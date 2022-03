Los villanos de Marvel: del peor al mejor antagonista del UCM

Marvel hace películas de superhéroes. Es su ADN y su especialidad. Y esas historias tienen grandes héroes, pero también grandes villanos. Cada vez más, parece que son los malos de la peli los que más emocionan a los fans cuando llega la próxima gran entrega del Universo Cinematográfico de Marvel. Y ahora, con el UCM bien entrado en su segunda década, hemos pensado que ya era hora de diferenciar los grandes antagonistas de los olvidables.

Cuando empezaron a circular los rumores sobre la reunión de todos los Spider-Men en No Way Home, gran parte del debate giraba en torno a cuál de los muchos enemigos de Tobey Maguire y Andrew Garfield iba a volver a llenar la pantalla. Y, si fuiste a ver la última de Spidey en el fin de semana del estreno, recordarás cómo el regreso de Willem Defoe como el Duende Verde fue recibido con la misma emoción (o más) que cualquiera de los otros dos hombres araña.

Sin embargo, que haya algunos villanos muy queridos en la franquicia no quita que hayamos tenido bastantes pufos en las casi dos décadas que lleva el UCM.

Hemos tenido malos cuyo único propósito es hacer la vida más difícil a nuestros héroes sin más motivo que "porque sí", villanos que solo están ahí para ser una motivación para el héroe, o enemigos que no hacen nada más que perseguir a los héroes de un lugar a otro, crear un poco de tensión y no tener ningún impacto en la historia a largo plazo (excepto quizás una buena escena de acción si tenemos suerte).

Pero, por otro lado, hemos tenido ejemplos brillantes de villanos, y son esos son a los que vamos a llevar a los primeros puestos del ranking. Te advertimos, esto está hasta arriba de spoilers, así que si no estás al día con el UCM, ve con cuidado.

Antes de empezar, aclaramos que en esta lista no vamos a esbirros ni masillas que actúan como peones en el plan del auténtico malo de la peli. Así que no encontrarás a Nébula, ni a Arnim Zola, ni a Ikaris, ni a Taskmaster. Eso nos deja con... ¡Vaya! ¡34 villanos! Son un montón, así que hazte un bocata y vamos a repasar y a clasificar del peor al mejor a estos problemas andantes.

34. Ayesha (Guardianes de la Galaxia Vol. 2)

(Image credit: Marvel Studios)

Sin personalidad, sin carisma, sin más peso en la trama que el de ser un simple detonante. Se pasa de la raya persiguiendo a los Guardianes solo porque Rocket roba algunas baterías, pero es que tampoco hay quien entienda las arbitrarias leyes de su planeta. No hace avanzar en la historia de ninguna manera y no tiene un impacto duradero más allá de la única película en la que aparece. Puede que la volvamos a ver y puede que traiga a Adam Warlock con ella pero, de momento, es más que olvidable. Al último puesto de cabeza.

33. Yon-Rogg (Capitana Marvel)

(Image credit: Marvel Studios)

Un villano insulso para una película mediocre. Yon-Rog y la Inteligencia Suprema realmente tenían a la Capitana Marvel controlada. Lo sabía todo sobre el origen de Carol Danvers, con lo que estaba luchando y que los Kree eran los malos de la historia. Y vaya, parece que no querían sorprender a nadie con ese giro, porque no hay quien se fíe de este tío desde la primera vez que aparece en plano.

En el único punto que es una amenaza real es su intento de que Danvers abrace su lado más despiadado. El giro final fue una vergüenza, ni siquiera tenía un as en la manga para intentar perturbar a la Capi Marvel, por lo que desperdiciar a Jude Law en un papel tan soso es casi un delito.

32. Sonny Burch (Ant-Man y la Avispa)

(Image credit: Marvel Studios)

Puede que hayas olvidado al Sonny Burch que interpretó el magnífico actor Walton Goggins. Es el hombre que se pasó gran parte de Ant-Man y la Avispa corriendo de un lado a otro para intentar robar el laboratorio en miniatura de Hank Pym, por la tecnología que contiene. Goggins le da a este personaje el tono cómico adecuado que lo convierte en un divertido malo a lo Scooby-Doo, acorde con el tono de la película, pero ni siquiera una buena actuación es suficiente para salvar a un villano con tan poco impacto.

