Marvel planea una reunión con los hermanos Russo para dirigir Vengadores 5 y 6

Marvel habría iniciado conversaciones con los hermanos Russo para dirigir las dos próximas películas de Los Vengadores.

Según The Hollywood Reporter (THR), el titán del cómic quiere que Anthony y Joe Russo dirijan Vengadores 5 y su secuela. THR insiste en que el dúo no ha acordado volver, pero si firman para dirigir las próximas películas de superhéroes del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), supondría un giro sensacional para la pareja, que ha expresado regularmente sus dudas sobre la dirección de más películas de superhéroes.

Los Russo son los últimos individuos a los que se ha relacionado con la silla vacante de director (¿o debería ser ahora de directores?) para Vengadores 5, que se conocía como Vengadores: La Dinastía Kang. El cineasta de Shang-Chi Daniel Destin Cretton fue nombrado inicialmente director, pero abandonó el proyecto en noviembre de 2023. Shawn Levy, que dirigió Deadpool y Lobezno, la próxima película del UCM, también se postuló para dirigir Vengadores 5 el pasado 5 de junio.

Joe and Anthony Russo are assembling a team — once again.The Russo Bros., are in early talks to return to Marvel Studios to direct not just one, but the next two, #Avengers movies: https://t.co/DguOwNGz7b pic.twitter.com/DoFwboOvgaJuly 17, 2024

En caso de que los hermanos Russo reanuden su relación laboral con Marvel, su dirección de Vengadores 5 y Vengadores 6 -se espera que esta última se llame Vengadores: Secret Wars- podrían llegar a dirigir seis películas del MCU. Ambos dirigieron Capitán América: El soldado de invierno de 2014, Capitán América: Civil War de 2016, Vengadores: Infinity War de 2018 y Vengadores: Endgame, pero han pasado los últimos cinco años desarrollando películas y programas de televisión para plataformas de streaming, como Netflix y Apple TV Plus, a través de su productora AGBO.

La aparente implicación de los Russo no es el único rumor reciente que ha circulado por Internet sobre Vengadores 5. En abril, se afirmó que Vengadores 5 comenzaría a rodarse a principios de 2025, y ese informe llegó dos meses después de que Marvel supuestamente eliminara la parte de la Dinastía Kang de su título. La supuesta modificación del nombre de la película se produjo dos meses después de que Marvel despidiera al antiguo actor de Kang, Jonathan Majors, que fue declarado culpable de dos de los cuatro cargos de agresión sexual que se le imputaban el pasado diciembre.

¿Russos, reuníos?

La alineación de Los Vengadores será muy diferente a la que hemos visto anteriormente en sus dos próximas películas. (Image credit: Marvel Studios)

A pesar de lo emocionante que sería ver a Joe y Anthony Russo regresar para dirigir dos películas más del UCM, tengo dudas sobre si deberían hacerlo.

Por un lado, su posible regreso sería una gran ayuda para Marvel Studios. Sus anteriores películas del UCM han sido aclamadas por la crítica y el público, y los fans y los críticos suelen aclamar a ese cuarteto como algunas de las mejores películas de Marvel jamás realizadas. No olvidemos que Infinity War y Endgame son también dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos, ocupando la sexta posición (2.048 millones de dólares en todo el mundo) y la segunda (2.797 millones de dólares en todo el mundo), respectivamente, en la lista de películas más taquilleras. Armados con su experiencia en la dirección de películas de supergrupos conjuntos, además de la clara evidencia de lo bien que han funcionado sus anteriores películas de superhéroes, los Russo serían una pareja segura pero no menos espectacular para ofrecer más películas épicas del UCM con las dos próximas películas de Los Vengadores.

Dicho esto, no lo hicieron todo solos. De hecho, el trabajo de los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely, que escribieron los guiones de las cuatro películas Marvel de los Russo, fue igual de importante para el éxito de cada película. A menos que ese dúo también vuelva a escribir el guión de cada película -y podrían hacerlo, ya que se rumorea que el guionista de Vengadores 5, Michael Waldron, podría no seguir trabajando en ella (según Nexus Point News y The Hot Mic)-, los Russo podrían no tener la misma calidad de escritura para crear otras dos excelentes películas de Los Vengadores. Eso sin contar que, después de El fin del mundo, los otros proyectos del dúo de directores no han sido un éxito arrollador: Cherry, de Apple, The Gray Man, de Netflix, y Citadel, de Prime Video, son sólo tres de esas producciones que han sido criticadas y/o no han logrado captar la atención de los espectadores.

El posible regreso de Joe y Anthony Russo, por tanto, no es una victoria garantizada para Marvel. De los nombres que se han barajado hasta ahora, son los que más me gustaría ver dirigiendo Vengadores 5 y Vengadores 6, pero eso no significa que les vaya a dar un pase libre, especialmente a la luz de la inconsistente calidad de sus producciones y las de Marvel desde Endgame.

Con suerte, con la Comic-Con de San Diego a la vuelta de la esquina, descubriremos si realmente están involucrados cuando Marvel celebre su panel principal Hall H el sábado 27 de julio. Mientras tanto, puedes ver las cuatro películas de Los Vengadores hasta la fecha en Disney Plus.