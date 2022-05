Doctor Strange en el Multiverso de la Locura: final y escena post-créditos explicados

A continuación, importantes spoilers de Doctor Strange 2. Estás avisado.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ha aterrizado por fin en los cines. Y, por obvio que sea decirlo, imaginamos que tienes muchas preguntas sobre lo que acabas de ver en la gran pantalla.

La última película de Marvel es una aventura multiversal surrealista y con toques de terror. Por un lado, hay cameos de personajes de otras franquicias cinematográficas de superhéroes de Marvel. Además, hay una continuación de los puntos de la trama establecidos en proyectos anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Spider-Man: No Way Home, Bruja Escarlata y Visión, y Loki, un buen grado de acción, y guiños a la próxima película en solitario del Doctor Strange.

Por lo tanto, puede que la cabeza te dé vueltas después de ver Doctor Strange 2. Basándonos en lo anterior, nos sorprendería que no fuera así. Por suerte para ti, estamos aquí para ayudarte. A continuación, repasamos todo lo que merece la pena saber sobre el final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Esto incluye las escenas intermedia y post-créditos (y sus cameos), qué personajes sobreviven al final de la película, cómo se establece otro proyecto de la Fase 4 de Marvel, y más.

No hace falta decir que no deberías leer más allá de esta línea si aún no has visto Doctor Strange 2. A partir de ahora casi cualquier palabra será un spoiler, así que vuelve atrás a menos que la hayas visto. Pero asegúrate de marcar esta página y volver cuando hayas visto la película.

El final de Doctor Strange 2 explicado: ¿muere Wanda?

A pesar de sus dos horas de duración, la trama de Doctor Strange 2 abarca mucho. Así que vamos a desglosar lo que realmente ocurre durante su final, además de los acontecimientos importantes que lo preceden.

Antes del tercer acto de la película, el Doctor Strange, América Chávez y la versión de Tierra-838 de Christine Palmer van en busca del Libro de Vishanti, un tomo mágico y sumamente poderoso que tiene el poder de otorgar a los hechiceros cualquier habilidad, hechizo y otra magia que necesiten. Este es el mismo libro que el Defender Strange y Chávez intentaron alcanzar en la secuencia inicial de la película cuando intentaban derrotar a Gargantos (en realidad es Shuma-Gorath, pero lo han cambiado por Gargantos por una cuestión de derechos).

Con Wanda Maximoff/Bruja Escarlata consumida por el Darkhold (el gran libro del poder maligno) parece que el Libro de Vishanti es la única forma en que el trío puede impedir que desgarre el multiverso. Sin embargo, su búsqueda es en vano. Justo cuando llegan al Libro de Vishanti, la Bruja Escarlata los alcanza. Después de haber asesinado brutalmente a los Illuminati.

Destruye el Libro de Vishanti, captura a Chávez y envía al Doctor Strange y a Christine a través de uno de los portales multiversales de Chávez a una dimensión diferente. Todo lo que tiene que hacer Bruja Escarlata ahora es robar los poderes de Chávez para atravesar el multiverso (matando a Chávez en el proceso), localizar a sus hijos Billy y Tommy en un universo alternativo, y reunirse con ellos para siempre. Ah, y mantener el dominio del multiverso, por si acaso necesita escapar con ellos a otra realidad si sus hijos están alguna vez en peligro.

Mientras tanto, Strange y Christine aterrizan en uno de los universos que Supreme Strange (la versión de Tierra-838 del Doctor Strange) destruyó inadvertidamente durante su Evento de Incursión. Como recordatorio, los eventos de incursión ocurren cuando alguien utiliza el Darkhold para viajar entre dos universos, haciendo que choquen entre sí, y destruyendo ambos (y matando a trillones) en el proceso. Supreme Strange utilizó el Darkhold en algún momento, lo que provocó un Evento de Incursión entre dos universos que había visitado. Después de que los Illuminati derroten a la versión de Thanos de su universo, el resto de los miembros del grupo de superhéroes votan para matar a Supreme Strange por considerarlo una amenaza para el multiverso. A regañadientes, Black Bolt acaba con Supreme Strange con su grito sónico.

