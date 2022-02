Thor: Love & Thunder: fecha de estreno, reparto y lo que sabemos hasta ahora

Información clave - Se estrena en exclusiva en los cines en julio del 2022 - Chris Hemsworth vuelve como Thor - Natalie Portman también vuelve como Jane Foster - Christian Bale interpreta al villano - El tráiler podría aparecer pronto en Internet

Thor: Love & Thunder está a punto de demostrar hasta dónde ha llegado el dios nórdico en el Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Tras dos películas en solitario poco impresionantes, Thor finalmente cautivó al público con Thor: Ragnarok, de Taika Waititi.

La tercera película del Dios del Trueno fue un soplo de aire fresco para el UCM, por lo que no es de extrañar que se le pidiera al neozelandés que dirigiera la siguiente aventura en solitario de Thor. Bueno, al menos es lo que pretende ser. La segunda de las películas de Marvel del 2022 será un algo más grupal que las anteriores películas de Thor, pero se centrará en el personaje titular y en su reencuentro con la Jane Foster de Natalie Portman, que está en línea para obtener sus propios superpoderes como Dios en el proyecto de la Fase 4 de Marvel.

Pero hagamos un inciso. "¿Qué es lo último que se sabe sobre Thor: Love & Thunder?", estás preguntando. Pues hemos podido dar vistazo a los nuevos trajes que llevarán Thor, Jane Foster y Valquiria en Thor 4, y existe la posibilidad de que el primer tráiler de la película esté más cerca de lo que crees. Si a esto le añadimos la posibilidad de otro supuesto cameo de un superhéroe, aquí hay mucha tela que cortar.

Pero eso no es todo lo que encontrarás a continuación. Esta página de Thor: Love & Thunder es la más completa de internet, y contiene toda la información que necesitas saber antes de que llegue, incluyendo su fecha de estreno, su reparto de primera y mucho más. A continuación encontrarás spoilers de algunas películas del UCM y, en particular, de las tres películas anteriores de Thor.

El estreno de Thor: Love & Thunder está previsto para el 8 de julio del 2022. En un principio estaba previsto que se estrenara el 5 de noviembre de 2021, pero, como tantos otros estrenos en cines, se retrasó por la pandemia. Posteriormente, se fijó su estreno para mayo del 2022, pero después de que Marvel Studios confirmara que iba a retrasar todas sus próximas películas, se volvió a cambiar la fecha.

Además, se estrenará en exclusiva en los cines antes de llegar a Disney+. Sin embargo, dado que Shang-Chi y Eternals no llegaron a la plataforma de streaming hasta 55 días después de su lanzamiento inicial, pasará un tiempo antes de que puedas ver Thor 4 en la comodidad de tu casa.

Esta es la lista confirmada de actores que aparecerán:

Chris Hemsworth como Thor

Tessa Thompson como Valquiria

Natalie Portman como Doctora Jane Foster/Mighty Thor

Christian Bale como Gorr el Dios Carnicero

Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord

Dave Bautista como Drax

Karen Gillan como Nebula

Pom Klementieff como Mantis

Vin Diesel como Groot

Jeff Goldblum como El Gran Maestro

Jaime Alexander como Sif

Taika Waititi como Korg

Sean Gunn como Kraglin

Russell Crowe como Zeus

Matt Damon como actor de Loki

Liam Hemsworth como actor de Thor

Sam Neill como actor de Odin

Melissa McCarthy como actriz de Hela

Como era de esperar, Chris Hemsworth vuelve como Thor, y algunos de sus nuevos amigos asgardianos se unirán al hijo de Odin en la película.

Tessa Thompson retoma su papel de Valquiria, mientras que el propio Waititi vuelve a meterse en su traje de captura de movimientos para interpretar al revolucionario Korg. Los Guardianes de la Galaxia también aparecerán en Thor: Love & Thunder, lo que no es ninguna sorpresa.