31. Malekith (Thor: El Mundo Oscuro)

(Image credit: Marvel Studios)

Si la trama de Thor: El Mundo Oscuro no hubiera tenido consecuencias en Endgame, muchos fans del UCM seguramente ya estarían de acuerdo en que en realidad no existió, y parte de la culpa la tiene Malekith.

Hay que preguntarse cómo consiguió Marvel que Christopher Eccleston se pusiera todas esas prótesis y le pusiera a hacer de un villano que parecía un orco depresivo, que le gusta el mal porque sí.

Vemos como Malekith inicia una guerra con los asgardianos porque quiere que el mundo vuelva a la oscuridad anterior al Big Bang. ¿Pero por qué? A los Elfos Oscuros no les iba tan mal.

La batalla de Greenwich estuvo bastante bien, pero Eccleston debería tener una segunda oportunidad de llevar a un villano de Marvel a la pantalla.

30. Laufey (Thor)

(Image credit: Marvel Studios)

Hay que felicitar a Laufey por ser una terrible amenaza destructora de mundos en la primera fase de Marvel.

Es un villano extraño, ya que Marvel no acabó haciendo nada con este Rey del Hielo tan poderoso y su ejército de Gigantes. Es derrotado tan rápido como es presentado, y su legado fuera de la peli de Thor se reduce a que su nombre sea pronunciado cada vez que Loki es presentado formalmente.

Laufey no fue más que un obstáculo en el viaje de Loki para llegar a aceptar sus verdaderos orígenes. Eso digno pero, en última instancia, aburrido.

29. Kro (Eternals)

(Image credit: Marvel Studios)

Kro es un batiburrillo de varios malos: como Desviante, es básicamente un lacayo del villano principal, Arishem, pero también sirve para perseguir a los Eternos, aunque al final está de su lado, ya que también quiere evitar que se produzca la Convergencia.

Si se ignora el hecho de que es un villano extremadamente olvidable, totalmente inútil, y con extrañas vibraciones, se podría ver a Kro como el intento del UCM de abordar el cambio climático. Aunque el resultado se asemeje más a algo que verías en un mal viaje de LSD.

28. Brock Rumlow / Calavera (Capitán América: Soldado de Invierno, Capitán América: Civil War)

(Image credit: Marvel Studios)

Frank Grillo debe haber hecho algo bien interpretando a Crossbones para conseguir el papel del malo en Wolf Warrior 2, éxito de taquilla en China. Pero, por muy buenas que sean algunas de sus escenas de lucha (¡la pelea en el ascensor con el Capitán América es una de las más icónicas de toda la franquicia!) su personaje es tan plano como quedó su cuerpo cuando se le cayó un edificio encima.

Un antiguo agente de HYDRA, se convierte en un contratista independiente en el negocio del terrorismo y planea una venganza contra los Vengadores. En realidad, solo quiere luchar contra ellos y hacerles el mayor daño posible. No es que eso no dé resultados entretenidos, pero el UCM puede hacerlo mejor con sus villanos.

27. Raza (Iron Man)

(Image credit: Marvel Studios)

Otro que probablemente hayas olvidado hasta que tenía un nombre. Raza es el tipo que secuestró a Tony Stark y fue el catalizador de su cambio, sobre todo el asunto de la venta de armas y, en última instancia, provocó el nacimiento de Iron Man.

Las únicas otras cosas en la lista de logros de Raza son plantar la semilla de los Diez Anillos, aunque probablemente en Marvel tampoco sabían a dónde querían ir con eso, y fue hace tanto tiempo...

26. Justin Hammer (Iron Man 2)

(Image credit: Marvel Studios)

Justin Hammer es la versión Hacendado de Tony Stark. Interpretado por Sam Rockwell (ganador de un Óscar, un Globo de Oro y un BAFTA, entre otros), gran parte de su valor como personaje radica en su confianza en sí mismo, completamente injustificada.