Aquí, el Doctor Strange se reúne con Sinister Strange (otra de sus variantes) para intentar convencer a este último de que deje al primero utilizar la versión de Sinister Strange del Darkhold (existe una copia en cada universo) para poder detener a Bruja Escarlata. Sinister Strange había recurrido al Darkhold para intentar salvar su universo, pero sus esfuerzos fueron en vano. En su lugar, el Darkhold le pasó factura, dejando a Strange con un tercer ojo y más habilidades siniestras que su homólogo del UCM.

En resumen, Sinister Strange se niega a entregar su Darkhold. También dice que, como no consiguió estar con Christine en su universo ni tuvo su final feliz, ha jurado matar a todas las demás variantes de Strange. Los dos luchan y el Strange del UCM acaba matando a Sinister Strange.

El Doctor Strange utiliza el Darkhold para hacer "caminar en sueños", es decir, el proceso que permite a un hechicero poseer (o proyectarse astralmente en) una variante de sí mismo en otro universo. Coloca su conciencia en el cadáver del Defender Strange, la variante de Strange que murió durante el comienzo de la película y que viajó inadvertidamente al UCM con Chávez a través del portal multiversal de este último. Con la ayuda de Christine, el Doctor Strange utiliza las Almas de los Condenados (espíritus malignos que intentan arrastrar a los hechiceros a su perdición) para reforzar las habilidades mágicas del Defensor Strange, permitiendo que el cuerpo no muerto del Defensor Strange viaje al Monte Wundagore y detenga a Bruja Escarlata.

En la torre de Chthon en el Monte Wundagore (el lugar de nacimiento de la magia del caos y de donde se transcribieron los múltiples hechizos del Darkhold), la Bruja Escarlata comienza a robar los poderes de Chavez. Sin embargo, es interrumpida por Defender Strange y Wong. Este último ha sobrevivido a su caída y ha vuelto a subir a la cima de la montaña. La pareja derrota a los esbirros demoníacos de Bruja Escarlata antes de luchar contra ella y, tras incapacitarla brevemente, el Doctor Strange (a través del Defender Strange) le da un discurso de confianza a Chávez para que use sus poderes sin miedo.

Al liberarse de la prisión de Strange y Wong, Bruja Escarlata los inmoviliza, preparando un enfrentamiento con Chávez. La pareja se bate brevemente en duelo hasta que Chávez se da cuenta de que solo puede vencer a Bruja Escarlata de una manera. Abre un portal multiversal al universo en el que Bruja Escarlata había caminado en sueños como la versión de Wanda de ese universo, que es la madre de Billy y Tommy en esa dimensión.

Conmocionada por la llegada de Bruja Escarlata, la Wanda de este universo intenta proteger a Billy y Tommy, pero es atacada por su homóloga. Unos aterrorizados Billy y Tommy arremeten contra Bruja Escarlata antes de acobardarse por miedo. Bruja Escarlata se da cuenta de que se ha convertido en un monstruo y, después de que la variante de Wanda la consuele, se marcha llorando. Bruja Escarlata regresa al Monte Wundagore y, consumida por la culpa, les dice a Wong y a Chávez que debe expiar sus pecados. El dúo se marcha a través de un portal del multiverso mientras Bruja Escarlata destruye el castillo de Chthon, aparentemente suicidándose en el proceso y erradicando todo rastro de magia del caos del multiverso.

Una vez finalizado su paseo onírico, el Doctor Strange hace las paces con la variante de Christine en Tierra-838. Chávez y Wong aparecen para dejar a Christine en su universo, antes de que el dúo y Strange vuelvan a su realidad. El trío se dirige a Kamar-Taj, donde Wong supervisa el entrenamiento de Chávez en las Artes Místicas. Strange parte hacia el Sanctum Santorum, pero no antes de que él y Wong compartan un momento reconfortante sobre si ambos están contentos con su suerte en la vida.