Vengadores: Endgame, como ya sabéis, terminó con Thor en compañía de la pandilla más querida de Marvel. Así que Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax el Destructor), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Vin Diesel (Groot) y Sean Gunn (Kraglin) vuelven a la acción en la cuarta película de Thor. Extrañamente, no se sabe aun si el Rocket de Bradley Cooper aparecerá, aunque sospechamos que sí.

Uno de los personajes habituales de Thor que no volverá a causar problemas es Loki. El dios del engaño murió en Vengadores: Infinity War pero, como vimos en Endgame y en la propia serie de televisión de Loki, está técnicamente de vuelta en el UCM. O, mejor dicho, al Multiverso Cinematográfico de Marvel. Eso sí, no esperes que aparezca, ya que el actor Tom Hiddleston declaró que no aparecería en una entrevista de junio del 2021.

Sin embargo, la mayor noticia sobre el reparto de Thor 4 es el regreso de Natalie Portman como la doctora Jane Foster. La actriz aceptó retomar su papel tras una única reunión con Waititi (según Variety) siempre y cuando el director, como hizo con Thor, reinventara su personaje.

Después de haber aparecido en Thor y en su secuela Thor: El Mundo Oscuro, Portman no apareció en Ragnarok, ya que Thor pasó la mayor parte de la película en el mundo alienígena de Sakaar. Ahora, sin embargo, Porter regresará en un papel completamente revisado en Thor: Love and Thunder, con Foster empuñando el martillo mágico de Thor (también conocido como Mjolnir) y asumiendo el rol de la diosa del trueno.

En enero se filtró en Internet un aparente arte conceptual de Marvel Studios (¡gracias por la captura, Reddit!), que nos da una idea de cómo será el traje de la diosa del trueno de Jane. Y no solo eso, sino que parece que Thor también recibirá nuevos hilos. Y también Valquiria, según esta imagen que Thompson publicó antes de borrarla (gracias a Infos Series por la captura de pantalla).

Otra ausente en Ragnarok fue Jaimie Alexander, que regresa (según Deadline) como la guerrera asgardiana Sif. No estuvo presente cuando sus compañeros habituales, los Tres Guerreros, fueron eliminados en Ragnarok, aunque hizo un cameo en el cuarto episodio de Loki.

Por su parte, el antiguo Batman, Christian Bale, se convierte en otro actor que interpreta papeles tanto de personajes de DC como de Marvel al asumir las funciones de villano como Gorr, el Dios Carnicero.

En los cómics, Gorr consigue poderes divinos gracias a una serie de eventos desafortunados, y luego se encarga de "liberar" al universo de dioses dondequiera que los encuentre. Será intrigante ver cómo queda este personaje en la gran pantalla, sobre todo teniendo en cuenta la afición de Bale a transformar su cuerpo para sus papeles. Sin embargo, ya hemos vislumbrado su aspecto en la película en algunas imágenes filtradas del rodaje.

Russell Crowe también se une al exclusivo club de actores de DC y Marvel. Según Entertainment Weekly, ha revelado que interpretará a Zeus, por lo que es de esperar que la mitología griega y nórdica convivan por primera vez en el UCM. Por otro lado, se espera que Jeff Goldblum regrese como El Gran Maestro de Ragnarok, aunque dijo en exclusiva a TechRadar (en noviembre del 2021) que "no podía decir nada de nada" sobre su posible regreso. Crucemos los dedos para que retome su papel de la precuela de Thor.

También habrá cameos de Luke Hemsworth, Matt Damon y Sam Neill, que volverán como los actores de teatro que interpretan a Thor, Loki y Odín, respectivamente, en una obra que retoma la historia de Asgard. Además, se rumorea que Melissa McCarthy interpretará a Hela (según Entertainment Tonight Canada) en esa recreación teatral. Por último, el marido de McCarthy, Ben Falcone, la cantante Jenny Morris y Sir Simon Beale (Mary Queen of Scots, Penny Dreadful) han sido elegidos para papeles aún no revelados (según ET Canada y Comicbook.com).