Es un bicho raro y no puedes evitar preguntarte cómo ha llegado a estar donde está. Si alguna vez le compras algo, lo haces preguntándote si alguna vez te llegará de verdad o si acabas de vender tu alma en una estafa piramidal. Por eso, lo único que puede hacer es contratar a otra persona para que acabe con su mayor rival, pero claro, hasta eso le sale mal.

25. Dreykov (Viuda Negra)

(Image credit: Marvel Studios)

Dreykov es el personaje menos interesante de Viuda Negra. Es uno de los pocos villanos de Marvel que es superado por su secuaz.

Su carácter rancio, manipulador y abusivo encaja perfectamente con el mensaje y la narrativa de la película, pero no es un villano que se recuerde mucho tiempo después de los créditos.

24. Wenwu (Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos)

(Image credit: Marvel Studios)

Con todas las pistas falsas que el UCM ha dejado sobre los Diez Anillos y el Mandarín, había mucho en juego en el debut del verdadero Mandarín. Lamentablemente, en una película cuyo guion hace preguntarse cada 15 minutos al espectador "¿Y esto ahora por qué?", no pudo alcanzar la presencia y el carisma que este gran antagonista de Iron Man en los cómics se merecía en la gran pantalla.

La actuación es floja, la motivación del personaje poco original, le falta personalidad, inteligencia, sensación de peligro y una línea coherente en sus acciones.

Podemos llegar a entender su dolor, su deseo de venganza y que sus monstruosas acciones contra sus hijos están alimentadas en por el deseo de protegerlos, pero las grandes incongruencias que presenta la historia de este film dejan a Wenwu en el lado olvidable de esta lista.

23. Darren Cross / Chaqueta Amarilla (Ant-Man)

(Image credit: Marvel Studios)

Otro más en la categoría de magnate capitalista desquiciado, es otro de los que quieren copiar la tecnología que tiene el protagonista solo para usarla con fines egoístas y dominar el mundo.

Sin embargo, hay que reconocer que Darren va más allá. Es realmente despiadado, encogerá y eliminará a cualquiera que se interponga en su camino. El traje de Yellowjacket es muy poderoso y el hecho de que dos personas con el poder de encoger luchen entre sí en un tren de juguete es una verdadera proeza cinematográfica. Pero por ser un poco demasiado cliché y no tener mucho impacto en el universo en general, se queda en la parte "meh" del ranking.

22. Ulysses Klaue (Vengadores: La Era de Ultron, Black Panther)

(Image credit: Marvel Studios)

Aquí está Andy Serkis, otro asombroso actor británico que merece una segunda oportunidad en un villano de Marvel. No es que Ulysses Klaue sea un mal personaje; pero, ¿es realmente algo más que un traficante de armas con exceso de personalidad?

Da la sensación de ser un estereotipo reciclado de delincuente que aparece cada vez que alguien quiere hacer algo con el vibranium, simplemente alguien que está ahí para ayudar a los malos con sus planes y que recibe una paliza de los buenos a mitad de la película cuando intentan localizar al villano.

Serkis aprovecha todo lo que puede del anodino personaje de Ulises y ofrece su habitual interpretación de primer nivel. Pero no es suficiente para salvar a este malo de la zona fría de la clasificación.

21. Emil Blonsky / Abominación (El Increíble Hulk)

(Image credit: Universal Pictures)

El villano y el héroe como dos caras de la misma moneda es algo tan antiguo como el tiempo. Y para ser completamente justos, si Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos no hubieran traído a Abominación de vuelta para un cameo, estaría peor clasificado en esta lista.

Hay algo reconfortante en el hecho de que, cuando este antiguo marine convertido en un monstruo horrible es finalmente liberado, decide dejar atrás todo ese rollo de supervillano y viaja por todo el mundo para participar en peleas ilegales de alto nivel.

Aunque no veamos mucho de él, Abominación tiene sin duda una personalidad y unos motivos, que puede que solo sean hacer de las suyas, y como Emil Blonsky fue consumido por la envidia y el afán desmedido de mejorar como soldado, pero es más de lo que pueden afirmar otros de esta lista.