En el presente, Strange arregla su reloj roto y se dirige a Nueva York. Sin embargo, un dolor agudo se extiende por su cabeza y Strange cae de rodillas gritando ante la mirada de numerosas personas. Strange mira a la cámara mientras un tercer ojo aparece en medio de su frente. Corte a negro, créditos, etc.

Primera escena post-crétditos: ¿quién es Clea, el personaje de Charlize Theron?

La primera escena post-créditos de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es una escena encantadora y de fanservice de los cómics.

Tras el primer lote de créditos, vemos a Stephen Strange caminando por una calle de Nueva York. Alguien le llama y, tras darse la vuelta, vemos nada menos que a Charlize Theron, con un conjunto morado y negro, de pie a unos metros.

El personaje de Theron (Clea) le dice a Strange que lo está buscando porque ha provocado un Evento de Incursión y dice que ambos van a arreglarlo. Ella conjura un arma mágica de color púrpura para abrir un agujero en el tejido de la realidad, que conduce al dominio de Dormammu, también conocido como la Dimensión Oscura. Recordemos que el Doctor Strange viajó al reino de Dormammu para negociar con él en la primera película en solitario de Strange.

Clea le dice al Doctor Strange que tiene que seguirla para anular los efectos de la Incursión, a lo que él accede. El tercer ojo de Strange vuelve a aparecer en su frente y la pareja entra en el portal de Clea antes de que la pantalla se quede en negro.

¿Quién es Clea? En resumen, es una hechicera que tiene importantes vínculos con Dormammu. En los cómics, Clea es la hija del príncipe Orini (el hijo del antiguo gobernante de la Dimensión Oscura) y de Umar, la hermana de Dormammu. Así que podemos decir que tiene razones personales para viajar a la Dimensión Oscura del UCM y discutir con Strange y su tío interdimensional, que consume el universo.

En el material original de Marvel, Clea es inicialmente una discípula del Doctor Strange, que la entrena en las Artes Místicas. La pareja se convierten en amantes y acaban casándose. Más adelante en los cómics, Clea regresa a la Dimensión Oscura para convertirse en su Hechicera Suprema.

No está claro si el arco argumental de Clea en el UCM será similar (o diferente) al de su homóloga en los cómics, pero sospechamos que tendrá un papel secundario importante en la tercera aventura en solitario del Doctor Strange. El arte conceptual filtrado había sugerido previamente que también aparecería en Doctor Strange 2, así que es muy interesante ver que lo hace.

Aun así, es posible que pase un tiempo antes de que Strange regrese para otra película del UCM: la estrella Benedict Cumberbatch ha declarado a IGN que se está tomando un descanso de la actuación y no está seguro de cuándo volverá. A pesar de la gran cantidad de películas de Marvel en camino, esperamos que la espera no sea demasiado larga.

La escena post-créditos final de Doctor Strange 2 explicada: ¿quién es el personaje de Bruce Campbell, Pizza Poppa?

A diferencia de la otra escena post créditos, la segunda no tiene mucho que contar.

En ella, nos reencontramos con el Pizza Poppa de Bruce Campbell, el vendedor ambulante que se encontró con el Doctor Strange y America Chavez tras su llegada a la Tierra-838.

La escena es muy breve, y simplemente muestra a Pizza Poppa continuando con sus puñetazos en la cara después de que Strange le lanzara un hechizo para hacerlo. Recordemos que Pizza Poppa fue grosero con la pareja al principio de la película, así que, en una forma humorística de represalia, el Doctor Strange lanzó un hechizo que hizo que Pizza Poppa se golpeara repetidamente en la cara durante, según Strange, "unas tres semanas".

Tras un par de golpes finales, el hechizo finalmente desaparece. Aliviado, Pizza Poppa se ríe antes de, en un momento de ruptura de la cuarta pared, mirar directamente a la cámara (un claro guiño a la serie de películas de Evil Dead del director Sam Raimi) y decir "¡Se acabó!". Aun así, es una escena divertida, aunque es poco probable que volvamos a ver a Pizza Poppa en el UCM.