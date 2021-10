Fase 4 de Marvel: fechas de lanzamiento de películas y series del UCM, cruces del multiverso y más

Si ha visto las películas de Marvel en orden tanto como nosotros, sabrás que la Fase 4 del UCM va a ser muy importante. Por surrealista que parezca, Marvel Studios ya ha lanzado seis películas y series de televisión desde que Spider-Man: Far From Home puso fin a la Fase 3. Y, con Shang-Chi, Bruja Escarlata y Visión, y también Loki elogiados por la crítica en lo que llevamos de 2021, la Fase 4 ha tenido el mejor comienzo posible.

También hay mucho más en camino. La película de Eternals y la serie de Ojo de Halcón en Disney+ son las siguientes que vendrán antes de que Spider-Man: No Way Home, que será la última del estudio en el 2021.

Con muchas más películas y series programadas para su estreno en el 2022 y más adelante, es posible que te venga bien un resumen completo del calendario de la Fase 4 de Marvel. A continuación, encontrarás una guía definitiva de todas las próximas producciones del estudio, incluidas las fechas de estreno, repartos, tráileres y otras noticias. ¿Estás listo? Vamos a sumergirnos.

Calendario de fechas de lanzamiento de la Fase 4 de Marvel: próximas películas y series de televisión

(Image credit: Sony Pictures)

Muchas de las próximas producciones de Marvel ya tienen fechas de estreno oficiales, aunque algunos lanzamientos importantes aún no están claros. A continuación encontrarás una lista de fechas de lanzamiento confirmadas de la mayoría de las películas y series de Marvel Studios, así como aquellas que tienen fechas de lanzamiento provisionales.

Eternals (5 de noviembre, 2021)

Ojo de Halcón (24 de noviembre, 2021)

Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre, 2021)

Ms. Marvel (principios del 2022)

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (25 de marzo, 2022)

Thor: Love and Thunder (6 de mayo, 2022)

Black Panther: Wakanda Forever (8 de julio, 2022)

The Marvels (11 de noviembre, 2022)

Especial de Navidad de Los Guardianes de la Galaxia (diciembre, 2022)

Caballero Luna (en algún momento del 2022)

She-Hulk (en algún momento del 2022)

Invasión Secreta (en algún momento del 2022)

Ant-Man y la Avispa: Quantumania (17 de febrero, 2023)

Guardianes de la Galaxia Galaxy Vol. 3 (5 de mayo, 2023)

Los Cuatro Fantásticos (Todavía por confirmar)

Películas de la Fase 4 de Marvel: todas las películas del UCM que llegarán para el 2023

Eternals

Fecha de estreno: 5 de noviembre del 2021

La próxima película en la parrilla de salida de la Fase 4, Eternals promete estar a la altura de cualquier película de Los Vengadores. Eso es debido a su galardonada directora Chloé Zhao, un reparto de estrellas y un tiempo de metraje de dos horas y media (según el medio ruso Kino Metro).

El equipo de 10 superhéroes de Eternals está formado por Gemma Chan como Sersi, Richard Madden como Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo, Salma Hayek como Ajak, Angelina Jolie como Thena, Lia McHugh como Sprite, Brian Tyree Henry como Phastos, Lauren Ridloff como Makkari, Barry Keoghan como Druig y Don Lee como Gilgamesh.

Además, Kit Harington interpretará a Dane Whitman / Black Knight, mientras que se ha filtrado que Dan Stevens dará voz al líder Desviante, Kro. Todavía no hay noticias sobre quién dará voz a los Celestiales, Nezarr el Calculador y Arishem el Juez.

Ambientada tras los sucesos de Avengers: Endgame, en Eternals veremos al grupo de superhéroes reunirse para proteger a la humanidad de los Desviantes y los Celestiales durante el llamado "evento de emergencia". Esperemos mucho drama, acción y humor típico de Marvel.

Spider-Man: No Way Home

Fecha de estreno: 17 de diciembre del 2021

¿Hay una película de Marvel más esperada que Spider-Man: No Way Home? El lanzamiento del primer tráiler de la tercera entrega casi rompe Internet a finales de agosto, y el hype no deja de crecer por los posibles retornos de los actores anteriores de Spider-Man y sus villanos.

Empezando en algún momento después de la segunda película del UCM de Spider-Man, en No Way Home veremos a Peter Parker (Tom Holland) buscar la ayuda del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para que su identidad vuelva a ser secreta, después de que Mysterio revelara quién era Peter en la escena post-créditos de Far From Home.

