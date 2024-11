Tu casa siempre limpia sin esfuerzo y por mucho menos con las ofertas del Black Friday en Robots Aspiradores de Dreame

La marca Dreame parece que quiere hacer un juego de palabras usando el “Dream” de su nombre, que en inglés significa soñar, ya que no te vas creer las ofertas que tienen este Black Friday. Hay ofertas en Amazon y en la web oficial de Dreame, y están disponibles desde el 21 de Noviembre hasta el 2 de diciembre de 2024.

Sé que elegir un robot aspirador puede resultar un poco abrumador, dada la gran cantidad de modelos y precios que hay en el mercado. Por suerte, Dreame ofrece distintos modelos que se adaptan a distintas necesidades y presupuestos, y yo aquí voy a intentar sintetizar y destacar para ti los aspectos más importantes para ayudarte a escoger.

Tal vez deberíamos empezar respondiendo a la cuestión “¿por qué comprar un robot aspirador?”: déjame decirte que no vas a saber lo mucho que lo necesitabas hasta que tengas uno. Cada casa es un mundo, y cada uno tiene sus circunstancias: en mi caso, tengo un hijo precioso de un año, que va gateando como un loco por toda la casa. Suma eso a todos los cuidados que necesita un hijo pequeño y al trabajo, y ya te harás a la idea de que hay que hacer muchísimos malabares para poder tener la casa limpia cada día, ¡y eso que ahora lo necesito más que nunca por el peque!

Por suerte, me compré un robot aspirador, y créeme, me ha cambiado la vida. Ahora me aspira y friega la casa cada día mientras yo me dedico a otras cosas, y así hay algo menos de lo que preocuparme.

Bueno, ese es un motivo, luego está la gente que tiene mascotas… como tengas un animal de los que suelta pelo, ya sabes que es un sinvivir tratar de no tener pelos por todos lados. Una vez más, la solución es fácil: un robot aspirador.

Por supuesto, no hace falta tener un bebé o una mascota para necesitar un robot aspirador. Todos tenemos vida, trabajo, recados, o simplemente algo mejor que hacer que estar limpiando. Y a todos nos gusta una casa limpia, y querer eso, haciendo el mínimo esfuerzo, también es lo más lógico del mundo.

Si todavía no tienes un robot aspirador, o si quieres renovar el tuyo, este es tu momento. ¿Eres de esos que dicen que los robots no limpian bien? Eso es porque necesitas otro modelo, porque probablemente haya cosas que ni sabes que los robots aspiradores son capaces de hacer a día de hoy: ¡es que además de aspirar y fregar, son capaces de limpiarse solos, vaciarse el polvo ellos mismos durante más de dos meses, e incluso rellenar el agua de fregar y añadir el producto de limpieza! Sí sí, increíble, todo esto te voy a contar en este artículo. ¡Prepárate para hacerte la vida más fácil!

Bueno, pues ya vale de ponerte los dientes largos. Ahora, vamos a repasar los distintos modelos de Dreame que hay en oferta en el Black Friday, resaltando las características y puntos fuertes de cada uno, para ayudarte a elegir el mejor para ti.

Por cierto… ¡he dejado mi preferido para el final!

Dreame X40 Ultra Complete: alcance ilimitado, limpieza impecable

¡Vaya una bestia!

¿Alguna vez has oído eso de “el robot no llega bien a todas partes”? Pues eso se acabó con modelos como el Dreame X40 Ultra Complete, porque ¡su cepillo se eleva para llegar a cualquier sitio!

Las mejores cosas tienen su precio, pero cuando lo compensan con beneficios se convierten en una gran compra. Este robot aspira y friega tu suelo, pero lo que lo hace especial es que llega a todas partes, y encima se mantiene, rellena, y vacía solo.

Estas son sus características principales:

Limpieza de largo alcance : este increíble robot aspirador llega a todas las esquinas y a las patas curvadas de muebles, ya que es capaz de llegar donde la mayoría de robots no llegan gracias a su cepillo lateral que ese eleva y se extiende hasta 10 mm . Además, elimina la suciedad oculta bajo muebles con poca separación del suelo gracias una extensión de la mopa de 4 cm .

