of Chaos

La villana de WandaVision tendrá una serie propia. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de lanzamiento: finales del 2023/principios del 2024

Agatha: Coven of Chaos, un spin-off centrado en el personaje favorito de los fans de Bruja Escarlata y Visión, en la que Kathryn Hahn volverá a interpretar a la siniestra bruja de la primera serie de televisión del UCM en esta serie de acción real de la Fase 5 de Marvel.

Se rumorea que el rodaje comenzará en el Reino Unido (según Atlanta Filming (opens in new tab)) a principios del 2023 (según Grace Randolph (opens in new tab), DanielRPK y The DisInsider (opens in new tab)). Además, se dice que Amy Poehler de Park and Recreation (vía KC Walsh (opens in new tab)) y Hannah Waddingham de Ted Lasso se han unido al reparto.

Los antiguos guionistas de Bruja Escarlata y Visión, como Peter Cameron, Cameron Squires y Laura Donney, también están a bordo para escribir los guiones (gracias a Reddit (opens in new tab) por la información). Mary Livanos, coproductora ejecutiva de WandaVision, coproducirá Coven of Chaos (opens in new tab) junto a Jac Schaeffer, que fue guionista jefe de Viuda Negra y Bruja Escarlata y Visión.

Daredevil: Born Again

El hombre sin miedo da el salto a Disney+. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: principios del 2024

Casi cuatro años después de que terminara la serie de Netflix de Daredevil (la serie se puede ver entera en Disney+), el Hombre Sin Miedo por fin tendrá una serie de televisión del UCM. Constará de 18 episodios, mientras que Production Weekly (opens in new tab) afirma que el rodaje comenzará en mayo del 2023.

Variety (opens in new tab) afirma que Matt Corman y Chris Ord (The Enemy Within, Covert Affairs) han sido contratados para dirigir la serie, en la que Charlie Cox y Vincent D'Onofrio retomarán sus papeles de Matt Murdock/Daredevil y Wilson Fisk/Kingpin. El dúo ya ha hecho cameos en Spider-Man: No Way Home y Hawkeye, respectivamente, en el UCM. También se cree que la Vanessa de Ayelet Zurer formará parte del reparto, según DanielRPK (según Nação Marvel (opens in new tab)).

Mientras tanto, Jessica Jones podría tener un papel secundario (según el informador del UCM MyTimetoShineHello (opens in new tab)), con otro filtrador de Marvel en Charles Murphy (opens in new tab) que sugiere que Krysten Ritter volverá a interpretar a Jones. También se dice que la serie tendrá una calificación PG-13 (según MyTimetoShineHello (opens in new tab)).

Greatphase (opens in new tab) ha sugerido que la serie continuará después de los eventos de Echo, pero no está claro si la llegada de Daredevil al UCM, o añadir personajes del extinto universo televisivo de Marvel de Netflix, hará que la serie Daredevil de Netflix sea efectivamente canon en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Spider-Man: Freshman Year

Una serie animada de Spiderman llega a Disney+ en el 2024. (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: 2024

Una serie de animación que seguirá a Peter Parker durante su época universitaria y celebrará sus primeras raíces en los cómics llegará a Disney+ en algún momento del 2024. No se espera que Tom Holland preste su voz a la versión animada de su personaje del UCM (según The Illuminerdi (opens in new tab)), lo cual no es sorprendente, ya que esta serie aparentemente no es canon en el UCM (según ComicBook.com (opens in new tab)).

Según IGN (opens in new tab), Charlie Cox formará parte del reparto de voces, y Matt Murdock/Daredevil tendrá un gran protagonismo. DiscussingFilm (opens in new tab) también ha confirmado que Harry Osborn, Amadeus Cho y Nico Minuro, miembro del equipo Runaways, formarán parte del grupo de amigos de Peter en la serie. Norman Osborn será el principal mentor de Peter en la serie (a través de la cuenta de Twitter Amazing Spider-Talk (opens in new tab)), y habrá muchos villanos a los que Spidey deberá enfrentarse (según Total Film (opens in new tab)). Ese número incluye a Doc Ock, Camaleón, Escorpión y Rhino.

Al parecer, la producción de este proyecto de la Fase 5 de Marvel ha concluido y los miembros del equipo han recibido regalos de envoltura (a través de Li Cree (opens in new tab), animador 2D de la serie). Por último, una segunda temporada, titulada Spider-Man: Sophomore Year, ya está en desarrollo.

Marvel Zombies

Marvel Zombies será un spin-off de What If...? (Image credit: Marvel Studios)

Fecha de estreno: en algún momento del 2024

Marvel Zombies, un spin-off basado en What If..., hará historia en el UCM cuando aterrice en 2024. ¿Cómo? Será la primera producción de Marvel Studios con calificación R, y IGN (opens in new tab) informa de que vendrá empapada del "gore y las salpicaduras que quieres de una serie de zombis".

La serie continuará después de los eventos de la temporada 1 de What If...? ¿¡Zombies!? - y verá a los nuevos héroes del UCM enfrentarse a la creciente amenaza de los superhéroes zombis. Shang-Chi, Ms Marvel, Kate Bishop, Yelena Belova y Red Guardian estarán entre la lista de héroes.

Mientras tanto, también tendremos una versión zombificada de Ikaris de los Eternos. Dado que los Eternals son híbridos humano-robot, será interesante ver qué papel desempeñará Ikaris en el proceso. Otros héroes zombificados serán el Capitán Marvel, Okoye, Fantasma, Abominación y Ojo de Halcón.

Fase 6 de Marvel

Tendremos dos nuevas películas de los Vengadores como parte de la Fase 6. (Image credit: Marvel Studios)

Mientras que los planes de la Fase 5 de Marvel ocuparon el lugar que les corresponde en la Comic-Con 2022, Marvel también anunció los primeros proyectos de su Fase 6.

A continuación puedes ver las tres primeras películas de la Fase 6, incluyendo dos nuevas películas de los Vengadores y la fecha oficial de lanzamiento del reinicio de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios:

Los Cuatro Fantásticos (8 de noviembre del 2024)

Vengadores: La Dinastía Kang (2 de mayo del 2025)

Vengadores: Secret Wars (7 de noviembre del 2025)

Para más contenido basado en Marvel, echa un vistazo a nuestra guía de películas de Marvel en orden (opens in new tab), nuestro artículo de las 25 mejores películas de superhéroes de todos los tiempos (opens in new tab), y las películas de Spider-Man en orden: de Tobey Maguire a Tom Holland.