Sin embargo, las cosas no salen según lo planeado y el dúo ayuda a crear una entrada al multiverso. Se espera (o es probable) que el Doc-Ock de Alfred Molina, el Electro de Jamie Foxx y el Duende Verde de Willem Dafoe, entre otros villanos de los que se habla, repitan sus papeles en No Way Home. Se cree que Tobey Maguire y Andrew Garfield también volverán como sus versiones de Spider-Man, mientras que el Matt Murdock de Charlie Cox, visto por última vez en su serie Netflix Daredevil, podría hacer un cameo. Eso son un montón de incógnitas para una película.

Basta decir que nos tenemos que preparar para un final alucinante de la trilogía de Spider-Man en el UCM, lleno de acción y emociones.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Fecha de estreno: 25 de marzo del 2022

Hablando del Hechicero Supremo, Doctor Strange 2 llega a los cines tres meses después de No Way Home. Es probable que nos dé una visión clara y una mejor comprensión del Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM).

Cumberbatch repetirá su papel de Stephen Strange, y se le unirán Bruja Escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen, el Wong de Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor como Baron Mordo y Rachel McAdams repetirá como Christine Palmer, que apareció en la primera película. Xochitl Gomez también interpretará a América Chávez, una recién llegada a la línea de cómics de superhéroes de Marvel.

Poco se sabe sobre la trama de Doctor Strange 2, a excepción de una breve sinopsis (según Backstage.com), que sugiere que nos espera una película de superhéroes alucinante y de estilo de terror que remodelará todo lo que pensamos que sabíamos sobre la línea principal del universo de Marvel. Por ello, todo apunta hacia una reorganización en la forma en que operan el UCM y sus personajes. Que el maravilloso Sam Raimi (trilogía Evil Dead y trilogía original de Spider-man) esté a cargo de esta película no hace sino aumentar nuestras ganas de verla.

Thor: Love and Thunder

Fecha de lanzamiento: 6 de mayo del 2022

Como único Vengador que tiene una cuarta película en solitario (hasta ahora), el arco de Thor en el UCM continuará en mayo del 2022.

Es cierto que Thor: Love and Thunder será una especie de película de mini-Vengadores. También está protagonizada por los Guardianes de la Galaxia, Valkiria de Tessa Thompson y Jane Foster interpretada por Natalie Portman, que volverá como una versión alternativa de Thor. Pero el Dios del Trueno sigue siendo el único miembro de la alineación original de los Vengadores del UCM que sigue en la brecha y en plena forma (a falta de más noticias sobre Banner).

Al igual que Doctor Strange 2, no sabemos mucho sobre su trama. Según el director Taika Waititi, se inspirará en la serie de cómics Mighty Thor de Jason Aaron, en la que Foster consigue superpoderes similares a los de Thor mientras se somete a un tratamiento contra el cáncer. También sabemos que Christian Bale (El Caballero Oscuro) interpretará a Gorr el Dios Carnicero, el villano de la película, mientras que Waititi dice que Thor 4 es la "película más loca que jamás haya hecho". Crucemos los dedos para que no sea una exageración.

Black Panther: Wakanda Forever

Fecha de estreno: 8 de julio del 2022

Quizás la película de Marvel más conmovedora actualmente en producción, y con razón. El viaje por el UCM de Black Panther continuará sin el icónico Chadwick Boseman, quien falleció en agosto del 2020 después de una batalla de cuatro años contra el cáncer.

Puesto que Marvel Studios ha decidido no buscar un nuevo T'Challa en honor a la interpretación de Boseman, la trama de Wakanda Forever ha sido remodelada cinco veces por el director Ryan Coogler y el coguionista Joe Robert Cole. Sin embargo, la filmación de Black Panther 2 está actualmente en curso, por lo que parece que el dúo ha encontrado una manera de preservar el legado de Boseman mientras continúa la historia de Black Panther.

Entonces, ¿qué sabemos sobre la película hasta ahora? Personajes como Nakia de Lupita Nyongo, Shuri de Letitia Wright, Ramonda de Angela Bassett y Okoye de Danai Gurira van a repetir sus papeles de la primera película. Martin Freeman (que interpretó a Bilbo la trilogía de El Hobbit) y Winston Duke también regresaron como Everett Ross y M’Baku respectivamente. Michaela Coel también ha sido elegida para un papel no revelado.

Por último, Wakanda Forever presentará a Ironheart, también conocida como Riri Williams, una estudiante y prodigiosa inventora del MIT que crea su propia armadura estilo Iron Man. Esperamos que la sucesora de Tony Stark en el UCM juegue un papel importante en la historia, así como un miembro del reparto que asumirá el manto de Black Panther en algún momento.

The Marvels

Fecha de estreno: 11 de noviembre del 2022

Aunque técnicamente es una secuela de Capitana Marvel, en esta película de la Fase 4 dirigida por Nia DaCosta veremos a un trío de superheroínas unidas en la pantalla grande por primera vez.