20. Ghost (Ant-Man y la Avispa)

(Image credit: Marvel Studios)

Puede que Ant-Man no tenga los villanos más memorables, ya que sus aventuras en solitario son historias más pequeñas y separadas, pero Ghost es una villana con causa. Es del tipo que se podría ver fácilmente como la heroína de su propia historia. Puede que sus formas sean un poco extremas, pero literalmente solo quiere salvar su propia vida. Lo que ocurre es que para que ella se salve a sí misma, nuestro héroe no podría salvar a otra persona que él considera más importante.

Lamentablemente, Ghost está preocupada por ella misma, y de ahí el conflicto, que podría haberse resuelto si la gente simplemente hablara un poco, ya que al final tanto Ghost como la madre de Hope, Janet, vivieron. Aunque para ser completamente justos, si Ghost hubiera muerto, entonces Ant-Man no habría tenido que volver al Reino Cuántico para conseguir sus partículas curativas y no se habría quedado atrapado allí durante el chasquido de Thanos. Así que menos puntos para Ghost por ser buena al final.

19. Ego (Guardianes de la Galaxia Vol. 2)

(Image credit: Marvel Studios)

¿Alguien se creyó de verdad que Ego iba a ser bueno? Nunca creas a un tipo que se parece a Papá Noel y dice que es tu padre. No puedes culpar a Star Lord por tener problemas de apego cuando su padre-planeta-dios mató a su madre antes de abandonarlo para tener más hijos ilegítimos en su plan de matar a todos en el universo.

Pero sí se puede culpar a Marvel por arruinar el personaje de Star Lord, el de un terrano en el universo que intenta sobrevivir como puede, al convertirlo en un semidiós. Además, como Celestial, ¿no habría pensado quizás Ego en no dejar un bebé Celestial en la Tierra donde ya hay otro nacimiento de un ser Celestial para no levantar sospechas a los demás Celestiales sobre sus planes? Muy confuso. No somos fans.

18. Obadiah Stane / Iron Monger (Iron Man)

(Image credit: Marvel Studios)

A pesar de ser un personaje de una sola peli, Obadiah es un sólido villano de los primeros años del UCM. Sus motivos son claros, aunque un poco básicos, pero llegará hasta el final para conseguir lo que quiere sin importarle nada más, lo que demuestra una y otra vez, con su plan de hacer secuestrar y matar a Tony, antes de tomar encargarse él mismo de intentarlo.

A diferencia del Ego de Kurt Russell, Jeff Bridges (vaya pedazo de actor) se desenvuelve perfectamente en la línea de retratar a un personaje que, aunque es un poco vieja escuela, puedes creer que está del lado del héroe y no tiene nada que ocultar, hasta que sale a la luz su verdadera cara.

17. Ivan Vanko / Latigazo (Iron Man 2)

(Image credit: Marvel Studios)

Aunque técnicamente es un sicario de Hammer, Vanko se encuentra bastante por encima de su "jefe" porque sus motivos son mucho más claros. Su venganza tiene un motivo sólido y, en el mundo real, si saliera a la luz que el padre de Iron Man robó los planos del reactor Arc a un antiguo colaborador que murió en la pobreza mientras él construía un imperio de riqueza, al menos veríamos una historia con una nota de disculpa en el Instagram de Tony.

Además, además de hacer un diseño de prototipo mucho mejor para su traje, Ivan Vanko es una verdadera amenaza para Tony y Rhodey: incluso en un dos contra uno, realmente les cuesta derribarlo y cuando lo derrotan, Vanko todavía tiene otro truco bajo la manga y quiere encargarse de su propia muerte, lo que es de respetar.

16. Ronan el Acusador (Guardianes de la Galaxia)

(Image credit: Marvel Studios)

Ronan podría ser uno de los villanos más duros del UCM. Aunque es poco más que un extremista que quiere acabar con el mundo (Xandar en este caso) y busca una Piedra del Infinito para lograr sus propósitos, se perfila como un jefe difícil de vencer. Si hasta Thanos le cuelga el teléfono cuando Ronan amenaza con ir a por él, ¿qué posibilidades tenía realmente Drax con un par de cuchillos?

Pero entonces, ¿lo que vence a esta amenaza absoluta es el poder de la amistad y cogerse de la mano...? Dicho así parece algo ridículo, pero como es una historia de los Guardianes, estamos por encima de eso. Por otra parte, gracias al enfrentamiento final entre los Guardianes y Ronan surgió Baby Groot. ¿Y dónde estaríamos sin Baby Groot?