: este increíble robot aspirador llega a todas las esquinas y a las patas curvadas de muebles, ya que es capaz de llegar donde la mayoría de robots no llegan gracias a su . Además, elimina la suciedad oculta bajo muebles con poca separación del suelo gracias una . Lavado y mantenimiento autónomo : el Dreame X40 Ultra Complete se encargará él solito de vaciar el depósito de polvo durante 75 días , para que no tengas que preocuparte por nada. Pero además, limpia la mopa de forma automática con agua caliente a 70ºC para eliminar las manchas y los olores, la seca con aire caliente y rellena el agua para el próximo fregado.

: el Dreame X40 Ultra Complete se encargará él solito de , para que no tengas que preocuparte por nada. Pero además, de forma automática con agua caliente a 70ºC para eliminar las manchas y los olores, con aire caliente para el próximo fregado. Detección inteligente de la suciedad para eliminar manchas difíciles : su cámara RGB inteligente detecta manchas difíciles y pegajosas, y las elimina con precisión. Su sensor de turbidez mide la suciedad del agua, lo que garantiza el doble lavado de la mopa para garantizar una eliminación eficiente de las manchas y un hogar más limpio.

: su detecta manchas difíciles y pegajosas, y las elimina con precisión. Su sensor de turbidez mide la suciedad del agua, lo que garantiza el doble lavado de la mopa para garantizar una eliminación eficiente de las manchas y un hogar más limpio. Limpieza avanzada de polvo, pelos y residuos, gracias a su capacidad de succión extrema : el Dreame X40 Ultra Complete ofrece una succión de 12.000 Pa, lo que es una capacidad líder en el sector, y gracias a ello, elimina con eficacia pelos, suciedad y los residuos más complicados. Por cierto, puedes comprar por separado el cepillo TriCut antienredos, que evita que los pelos se enreden, lo cual agradecerás muchísimo si tienes mascotas (o se te cae mucho el pelo, como es mi caso). ¡Ah! Y este robot también es perfecto para una limpieza óptima de alfombras, gracias a esa succión tan potente que hemos comentado, y también porque su mopa extraíble protege a las alfombras de la humedad.

Para terminar con este modelo, me gustaría finalizar resumiendo que, en comparación con los demás modelos de los que vamos a hablar, este es el único con láser doble para la detección de obstáculos (que trabaja junto con la IA, su cámara RGB y su LED integrado), además, tiene una mayor batería, ofreciendo 330 minutos de funcionamiento entre cargas, y es el que tiene mayor capacidad de succión y mayor potencia para recogida del polvo.

Dreame X40 Ultra Complete

Ahorra 400 Aspectos clave:

- Succión 12.000 Pa

- Batería dura 330 minutos

- Aspira y friega

- Cepillo lateral levadizo y extensible

- Mopas giratorias dobles

- Vaciado automático del polvo durante 75 días

- Limpia la mopa a 70ºC y la seca con aire caliente

- Rellena el agua

- Detección de manchas y obstáculos con láser doble, IA, cámara RGB y LED integrado

- Limpieza óptima de alfombras

- Control por voz con aplicaciones de terceros Alexa, Google Home y Siri

- Bueno para pelos de mascotas Precio: 1.499€ 1.099€

Dreame D10 Plus Gen 2: aspira y friega, con vaciado automático del polvo, al mejor precio

Aquí tenemos el modelo más económico. Si prefieres gastar menos dinero puedes optar por este, y es que por este precio te aspira y te friega toda la casa. Encima, ¡podrás olvidarte de vaciar el depósito de polvo durante 90 días! Vamos con sus características más destacadas:

90 días de recogida automática del polvo : este robot se ocupa de vaciar automáticamente el polvo con su bolsa de 4L, por lo que no tendrás que preocuparte por vaciar el depósito hasta pasados unos 90 días.

: este robot se ocupa de vaciar automáticamente el polvo con su bolsa de 4L, por lo que no tendrás que preocuparte por vaciar el depósito hasta pasados unos 90 días. Mapas inteligentes y elusión de obstáculos : transforma tu rutina de limpieza ya que este robot es capaz de generar mapas intuitivos y editables para evitar los obstáculos fácilmente.