Por último, el destacado filtrador de Marvel MyTimeToShineHello ha afirmado que la Capitana Marvel de Brie Larson iba a hacer una aparición. Sin embargo, parece que esto ya no va a ser así.

Todavía no, pero eso podría cambiar pronto, según un filtrador de la película de Marvel.

Según Brandon Matthews, el primer teaser de Thor: Love & Thunder estaba casi terminado a mediados de enero. Dado que ha pasado algún tiempo desde entonces, es posible que el tráiler de la película esté en camino.

Una esperanza lejana era verlo en el descanso de la Super Bowl, pero era difícil si también se iba a emitir el tráiler de Doctor Strange 2. Aun así, es de esperar que no pase mucho tiempo antes de que veamos algo de material.

Poco se sabe del argumento de la película. Dado el secretismo que rodea a las películas de Marvel últimamente, eso no será una sorpresa para nadie. Sin embargo, tampoco tenemos todavía una sinopsis oficial, por lo que solo podemos especular sobre cómo encaja en la cada vez más enrevesada línea temporal del UCM.

Esperamos que Thor: Love & Thunder retome cómo dejamos al dios del trueno al final de Vengadores: Endgame, es decir, con sobrepeso y formando equipo con los Guardianes de la Galaxia. Thor 4 se estrenará antes de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, así que esperamos que se toque ese punto de la trama.

Si exploramos los cómics para conocer el argumento de Thor: Love & Thunder, sabemos que se ha inspirado en los cómics de Mighty Thor, escritos por el guionista Jason Aaron. En esa serie, Thor pierde la capacidad de levantar el Mjolnir y Jane Foster asume su manto mientras lucha contra el cáncer en su forma humana.

"Cuando estábamos rodando Ragnarok, estaba leyendo una historia de Jason Aaron, The Mighty Thor", dijo Taika Waititi en el escenario de la San Diego Comic Con 2020 (según Deadline). "Y para aquellos que conozcan ese argumento, es increíble, está lleno de emoción, amor y truenos, y presenta, por primera vez, a la Thor femenina".

Al igual que Thor: Ragnarok solo trataba de refilón el arco argumental de Planet Hulk de los cómics de Marvel, nos sorprendería que Love & Thunder fuera una adaptación literal de la serie Mighty Thor. Dicho esto, Portman confirmó en una entrevista con Yahoo en 2020 que "Jane está pasando por un tratamiento contra el cáncer y es una superheroína al margen", insinuando que la película se inspirará bastante en los cómics.

Waititi también ha dicho anteriormente a Collider que la película es "muy exagerada en el mejor sentido. Hace que Ragnarok parezca una película del montón, muy segura. Esta nueva película parece como si hubiéramos preguntado a un grupo de niños de 10 años qué debería haber en una película y simplemente hubiéramos dicho que sí a todo."

Desde entonces, ha destacado la naturaleza exagerada de Thor: Love & Thunder en una entrevista con Empire. "He hecho algunas mi***as locas en mi vida", dijo. "He vivido como diez vidas, pero esto es lo más loco que he hecho. Si escribes todos los elementos de esta película, no debería tener sentido. Es casi como si no debiera hacerse. Si entraras en una reunión de productores y dijeras: 'Quiero esto y esto y esto'. ¿Quién está en ella? Esta gente. ¿Cómo lo vas a llamar? Love & Thunder. No volverías a trabajar. Y puede que no lo haga después de esto."

También parece que no se está evitando la historia de amor central, lo que sugiere que Thor 4 podría ser la primera película auténticamente romántica del UCM. "Lo que quería hacer desde el principio era preguntar: "¿Qué es lo que menos espera la gente de esta franquicia?", dijo Waititi a Wired. "Oh, ya sé: ¡una historia de amor en toda regla!". También dijo a BBC News que el guion es "muy romántico".

Las fotos del set de rodaje, tuiteadas por Thor: Love and Thunder News, hacen hincapié en la historia de amor. También se supone que los peinados de la pareja hacen pensar que se trata de flashbacks de la época de El Mundo Oscuro.