Carol Danvers (Brie Larson) se reunirá con Monica Rambeau (Teyonah Parris), la hija de la mejor amiga de Danvers, Maria (Lashana Lynch) de la primera película. La última vez que vimos a Rambeau, ella había conseguido sus propios superpoderes en Bruja Escarlata y Visión, así que esperamos una cálida reunión familiar de la pareja.

Por otra parte, Ms. Marvel de Iman Vellani también hará su debut en una película de acción real. Kamala Khan de Vellani protagonizará primero su propia serie de Disney+, que aparentemente está programada para estrenarse a principios del 2022. Así que la conoceremos antes de su aparición en The Marvels.

Zawe Ashton ha sido elegida como la villana de la película, y la filmación se está llevando a cabo actualmente en el Reino Unido después una temporada en Los Ángeles y Nueva Jersey.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania

Fecha de estreno: 17 de febrero del 2023

Otra producción que se está filmando en Reino Unido en este momento, Ant-Man y la Avispa: Quantumania podría presentarnos correctamente el próximo gran mal del UCM después de Thanos en la Saga del Infinito.

Una vez más, se sabe poco sobre la trama de esta película, pero sí sabemos que su antagonista no será otro que Kang el Conquistador. El genio del viaje en el tiempo será interpretado por Jonathan Majors, quien interpretó una de las variantes de tiempo de Kang, El Que Permanece, en la temporada 1 de Loki. Y su llegada oficial podría tener enormes repercusiones para el UCM en el futuro.

Dejando a un lado al Kang de Majors, en Ant-Man 3 también veremos el retorno de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer y Kathryn Newton como Scott Lang / Ant-Man, Hope van Dyne / Avispa, Hank Pym, Janet van Dyne y Cassie Lang. Peyton Reed, quien dirigió las dos primeras películas de Ant-Man, también regresa a la silla de director y ha insinuado que el Mundo Cuántico jugará un papel importante en los acontecimientos.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Fecha de estreno: 5 de mayo del 2023

Una de las dos películas que llegarán en el 2023, Guardianes 3 será el final de la trilogía que James Gunn ha dirigido desde el 2014.

Guardianes 3 se desarrollará después de Thor: Love and Thunder y el próximo especial de Navidad de Disney+ de los Guardianes. Pero, aparte de que David Bautista no volverá como Drax después de Guardianes 3, y que Gunn ha insinuado que algunos personajes importantes morirán en esta entrega, no sabemos mucho sobre esta película.

La filmación debería comenzar en noviembre del 2021 y finalizar en abril del 2022, así que esperamos que se filtren algunas informaciones mientras tanto.

Los Cuatro Fantásticos

Fecha de estreno: Por confirmar

Esta película de la Fase 4 es de las importantes. Así es, una película de Los Cuatro Fantásticos del UCM está en camino, pero hay muy poca información sobre ella en este momento. Jon Watts, quien ha dirigido las tres películas de Spider-Man del UCM, se hará cargo de su producción. No hay otros comunicados oficiales aparte de la contratación de Watts pero, con suerte, eso cambiará una vez que termine de hacer promoción para Spider-Man: No Way Home a finales de este año.

Series de televisión de la Fase 4 de Marvel 4: todas las series de Disney+ que se estrenan en 2022

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Ojo de Halcón

Fecha de lanzamiento: 24 de noviembre del 2021

Clint Barton, quien seguramente tiene mucho en qué pensar después de Avengers: Endgame, donde se le vio matando criminales y tuvo que dejar morir a Natasha Romanoff, vuelve para entrenar a una nueva Ojo de Halcón, Kate Bishop, en esta serie de Disney+. Tomando como referencia la serie de cómics de Matt Fraction y David Aja que redefinieron a Ojo de Halcón para la era moderna, se rumorea que esta serie navideña tendrá a Vincent D'Onofrio que fue Wilson Fisk en Daredevil, pero tendremos que esperar para verlo.

Ms. Marvel

Fecha de lanzamiento: 2022

Originalmente se esperaba para el 2021, pero ahora llegará en el 2022, Ms. Marvel introduce a Kamala Khan en el UCM, el primer superhéroe musulmán y también la estrella del juego Marvel's Avengers lanzado el año pasado. Ella es un soplo de aire fresco para los personajes de superhéroes, con una historia de origen similar a Spider-Man que la hace sentir muy completa desde el principio. Como hemos comentado, esta serie se relacionará con The Marvels, con Vellani retomando su papel de esa película.

Caballero Luna

Fecha de lanzamiento: por confirmar

Caballero Luna trata sobre Marc Spector, un superhéroe que se enfrenta a un trastorno de identidad disociativo. La gran noticia es que Marvel ha conseguido a la superestrella Oscar Isaac para el papel, con Ethan Hawke interpretando al villano de la serie. Esperamos que Isaac represente múltiples versiones de su personaje y que la iconografía egipcia juegue un papel importante en la dirección visual del show.