: transforma tu rutina de limpieza ya que este robot es capaz de generar mapas intuitivos y editables para evitar los obstáculos fácilmente. Succión de 6.000 Pa y cepillo de goma flotante para una limpieza inigualable : este robot te permitirá eliminar la suciedad con facilidad gracias a su potencia que además ofrece 4 niveles de succión personalizables. El innovador cepillo de goma flotante elimina el polvo de forma eficiente, limpiando incluso las alfombras de tu casa, lo cual es ideal especialmente si tienes mascotas, o sueles comer encima de la alfombra.

: este robot te permitirá eliminar la suciedad con facilidad gracias a su potencia que además ofrece 4 niveles de succión personalizables. El innovador cepillo de goma flotante elimina el polvo de forma eficiente, limpiando de tu casa, lo cual es ideal especialmente si tienes mascotas, o sueles comer encima de la alfombra. Friega y aspira : este robot es 2 en 1, y además, podrás personalizar los niveles de humedad. Su depósito de agua limpia de 150ml ofrece tres ajustes de flujo parpa una limpieza personalizada. Además, el depósito de polvo de alta capacidad retiene la suciedad y evita fugas y olores.

Dreame L10s Ultra Gen 2: llega más lejos, limpia mejor

Este robot presenta un buen equilibrio dado su precio y todo lo que ofrece. A diferencia del anterior D10 Plus Gen 2, que es más barato, este añade ventajas heredadas de los modelos más caros, como el llenado automático del depósito de agua y autolimpieza de la mopa (con secado con aire caliente incluido), o las mopas giratorias dobles. Repasemos algunas de sus características más importantes:

Gran alcance para tu limpieza : podrás llegar sin esfuerzo a lugares estrechos de hasta 4cm girando y navegando alrededor de mesas, sillas y rodapiés.

: podrás llegar sin esfuerzo a lugares estrechos de hasta 4cm girando y navegando alrededor de mesas, sillas y rodapiés. Estrategia de limpieza de alfombras personalizada : el Dreame L10s Ultra Gen 2 ofrece varios modos de limpieza de alfombras, aspirado y fregado, elevación de la mopa, limpieza intensiva y succión mejorada, y por supuesto, evasión de alfombras gracias a su detección ultrasónica de alfombras. Todo esto te permite elegir el mejor método para cada alfombra de tu casa, garantizando una limpieza impecable.

: el Dreame L10s Ultra Gen 2 ofrece varios modos de limpieza de alfombras, aspirado y fregado, elevación de la mopa, limpieza intensiva y succión mejorada, y por supuesto, evasión de alfombras gracias a su detección ultrasónica de alfombras. Todo esto te permite elegir el mejor método para cada alfombra de tu casa, garantizando una limpieza impecable. Estación base totalmente automática : hasta 75 días de vaciado automático del polvo es algo que cualquiera querría tener, y si a eso añades que este robot aspirador también se encarga del lavado y secado de la mopa , el llenado de agua y la adición del producto de limpieza , está claro que el Dreame L10s Ultra Gen 2 te hará la vida más fácil.

: hasta es algo que cualquiera querría tener, y si a eso añades que este robot aspirador también se encarga del , el , está claro que el Dreame L10s Ultra Gen 2 te hará la vida más fácil. Potente succión de 10.000 Pa : y por último, la potencia de succión es uno de los parámetros más importantes a la hora de elegir un robot aspirador, y este modelo ofrece 10.000 Pa, lo cual es un valor realmente alto. Esto hace que sea realmente eficaz a la hora de eliminar la suciedad y el pelo, por lo que también es un robot recomendado si tienes mascotas, y además, el L10s Ultra Gen 2 es compatible con el cepillo TriCut para evitar enredos de pelo (se compra por separado).

Dreame L10s Ultra Gen 2

Ahorra 150€ Aspectos clave:

- Succión 10.000 Pa

- Batería dura 260 minutos

- Aspira y friega

- Mopas giratorias dobles

- Estrategia de limpieza de alfombras personalizada

- Vaciado automático del polvo durante 75 días

- Limpia la mopa y la seca con aire caliente

- Rellena el agua y añade producto de limpieza

- Control por voz con aplicaciones de terceros Alexa, Google Home y Siri

- Bueno para pelos de mascotas Precio: 699€ 549€

Todos los robots anteriores son fantásticos y destacan por distintos motivos, pero creo que este es mi preferido.