En Thor: Ragnarok, una fan le dice a Thor que "siente que Jane te haya dejado". Él responde que "yo la dejé... Fue un abandono mutuo". Sea lo que sea que haya pasado realmente entre la pareja, está claro que hay muchas cosas sobre su relación en los años transcurridos que aún no conocemos, por lo que se espera que estos detalles formen parte integral de la trama de esta película.

Además, Valquiria quedó como gobernante de Nueva Asgard, un pueblo costero en la Tierra (Tonsberg - Nueva Asgard), en Endgame, así que será interesante ver cómo se vincula con Thor una vez más.

Por su parte, la actriz de Valquiria, Tessa Thompson, no ha desvelado ni una palabra, ya que ha declarado a ET Canada: "No voy a ser la de los spoilers, así que no puedo decir mucho. Creo que todo lo que necesitamos saber ya se ha dicho. Valquiria es, ya sabes, la Reina de Nueva Asgard, y se ha reunido con su amigo Thor y tenemos a la pandilla de nuevo junta. Taika Waititi ha hecho un trabajo brillante".

Curiosamente, Thompson también se ha sincerado sobre el deseo de explorar con más detalle la orientación sexual del personaje. En una entrevista con The Wrap, Thompson dijo que era "totalmente emocionante" que Valquiria fuera el primer personaje abiertamente homosexual (o puede que bisexual) del UCM.

"Si miras los cómics en el canon, hay varios personajes no hetero. A Taika Waititi y a mí nos hubiera gustado ir más allá", dijo Thompson. "Pero, en el contexto de las películas, no podemos hacer mucho. Por desgracia, no se invierte mucho tiempo en historias de amor en las películas de Marvel en general. Pero creo que eso será un poco diferente en el nuevo Thor, lo cual es emocionante".

Por último, con la participación de los Guardianes en Love & Thunder, Waititi pidió al director de esa serie de películas, James Gunn, su opinión sobre la mejor manera de utilizarlos en la trama de Thor 4. Cuando un fan le preguntó cuánto había aportado a Love & Thunder, Gunn respondió: "No mucho, y Taika está haciendo un gran trabajo: el guion es increíble. Hablamos antes de que empezara a escribirlo sobre dónde están los personajes y hacia dónde van, y él leyó el guion del tercer volumen y luego yo leí el suyo y compartí mis ideas".

Esperemos que no pase mucho tiempo antes de que Marvel comparta una sinopsis en condiciones, que esperamos que aparezca junto con el primer tráiler.

¿Será Thor: Love & Thunder la última aparición del dios nórdico?

Eso no está claro ahora mismo. Antes del estreno de Ragnarok en 2018, Hemsworth se había cansado de interpretar la misma versión un tanto unidimensional del personaje.

La revitalización del superhéroe por parte de Waititi en Ragnarok, entonces, insufló nueva vida al dios del trueno, y Hemsworth declaró más tarde al programa de televisión británico This Morning que "interpretaría a este personaje durante todo el tiempo que me dejaran".

Esos comentarios se hicieron allá por abril de 2019, así que nadie ( además de Hemsworth) sabe si volverá como Thor en futuros proyectos del UCM o en otra película en solitario... suponiendo que sobreviva a los eventos de Love & Thunder. La verdad es que no pondríamos ni un pero a Hemsworth si cuelga el Mjolnir por última vez después de Thor 4; al fin y al cabo, ha hecho un trabajo cada vez mejor al representar al personaje en el UCM.

Por supuesto, podríamos ver a Hemsworth regresar como una variante de Thor en What If..., la serie de antología animada de Marvel en Disney+. También puso brevemente la voz a una versión diferente de Thor conocida como Frog Thor en la primera temporada de Loki, así que todavía hay oportunidades disponibles para que siga interpretando a Thor aunque haya terminado con las producciones de acción real. El tiempo dirá si se queda o no.