15. Alexander Pierce (Capitán América: Soldado de Invierno)

(Image credit: Marvel Studios)

Alexander Pierce es una verdadera amenaza con traje y nunca lo perdonaremos por traicionar a Nick Furia. Cuando una leyenda del cine como Robert Redford se une al UCM, se sabe que los resultados van a ser geniales.

La forma en que Redford interpreta a Pierce hace que sea creíble tanto como un político encantador que rechazó el Premio Nobel de la Paz porque es muy humilde, como un agente de HYDRA de alto nivel que mata a todo el Consejo de Seguridad Mundial a sangre fría, todo ello haciendo solo sutiles cambios en su actuación. En todo caso, Marvel podría haber hecho más con él.

14. Kaecilius (Doctor Strange)

(Image credit: Marvel Studios)

Otro en la categoría de "versión oscura del héroe", la historia de Kaecellius, que perdió a su familia y quiere reunirse con ellos abriendo el universo a otras dimensiones, tiene en última instancia poca relevancia para su historia o sus acciones como villano.

Sin embargo, sirve de ejemplo para Stephen Strange, que desde el principio ha luchado por poner un límite a sus propios poderes. Pero no es realmente Strange quien vence a Kaecellius: es su propia arrogancia la que lo hace caer. Sin embargo, sus combates modificando la realidad son algunas de las mejores escenas de batalla que ha dado el UCM y Kaecellius hace un verdadero daño a la Orden de Magos del que aún no se han recuperado.

13. El Gran Maestro (Thor: Ragnarok)

(Image credit: Marvel Studios)

No hay muchos villanos que puedan presumir de ser tan emblemáticos y hacer tan poco. El Gran Maestro es en realidad el típico tirano que gobierna Sakaar, pero sabe que, para evitar que sus súbditos se rebelen, tiene que ofrecer algo de entretenimiento de calidad. Y lo consigue, aportando un alivio cómico muy necesario para los espectadores con la batalla de campeones y encontrando humor en dos Vengadores relativamente serios como Thor y Hulk.

El Gran Maestro es la encarnación en la pantalla del estilo característico de Taika Waititi y, aunque Marvel ha tomado una sabia decisión al mantenerlo como Korg y como director, esperemos que no hayamos visto lo último del personaje del gran Jeff Goldblum.

12. Hela (Thor: Ragnarok)

(Image credit: Marvel Studios)

¿A quién no le encanta la Diosa de la Muerte? Si esta hermana secreta cogió por sorpresa a Thor cuando destruyó el Mjolnir, imagina la cara de Loki cuando descubrió que no era en realidad el hijo menos querido de su recién fallecido padre. Hela es tan poderosa que los héroes tienen que desencadenar el Ragnarok, destruir Asgard y hacer que todos los asgardianos se muden de planeta para deshacerse de ella.

Sin embargo, ella tenía derecho legítimo al trono de su padre, ya que básicamente fue enviada a hacer todo el trabajo sucio de Odín mientras Thor había sido básicamente inútil hasta que fue desterrado de Asgard. Tal vez los asgardianos deberían haberle dado a Hela una oportunidad justa de gobernarlos.

11. Cráneo Rojo (Capitán América: El Primer Vengador)

(Image credit: Marvel Studios)

Si no está roto, ¿por qué cambiarlo? Cráneo Rojo es el tipo de villano que bien podría haber salido de una película de Indiana Jones, un comandante nazi que trata de convertir en armas unas fuerzas místicas más allá de su comprensión. Pero aun así, Cráneo Rojo resulta inquietante, clásico e icónico en lugar de viejo y trillado. Además, ¡vaya regreso inesperado en Endgame!

No creemos que nadie pensara que iba a ver más de él después de que su primera aparición fuera tan temprana en el UCM y sobre todo porque su mano derecha, Arnim Zola, había sido el que sobrevivió siendo un personaje único. Pero, como nada en el UCM se hace por hacer, debemos tener en cuenta que hay una versión de Cráneo Rojo que fue liberada por Thanos y está vagando en algún lugar de una línea temporal diferente. Así que puede que aún no nos hayamos despedido de él.