¿Tienes una mascota? ¿Estás harto de los pelos? ¿Quieres un robot aspirador súper completo? Pues tienes que echar un vistazo a este. En el caso de los anteriores Dreame L10s Ultra Gen 2 y X40 Ultra Complete, hemos comentado que puedes comprar por separado el fantástico cepillo TriCut antienredos, que evita que los pelos se enreden en el robot; pues bien, ¡en este L40 Ultra te viene incluido! Este cepillo se encargará de cortar los pelos enredados y los pasará a la bolsa de polvo, por lo que no tendrás que estar preocupándote por ello.

Eso, unido a su fantástica capacidad de succión, que es de 11.000 Pa (casi lo mismo que los 12.000 Pa del X40 Ultra Complete más caro), hace de él un robot óptimo para mascotas. La verdad es que este robot ofrece una relación calidad-precio impecable. Aquí tienes otras características destacables:

Limpieza amplia en zonas difíciles: al igual que el X40 Ultra Complete, este Dreame L40 Ultra también es capaz de llegar a las zonas más difíciles, como esquinas y patas de los muebles, ya que cuenta igualmente con ese cepillo lateral que se eleva 10 mm y se extiende . Tiene un alcance de hasta 4 cm que permitirá eliminar también la suciedad de debajo de muebles bajos como los sofás. Este robot detecta en todas las direcciones los distintos obstáculos que pueda haber.

al igual que el X40 Ultra Complete, este Dreame L40 Ultra también es capaz de llegar a las zonas más difíciles, como esquinas y patas de los muebles, ya que cuenta igualmente con ese . Tiene un alcance de hasta 4 cm que permitirá eliminar también la suciedad de debajo de muebles bajos como los sofás. Este robot los distintos obstáculos que pueda haber. Barrido mejorado del polvo y la suciedad : los 11.000 Pa de capacidad de succión que hemos comentado te permiten también que personalices 5 niveles de succión para adaptarte mejor al entorno de tu casa. Y como hemos dicho, los pelos no serán nunca un problema con este L40 Ultra, ya que el cepillo TriCut antienredos viene incluido .

: los de capacidad de succión que hemos comentado te permiten también que personalices 5 niveles de succión para adaptarte mejor al entorno de tu casa. Y como hemos dicho, los pelos no serán nunca un problema con este L40 Ultra, ya que el . Mantenimiento de la estación base automática 7 en 1 : ¿qué tal poder olvidarte de vaciar el polvo durante 75 días, limpiar y secar la mopa o añadir agua y producto de limpieza ? Todo eso lo hará el L40 Ultra por ti. La limpieza de la mopa se hace a 65ºC para eliminar eficazmente las manchas y los olores.

: ¿qué tal poder olvidarte de ? Todo eso lo hará el L40 Ultra por ti. La limpieza de la mopa se hace a 65ºC para eliminar eficazmente las manchas y los olores. Control por voz : podrás controlar sin esfuerzo la limpieza con comando de voz directamente con el robot, o también puedes usar asistentes de terceros como Alexa, Siri y Google Home.

También cabe destacar que, al igual que el X40 Ultra Complete, cuenta con IA, cámara RGB y LED integrado, que trabajan de forma conjunta con su láser individual para la detección de obstáculos y manchas.

Dreame L40 Ultra

Ahorra 300€ Aspectos clave:

- Succión 11.000 Pa

- Batería dura 260 minutos

- Cepillo TriCut antienredos incluido

- Aspira y friega

- Cepillo lateral levadizo y extensible

- Mopas giratorias dobles

- Vaciado automático del polvo durante 75 días

- Limpia la mopa a 65ºC y la seca con aire caliente

- Rellena el agua y producto de limpieza

- Detección de manchas y obstáculos con láser individual, IA, cámara RGB y LED integrado

- Control por voz directamente con el robot y/o con aplicaciones de terceros como Alexa, Google Home y Siri

- Fantástico para pelos de mascotas Precio: 1.199€ 899€

Más ofertas Hay otros productos de Dreame con descuentos especiales para este Black Friday, como los aspiradores en seco y húmedo Dreame L20 Ultra Complete y Dreame D9 Max, los aspiradores tipo esogba sin cable Dreame H13 Pro y Dreame R10 Pro, o el secador Dreame Hair Glory. Puedes consultar todas estas ofertas en Amazon y en la web oficial de Dreame, y están disponibles desde el 21 de Noviembre hasta el 2 de diciembre de 2024.