She-Hulk

Fecha de lanzamiento: 2022

She-Hulk debería aportar un sabor diferente al UCM. Tatiana Maslany interpreta a la prima de Bruce Banner, Jennifer Walters, en lo que se ha descrito como una comedia de media hora, similar en la vena al cómic de Dan Slott de mediados de la década de los 2000, que tuvo muchos elogios. Mark Ruffalo también aparecerá en esta nueva serie, junto con Abominación de Tim Roth. No te sorprendas si llegan más personajes del UCM para ser puestos a prueba, según cómo se desarrolló el cómic. Jameela Jamil interpreta a la villana del programa, Titania, según los informes.

Invasión Secreta

Fecha de lanzamiento: por confirmar

Esta serie podría ser enorme. Invasión Secreta se centrará en los Skrulls, como vimos en Capitana Marvel, con el Talos de Ben Mendelsohn y el Samuel L. Jackson interpretando de nuevo a Nick Fury como protagonistas de la serie. Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman y Emilia Clarke también son parte del elenco, según los informes, y esperamos que esto marque el próximo evento de importancia de una próxima entrega de Vengadores en el UCM. "Se trata de una secta de Skrulls que se han infiltrado en todos los niveles de la vida en la Tierra", dijo Kevin Feige sobre la serie en diciembre del 2020.

Especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia

Fecha de lanzamiento: diciembre de 2022

Se espera que dure menos de 40 minutos este especial que llegará a finales del 2022, que probablemente parodiará el infame Espacial de Navidad de Star Wars del 78, del cual el escritor y director James Gunn es fan. El elenco principal de Guardianes estará presente, y parece que va a ser canon: está ambientado antes de la tercera película de Guardianes y después de Thor: Love and Thunder.

Fase 4 de Marvel: ¿qué otras producciones están en desarrollo?

Ninguno de estos proyectos tiene fechas de lanzamiento todavía, pero se ha confirmado que todos están en proceso.

Blade

17 años después de la última aparición en pantalla grande del antihéroe vampiro, se está proyectando una nueva película de Blade. Protagonizada por Mahershala Ali como el personaje principal, la película dirigida por Bassam Tariq llegará como parte del UCM eventualmente. Los rumores más recientes sugieren que el debut de Blade en el UCM podría llegar en octubre del 2022. Sin embargo, dado que no se espera que comience a filmarse hasta julio del 2022, cogeremos esa información con pinzas. En el 2023 parece más probable.

Ironheart

Su fecha de lanzamiento aún no se ha anunciado, pero una serie Ironheart en Disney+ está en camino. La serie de televisión de seis episodios estará escrita por Chinaka Hodge (Snowpiercer) y estará protagonizada por Dominique Thorne como Riri Williams, quien hará su debut en Black Panther 2. Actualmente no hay más detalles disponibles sobre el show.

Armor Wars

James Rhodes / War Machine interpretado por Don Cheadle también aparecerá en su propia serie de Disney+ en el futuro. Basada en la serie de cómics del mismo nombre, se espera que el rodaje empiece en el 2022 y explorará las consecuencias de la muerte de Tony Stark en Vengadores: Endgame. El guionista de Girls, Yassir Lester, está a bordo para escribir la serie.

Serie sin título sobre Wakanda

Anunciada en febrero de 2021, un spin-off de Wakanda, desarrollado por el guionista y director de Black Panther, Ryan Coogler, también está en proceso. Danai Gurira ha firmado un acuerdo para repetir su papel de Okoye en la serie aún sin nombre, pero no está claro si también aparecerán otras estrellas de Black Panther.

What If…? temporada 2

La temporada 1 de What if...? acaba de terminar, pero ya se está desarrollando una segunda temporada en Marvel Studios. Según el escritor principal A.C. Bradley y el director Bryan Andrew, un episodio ya está listo (un episodio centrado en Gamora que no llegó a la temporada 1), algunos están a punto de completarse y otros necesitan más trabajo. Independientemente de eso, no esperes que la próxima entrega de la serie animada de Marvel llegue antes de mediados o finales del 2022.

Loki temporada 2

Por último, la temporada 2 de Loki está en desarrollo para Disney+. El regreso del Dios del Engaño fue insinuado al final de la temporada 1, pero no se sabe si se filmará antes que otras series de Disney+ o no.

Es casi seguro que Tom Hiddleston repetirá su papel de dios asgardiano. Owen Wilson, Wunmi Mosaku, Gugu Mbatha-Raw y Sophia Di Martino también podrían regresar, mientras que el guionista principal de la temporada 1 Michael Waldron ha firmado para escribir los guiones de la temporada 2.