10. Arishem el Juez (Eternals)

(Image credit: Marvel Studios)

Arishem no está tan bien situado en la lista por su aspecto, su personalidad o su increíble actuación. Sin embargo, es el primer villano que amenaza al planeta desde Thanos. Es cierto que no hizo mucho en su primera aparición, salvo un montón de explicaciones sobre los celestiales y dejar claro que definitivamente no tiene las mejores intenciones con la humanidad. Pero aún no hemos terminado con él. La saga Arishem / Celestiales no ha hecho más que empezar. Va a ser difícil que otras entradas del UCM ignoren al gran tipo que apareció en el cielo.

9. Aldrich Killian (Iron Man 3)

(Image credit: Marvel Studios)

Por eso hay que temer a los silenciosos. Aldrich Killian es un villano sólido. Pasamos un tiempo significativo conociéndolo, su historia, sus motivos y sus medios, lo que lo convierte en un personaje realmente impactante en la película. No hay ningún giro en su personaje, pero hace que Tony se lance a una búsqueda inútil y crea la primera versión del Mandarín; y, lo amemos o lo odiemos, Trevor Slattery es un icono del UCM.

Por derecho propio, Killian da pelea y no se deja vencer fácilmente: se necesita a Iron Man, Iron Patriot, toda la Legión de Hierro y Pepper Potts con un traje para derrotarlo finalmente. Un digno adversario.

8. Ultrón (Vengadores: La Era de Ultrón)

(Image credit: Disney)

Puede que la única aparición de Ultrón haya sido un poco confusa, ya que el UCM estaba preparando los eventos de Infinity War, pero eso no impidió que este robot sensible dejara huella en la franquicia. Puede que sus planes genocidas no sean tan diferentes a los de otros de esta lista, pero donde Ultrón brilla es el ingenio con el que se enfrenta a los Vengadores. Es un enemigo tan formidable en el campo de batalla como en un combate verbal y, al hacerlo, pone un espejo ante los Vengadores para que se enfrenten a sí mismos.

7. Mysterio (Spider-Man: Lejos de Casa)

(Image credit: Marvel Studios/Sony)

Mysterio funcionó tan bien como villano porque el público había sido preparado para creer que lo que contaba era todo 100% posible en un UCM post-Endgame. Y también lo hizo Spider-Man, que buscaba una figura paterna más que nunca tras la muerte de Tony Stark y cree haber encontrado una (aunque lleve una pecera en la cabeza).

La tecnología de los drones del personaje da lugar a algunas escenas de lucha increíbles en lugares aún más icónicos y sus acciones tienen consecuencias más que nefastas tanto en Peter Parker como en Spider-Man, incluso después de ser derrotado. Mysterio es un comienzo más que sólido para la Fase Cuatro, que nos ofrece toda la diversión de un buen villano puntual, pero también mete sutilmente el multiverso en la mezcla.

6. Barón Helmut Zemo (Capitán América: Civil War)

(Image credit: Marvel Studios)

Hay que querer a un malo que conoce sus limitaciones. Este tipo se las arregló para acabar con los Vengadores sin tener que luchar contra ellos. Es un verdadero genio del mal, aunque en realidad sea un tipo normal. No es un extraterrestre y no tiene superpoderes. Sí, tiene dinero, pero no lo utiliza como recurso para llevar a cabo sus planes. Y no quiere apoderarse del mundo ni erradicar a la humanidad. Solo quiere venganza.

5. El Buitre (Spider-Man: Homecoming)

(Image credit: Sony Pictures)

Es raro encontrar un villano en el UCM que sea igual de amenazante dentro y fuera de su personaje de villano. El Buitre es una verdadera amenaza para Spider-Man en sus dos identidades y la actuación de Michael Keaton es brillante en todo momento.

Pierde algún punto por ser, después de todo, un peón en el viaje moral de Spider-Man para no dejarle morir aunque haya cometido crímenes inconfesables. Pero sigue siendo un villano de primer nivel para iniciar la etapa de Tom Holland como el lanzarredes y poner el listón para los próximos enemigos.

4. El Soldado de Invierno (Capitán América: El Soldado de Invierno)

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

"Bucky" Barnes es un personaje tan bueno que da la talla como villano y como héroe. El origen del Soldado de Invierno como villano le da una compleja profundidad emocional que algunos de sus compañeros Vengadores solo pueden soñar. La transición entre ambos fue ejecutada de forma impecable a pesar de que Marvel no le dio a Bucky una salida fácil de su pasado.

Barnes sigue buscando con su papel en el mundo y su identidad. Y en eso, su personaje sigue siendo consistente desde su introducción: al principio era todo lo que al Capitán América le quedaba de su pasado, todo lo que le ataba a su vida antes de ser un héroe, pero una vez que se libera del lavado de cerebro de HYDRA, es el Capi quien se convierte en su ancla. Y sin él, Bucky sigue buscando una razón para seguir adelante.

3. Eric Killmonger (Black Panther)

(Image credit: Marvel)

Con Killmonger, el UCM se ha superado a sí mismo al crear un villano que es a la vez un héroe. Contado desde un punto de vista diferente, Erik Killmonger busca justicia contra un régimen hermético que mató a su padre por querer abrirse al resto del mundo y le negó el lugar que le correspondía en el trono. Aunque el héroe Killmonger probablemente encajaría mejor en el DCEU, lo único que lo convierte en un villano en Black Panther es el hecho de que su motivación es la venganza, pero tampoco es que todos nuestros otros héroes hayan empezado en el lado de los justos. Si añadimos el hecho de que Killmonger es el único personaje que quiere abordar el racismo sistémico y cómo la falta de acción de Wakanda contribuyó a ello, es difícil verlo en el mismo panel que los verdaderos malvados de esta lista.

2. Loki (Thor, Vengadores, Thor: El Mundo Oscuro, Thor: Ragnarok, Vengadores: Infinity War)

(Image credit: Marvel Studios / Disney)

Loki se lleva un dignísimo segundo puesto y la corona en el lado de los villanos emocionales de Marvel. Hace cosas malas no en busca de poder, sino porque está luchando con sus propios demonios internos. Loki forma parte del tejido del UCM tanto o más que algunos de sus héroes. Ha tenido un viaje más complejo que cualquiera de ellos.

Comenzó su vida como el hermano resentido de Thor, ejecutando un plan con el único motivo de alimentar su propia rabia, y se convirtió en un pícaro embaucador, cambiándose al lado bueno cuando la situación lo requería, pero siempre manteniendo al público y a los demás personajes en vilo sobre si podían confiar realmente en él.

Loki es un villano en el sentido de que solo actúa para servir a sus propios propósitos, para protegerse a sí mismo y a sus mejores intereses, aunque eso requiera sacarle los ojos a alguien sin piedad o jugar con su mente. Y como ha hecho con el público de Marvel, ha utilizado todo su encanto (y la pinta de diablillo de Tom Hiddleston) para hacernos fans incondicionales y conseguir la medalla de plata.

1. Thanos (Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame)

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Por supuesto, Thanos se merece el primer puesto. Definió la franquicia durante más de una década y llevó a miles de millones de personas al cine dos años seguidos. Es un gran malvado con ideas claras y un plan claro sobre cómo lograr sus objetivos de genocidio universal. Su gigantesca estatura y su color púrpura, aunque son la clave de su amenazante imagen (y de los innumerables memes) no es realmente lo que le hace tan temible e insuperable. Tiene tanto la fuerza como el cerebro. Es una presencia amenazante en el UCM incluso antes de que lo conozcamos de verdad y aún después de ser derrotado.

Poniendo en contexto el impacto que tuvo en los héroes, fue la causa de varias muertes definitivas dentro de los Vengadores y lo vimos acabar Infinity War como vencedor. Si queremos analizar su legado en la franquicia de cara al futuro, todo lo que ha salido desde entonces tiene que ver con el Lapso de una u otra manera. Y si observamos cómo afectó a los fans, habría que contar la historia de cómo nos hizo llorar tras la batalla de Wakanda, cómo pasamos un año entero esperando Endgame más que nada en el mundo, para convertirla en su momento en la película con más recaudación de la historia.

No habría UCM sin Thanos: se ha ganado este lugar.